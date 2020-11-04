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КС (928) земельна реформа (160)

КС збирається визнати земельну реформу неконституційною, - проєкт рішення

Новини Цензор.НЕТ Політика України

КС збирається визнати земельну реформу неконституційною, - проєкт рішення

Конституційний Суд України від 2 листопада розглянув на закритому засіданні питання конституційності земельної реформи. КС прийняв за основу проєкт рішення з цього питання.

Автор проєкту рішення, суддя Конституційного Суду Сергій Сас, передав текст проєкту виданню "Дзеркало тижня", інформує Цензор.НЕТ.

У проєкті рішення йдеться, що " земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси у межах її території, природні ресурси виключної (морської) економічної зони і континентального шельфу були визнані об’єктами права власності й основним національним багатством Українського народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади".

Суб'єктами права власності на землю, згідно з проєктом рішення КС, не можуть бути іноземці, особи без громадянства та міжнародні організації.

КС вважає, що право власності українців на землю є абсолютним, незмінним, і тому не може бути обмежений будь-якими законами України, діями органів державної влади або органів місцевого самоврядування.

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У проєкті рішення зазначено, що держава зобов’язана забезпечити кожному громадянину України можливість використання землі на праві власності на засадах соціальної справедливості, верховенства права, захисту права власності і господарювання, рівності суб’єктів права власності перед законом.

Автор проєкту, суддя Сас, вважає, що саме документ його авторства, а не скасування електронного декларування, - справжня причина конституційної кризи.

Про протести під будівлею КС він висловився так: "пікетники з шашками і фаєрами 3 години відпрацьовували під стінами суду свій заслужений заробіток в 100 грн за годину (прошу вибачення перед тими, хто прийшов на мітинг з волі серця)".

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Топ коментарі
+17
Если недра мне принадлежат то почему я плату за газ а не мне платят?!
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04.11.2020 13:14
+12
Чому? Слава мудрому українському народові. Він за це проголосував переважною більшістю.
Зверніть увагу. що при "баризі", був той самий КСУ. Він не був проукраїнський, але боявся відверто гадити...
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04.11.2020 13:20
+11
Далі буде мовний Закон, а потім неконституційність розвалу СРСР
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04.11.2020 13:17
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Воно й видно. Буквально сприйняли " їх прямо на засіданні вб'ють" КС збирається визнати земельну реформу неконституційною, - проєкт рішення - Цензор.НЕТ 6454

А щодо сміттєвих баків, то якось дивно - судді то вам нічого не обіцяли, на відміну від депутатів.
За що їх у баки?
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04.11.2020 15:27 Відповісти
КС збирається визнати земельну реформу неконституційною, - проєкт рішення - Цензор.НЕТ 8634
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04.11.2020 17:00 Відповісти
пора уже останавливать этот шабаш на разграбленных олигархами землях Украины
Олигархи - это не народ.
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04.11.2020 13:56 Відповісти
коментар відмічено як спам
остановил, молодца, и что дальше? соберется 73% тупого быдла, растащит все что осталось по своим норам. на большее уму не хватит.
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04.11.2020 14:03 Відповісти
КС збирається визнати земельну реформу неконституційною, - проєкт рішення - Цензор.НЕТ 9152 Прально! Нада у всех все забрать и отдать ***** - он будок настроит на каждом шагу!
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04.11.2020 18:58 Відповісти
у тебя быдлячий уровень мышления, красочно описанный 95 лет назад Михаилом Афанасьевичем. вы уроды73 книг не читаете, историей не интересуетесь, нажраться, помять свою матреху на раскладушке, запить все это пивом из пластика.
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04.11.2020 22:28 Відповісти
КС збирається визнати земельну реформу неконституційною, - проєкт рішення - Цензор.НЕТ 916 вас звуть на экскурсию! Тема: осмотр шпиля св. Петра
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04.11.2020 23:20 Відповісти
да мы существенно отличаемся от всех остальных - везде земля продается, а у нас нет, везде землю можно приобрести на честных торгах, а у нас только по большому блату и только людям приближенным к чиновникам и депутатам и мерам и прочему хламью, жаль что мы супер уникальная нация не все еще понимают )))
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04.11.2020 14:07 Відповісти
Израиль вот уже лет 40 занимает то первое , то второе место в мире по эффективности использование земли : это один фермер "кормир" 91-92 жителей . Например , в США этот показатель 75-78 . Китай 30 , Украина 35 ...

Так вот в Израиле нет рынка земли . От слова -- вообще и абсолютно . Если что-то продаётся , так это пожизненное правопользование с правом передачи в наследство . Но у государства есть право отчуждения . Если , например , земля не используется по назначению . Или перепродаётся в страну , с которой война .
Во Франции тоже нет свободного рынка земли . Её не купишь и не продашь на аукционе . Только одно государсвенно-общественное агенство может распоряжаться общей землёй : покупать и продавать её . И опять же - строгий контроль профессионального землепользования !

Как раз "везде" пытаются избавиться от аннохронизма полной свободы в представлении , шо земля , недра это типа как котлеты или тачка . Это в 17 веке , в момент зарождения дикого капитала так было . А в 20 и уж тем более в 21 веке мир идёт по пути большей социализации ...
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04.11.2020 14:18 Відповісти
Речь идёт не о рынке земли а о том, почему её должны продавать по 10000 га и только олигархам или иностранцам. О продаже паёв колхозников речь не скоро пойдёт.
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04.11.2020 15:58 Відповісти
Ці паї, давно вже ріжуть і відбирають у власників через зміни в кадастрі. Там не про продаж мову потрібно вести, а про покарання злочинців.
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04.11.2020 16:27 Відповісти
Так если КСУ работает на агрессора, то зачем они идут против своих же зеленых агентов?
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04.11.2020 14:09 Відповісти
одно другому не мешает, "многоходовочка", так сказать, агрессор-оккупант-торговыйпартнер, колаборанты-убийцы-Лозинский-Медвечук-Шуфрич-народные депутаты, из той же серии.
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04.11.2020 15:09 Відповісти
потому что вам втирают сказки что они "работают на агрессора", чтобы вы не догадались что они работают на Коломойского.
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04.11.2020 18:23 Відповісти
Вот блин, это чертовки коварно!
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04.11.2020 18:56 Відповісти
КС збирається визнати земельну реформу неконституційною, - проєкт рішення - Цензор.НЕТ 9136 Утром они работают на агрессора, в обед - на зеленых агентов, вечером - на себя
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04.11.2020 19:01 Відповісти
а ночью на масонов.
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05.11.2020 09:09 Відповісти
Ну и чудненько, если земельный закон - неконституционный, то нужно забрать землю у мертведчуков, каломойш, тимошонки поскольку они не имеют право владеть землей на которой находятся их дворцы.
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04.11.2020 14:14 Відповісти
Ну все, стране гаплык. Под видом "заботы о народе"лишают селян права распоряжатся своей землей. И из за этого даже под Киевом-десятки тысяч га, стоят уже 30 лет заброшенными. И латифундисты берут в аренду гектар по копейке в год... Зато бабе Жуле и ее судье Сасу отвалили -правнукам хватит.
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04.11.2020 14:15 Відповісти
Все треба продать! Приватний власник самий ефективний! Таке ваше гасло? Так чого на підприємствах фірташів-ахмєтових майже немає модернізації тих же очисних фільтрів. І міста-мільйонники задихаються? Он нещодавно був сюжет в новинах. Якесь бидло під забудову вивело землю сільгоспризначеня з обігу (невідомо як) і закопало там незрозрозуміло якої токсичної сировини в бочках. А навкруги села з колодязями. І за це йому тільки копійчаний штраф, якщо знайтуть. Спочатку треба чітко врегулювати законодавство, а вже потім відкривати ОБІГ (не ринок) землі за прикладом тієї ж Франції.
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04.11.2020 15:11 Відповісти
Всё опять замыкается на правосудии.
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04.11.2020 15:21 Відповісти
Не истери. Вначале сядь и выучи уроки. Сельхоз земля в Украине-на 90 -ЧАСТНАЯ!! Только менее 10 процентов находится в государственоой собственности. Так вот латифундистам это ОЧЕНЬ выгодно! Потому, что селянин распряжатся СВОЕЙ землей не МОЖЕТ! И вынужден за копейки сдавать эту землю в аренду.Действует мораторий на распоряжение СВОЕЙ собственностью. Вот латифундисты и платят Косатой Воровке и ее судье Сасу, за сохранение этого бесправия.
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04.11.2020 16:46 Відповісти
как красиво наше быдло разводят)) сейчас отменят зем реформу, быдло поддержит, а потом скажут что антикоррупционную реформу тоже правильно отменили))) и будут лохов доить еще лет 50
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04.11.2020 14:40 Відповісти
Фамилии ,,народа,, будете печатать из форбса или продолжите цирковую сценку?
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04.11.2020 14:40 Відповісти
Согласно статье 41 Конституции Ук­раины, «каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью
С какого перепуга мне кс запретил продавать землю иностранцам ?
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04.11.2020 14:49 Відповісти
Не просто иностранцам, а вообще продать.Селяне владеют паями с середины 90-х, но даже оформить право собственности не могут из за моратория.
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04.11.2020 19:00 Відповісти
І првильно зробили б. Хоч тут. Бо то не Закон, а легалізація накраденого.
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04.11.2020 14:54 Відповісти
продавати можна те, що ТИ ВИГОТОВИВ/ЗРОБИВ/СТВОРИВ! Як можна продавати землю, якщо ТИ НЕ ВИГОТОВЛЯЄШ/СТВОРЮЄШ ЗЕМЛЮ????
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04.11.2020 14:59 Відповісти
в Україні можна все. Але не всім.
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04.11.2020 16:29 Відповісти
Рада суддів не змогла обговорити ситуацію з КСУ - не зібрався кворум
КС збирається визнати земельну реформу неконституційною, - проєкт рішення - Цензор.НЕТ 2372Рада суддів України через відсутність кворуму не змогла провести позачергове засідання, на якому збиралася висловити позицію щодо подій навколо Конституційного Суду України.

Про це повідомляє пресслужба Ради суддів КС збирається визнати земельну реформу неконституційною, - проєкт рішення - Цензор.НЕТ 7360

У Раді суддів наголосили, що всі звернення до президента, представників законодавчої та виконавчої гілок влади приймаються виключно після обговорення членами Ради суддів
\\\\\
ІСНУЄ СУД,КОТРОМУ НЕ ПОТРІБНИЙ КВОРУМ-СУД ЛІНЧА.
хто прийшов-той прийшов... КС збирається визнати земельну реформу неконституційною, - проєкт рішення - Цензор.НЕТ 4750
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04.11.2020 15:01 Відповісти
1.Должен быть создан государственный земельный банк.Все продажи только ему.
2.Земля может быть только в аренде без передачи третьим лицам.
3.Количество арендованной земли ограничить минимально и увеличиваться исходя из добросовестности землепользования.(прим.Франция).
4.Вся земля (кроме пайщиков) должна быть изъята у собственников,как незаконно оформленная.
5.Выписать правила для крупных землепользователей и ограничить долю в них иностранным инвесторам.
6.Фермерство и кооперацию рассмотреть как приоритетное.
7.Продажа с/х продукции на прямую ограничить и создать биржевые структуры.
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04.11.2020 15:13 Відповісти
Астанавитесь! Астанавииитееесь! ......
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04.11.2020 15:34 Відповісти
Ну, хоч щось толкове декларують.
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04.11.2020 16:30 Відповісти
Судді бажають на гиляку?
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04.11.2020 17:09 Відповісти
А если судью Конституционного Суда выкинуть в окно с пятого и выше этажа, не возникнет ли желание у оставшихся судей признать неконституционным Закон Всемирного Тяготения Исаака Ньютона?
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04.11.2020 19:49 Відповісти
Зеленский - та вали уже эту мразоту из двух стволов, или ты смелый такой только в фильме для зебилов?
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04.11.2020 22:00 Відповісти
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