Повернути кошти за пробне ЗНО-2020 можна до 1 грудня, - Кабмін

Процес повернення коштів за скасоване пробне ЗНО триватиме до 1 грудня 2020 року. Кошти вже відшкодовано понад 155 тис. громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Кабміну.

Загальна сума повернених коштів становить 38 млн 141 тис. 510 грн – це 72,7% від суми, виділеної з фонду боротьби з COVID-19.

Повернення коштів здійснюється Міністерством освіти і науки спільно з ПриватБанком з 1 липня. Наразі кошти отримали 155 636 учасників, що становить 71,2% від загальної кількості.

Всі, хто ще не звернувся за відшкодуванням, мають 27 днів на врегулювання цього питання.

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Щоб отримати кошти, необхідно до 30 листопада:

отримати/мати картку ПриватБанку;

перевірити актуальність інформації, зазначеної під час реєстрації, увійшовши до сервісу визначення результатів на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Зазначається, що необхідно звернути увагу на правильність зазначення прізвища, імені, по батькові, а також номер мобільного телефону, який прив’язаний до картки ПриватБанку, – він має бути тільки один.

Крім того, кошти повертатимуть саме тій особі, яка була зареєстрована для участі у пробному ЗНО. Ні мамі, ні батькові, а саме тим учасникам та учасницям, які були зареєстровані на тестування.

Для того, щоб отримати кошти через ПриватБанк необхідно мати будь-яку картку в ПриватБанку, оформлену саме на учасника/учасницю пробного ЗНО. Фінансовий телефон у ПриватБанку повинен співпадати з телефоном, вказаним під час реєстрації на пробне ЗНО як основний.

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Ті учасники, які мають картку ПриватБанку, отримають SMS-повідомлення від банку про зарахування коштів на карту.

У разі, якщо в учасника / учасниці немає картки ПриватБанку, необхідно звернутися до будь-якого відділення ПриватБанку та оформити картку безкоштовно за 15 хвилин. Із собою потрібно мати паспорт або електронну ID-картку.

Якщо учасник/учасниця вже є клієнтами банку, можна відкрити віртуальну картку у Приват24, не відвідуючи відділення. Неповнолітні учасники пробного ЗНО також можуть оформити картку ПриватБанку.

Оформити картку потрібно якомога швидше - програма повернення коштів буде діяти до 1 грудня 2020 року.

Якщо при реєстрації на пробне ЗНО вказано не номер телефону учасника / учасниці, а одного з батьків, або якщо за цей час власний номер телефону змінився, то необхідно зайти в сервіс визначення результатів на сайті УЦОЯО та змінити основний номер телефону на той, що прив'язаний до картки.

Інструкцію щодо повернення коштів також розміщено на сайті ПриватБанку – з нею можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, цьогоріч у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації учасники пробного ЗНО пройшли його вдома. 15 червня відбулось тестування з української мови та літератури, 17 червня – з усіх інших предметів.

17 червня Кабінет Міністрів України ухвалив порядок повернення коштів усім учасникам пробного ЗНО. На це буде витрачено 52 млн 450 тис. грн з фонду боротьби з хворобою COVID-19 та її наслідками.