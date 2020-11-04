Законопроєкт про відтермінування впровадження касових апаратів для фізосіб-підприємців на рік внесено в Раду

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков і представники всіх фракцій і груп, відповідно до досягнутої 3 жовтня домовленості, зареєстрували в Раді законопроєкт (№43136) про відтермінування обов'язкового використання касових апаратів (РРО) "спрощенцями" на 9 місяців - рік - до 1 січня 2022 року.

"Метою зазначеного законопроєкту є перенесення норм про обов'язкове застосування РРО та/або програмного РРО суб'єктами господарювання під час здійснення розрахункових операцій, а також спеціального порядку розгляду скарг покупців "кешбек" до 01.01.2020 року", - йдеться в пояснювальній записці до документа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, згідно з раніше ухваленим законом, з 2021 року РРО зобов'язані використовувати фізособи-підприємці другої-четвертої груп у певних видах діяльності, а з 1 квітня 2021-го - незалежно від видів діяльності. Крім того, з 1 січня 2021 року заплановано старт механізму кешбек, коли покупці отримують частину вартості покупки або послуги, якщо продавець видав фіктивний фіскальний чек.

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Для спрощення і здешевлення роботи з касовими апаратами 1 серпня був запущений програмний РРО, який можна встановити в будь-який гаджет, проте це не зупинило протести. Зокрема, 3 листопада під Верховною Радою відбувалися чергові протести, і хоча паралельно проходила акція прихильників використання касових апаратів, лідери фракцій вирішили відкласти термін їхнього обов'язкового впровадження.

Разумков спрогнозував, що відповідний законопроєкт буде підтриманий за основу і в цілому вже 4 листопада.