Twitter і Facebook позначили повідомлення Трампа про "велику перемогу" як неправдиві

Адміністраціі соцмереж позначили повідомлення, в яких президент США Дональд Трамп заявляє, що у нього збираються вкрасти "велику перемогу", як неправдиві.

Про це йдеться в повідомленнях адміністрацій Facebook і Twitter, розміщених поруч із постами Трампа, інформує Цензор.НЕТ.

"Остаточні результати можуть відрізнятися від початкового підрахунку голосів, оскільки підрахунок бюлетенів буде тривати протягом декількох днів або тижнів", - сказано в повідомленні, яке адміністрація Facebook прикріпила до декількох останніх постів президента США.

Twitter взагалі приховав твіт Трампа, щоб побачити його, потрібно додатково натиснути на додаткову кнопку.

"Певний або весь контент, поширений у цьому твітер-повідомленні, є сумнівним або може вводити в оману щодо виборів та інших суспільних процесів", - сказано в повідомленні Twitter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори в США: Трамп заявив, що в нього намагаються вкрасти "велику перемогу"



