Ліга чемпіонів: "Шахтар" розгромно програв у Києві "Боруссії" з Менхенгладбаха
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У 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" у Києві програв "Боруссії" з Менхенгладбаха з рахунком 0:6.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Голи: Плеа, 8, 26, 78, Бондар, 17 (автогол), Бенсебаїні, 44 Штіндль, 65
"Шахтар": Трубін, Додо, Бондар, Хочолава, Корнієнко, Майкон (Степаненко, 69), Маркос Антоніо (Алан Патрік, 46), Тайсон (Мораес, 46), Соломон, Марлос (Коваленко, 46), Тете
"Боруссія" М: Зоммер, Крамер, Тюрам (Траоре, 82), Штіндль (Вольф, 69), Плеа, Лайнер (Ланг, 82), Хофманн (Лазаро, 75), Бенсебаїні, Гінтер, Ельведі (Янчке, 82), Нойхаус
Топ коментарі
+13 ПП Уксусов
показати весь коментар03.11.2020 22:37
+11 PapaMia
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+10 Ksenia VB
показати весь коментар03.11.2020 22:34
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хеттрик, автогол.... голкіпер Боруссії гола їм не забив ?
Мене аж трусить, як подумаю. Очі заплющую.
Дамбасо-бразилы подзаработали на ставке, всё нормально, по-пацански.
дамбас паражняк не гонит!
В смислі, на гру з Шахтарем.
То люди жартували, хто як зрозумів.