Ліга чемпіонів: "Шахтар" розгромно програв у Києві "Боруссії" з Менхенгладбаха

У 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" у Києві програв "Боруссії" з Менхенгладбаха з рахунком 0:6.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Голи: Плеа, 8, 26, 78, Бондар, 17 (автогол), Бенсебаїні, 44 Штіндль, 65

"Шахтар": Трубін, Додо, Бондар, Хочолава, Корнієнко, Майкон (Степаненко, 69), Маркос Антоніо (Алан Патрік, 46), Тайсон (Мораес, 46), Соломон, Марлос (Коваленко, 46), Тете

"Боруссія" М: Зоммер, Крамер, Тюрам (Траоре, 82), Штіндль (Вольф, 69), Плеа, Лайнер (Ланг, 82), Хофманн (Лазаро, 75), Бенсебаїні, Гінтер, Ельведі (Янчке, 82), Нойхаус

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