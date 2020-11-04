До Львівської міськради проходять "Європейська Солідарність", "Самопоміч", "Свобода", "Голос" і "Варта"

Львівська міська територіальна виборча комісія оприлюднила результати місцевих виборів до міськради.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на протокол, до міської ради восьмого скликання проходять п'ять партій: "Європейська Солідарність" (26 депутатів), "Самопоміч" (17), "Голос" (8), "Варта" (7), "Свобода" (6).





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Загалом у міськраді буде 64 депутати.