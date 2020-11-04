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Законопроєкт про відтермінування впровадження касових апаратів для фізосіб-підприємців на рік внесено в Раду

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт про відтермінування впровадження касових апаратів для фізосіб-підприємців на рік внесено в Раду

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков і представники всіх фракцій і груп, відповідно до досягнутої 3 жовтня домовленості, зареєстрували в Раді законопроєкт (№43136) про відтермінування обов'язкового використання касових апаратів (РРО) "спрощенцями" на 9 місяців - рік - до 1 січня 2022 року.

"Метою зазначеного законопроєкту є перенесення норм про обов'язкове застосування РРО та/або програмного РРО суб'єктами господарювання під час здійснення розрахункових операцій, а також спеціального порядку розгляду скарг покупців "кешбек" до 01.01.2020 року", - йдеться в пояснювальній записці до документа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, згідно з раніше ухваленим законом, з 2021 року РРО зобов'язані використовувати фізособи-підприємці другої-четвертої груп у певних видах діяльності, а з 1 квітня 2021-го - незалежно від видів діяльності. Крім того, з 1 січня 2021 року заплановано старт механізму кешбек, коли покупці отримують частину вартості покупки або послуги, якщо продавець видав фіктивний фіскальний чек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відтермінування запровадження фіскалізації для ФОПів свідчить про підготовку до дострокових парламентських виборів, - журналіст Плінський

Для спрощення і здешевлення роботи з касовими апаратами 1 серпня був запущений програмний РРО, який можна встановити в будь-який гаджет, проте це не зупинило протести. Зокрема, 3 листопада під Верховною Радою відбувалися чергові протести, і хоча паралельно проходила акція прихильників використання касових апаратів, лідери фракцій вирішили відкласти термін їхнього обов'язкового впровадження.

Разумков спрогнозував, що відповідний законопроєкт буде підтриманий за основу і в цілому вже 4 листопада.

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Топ коментарі
+7
Этот закон вообще нужно отменить.
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04.11.2020 10:30
+4
Отменяйте этот бредовый закон вместе с Гетманцевым!!!!
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04.11.2020 10:34
+3
Там нет таких налогов,которые у нас висят на чеках,как и нет взяточников-проверяльщиков чеков,работающих только ради взяток.
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04.11.2020 10:52
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Этот закон вообще нужно отменить.
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04.11.2020 10:30 Відповісти
Почеиу? Куча ФОПов с миллионными оборотами сидят на едином налоге. Пусть платят по-полной.
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04.11.2020 10:56 Відповісти
Умник ты был ФОПом, если нет, тебе этого не понять. Когда власть тебя общипывает как липку, с учетом, что сейчас торговля у малого и среднего бизнеса никакая изза ковида, то эти еще кассовые аппараты, как кость в горле.
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04.11.2020 11:11 Відповісти
Кассовьій аппарат стоит не очень дорого и купить его может каждьій ФОПовец- проблема лишь в том, что станут известньі доходьі каждого , вот єто и есть для вас настоящая кость в горле.
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04.11.2020 11:38 Відповісти
А то такоєєє... Вирішили потроху відповзати? Плили плили, а біля берега всрались! Законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей на год внесен в Раду - Цензор.НЕТ 5377
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04.11.2020 10:31 Відповісти
ермак готовит новую коалицию. энтот готовит новые выборы. Каждый что-то готовит. А нам к чему готовиться?
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04.11.2020 10:33 Відповісти
Отменяйте этот бредовый закон вместе с Гетманцевым!!!!
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04.11.2020 10:34 Відповісти
Спершу купи козу, потім продай козу.
І буде вам щастя... Законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей на год внесен в Раду - Цензор.НЕТ 3125
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04.11.2020 10:42 Відповісти
Как с боксами для новорожденных)))
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04.11.2020 10:47 Відповісти
Чому в маленькій бідної Албанії скрізь видають касові чеки, навіть у таксі? Ніхто не питає потрібно це тобі чи ні, а в нас ґвалт "ви хочете знищити малий бізнес".
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04.11.2020 10:44 Відповісти
Тамушта хочеццо водовку и сигареты без уплаты акцыза загонять. Очень.
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04.11.2020 10:51 Відповісти
Там нет таких налогов,которые у нас висят на чеках,как и нет взяточников-проверяльщиков чеков,работающих только ради взяток.
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04.11.2020 10:52 Відповісти
І найцікавіше те, що в нас після всього хочуть щоб усе було безкоштовним Законопроєкт про відтермінування впровадження касових апаратів для фізосіб-підприємців на рік внесено в Раду - Цензор.НЕТ 4956
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04.11.2020 10:53 Відповісти
потому что людиу нас любят халяву,как евробляхеры которые не хотят растаможки авто и платить налоги,как дальнобойщики против того чтобы их взвешывали на дорогах чтобы тоже не платить штрафы,так и тут не хотят чтобы были касссовые апараты и чтобы никто не платил никакие налоги как в других цивилизованных странах,одним словом эта страна обречена с такими вот индивидуумами,они хотят от страны все,инфраструктуру,медецины,уровень жизни но при этом ничего давать взамен не будут
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04.11.2020 10:54 Відповісти
Это еще раз говорит, что все , что не делают зеленые утырки, все делается через большую Третьяковскую задницу.
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04.11.2020 10:46 Відповісти
А за год зеленые ишаки может отчистят зал от своего присутствия.
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04.11.2020 10:49 Відповісти
Как же так? В ********** давно ввели.
Законопроєкт про відтермінування впровадження касових апаратів для фізосіб-підприємців на рік внесено в Раду - Цензор.НЕТ 3613
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04.11.2020 10:53 Відповісти
во всех нормальных странах ввели.
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04.11.2020 10:58 Відповісти
Во всех нормальных странах дают бизнесу развиваться, а не душить его.
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04.11.2020 11:14 Відповісти
Что произойдет плохого если в маршрутке или такси будут вьідаваться чеки за оплату проезда или при покупке на рьінке торговец будет вьідавать чек? Если тьі сможешь мне ВНЯТНО растолковать єто, то я может бьіть и соглашусь что с твоим мнением. Законопроєкт про відтермінування впровадження касових апаратів для фізосіб-підприємців на рік внесено в Раду - Цензор.НЕТ 1737
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04.11.2020 11:31 Відповісти
развиваться - это значит зарабатывать и платить налоги. Пусть платят, те у кого обороты больше 1 млн.
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04.11.2020 11:58 Відповісти
тебе дебилу вопрос задали конкретный, ответь, пшел вон))) что плохого в чеках?
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04.11.2020 12:03 Відповісти
ты сам дебил, не на тот камент нажал кнопку "ответить"
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04.11.2020 12:20 Відповісти
Гетманцев лоббирует интересы олигархов, для уничтожения малого бизнеса. Ему за этот закон заплатили огромные деньги, и ему наплевать на экономику Украины и на малый бизнес.
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04.11.2020 11:13 Відповісти
где малый бизнес пересекается с олигархами? только конкретно
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04.11.2020 12:05 Відповісти
в головах у люмпенов.
А если серьезно, то пересекается еще и как.
Например олигархам принаждежат заведения относящиеся к марке "Козырная карта", всякие "Автогрили", огромные комплексы вокруг Киева в которых обычного украинца не пустят даже на порог а завтрак стоит как средняя пенсия - все по бумагам ФОПы. Причем завку продает один ФОП, выпивку - другой. Вот это и есть "малый бизнес" который "контролируется олигархами".
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04.11.2020 12:25 Відповісти
это делается все для того что бы меньше платить налогов, и все. а если будут рро то фоп на 3й группе сможет пропустить через себя 1 млн. тобишь работать только 2 недели в год
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04.11.2020 14:02 Відповісти
правильно, и таким образом хотяевам ресторанов придется регистрировать 54/2=27 ФОПов на хавку и 27 ФОПов на бухло в год. Итого сбор с ФОПов возрастет в 27 раз, что уже очень неплохо. Или так, или пусть регистрируются как фирма и платят налоги по-нормальному.
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04.11.2020 14:44 Відповісти
ну вот видишь, все ты понимаешь)))) фоп должен платить маленькие налоги если он имеет ларек по починке обуви или изготовлению ключей. я знаю что фопы на 7м километре имеют выручку в день от 500 тыс и платят 2000 в мес налогов и торгуют только контрабандой. а с рро они должны показать где они купили товар
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04.11.2020 14:51 Відповісти
так я это сразу писал, какие вопросы?
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04.11.2020 15:06 Відповісти
ок
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04.11.2020 15:14 Відповісти
антиватник черниговский ты дятел конкретный . Один пример и больше я с тобой спорить не буду - Епицентр Гереги и рынки.
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04.11.2020 14:50 Відповісти
и??? у епицентра есть тысячи конкурентов. ни одна строительная фирма не скупается в епицентре, так как оптовые фирмы предлагают лучшие цены. на рынках цены выше чем в любом магазине а качество товара самое низкое
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04.11.2020 14:54 Відповісти
в Эпицентре тебе дают фискальный чек, в каждом чеке есть НДС - 20%. Какого Герега должна платить НДС а Вася Пупкин - нет?
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04.11.2020 15:07 Відповісти
Помимо того с 1 января 2021 года запланирован старт механизма кешбека, когда покупатели получают часть стоимости покупки или услуги, если продавец выдал фиктивный фискальный чек

Если выдан фиктивный чек, то как доказать, что ты купил товар именно у этого предпринимателя?
Так, можно пройтись по магазинам (для пущей достоверности), собрать образцы ихних чеков, наштамповать фиктивных и получить "кешбек".
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04.11.2020 11:58 Відповісти
еще не весь контрабас продали через фопов)))) взяли еще год
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04.11.2020 12:01 Відповісти
 
 