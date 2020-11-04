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Новини Політика України
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азартні ігри (69) Немчінов Олег (155) Рудий

Комісія з регулювання азартних ігор розпочала свою роботу, - Кабмін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Комісія з регулювання азартних ігор розпочала свою роботу, - Кабмін

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей вже почала свою роботу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграм-канал міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова, під час засідання робочої групи з азартних ігор було обговорено проєкт постанови з цього напрямку.

"У ході засідання до складу робочої групи були включені голова і члени комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Учасники обговорили проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор". Новообраний голова комісії Іван Рудий повідомив, що комісія вже розпочала свою роботу: оформлено реєстраційні документи, отримано печатку і почалася процедура відкриття розрахункового рахунку в Державній казначейській службі України", - написав Немчінов.

За його словами, документ регулюватиме види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України. Зокрема, діяльність у цій сфері здійснюватиметься виключно за наявності у суб'єкта господарювання відповідних передбачених законом ліцензій. Саме ця комісія їх видаватиме і розробить ліцензійні умови для кожного виду діяльності з урахуванням особливостей різних сфер.

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Ліцензійні умови з'являться найближчим часом у відкритому доступі для публічного обговорення, після чого будуть винесені на затвердження урядом, зауважив урядовець.

Крім того, проєктом постанови пропонується встановити вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на здійснення господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор, а також визначити перелік вимог, обов'язкових для виконання при здійсненні згаданої діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

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нєсітє ваши дєнєжкі - іначє бить бєдє..!
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04.11.2020 19:46 Відповісти
Глядя на интеллектуальное личико сего специалиста (см. фото), у меня почему-то возникает сомнение, что он вообще знает что таокое "азартные игры" (определение понятия). И чем они отличаются, например, от шахмат (пример НЕазартной игры).
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04.11.2020 19:49 Відповісти
Він і в доміно грати не вміє.
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04.11.2020 19:52 Відповісти
Кстати домино - это азартная игра. А почему?
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05.11.2020 14:28 Відповісти
І це вірно! Тепер кожний легально зможе перевірити свою вдачу і злапати птицю щастя! Тепер господарі легальних казино будуть легально отримувати прибуток так само, як легальні фірми легально вибивати борги у рідних і батьків несвідомих гравців. Все вірно і все по закону.
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04.11.2020 19:50 Відповісти
Легалізація казино в країні, де не працюють закони і корупція як спосіб життя- це геніально!
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04.11.2020 19:52 Відповісти
Секта Недоумків володіє гральним бізнесом. Все для себе, все для себе.
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04.11.2020 19:55 Відповісти
как раз время. у нас же мало азарта в стране. и вообще все зашибись. а если по теме, то сразу самый главный вопрос в азартных играх. какой срок заключения за перепрограмирование игровых аппаратов?????????. и за нелегальные аппараты. ведь именно на этом стоит наш игровой бизнес, из миллиона дать выиграть 753грн и 67 коп
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04.11.2020 19:57 Відповісти
Після цих дебілів буде ще одна спроба врятувати країну. Вона ж буде останньою.
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05.11.2020 01:06 Відповісти
 
 