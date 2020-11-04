Twitter і Facebook позначили повідомлення Трампа про "велику перемогу" як неправдиві
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Адміністраціі соцмереж позначили повідомлення, в яких президент США Дональд Трамп заявляє, що у нього збираються вкрасти "велику перемогу", як неправдиві.
Про це йдеться в повідомленнях адміністрацій Facebook і Twitter, розміщених поруч із постами Трампа, інформує Цензор.НЕТ.
"Остаточні результати можуть відрізнятися від початкового підрахунку голосів, оскільки підрахунок бюлетенів буде тривати протягом декількох днів або тижнів", - сказано в повідомленні, яке адміністрація Facebook прикріпила до декількох останніх постів президента США.
Twitter взагалі приховав твіт Трампа, щоб побачити його, потрібно додатково натиснути на додаткову кнопку.
"Певний або весь контент, поширений у цьому твітер-повідомленні, є сумнівним або може вводити в оману щодо виборів та інших суспільних процесів", - сказано в повідомленні Twitter.
Будь ласка, зачекайте...
Сейчас вопрос хватит ли у них наглости в том, чтобы сфальсифицировать достаточный для себя результат.
віскансин - тут навіть немає сумнівів, що за проголосували за репів
песільванія - вже не важливо
перемога в 2-х із 3-х цих штатів забезпечить перемогу вцілому...
а ти вже мабуть накидався? чи ще також в очікуванні?
завжди на результат впливали САМЕ ТІ штати, які історично не є або одноначно червоними (центр, та південь), або синіми (захід та схід)
саме в цих невизначившихся штатах (які мали СТАТИ червоними) і провернули аферу з поштовими бюлетенями та раптом ожили мерці і також проголосували виключно за Бідона...
*** суды будут только для галочки *** - очевидно, що ти ніколи не ЖИВ в США, а скоріш за все навіть там ніколи не був, просто чув собі, що є якісь там за океаном США... --- supreme court ще так витра хає мозги демонам, що аферистам мало не здастся...
ця виборча компанія - це справжня ганьба для США і сфальсифікована перемога Бідона завжди залишиться ганебною, навіть якщо результати виборів supreme court залишить без змін.
xnews.com/elections/2020/general-results
Але - Трамп2020!
У Донні такий істеричний та сучий характер, шо іноді здається, шо це поведінка психічнохвороі жінки.