УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
52662 відвідувача онлайн
Новини Політика України
8080 55
Львів (1152) ТВК (28) Голос партія (430) Європейська Солідарність (778)

До Львівської міськради проходять "Європейська Солідарність", "Самопоміч", "Свобода", "Голос" і "Варта"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Львівська міська територіальна виборча комісія оприлюднила результати місцевих виборів до міськради.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на протокол, до міської ради восьмого скликання проходять п'ять партій: "Європейська Солідарність" (26 депутатів), "Самопоміч" (17), "Голос" (8), "Варта" (7), "Свобода" (6).

До Львівської міськради проходять Європейська Солідарність, Самопоміч, Свобода, Голос і Варта 01
До Львівської міськради проходять Європейська Солідарність, Самопоміч, Свобода, Голос і Варта 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Другий тур виборів мера Львова відбудеться 22 листопада, - ТВК

Загалом у міськраді буде 64 депутати.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+23
Во Львовский горсовет проходят "Европейская Солидарность", "Самопомич", "Свобода", "Голос" и "Варта" - Цензор.НЕТ 7833
показати весь коментар
04.11.2020 01:49
+22
От смотрю я на этот цирк и понимаю. Что многие, покупая недвижимость во Львове и округах не деньги вкладывают,апокупают бтлет вЕвропуКогданибутадной все это конкретно наостохренеет,они обьявят себя независимыми и Европа их сразу признает.
А остальные малоросы будут голосовать за пэзэжэ,за майбах и прочую херомантию...
показати весь коментар
04.11.2020 02:04
+16
Руска курва вже тут.
показати весь коментар
04.11.2020 03:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Во Львовский горсовет проходят "Европейская Солидарность", "Самопомич", "Свобода", "Голос" и "Варта" - Цензор.НЕТ 7833
показати весь коментар
04.11.2020 01:49 Відповісти
Ну ні. Во Львовский горсовет проходят "Европейская Солидарность", "Самопомич", "Свобода", "Голос" и "Варта" - Цензор.НЕТ 2925 Фраза "не обкладати податком офшори" це якесь відкриття в галузі оподаткування від пецозалежного міки. Во Львовский горсовет проходят "Европейская Солидарность", "Самопомич", "Свобода", "Голос" и "Варта" - Цензор.НЕТ 9264
показати весь коментар
04.11.2020 09:15 Відповісти
От смотрю я на этот цирк и понимаю. Что многие, покупая недвижимость во Львове и округах не деньги вкладывают,апокупают бтлет вЕвропуКогданибутадной все это конкретно наостохренеет,они обьявят себя независимыми и Европа их сразу признает.
А остальные малоросы будут голосовать за пэзэжэ,за майбах и прочую херомантию...
показати весь коментар
04.11.2020 02:04 Відповісти
коментар відмічено як спам
да, сразу их все признают...как только вся эта шобла ряженых патрийотофф сподобиться под собственным носом свалку разгрести
показати весь коментар
04.11.2020 03:06 Відповісти
Руска курва вже тут.
показати весь коментар
04.11.2020 03:07 Відповісти
Тебя отправят петухом у луганское сизо
показати весь коментар
04.11.2020 03:14 Відповісти
коментар відмічено як спам
кто о чем, а петушара другим своей доли желает Во Львовский горсовет проходят "Европейская Солидарность", "Самопомич", "Свобода", "Голос" и "Варта" - Цензор.НЕТ 8516
показати весь коментар
04.11.2020 03:18 Відповісти
Кукарекай пернатое. Скоро пойдеш в суп. Но сначала - петухом. Лет пять
показати весь коментар
04.11.2020 11:38 Відповісти
всё в порядке, никто не выздоравливает....
показати весь коментар
04.11.2020 02:09 Відповісти
Это ты про юго-восток, где партии холуев кацапских фашистов взяли большинство?
показати весь коментар
04.11.2020 08:18 Відповісти
А в целом по стране в городах более 10 тысяч , больше всего депутатов -
Безпартиные : 2580 .
Потом - "Слуги" : 1280,
а третья "Батьківщина" : 960 .
У "ЗаМайбаха" : 870 ...
ЖОПа : 710 .
"ПЄС" : 529 ...

Голос-истые , всюду обявившие про свои успехи взяли пока аж 43 мандата .

А по городкам (менее 10 тысяч) , посёлкам и сёлам результаты пока такие :
Беспартийные : 2457
"Батьківщина" : 34
"Аграрная" : 18
"ПЭС" : 15
"Свобода" : 9

"Народный Рух" : 8

Ляшко : 7
Мураев : 5

Даже "Правый сектор" взял 2 мандата , столько же и ЖОПа : 2 ...

А вот про "Голоса" жители сёл , посёлков и мистечек знать не знают .. "Слуг" наверное знают , но хер явно положили -- как и с "Голосом" : пока нуль депутатов выбрали !
показати весь коментар
04.11.2020 02:17 Відповісти
Значит в маленьких городах позиции БЮТ всё еще сильны. Но они проиграли большие города.
показати весь коментар
04.11.2020 04:55 Відповісти
Они и кандидатов не выставляли ни в Днепре , ни во Львове , ни в Одессе , ни в Харькове .
Смысл -- если пока оне кандидаты клянуться в верности и просят поддержку , а потом ложаться под рыгов , как было в Запорожье ?

А вот в Сумах выиграли как мера , так и по депутатам . Кстати в Ужгороде - похожие результаты .

Кстати , именно показатели по маленьким городам и районам , да и сёлам тоже -- это индикатор того , кто есть партия , а кто олигархический временный проект под денежные потоки . Большие города это всегда зомбоящик ... где каналы все принадлежать олигархам и топят за свои олигархические проекты .

Ещё тут сыграл фактор позиции по скупке земли иностранными банками !
показати весь коментар
04.11.2020 05:59 Відповісти
Это инерция. Остатки силы. У Слуг тоже много в мелких, а большие выиграла ЕС. Потому что меры маленьких городов шли от Слуг.
показати весь коментар
04.11.2020 06:02 Відповісти
угу...)

В Ужгородский горсовет прошли 6 партий: "ОПЗЖ" обошла "ЄС"




ВО "Батькивщина" (4244 голосов , 12,56%);
"Слуга народа" (3894 голосов, 11,52%);
"Родное Закарпатье" (2814 голосов, 8,33%);
"Оппозиционная платформа - За жизнь" (2784 голосов, 8,24%);
"Европейская солидарность" (2722, 8,05%);
"Партия твоего города" (2524 голосов, 7,47%).
показати весь коментар
04.11.2020 08:58 Відповісти
"Инерцией" можно назвать отсутствие своих олигархических каналов . Когда "Перший" и "5-й" + "Экспрессо" 24х7 топит за Петю , а на 112, Ньюсван и Зик -- пять минут не проходить , шобы не вспомнить Мертветчука -- но "на земле" это не "пробивается" и невдалбливается в бошки , называйте это хоть как ... Я это отношу к тому , что для сёл, посёлков и маленких городов очень важен вопрос "своей земли" . Поэтому скорее признают своими "Правый сектор" и "Рух новый сил от Михо", чем "Слух" , которые протащили за уши сдачу земли иностранным банкирам .
Нет никаких "много" у "Слуг" -- в радах до 10 тысяч у них аж 1 депутат пока . А "Батькивщины" аж 34 и это тоже не много , бо "беспартиных" аж 2457 ...

Ну а насчёт "выигрыша" ЕС в больших городах ?! Шансов на своего мэра в областных центрах пока нет ниодного где больше 40% , а в тех же Сумах , повторяю кандидат от "Батькивщины" 44.2% получил, и второй тур с кандидатом от ЕС , у которого 14.7% , т.е. в 3 раза меньше . У Синютки больше всего шансов из всех "победителй" от ЕС ... но и это аж 31% против 39.96% у Садового ... А ещё почти 10% у Кошулинского , что делает выигрыш Синютки лишь теоритическим , бо "Свободе" ближе "Самопомоч" и Садовий , чем ББП .
показати весь коментар
04.11.2020 12:43 Відповісти
З Петі був би непоганий мер Львова )
показати весь коментар
04.11.2020 04:31 Відповісти
Петя в1998 p
показати весь коментар
04.11.2020 04:56 Відповісти
А шо не так?
показати весь коментар
04.11.2020 05:14 Відповісти
Во Львовский горсовет проходят "Европейская Солидарность", "Самопомич", "Свобода", "Голос" и "Варта" - Цензор.НЕТ 6730 не по адресу питаєш, он Дохтор фрейд знає, тільки хіба ж він скаже,там гестапо треба
показати весь коментар
04.11.2020 05:27 Відповісти
Набагато краще - управдомом у Міжгалактичному Союзі
показати весь коментар
04.11.2020 09:06 Відповісти
До Львівської міськради проходять "Європейська Солідарність", "Самопоміч", "Свобода", "Голос" і "Варта" - Цензор.НЕТ 6406
показати весь коментар
04.11.2020 09:58 Відповісти
а дура проти, оскільки ніколи не пробачить, що Петро Олексійович не гадить в його штани, а там штиняє та вічно пів на шосту, зозуля кує... До Львівської міськради проходять "Європейська Солідарність", "Самопоміч", "Свобода", "Голос" і "Варта" - Цензор.НЕТ 4440
показати весь коментар
04.11.2020 10:25 Відповісти
Хронічні Бандерівці, одним словом - категорично не сприймають проросійське лайно в усіх його політичних варіаціях ...
показати весь коментар
04.11.2020 04:55 Відповісти
Скільки ж грошей платників росіянського бюджета витрачено, а вони тупо не голосують, скільки вовка не годуй, а він все в ліс дивиться. Правду Жиріновський казав, що львівяни для імперії не придатні і не варто розтрачуватися, бо одне горе з них, зовсім не придатний для Рейха матеріал
показати весь коментар
04.11.2020 05:02 Відповісти
Просто, хронічні.
показати весь коментар
04.11.2020 05:03 Відповісти
коментар відмічено як спам
А "слуги народа" Во Львовский горсовет проходят "Европейская Солидарность", "Самопомич", "Свобода", "Голос" и "Варта" - Цензор.НЕТ 5293
Во Львовский горсовет проходят "Европейская Солидарность", "Самопомич", "Свобода", "Голос" и "Варта" - Цензор.НЕТ 4144
показати весь коментар
04.11.2020 05:07 Відповісти
Или как Верещучка над Киевом!
показати весь коментар
04.11.2020 05:51 Відповісти
Когда подобное будет в Одессе или Харькове-вот тогда будет всё Ок.
показати весь коментар
04.11.2020 06:20 Відповісти
Таке буде тільки тоді, коли проросійські партії будуть під забороною.
показати весь коментар
04.11.2020 07:39 Відповісти
Та нехай жруть , дебіли , те , що вибрали . Одні труп вибрали мером . А в Одесі взагалі клініка . Мій колишній друг 2 травня мочив сєпарів , ризикуючи життям , а потім пішов і проголосував за труху . Коли я запипав , навіщо ти це зробив , він перестав зі мною спілкуватися . Отакі вони в Одесі , загадкові звірьки .
показати весь коментар
04.11.2020 08:32 Відповісти
Вот куда можно вкладывать деньги ,Львов , Ивано-франковск ,Черновцы , умницы 👍😊
показати весь коментар
04.11.2020 06:57 Відповісти
Во Львове обойдется без уголовщины из ОПЗЖ и зеленых аферистов, молодцы Львовяне!
показати весь коментар
04.11.2020 07:21 Відповісти
І навіть без потвор з Батьківщини!
показати весь коментар
04.11.2020 10:03 Відповісти
там тільки одна по-ра, що хронічно не користується пластичною хірургією, але майже до цноти, креми допомогли... правда на харі брехливого лиця. До Львівської міськради проходять "Європейська Солідарність", "Самопоміч", "Свобода", "Голос" і "Варта" - Цензор.НЕТ 287
показати весь коментар
04.11.2020 10:30 Відповісти
Как прекрасно: ниодного опэЗЕшника и косатого каломойшесоса
показати весь коментар
04.11.2020 08:16 Відповісти
Лвів'янам - величезна повага ! Молодці ! Жодного шансу кацапам та ідіотам ! Ви кращі !Слава Україні !
показати весь коментар
04.11.2020 08:24 Відповісти
Оказывается Львовяне больше всего подвержены лживой пропаганде.
показати весь коментар
04.11.2020 08:43 Відповісти
вот глупые не наголосовали себе патриотов Украины из ОПЗЖ и СН . да ? Во Львовский горсовет проходят "Европейская Солидарность", "Самопомич", "Свобода", "Голос" и "Варта" - Цензор.НЕТ 4118
ПыСы и за Шария не голосонули Во Львовский горсовет проходят "Европейская Солидарность", "Самопомич", "Свобода", "Голос" и "Варта" - Цензор.НЕТ 9683 . совсем с ума сошли
показати весь коментар
04.11.2020 08:53 Відповісти
голослівна,а значить гівно варта заява.... (
показати весь коментар
04.11.2020 10:09 Відповісти
Так. Львів має свого "гебельса " .Від Садового ... )))
До Львівської міськради проходять "Європейська Солідарність", "Самопоміч", "Свобода", "Голос" і "Варта" - Цензор.НЕТ 6363Андрій Москаленко (заступник міського голови Львова з питань розвитку)\Молодий,енергійний "Гебельс"...
обіцяв людям Макдональдс, який збудувати на Сихові неможливо(Приватна іноземна фірма має певні власні критерії запуску Макдональдса,які на Сихові поки що реалізувати неможливо).Народне Толк-Шоу - дивіться повний випуск тут До Львівської міськради проходять "Європейська Солідарність", "Самопоміч", "Свобода", "Голос" і "Варта" - Цензор.НЕТ 7491 https://www.youtube.com/watch?v=JK-KOo9DO1E
показати весь коментар
04.11.2020 10:11 Відповісти
коментар відмічено як спам
....що ви кажете хто у НИХ в фаворі ?.. .. БАНДА сіоністів злодійського ПЛЕМЕНІ = СН+ЄС+Голос ( як голосували РАЗОМ за ПРОДАЖ України = СвЗемлі Ресурсів стр власності .. ) ...

а тим часом .....з 1.11.2020 ціна на ГАЗ для населення ...8.83..гр\куб + 1.44 гр\куб доставка = 10.27... Українці Ви перемогли ..Себе ... голосуйте далі за представників БАНДИ сіоністів злодійського племені .. " слуг .." ЄС - вальцмана-порошенка , Голос , Платформу громад ..і таких ПРОЕКТІВ у них щоби ОБДУРИТИ і ОБІКРАСТИ більше 300 ... .. тих хто намагається Побудувати СОЦІАЛЬНУ правову Державу Ви під-ноги ..цькуєте .. що це з Вами .. Розум де ? ..до-поки Ви цих ЗЛОДІЇВ -УБЛЮДКІВ НЕ викините з влади .. Ви Ваші Діти і Онуки НЕмають НІЯКИХ шансів на Життя... СМЕРТНІСТЬ вдвічі перевищує народжуваність .. ...так і НАМОРДНИК Вам ..щоби НЕбухтіли ... ... МАТИ таку Землю , Ресурси ..і ВСЕ про....П"ЄМОНД .. жах .. ГАНЬБА
показати весь коментар
04.11.2020 09:14 Відповісти
знову "Істерика від Розновця" До Львівської міськради проходять "Європейська Солідарність", "Самопоміч", "Свобода", "Голос" і "Варта" - Цензор.НЕТ 538
показати весь коментар
04.11.2020 09:59 Відповісти
.... .. ...
показати весь коментар
04.11.2020 12:22 Відповісти
Кого Садовий привів в Міськраду------разом з собою,любимим,17 -------------1. Садовий А.І. МЕр 3-х скликань і ОСОБЛИВО НАБЛИЖЕНі ДО ТІЛа (повязані "Долею") Андрій Москаленко (заступник міського голови Львова з питань розвитку)
Євген Бойко (директор департаменту "Адміністрація міського голови")
Парасковія Дворянин-скандалістка-депутатка Львівської облради від СамопомочіНагадаємо, Парасковія Дворянин була директором з інформаційних проектів ПрАТ "ТРК Люкс"(радіостанція жінки Садового). На місцевих виборах у 2015 році, згідно з виборчим списком політичної партії "Об'єднання "Самопоміч", була першим номером до Львівської обласної ради.
19 листопада 2015 року на першій сесії депутати обрали її першим заступником голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина, а вже 5 квітня на позачерговій сесії депутати Львівської облради визнали її роботу незадовільною та достроково припинила її повноваженняПонеділок, 3 лютого 2020, Верховний Суд підтвердив законність звільнення з посади першої заступниці голови Львівської облради Парасковії Дворянин.==================7 "заслужених" депутатів з минулого ,коли Самопоміч була при кориті...==================1 Довжик В.В.2. Динік О.В.3. Федишин Р.С.("шувар") 5. Шевців А.В.6. Хомчин Ю.В.7. Василишин О.М.8. Мельник Ю.М.==================================== = випадкові ,поки що не "оброблені" "Бандою Садового" ...... ========================1)Гнат Герич (завідувач відділення Першої хірургії Львівської міської клінічної лікарні швидкої допомоги),2)Виконавчий директор і ведучий ефіру «Львівської хвилі» Володимир (Влодко) Лучишин3)Андрій Закалюк - історик, директор ліцею "Львівський", на попередній посаді керував реформуванням львівської школи-інтернату №2 5)КОЛЕСНИК ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧРЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ ОСАННА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА ЛЬВОВАДо Львівської міськради проходять "Європейська Солідарність", "Самопоміч", "Свобода", "Голос" і "Варта" - Цензор.НЕТ 1886
показати весь коментар
04.11.2020 10:07 Відповісти
Кума Садового запланувала на 18 листопада дебати між Садовим та СинюткоюДо Львівської міськради проходять "Європейська Солідарність", "Самопоміч", "Свобода", "Голос" і "Варта" - Цензор.НЕТ 3156Дебати між кандидатами у мери Львова запланували на 18 листопада на телеканалі UA: Львів.
Про це повідомляє UA: Львів.
Дебати між кандидатами на посаду голови Львівської ОТГ Андрієм Садовим та Олегом Синюткою, якщо вони погодяться взяти у них участь, відбудуться у прямому ефірі на телеканалі UA: Львів 18 листопада, початок трансляції - о 19:25 год.
За словами продюсерки Суспільного Львів Ірини Сандуляк, формат токшоу "Виборчий округ. Дебати" передбачає вступні виступи кандидатів, запитання та дискусію між ними, відповіді на запитання авторитетних у Львові осіб та підсумкові виступи кандидатів.
Натомість журналісти телеканалу виконуватимуть лише роль модераторів
показати весь коментар
04.11.2020 10:14 Відповісти
Не просто буде Андрію Садовому надалі керувати містом Лева. Суперник по перегонах привів до мерії чималу фракцію, ще й "Голосу" львів'яни довірились (партії двічі дезертира політичного співака та грошей Пінчука) та й патріотична "Свобода", яка 15 років постійно воювала із партією голови міста, не відійшла від політичних амбіцій. Відрадно, що появився новий проект "Варта", можливо в місцевий політикум буде додано нові погляди та ініціативи, але щось не дуже мені віриться в отой альянс "активістів", добре коли він на користь громаді, а коли для подальшого блокування та розколу від невидимої сили?
Один від претендентів на крісло мера наголошував, що він уже готовий керувати Львовом, що він його буде змінювати. Це із великою пересторогою сприйняли львів'яни, бо звикли до свого міста, не піддались на казкові мрії, де він тепер?
Небезпека і в порошенківській "ЄС", бо за патріотичними лозунгами від олігарха, красивими словами, надією, сутність у їх справах в парламенті - голосування за продаж землі, підтримка олігархічних проектів Зе-команди, а ще кілька років тому і "війни" з львів'янами(блокування порошенківською владою вивозу сміття). Байдуже, що вони там в Києві та всій країні ********* за переділ мільярдів, тут вони виглядають такими гарними і пухнастими, милими і добрими вірянами християнами. Але і в цій фракції, думаю, є адекватні львів'яни, які може і послужать громаді.
Надія на "Самопоміч" та самого Садового А., який не здається ніякій владі, будує, маневрує, помиляється, виправляє, але служить громаді.
показати весь коментар
04.11.2020 10:23 Відповісти
Садовий за свої тривалі каденції не вирішив проблему сміття так що пора йому самому на смітник, мер повинен бути спочатку господарем, а потім вже політиком.
показати весь коментар
04.11.2020 11:59 Відповісти
Намучиться Садовий з таким розкладом депутатів...Одна надія на відносно чесну "Варту" і продажний "Голос"...До речі,недавно Садовий устругнув цікавий фінтос...Кілька місяців Синютка окучував львівян,заваливши Львів білбордами у своїх фірмових голубувато синіх кольорах...Потім забрав з білбордів своє призвіще,а кольори залишив разом з нейтральним написом на кшталт "Львів то місто для життя" тощо...Так от,Садовий повивішував вже свої адресні білборди теж у тих самих синіх кольорах,трішки додавши зеленого...І безадресні білборди Синютки,за які Порох вивалив стільки бабла почали працювати на нього...Що називається,"нєх...й шастать"...тобто нехай щастить...
показати весь коментар
04.11.2020 10:25 Відповісти
Европейская Солидарность 26
Самопомич 17
Голос 8
Варта 7
Cвобода 6

Для коалиции нужно 33 депутата. Если ЕС не объединяется с Голосом или Вартой - вместо победы окажется в оппозиции. К тому же при таком малом перевесе коалиции необходимо каждый раз обеспечивать 100% явку депутатов, иначе всего 1 "за" может не хватить для принятия нужных партии решений.
показати весь коментар
04.11.2020 12:38 Відповісти
А всё равно -- у Синютки призрачные шансы на мэрство , бо и Свобода , и Варта , и Голос ближе по идеалогии к Самопомочи ... чем к ББП !
показати весь коментар
04.11.2020 12:54 Відповісти
К Самонемочи)))
показати весь коментар
04.11.2020 23:49 Відповісти
....що ви кажете хто у НИХ в фаворі ?.. .. БАНДА сіоністів злодійського ПЛЕМЕНІ = СН+ЄС+Голос ( як голосували РАЗОМ за ПРОДАЖ України = СвЗемлі Ресурсів стр власності .. ) ...

а тим часом .....з 1.11.2020 ціна на ГАЗ для населення ...8.83..гр\куб + 1.44 гр\куб доставка = 10.27... Українці Ви перемогли ..Себе ... голосуйте далі за представників БАНДИ сіоністів злодійського племені .. " слуг .." ЄС - вальцмана-порошенка , Голос , Платформу громад ..і таких ПРОЕКТІВ у них щоби ОБДУРИТИ і ОБІКРАСТИ більше 300 ... .. тих хто намагається Побудувати СОЦІАЛЬНУ правову Державу Ви під-ноги ..цькуєте .. що це з Вами .. Розум де ? ..до-поки Ви цих ЗЛОДІЇВ -УБЛЮДКІВ НЕ викините з влади .. Ви Ваші Діти і Онуки НЕмають НІЯКИХ шансів на Життя... СМЕРТНІСТЬ вдвічі перевищує народжуваність .. ...так і НАМОРДНИК Вам ..щоби НЕбухтіли ... ... МАТИ таку Землю , Ресурси ..і ВСЕ про....П"ЄМОНД .. жах .. ГАНЬБА
показати весь коментар
05.11.2020 09:13 Відповісти
 
 