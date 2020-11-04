КС збирається визнати земельну реформу неконституційною, - проєкт рішення
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Конституційний Суд України від 2 листопада розглянув на закритому засіданні питання конституційності земельної реформи. КС прийняв за основу проєкт рішення з цього питання.
Автор проєкту рішення, суддя Конституційного Суду Сергій Сас, передав текст проєкту виданню "Дзеркало тижня", інформує Цензор.НЕТ.
У проєкті рішення йдеться, що " земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси у межах її території, природні ресурси виключної (морської) економічної зони і континентального шельфу були визнані об’єктами права власності й основним національним багатством Українського народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади".
Суб'єктами права власності на землю, згідно з проєктом рішення КС, не можуть бути іноземці, особи без громадянства та міжнародні організації.
КС вважає, що право власності українців на землю є абсолютним, незмінним, і тому не може бути обмежений будь-якими законами України, діями органів державної влади або органів місцевого самоврядування.
У проєкті рішення зазначено, що держава зобов’язана забезпечити кожному громадянину України можливість використання землі на праві власності на засадах соціальної справедливості, верховенства права, захисту права власності і господарювання, рівності суб’єктів права власності перед законом.
Автор проєкту, суддя Сас, вважає, що саме документ його авторства, а не скасування електронного декларування, - справжня причина конституційної кризи.
Про протести під будівлею КС він висловився так: "пікетники з шашками і фаєрами 3 години відпрацьовували під стінами суду свій заслужений заробіток в 100 грн за годину (прошу вибачення перед тими, хто прийшов на мітинг з волі серця)".
Будь ласка, зачекайте...
А щодо сміттєвих баків, то якось дивно - судді то вам нічого не обіцяли, на відміну від депутатів.
За що їх у баки?
Олигархи - это не народ.
Так вот в Израиле нет рынка земли . От слова -- вообще и абсолютно . Если что-то продаётся , так это пожизненное правопользование с правом передачи в наследство . Но у государства есть право отчуждения . Если , например , земля не используется по назначению . Или перепродаётся в страну , с которой война .
Во Франции тоже нет свободного рынка земли . Её не купишь и не продашь на аукционе . Только одно государсвенно-общественное агенство может распоряжаться общей землёй : покупать и продавать её . И опять же - строгий контроль профессионального землепользования !
Как раз "везде" пытаются избавиться от аннохронизма полной свободы в представлении , шо земля , недра это типа как котлеты или тачка . Это в 17 веке , в момент зарождения дикого капитала так было . А в 20 и уж тем более в 21 веке мир идёт по пути большей социализации ...
С какого перепуга мне кс запретил продавать землю иностранцам ?
Рада суддів України через відсутність кворуму не змогла провести позачергове засідання, на якому збиралася висловити позицію щодо подій навколо Конституційного Суду України.
Про це повідомляє пресслужба Ради суддів
У Раді суддів наголосили, що всі звернення до президента, представників законодавчої та виконавчої гілок влади приймаються виключно після обговорення членами Ради суддів
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ІСНУЄ СУД,КОТРОМУ НЕ ПОТРІБНИЙ КВОРУМ-СУД ЛІНЧА.
хто прийшов-той прийшов...
2.Земля может быть только в аренде без передачи третьим лицам.
3.Количество арендованной земли ограничить минимально и увеличиваться исходя из добросовестности землепользования.(прим.Франция).
4.Вся земля (кроме пайщиков) должна быть изъята у собственников,как незаконно оформленная.
5.Выписать правила для крупных землепользователей и ограничить долю в них иностранным инвесторам.
6.Фермерство и кооперацию рассмотреть как приоритетное.
7.Продажа с/х продукции на прямую ограничить и создать биржевые структуры.