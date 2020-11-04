Рада не змогла відтермінувати запровадження касових апаратів для спрощенців
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Верховна Рада не змогла відтермінувати запровадження касових апаратів для фізичних осіб-підприємців до 2022 року. Відповідний законопроєкт №4313 за основу підтримали лише 212 нардепів за 226 необхідних.
Направлення законопроєкту на повторне перше читання підтримали 254 депутати, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зазначимо, вчора в Раду внесли законопроєкт №4313, який має відтермінувати запровадження в Україні обов'язкових касових апаратів для ФОП. Впровадження РРО планувалося відтермінувати до наступного року.
У тексті законопроєкту пропонувалося дозволити не використовувати касові апарати платникам єдиного податку другої - четвертої груп незалежно від виду діяльності, якщо їхній річний дохід не перевищує мільйон гривень.
Якщо ж річний дохід ФОП перевищує мільйон гривень, то для них використання касових апаратів є обов'язковим.
Будь ласка, зачекайте...
6 ч. ·
Рада щойно послала всіх ФОПів подалі. І плювали вони на думку людей.
Слуги не дали близько 100 голосів. За проєкт закону щодо відтермінування впровадження касових апаратів для ФОП проголосували 212 депутатів.
«Слуги» просто розбіглися із зали.
Зелені реально копають собі політичну могилу, а разом із собою всій країні.
Під час коронакризи всі країни підтримують свій мали та середній бізнес, у нас же навпаки. Все троба вгробити і знищити.
Тепер більшість населення має сказати велике «дякую» слугам і особисто Зеленському...