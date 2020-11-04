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Новости Политика Украины
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Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для "упрощенцев"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для "упрощенцев"

Верховная Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей до 2022 года. Соответствующий законопроект №4313 за основу поддержали лишь 212 нардепов при 226 необходимых.

Направление законопроекта на повторное первое чтение поддержали 254 депутата, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отметим, вчера в Раду внесли законопроект №4313, который должен отсрочить внедрение в Украине обязательных кассовых аппаратов для ФЛП. Внедрение РРО планировалось отсрочить до следующего года.

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В тексте законопроекта предлагалось разрешить не использовать кассовые аппараты плательщикам единого налога второй - четвертой групп вне зависимости от вида деятельности, если их годовой доход не превышает миллион гривен.

Если же годовой доход ФЛП превышает миллион гривен, то для них использование кассовых аппаратов является обязательным.

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Топ комментарии
+39
Зебилы должны страдать!!! Еще бы таксистов заставить иметь аппараты Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для "упрощенцев" - Цензор.НЕТ 9509
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04.11.2020 14:33
+33
Зато хоть поржем! Хуже не будет!
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04.11.2020 14:33
+32
Чудова новина для ФОПів - касові апарати будуть ЗЕЛЕНОГО КОЛЬОРУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.11.2020 14:43
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Году эдак в 1917 торгашей было ооох как до хера Рада не змогла відтермінувати запровадження касових апаратів для спрощенців - Цензор.НЕТ 7066не знаешь,что с ними произошло ? Рада не змогла відтермінувати запровадження касових апаратів для спрощенців - Цензор.НЕТ 1293
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04.11.2020 16:04 Ответить
А что где то у среднего бизнеса нету кассового аппарата? Невыдали чек - звони ментам!
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04.11.2020 16:13 Ответить
Все должны выдавать чек. Точка.
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04.11.2020 16:11 Ответить
Немає чого пилити, ось хлопці і шукають хоч щось.
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04.11.2020 16:43 Ответить
Чому ж ці ФОПи так бояться касових апаратів? чому я сплачую податки, а ці трудяги можуть не сплачувати
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04.11.2020 17:28 Ответить
Сплачують побольше тебя. Но зеленым этого мало.
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04.11.2020 17:41 Ответить
Осень и Зеленые листья похмуро болтаются на деревьях.
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04.11.2020 17:35 Ответить
І добре Рада зробила. Як виконувати бюджет, коли мільойни підприємців без касових апаратів дурять державу і вона не доотримує мільярди у скарбницю. Щоб у державі був порядок, потрібно щоб закон був суворий і всі його виконували. Скарбниця держави буде наповнена тоді, якщо касові апарати будуть у всіх підприємців у об'язковому порядку.
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04.11.2020 18:18 Ответить
Андрій Смолій

6 ч. ·

Рада щойно послала всіх ФОПів подалі. І плювали вони на думку людей.

Слуги не дали близько 100 голосів. За проєкт закону щодо відтермінування впровадження касових апаратів для ФОП проголосували 212 депутатів.

«Слуги» просто розбіглися із зали.

Зелені реально копають собі політичну могилу, а разом із собою всій країні.

Під час коронакризи всі країни підтримують свій мали та середній бізнес, у нас же навпаки. Все троба вгробити і знищити.

Тепер більшість населення має сказати велике «дякую» слугам і особисто Зеленському...
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04.11.2020 22:01 Ответить
Если вы честный предприниматель,то чего вам бояться?
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04.11.2020 22:20 Ответить
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