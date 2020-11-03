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Ліга чемпіонів: "Шахтар" розгромно програв у Києві "Боруссії" з Менхенгладбаха

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Ліга чемпіонів:

У 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" у Києві програв "Боруссії" з Менхенгладбаха з рахунком 0:6.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Голи: Плеа, 8, 26, 78, Бондар, 17 (автогол), Бенсебаїні, 44 Штіндль, 65

"Шахтар": Трубін, Додо, Бондар, Хочолава, Корнієнко, Майкон (Степаненко, 69), Маркос Антоніо (Алан Патрік, 46), Тайсон (Мораес, 46), Соломон, Марлос (Коваленко, 46), Тете

"Боруссія" М: Зоммер, Крамер, Тюрам (Траоре, 82), Штіндль (Вольф, 69), Плеа, Лайнер (Ланг, 82), Хофманн (Лазаро, 75), Бенсебаїні, Гінтер, Ельведі (Янчке, 82), Нойхаус

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Топ коментарі
+13
Зайнятий був - нігті полірував...
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03.11.2020 22:37
+11
Марківа звільнили. Бразильский "Шахтар" вдрючили. Просто свято якесь! Ще б завтра субота була...
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03.11.2020 23:07
+10
В штрафному майданчику - прохідний двір.
хеттрик, автогол.... голкіпер Боруссії гола їм не забив ?
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03.11.2020 22:34
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Хорошо вжарили!
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03.11.2020 22:32 Відповісти
Ліга чемпіонів: "Шахтар" розгромно програв у Києві "Боруссії" з Менхенгладбаха - Цензор.НЕТ 4240
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04.11.2020 15:30 Відповісти
Лойк Лига чемпионов: "Шахтер" разгромно проиграл в Киеве "Боруссии" из Менхенгладбаха - Цензор.НЕТ 2219
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03.11.2020 22:33 Відповісти
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал... (с)
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03.11.2020 22:33 Відповісти
И я тудой же...😁
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03.11.2020 22:36 Відповісти
В штрафному майданчику - прохідний двір.
хеттрик, автогол.... голкіпер Боруссії гола їм не забив ?
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03.11.2020 22:34 Відповісти
Зайнятий був - нігті полірував...
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03.11.2020 22:37 Відповісти
Недолго музыка играла...
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03.11.2020 22:35 Відповісти
"Это просто какой-то позор" (с)
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03.11.2020 22:35 Відповісти
Никогда такого не было и от опять (с) Лига чемпионов: "Шахтер" разгромно проиграл в Киеве "Боруссии" из Менхенгладбаха - Цензор.НЕТ 2471
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03.11.2020 22:57 Відповісти
Татарин *** ВСЮ Украину обнёс ,чтобы так просерали эти засранцы ? А не пора ли ему на НАРЫ ? Лига чемпионов: "Шахтер" разгромно проиграл в Киеве "Боруссии" из Менхенгладбаха - Цензор.НЕТ 3004
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03.11.2020 22:37 Відповісти
За бабло и на парашу ходят где ж они играть будут черти смазливые
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03.11.2020 22:41 Відповісти
Засранюки!
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03.11.2020 22:41 Відповісти
Скарлатина у них...
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03.11.2020 22:49 Відповісти
18+ Лига чемпионов: "Шахтер" разгромно проиграл в Киеве "Боруссии" из Менхенгладбаха - Цензор.НЕТ 4646
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03.11.2020 22:45 Відповісти
Позорники, после Реала с Интером звезду поймали?
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03.11.2020 22:45 Відповісти
Скорее не политкорректный а настоящий футбол
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03.11.2020 23:50 Відповісти
Отлично. Лига чемпионов: "Шахтер" разгромно проиграл в Киеве "Боруссии" из Менхенгладбаха - Цензор.НЕТ 5887 Жаль только, что Усик "полвёл"... Лига чемпионов: "Шахтер" разгромно проиграл в Киеве "Боруссии" из Менхенгладбаха - Цензор.НЕТ 2078 Лига чемпионов: "Шахтер" разгромно проиграл в Киеве "Боруссии" из Менхенгладбаха - Цензор.НЕТ 2279
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03.11.2020 22:46 Відповісти
"подвёл".
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03.11.2020 22:47 Відповісти
с первых минут стало понятно что ловить нечего шахте как подменили паса связать не могут ошибались с вратарем пасовались барсе так не проигрывали если б действительно по классу была на столько голов ниже не обидно было но Шахтер по классу в разы сильнее Борусии М Шахта идет 15 в коэффициенте уефа рядом с Боруссие Дортмунд а сегодняшняя Боруссия Менхегладбах на 59 почувствуйте разницу по классу не знаю что сегодня вообще было это же не Бавария что идет первая в списке Рейтинг клубов УЕФА
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03.11.2020 22:47 Відповісти
Вообще не играли. Почему, не понимаю?
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03.11.2020 23:53 Відповісти
разницу в классе они как раз сегодня и продемонстрировали - это тебе не с арендополем очки собирать. Что до этих рейтингов, то по ним самая сильная сборная мира - у бельгийцев Ліга чемпіонів: "Шахтар" розгромно програв у Києві "Боруссії" з Менхенгладбаха - Цензор.НЕТ 9236
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04.11.2020 03:22 Відповісти
Нифига себе счет...
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03.11.2020 22:53 Відповісти
Надо просто перестать забивать © величайший ...идер современности
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03.11.2020 23:07 Відповісти
Марківа звільнили. Бразильский "Шахтар" вдрючили. Просто свято якесь! Ще б завтра субота була...
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03.11.2020 23:07 Відповісти
Ліга чемпіонів: "Шахтар" розгромно програв у Києві "Боруссії" з Менхенгладбаха - Цензор.НЕТ 7353
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04.11.2020 03:23 Відповісти
так проиграть может только ну ооччень "талантливая" команда...
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03.11.2020 23:08 Відповісти
Чекали на футбол, а подивились німецьке кіно 18+😂😂😂
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03.11.2020 23:14 Відповісти
Пацан к успеху шел, так получилось, не фартануло...(с) Ліга чемпіонів: "Шахтар" розгромно програв у Києві "Боруссії" з Менхенгладбаха - Цензор.НЕТ 8316
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03.11.2020 23:22 Відповісти
С ужасом ждём выступления "Динамо".
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03.11.2020 23:44 Відповісти
хоть не вспоминай...
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04.11.2020 00:04 Відповісти
Не кажіть.
Мене аж трусить, як подумаю. Очі заплющую.
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04.11.2020 00:41 Відповісти
За шо татарин їм гроши платить?
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03.11.2020 23:47 Відповісти
глубоко зарылись кроты... походу, поделом...
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03.11.2020 23:49 Відповісти
Везінню завжди приходе кінець.
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04.11.2020 00:06 Відповісти
Лучше вообще не выходить на поле, чем играть, как горняки. Безвольный позор без намёка на яйца! (с)
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04.11.2020 00:16 Відповісти
Набросились все...
Дамбасо-бразилы подзаработали на ставке, всё нормально, по-пацански.
дамбас паражняк не гонит!
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04.11.2020 00:17 Відповісти
Краще б "шахтарі" грали у хокей чи більярд,бо футбол-очевидно не їхнє
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04.11.2020 00:26 Відповісти
Вчора народ сміявся: німці запостили на своїй сторінці, що їдуть нах Донецьк ... Ліга чемпіонів: "Шахтар" розгромно програв у Києві "Боруссії" з Менхенгладбаха - Цензор.НЕТ 1359
В смислі, на гру з Шахтарем.
То люди жартували, хто як зрозумів.
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04.11.2020 00:42 Відповісти
Ліга чемпіонів: "Шахтар" розгромно програв у Києві "Боруссії" з Менхенгладбаха - Цензор.НЕТ 4288
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04.11.2020 00:45 Відповісти
Говорили, Шахтеру остается в матчах с Боруссией бороться за Лигу Европы, а Шахтер никому не проиграл, только именно Боруссии и проиграл Ліга чемпіонів: "Шахтар" розгромно програв у Києві "Боруссії" з Менхенгладбаха - Цензор.НЕТ 4670
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04.11.2020 01:40 Відповісти
Не всіх кривоногих COVID ще забрав - почекаємо ще трішки...
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04.11.2020 05:03 Відповісти
Який нахер ковід, ці упирі не кривоногі, вони хворі, на алкоголізм. Колись у лютому цого року, до карантину ми летіли з Анкари до Києва. Перша година ночі, хочеться спати, ми на місцях у літаку, і тут з"являються троє. Двох я впізнав (всі троє зі збірної), а третій скоріш за все був із Ворскли, бо рвався на Полтаву. Навіть хотів взяти автограф, але мене зупинив запах перегару, що збивав з ніг. В них було з собою, тому до вильоту скучно не було всьому літаку. За дві години польоту замість сну я взнав секрети кожного, двічі заспокоював їх(вони сиділи ззаду), всі секрети тренерів та те що гравцю з Динамо завтра на гру а він ніякий. ВСю дорогу вони ганяли стюардесу за віскі і дуже сердилися, коли вона їм відмовила, бо вже сідали в Борисполі. Після цього я зрозумів, чоиму вони так херово грають
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04.11.2020 05:55 Відповісти
Похоже, что не было плана на игру.
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04.11.2020 06:50 Відповісти
 
 