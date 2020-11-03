Лига чемпионов: "Шахтер" разгромно проиграл в Киеве "Боруссии" из Менхенгладбаха
Новости Цензор.НЕТ Спорт
В 3 туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Киеве проиграл "Боруссии" из Менхенгладбаха со счетом 0:6.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Голы: Плеа, 8, 26, 78, Бондарь, 17 (автогол), Бенсебаини, 44, Штиндль, 65
"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко, Майкон (Степаненко, 69), Маркос Антонио (Алан Патрик, 46), Тайсон (Мораес, 46), Соломон, Марлос (Коваленко, 46), Тете
"Боруссия" М: Зоммер, Крамер, Тюрам (Траоре, 82), Штиндль (Вольф, 69), Плеа, Лайнер (Ланг, 82), Хофманн (Лазаро, 75), Бенсебаини, Гинтер, Эльведи (Янчке, 82), Нойхаус
Топ комментарии
+13 ПП Уксусов
показать весь комментарий03.11.2020 22:37
+11 PapaMia
показать весь комментарий03.11.2020 23:07
+10 Ksenia VB
показать весь комментарий03.11.2020 22:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
хеттрик, автогол.... голкіпер Боруссії гола їм не забив ?
Мене аж трусить, як подумаю. Очі заплющую.
Дамбасо-бразилы подзаработали на ставке, всё нормально, по-пацански.
дамбас паражняк не гонит!
В смислі, на гру з Шахтарем.
То люди жартували, хто як зрозумів.