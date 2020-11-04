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Новости Политика Украины
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КС (1011) земельная реформа (179)

КС собирается признать земельную реформу неконституционной, - проект решения

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

КС собирается признать земельную реформу неконституционной, - проект решения

Конституционный Суд Украины 2 ноября рассмотрел на закрытом заседании вопрос конституционности земельной реформы. КС принял за основу проект решения по этому вопросу.

Автор проекта решения, судья Конституционного Суда Сергей Сас, передал текст проекта изданию "Зеркало недели", информирует Цензор.НЕТ.

В проекте решения говорится, что "земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы в пределах ее территории, природные ресурсы исключительной (морской) экономической зоны и континентального шельфа были признаны объектами права собственности и основным национальным богатством Украинского народа как носителя суверенитета и единственного источника власти".

Субъектами права собственности на землю, согласно проекту решения КС, не могут быть иностранцы, лица без гражданства и международные организации.

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КС считает, что право собственности украинцев на землю является абсолютным, неизменным, и поэтому не может быть ограничено какими-либо законами Украины, действиями органов государственной власти или органов местного самоуправления.

В проекте решения указано, что согласно Конституции, государство обязано обеспечить каждому гражданину Украины возможность использования земли на праве собственности на принципах социальной справедливости, верховенства права, защиты прав собственности и хозяйствования, равенства субъектов права собственности перед законом.

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Автор проекта, судья Сас, считает, что именно документ его авторства, а не отмена электронного декларирования, - настоящая причина конституционного кризиса.

О протестах под зданием КС он высказался так: "пикетчики с шашками и файерами 3 часа отрабатывали под стенами суда свой заслуженный заработок в 100 грн за час (прошу прощения перед теми, кто пришел на митинг по воле сердца)".

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Топ комментарии
+17
Если недра мне принадлежат то почему я плату за газ а не мне платят?!
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04.11.2020 13:14
+12
Чому? Слава мудрому українському народові. Він за це проголосував переважною більшістю.
Зверніть увагу. що при "баризі", був той самий КСУ. Він не був проукраїнський, але боявся відверто гадити...
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04.11.2020 13:20
+11
Далі буде мовний Закон, а потім неконституційність розвалу СРСР
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04.11.2020 13:17
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Воно й видно. Буквально сприйняли " їх прямо на засіданні вб'ють" КС збирається визнати земельну реформу неконституційною, - проєкт рішення - Цензор.НЕТ 6454

А щодо сміттєвих баків, то якось дивно - судді то вам нічого не обіцяли, на відміну від депутатів.
За що їх у баки?
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04.11.2020 15:27 Ответить
КС збирається визнати земельну реформу неконституційною, - проєкт рішення - Цензор.НЕТ 8634
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04.11.2020 17:00 Ответить
пора уже останавливать этот шабаш на разграбленных олигархами землях Украины
Олигархи - это не народ.
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04.11.2020 13:56 Ответить
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остановил, молодца, и что дальше? соберется 73% тупого быдла, растащит все что осталось по своим норам. на большее уму не хватит.
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04.11.2020 14:03 Ответить
КС збирається визнати земельну реформу неконституційною, - проєкт рішення - Цензор.НЕТ 9152 Прально! Нада у всех все забрать и отдать ***** - он будок настроит на каждом шагу!
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04.11.2020 18:58 Ответить
у тебя быдлячий уровень мышления, красочно описанный 95 лет назад Михаилом Афанасьевичем. вы уроды73 книг не читаете, историей не интересуетесь, нажраться, помять свою матреху на раскладушке, запить все это пивом из пластика.
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04.11.2020 22:28 Ответить
КС збирається визнати земельну реформу неконституційною, - проєкт рішення - Цензор.НЕТ 916 вас звуть на экскурсию! Тема: осмотр шпиля св. Петра
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04.11.2020 23:20 Ответить
да мы существенно отличаемся от всех остальных - везде земля продается, а у нас нет, везде землю можно приобрести на честных торгах, а у нас только по большому блату и только людям приближенным к чиновникам и депутатам и мерам и прочему хламью, жаль что мы супер уникальная нация не все еще понимают )))
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04.11.2020 14:07 Ответить
Израиль вот уже лет 40 занимает то первое , то второе место в мире по эффективности использование земли : это один фермер "кормир" 91-92 жителей . Например , в США этот показатель 75-78 . Китай 30 , Украина 35 ...

Так вот в Израиле нет рынка земли . От слова -- вообще и абсолютно . Если что-то продаётся , так это пожизненное правопользование с правом передачи в наследство . Но у государства есть право отчуждения . Если , например , земля не используется по назначению . Или перепродаётся в страну , с которой война .
Во Франции тоже нет свободного рынка земли . Её не купишь и не продашь на аукционе . Только одно государсвенно-общественное агенство может распоряжаться общей землёй : покупать и продавать её . И опять же - строгий контроль профессионального землепользования !

Как раз "везде" пытаются избавиться от аннохронизма полной свободы в представлении , шо земля , недра это типа как котлеты или тачка . Это в 17 веке , в момент зарождения дикого капитала так было . А в 20 и уж тем более в 21 веке мир идёт по пути большей социализации ...
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04.11.2020 14:18 Ответить
Речь идёт не о рынке земли а о том, почему её должны продавать по 10000 га и только олигархам или иностранцам. О продаже паёв колхозников речь не скоро пойдёт.
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04.11.2020 15:58 Ответить
Ці паї, давно вже ріжуть і відбирають у власників через зміни в кадастрі. Там не про продаж мову потрібно вести, а про покарання злочинців.
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04.11.2020 16:27 Ответить
Так если КСУ работает на агрессора, то зачем они идут против своих же зеленых агентов?
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04.11.2020 14:09 Ответить
одно другому не мешает, "многоходовочка", так сказать, агрессор-оккупант-торговыйпартнер, колаборанты-убийцы-Лозинский-Медвечук-Шуфрич-народные депутаты, из той же серии.
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04.11.2020 15:09 Ответить
потому что вам втирают сказки что они "работают на агрессора", чтобы вы не догадались что они работают на Коломойского.
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04.11.2020 18:23 Ответить
Вот блин, это чертовки коварно!
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04.11.2020 18:56 Ответить
КС збирається визнати земельну реформу неконституційною, - проєкт рішення - Цензор.НЕТ 9136 Утром они работают на агрессора, в обед - на зеленых агентов, вечером - на себя
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04.11.2020 19:01 Ответить
а ночью на масонов.
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05.11.2020 09:09 Ответить
Ну и чудненько, если земельный закон - неконституционный, то нужно забрать землю у мертведчуков, каломойш, тимошонки поскольку они не имеют право владеть землей на которой находятся их дворцы.
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04.11.2020 14:14 Ответить
Ну все, стране гаплык. Под видом "заботы о народе"лишают селян права распоряжатся своей землей. И из за этого даже под Киевом-десятки тысяч га, стоят уже 30 лет заброшенными. И латифундисты берут в аренду гектар по копейке в год... Зато бабе Жуле и ее судье Сасу отвалили -правнукам хватит.
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04.11.2020 14:15 Ответить
Все треба продать! Приватний власник самий ефективний! Таке ваше гасло? Так чого на підприємствах фірташів-ахмєтових майже немає модернізації тих же очисних фільтрів. І міста-мільйонники задихаються? Он нещодавно був сюжет в новинах. Якесь бидло під забудову вивело землю сільгоспризначеня з обігу (невідомо як) і закопало там незрозрозуміло якої токсичної сировини в бочках. А навкруги села з колодязями. І за це йому тільки копійчаний штраф, якщо знайтуть. Спочатку треба чітко врегулювати законодавство, а вже потім відкривати ОБІГ (не ринок) землі за прикладом тієї ж Франції.
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04.11.2020 15:11 Ответить
Всё опять замыкается на правосудии.
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04.11.2020 15:21 Ответить
Не истери. Вначале сядь и выучи уроки. Сельхоз земля в Украине-на 90 -ЧАСТНАЯ!! Только менее 10 процентов находится в государственоой собственности. Так вот латифундистам это ОЧЕНЬ выгодно! Потому, что селянин распряжатся СВОЕЙ землей не МОЖЕТ! И вынужден за копейки сдавать эту землю в аренду.Действует мораторий на распоряжение СВОЕЙ собственностью. Вот латифундисты и платят Косатой Воровке и ее судье Сасу, за сохранение этого бесправия.
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04.11.2020 16:46 Ответить
как красиво наше быдло разводят)) сейчас отменят зем реформу, быдло поддержит, а потом скажут что антикоррупционную реформу тоже правильно отменили))) и будут лохов доить еще лет 50
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04.11.2020 14:40 Ответить
Фамилии ,,народа,, будете печатать из форбса или продолжите цирковую сценку?
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04.11.2020 14:40 Ответить
Согласно статье 41 Конституции Ук­раины, «каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью
С какого перепуга мне кс запретил продавать землю иностранцам ?
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04.11.2020 14:49 Ответить
Не просто иностранцам, а вообще продать.Селяне владеют паями с середины 90-х, но даже оформить право собственности не могут из за моратория.
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04.11.2020 19:00 Ответить
І првильно зробили б. Хоч тут. Бо то не Закон, а легалізація накраденого.
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04.11.2020 14:54 Ответить
продавати можна те, що ТИ ВИГОТОВИВ/ЗРОБИВ/СТВОРИВ! Як можна продавати землю, якщо ТИ НЕ ВИГОТОВЛЯЄШ/СТВОРЮЄШ ЗЕМЛЮ????
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04.11.2020 14:59 Ответить
в Україні можна все. Але не всім.
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04.11.2020 16:29 Ответить
Рада суддів не змогла обговорити ситуацію з КСУ - не зібрався кворум
КС збирається визнати земельну реформу неконституційною, - проєкт рішення - Цензор.НЕТ 2372Рада суддів України через відсутність кворуму не змогла провести позачергове засідання, на якому збиралася висловити позицію щодо подій навколо Конституційного Суду України.

Про це повідомляє пресслужба Ради суддів КС збирається визнати земельну реформу неконституційною, - проєкт рішення - Цензор.НЕТ 7360

У Раді суддів наголосили, що всі звернення до президента, представників законодавчої та виконавчої гілок влади приймаються виключно після обговорення членами Ради суддів
\\\\\
ІСНУЄ СУД,КОТРОМУ НЕ ПОТРІБНИЙ КВОРУМ-СУД ЛІНЧА.
хто прийшов-той прийшов... КС збирається визнати земельну реформу неконституційною, - проєкт рішення - Цензор.НЕТ 4750
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04.11.2020 15:01 Ответить
1.Должен быть создан государственный земельный банк.Все продажи только ему.
2.Земля может быть только в аренде без передачи третьим лицам.
3.Количество арендованной земли ограничить минимально и увеличиваться исходя из добросовестности землепользования.(прим.Франция).
4.Вся земля (кроме пайщиков) должна быть изъята у собственников,как незаконно оформленная.
5.Выписать правила для крупных землепользователей и ограничить долю в них иностранным инвесторам.
6.Фермерство и кооперацию рассмотреть как приоритетное.
7.Продажа с/х продукции на прямую ограничить и создать биржевые структуры.
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04.11.2020 15:13 Ответить
Астанавитесь! Астанавииитееесь! ......
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04.11.2020 15:34 Ответить
Ну, хоч щось толкове декларують.
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04.11.2020 16:30 Ответить
Судді бажають на гиляку?
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04.11.2020 17:09 Ответить
А если судью Конституционного Суда выкинуть в окно с пятого и выше этажа, не возникнет ли желание у оставшихся судей признать неконституционным Закон Всемирного Тяготения Исаака Ньютона?
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04.11.2020 19:49 Ответить
Зеленский - та вали уже эту мразоту из двух стволов, или ты смелый такой только в фильме для зебилов?
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04.11.2020 22:00 Ответить
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