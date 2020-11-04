Україна готується відстоювати невинність Марківа в касаційному суді Італії, - Денісова

Україна готується відстоювати невинність українського військовослужбовця Віталія Марківа в касаційному суді Італії після подачі відповідної скарги обвинуваченням і потерпілою стороною, заявляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

На брифінгу після прильоту Марківа в Україну, відповідаючи на запитання про подальші кроки український боку, омбудсмен сказала: "Вчора, коли ми побачили реакцію сторони обвинувачення, вони очікували, звичайно, іншого рішення ... Ті дії, які вчиняла сторона обвинувачення і захист потерпілої сторони, зокрема представники цивільного позову до України ... ми готувалися до плану "б". Але коли ми почули, що він не винен, що він повністю виправданий, що немає жодних доказів його провини, то ... ми зрозуміли, що нам треба готуватися до наступного кроку", - сказала Денісова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона зазначила: "Як ми думаємо, сторона обвинувачення подаватиме скаргу до касаційного суду".

Італійські прокурори оскаржили у касаційному суді виправдувальний вирок українському нацгвардійцю Віталію Марківу, який був безпідставно засуджений до 24 років позбавлення волі за обвинуваченням у вбивстві в 2014 році на Донбасі журналіста Андреа Роккеллі, повідомляє УНІАН із посиланням на Денісову.

За її словами, 90 днів необхідно почекати повного тексту рішення.

"Потім вони (звинувачення і представники потерпілої сторони. - Ред.) Будуть подавати скаргу, а потім ми будемо захищати невинність Віталія в касаційному суді", - додала Денісова.

За словами Денісової, касаційний суд може або підтвердити рішення аеляції, або передати його на розгляд в інший апеляційний суд іншого регіону.

За словами Денісової, касаційний суд може або підтвердити рішення апеляції, або передати на розгляд до іншого апеляційного суду іншого регіону. "Ми будемо, безумовно, дотримуватися всіх норм європейської конвенції з прав людини і будемо захищати (невинність Марківа. - Ред.)".

Відповідаючи на запитання про те, чи буде Марків подавати позов до ЄСПЛ, омбудсмен сказала: "Сьогодні є всі обставини, щоб такий позов подати. Але це, безумовно, вирішуватиме сам Віталій зі своїми адвокатами".

Говорячи про те, чи достатньо доказів невинності для розгляду в касації чи знадобляться додаткові, омбудсмен підкреслила: "Ми вважаємо, що якщо апеляційний суд Мілана ухвалив таке рішення, то доказів його невинності досить для того, щоб прийняти рішення і підтвердити його касаційним судом".

За її словами, докази, надані українським слідством, мали важливе значення. "Коли сторона захисту Марківа представила ці докази суду присяжних, ця перемога і сталася", - підкреслила Денісова.

"Треба знайти, хто все-таки винен у вбивстві Рокеллі і Миронова, тому ми говоримо про те, що справа не завершена", - додала вона.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко також нагадав про розслідування кримінального провадження в Україні за фактом загибелі італійського журналіста і його перекладача.

"Ми будемо продовжувати розслідування цієї справи до повного завершення", - запевнив він.

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У свою чергу Марків висловив упевненість, що ті, хто намагався зганьбити військовослужбовців України, не зможуть уникнути відповідальності.

"Ми з адвокатами чекатимемо остаточного виведення касації, після цього будемо робити висновки ... відповідальності не уникнуть ті, хто намагалися зганьбити ... збройні формування України і весь український народ", - сказав він.

Також, відповідаючи на запитання про те, що стало вирішальним аргументом при винесенні виправдувального рішення суду, він сказав: "Думаю, що правда".

Говорячи про найближчі плани, Марків сказав, що хоче провести час із сім'єю.

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Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.