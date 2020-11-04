КС собирается признать земельную реформу неконституционной, - проект решения
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Конституционный Суд Украины 2 ноября рассмотрел на закрытом заседании вопрос конституционности земельной реформы. КС принял за основу проект решения по этому вопросу.
Автор проекта решения, судья Конституционного Суда Сергей Сас, передал текст проекта изданию "Зеркало недели", информирует Цензор.НЕТ.
В проекте решения говорится, что "земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы в пределах ее территории, природные ресурсы исключительной (морской) экономической зоны и континентального шельфа были признаны объектами права собственности и основным национальным богатством Украинского народа как носителя суверенитета и единственного источника власти".
Субъектами права собственности на землю, согласно проекту решения КС, не могут быть иностранцы, лица без гражданства и международные организации.
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КС считает, что право собственности украинцев на землю является абсолютным, неизменным, и поэтому не может быть ограничено какими-либо законами Украины, действиями органов государственной власти или органов местного самоуправления.
В проекте решения указано, что согласно Конституции, государство обязано обеспечить каждому гражданину Украины возможность использования земли на праве собственности на принципах социальной справедливости, верховенства права, защиты прав собственности и хозяйствования, равенства субъектов права собственности перед законом.
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Автор проекта, судья Сас, считает, что именно документ его авторства, а не отмена электронного декларирования, - настоящая причина конституционного кризиса.
О протестах под зданием КС он высказался так: "пикетчики с шашками и файерами 3 часа отрабатывали под стенами суда свой заслуженный заработок в 100 грн за час (прошу прощения перед теми, кто пришел на митинг по воле сердца)".
Пожалуйста, подождите...
А щодо сміттєвих баків, то якось дивно - судді то вам нічого не обіцяли, на відміну від депутатів.
За що їх у баки?
Олигархи - это не народ.
Так вот в Израиле нет рынка земли . От слова -- вообще и абсолютно . Если что-то продаётся , так это пожизненное правопользование с правом передачи в наследство . Но у государства есть право отчуждения . Если , например , земля не используется по назначению . Или перепродаётся в страну , с которой война .
Во Франции тоже нет свободного рынка земли . Её не купишь и не продашь на аукционе . Только одно государсвенно-общественное агенство может распоряжаться общей землёй : покупать и продавать её . И опять же - строгий контроль профессионального землепользования !
Как раз "везде" пытаются избавиться от аннохронизма полной свободы в представлении , шо земля , недра это типа как котлеты или тачка . Это в 17 веке , в момент зарождения дикого капитала так было . А в 20 и уж тем более в 21 веке мир идёт по пути большей социализации ...
С какого перепуга мне кс запретил продавать землю иностранцам ?
Рада суддів України через відсутність кворуму не змогла провести позачергове засідання, на якому збиралася висловити позицію щодо подій навколо Конституційного Суду України.
Про це повідомляє пресслужба Ради суддів
У Раді суддів наголосили, що всі звернення до президента, представників законодавчої та виконавчої гілок влади приймаються виключно після обговорення членами Ради суддів
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ІСНУЄ СУД,КОТРОМУ НЕ ПОТРІБНИЙ КВОРУМ-СУД ЛІНЧА.
хто прийшов-той прийшов...
2.Земля может быть только в аренде без передачи третьим лицам.
3.Количество арендованной земли ограничить минимально и увеличиваться исходя из добросовестности землепользования.(прим.Франция).
4.Вся земля (кроме пайщиков) должна быть изъята у собственников,как незаконно оформленная.
5.Выписать правила для крупных землепользователей и ограничить долю в них иностранным инвесторам.
6.Фермерство и кооперацию рассмотреть как приоритетное.
7.Продажа с/х продукции на прямую ограничить и создать биржевые структуры.