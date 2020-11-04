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ВР (7519) підприємці (289) спрощенка (37)

Рада не змогла відтермінувати запровадження касових апаратів для спрощенців

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада не змогла відтермінувати запровадження касових апаратів для спрощенців

Верховна Рада не змогла відтермінувати запровадження касових апаратів для фізичних осіб-підприємців до 2022 року. Відповідний законопроєкт №4313 за основу підтримали лише 212 нардепів за 226 необхідних.

Направлення законопроєкту на повторне перше читання підтримали 254 депутати, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначимо, вчора в Раду внесли законопроєкт №4313, який має відтермінувати запровадження в Україні обов'язкових касових апаратів для ФОП. Впровадження РРО планувалося відтермінувати до наступного року.

У тексті законопроєкту пропонувалося дозволити не використовувати касові апарати платникам єдиного податку другої - четвертої груп незалежно від виду діяльності, якщо їхній річний дохід не перевищує мільйон гривень.

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Якщо ж річний дохід ФОП перевищує мільйон гривень, то для них використання касових апаратів є обов'язковим.

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Топ коментарі
+39
Зебилы должны страдать!!! Еще бы таксистов заставить иметь аппараты Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для "упрощенцев" - Цензор.НЕТ 9509
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04.11.2020 14:33
+33
Зато хоть поржем! Хуже не будет!
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04.11.2020 14:33
+32
Чудова новина для ФОПів - касові апарати будуть ЗЕЛЕНОГО КОЛЬОРУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.11.2020 14:43
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Году эдак в 1917 торгашей было ооох как до хера Рада не змогла відтермінувати запровадження касових апаратів для спрощенців - Цензор.НЕТ 7066не знаешь,что с ними произошло ? Рада не змогла відтермінувати запровадження касових апаратів для спрощенців - Цензор.НЕТ 1293
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04.11.2020 16:04 Відповісти
А что где то у среднего бизнеса нету кассового аппарата? Невыдали чек - звони ментам!
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04.11.2020 16:13 Відповісти
Все должны выдавать чек. Точка.
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04.11.2020 16:11 Відповісти
Немає чого пилити, ось хлопці і шукають хоч щось.
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04.11.2020 16:43 Відповісти
Чому ж ці ФОПи так бояться касових апаратів? чому я сплачую податки, а ці трудяги можуть не сплачувати
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04.11.2020 17:28 Відповісти
Сплачують побольше тебя. Но зеленым этого мало.
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04.11.2020 17:41 Відповісти
Осень и Зеленые листья похмуро болтаются на деревьях.
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04.11.2020 17:35 Відповісти
І добре Рада зробила. Як виконувати бюджет, коли мільойни підприємців без касових апаратів дурять державу і вона не доотримує мільярди у скарбницю. Щоб у державі був порядок, потрібно щоб закон був суворий і всі його виконували. Скарбниця держави буде наповнена тоді, якщо касові апарати будуть у всіх підприємців у об'язковому порядку.
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04.11.2020 18:18 Відповісти
Андрій Смолій

6 ч. ·

Рада щойно послала всіх ФОПів подалі. І плювали вони на думку людей.

Слуги не дали близько 100 голосів. За проєкт закону щодо відтермінування впровадження касових апаратів для ФОП проголосували 212 депутатів.

«Слуги» просто розбіглися із зали.

Зелені реально копають собі політичну могилу, а разом із собою всій країні.

Під час коронакризи всі країни підтримують свій мали та середній бізнес, у нас же навпаки. Все троба вгробити і знищити.

Тепер більшість населення має сказати велике «дякую» слугам і особисто Зеленському...
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04.11.2020 22:01 Відповісти
Если вы честный предприниматель,то чего вам бояться?
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04.11.2020 22:20 Відповісти
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