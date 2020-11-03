Лига чемпионов: "Шахтер" разгромно проиграл в Киеве "Боруссии" из Менхенгладбаха

В 3 туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Киеве проиграл "Боруссии" из Менхенгладбаха со счетом 0:6.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Голы: Плеа, 8, 26, 78, Бондарь, 17 (автогол), Бенсебаини, 44, Штиндль, 65

"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко, Майкон (Степаненко, 69), Маркос Антонио (Алан Патрик, 46), Тайсон (Мораес, 46), Соломон, Марлос (Коваленко, 46), Тете

"Боруссия" М: Зоммер, Крамер, Тюрам (Траоре, 82), Штиндль (Вольф, 69), Плеа, Лайнер (Ланг, 82), Хофманн (Лазаро, 75), Бенсебаини, Гинтер, Эльведи (Янчке, 82), Нойхаус

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