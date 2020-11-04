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Новости Политика Украины
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Комиссия по регулированию азартных игр начала свою работу, - Кабмин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Комиссия по регулированию азартных игр начала свою работу, - Кабмин

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей уже начала свою работу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграмм-канал министра Кабинета Министров Олега Немчинова, во время заседания рабочей группы по азартным играм был обсужден проект постановления по этому направлению.

"В ходе заседания в состав рабочей группы были включены председатель и члены комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Участники обсудили проект постановления Кабинета Министров Украины "Об утверждении лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по организации и проведению азартных игр". Вновь избранный председатель комиссии Иван Рудый сообщил, что комиссия уже начала свою работу: оформлены регистрационные документы, получена печать и началась процедура открытия расчетного счета в Государственной казначейской службе Украины", - написал Немчинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комиссию по азартным играм возглавил ветеран АТО Рудый, - Немчинов

По его словам, документ будет регулировать виды деятельности в сфере организации и проведения азартных игр на территории Украины. В частности, деятельность в этой сфере будет проводиться исключительно при наличии у субъекта хозяйствования соответствующих предусмотренных законом лицензий. Именно эта комиссия будет осуществлять их выдачу и разработает лицензионные условия для каждого вида деятельности с учетом особенностей разных сфер.

Лицензионные условия появятся в ближайшее время в открытом доступе для публичного обсуждения, после чего будут вынесены на утверждение правительством, заметил правительственный чиновник.

Кроме того, проектом постановления предлагается установить исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению о получении лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по организации и проведению азартных игр, а также определить перечень требований, обязательных для выполнения при осуществлении указанной деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин создал комиссию по регулированию азартных игр, - Немчинов

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нєсітє ваши дєнєжкі - іначє бить бєдє..!
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04.11.2020 19:46 Ответить
Глядя на интеллектуальное личико сего специалиста (см. фото), у меня почему-то возникает сомнение, что он вообще знает что таокое "азартные игры" (определение понятия). И чем они отличаются, например, от шахмат (пример НЕазартной игры).
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04.11.2020 19:49 Ответить
Він і в доміно грати не вміє.
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04.11.2020 19:52 Ответить
Кстати домино - это азартная игра. А почему?
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05.11.2020 14:28 Ответить
І це вірно! Тепер кожний легально зможе перевірити свою вдачу і злапати птицю щастя! Тепер господарі легальних казино будуть легально отримувати прибуток так само, як легальні фірми легально вибивати борги у рідних і батьків несвідомих гравців. Все вірно і все по закону.
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04.11.2020 19:50 Ответить
Легалізація казино в країні, де не працюють закони і корупція як спосіб життя- це геніально!
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04.11.2020 19:52 Ответить
Секта Недоумків володіє гральним бізнесом. Все для себе, все для себе.
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04.11.2020 19:55 Ответить
как раз время. у нас же мало азарта в стране. и вообще все зашибись. а если по теме, то сразу самый главный вопрос в азартных играх. какой срок заключения за перепрограмирование игровых аппаратов?????????. и за нелегальные аппараты. ведь именно на этом стоит наш игровой бизнес, из миллиона дать выиграть 753грн и 67 коп
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04.11.2020 19:57 Ответить
Після цих дебілів буде ще одна спроба врятувати країну. Вона ж буде останньою.
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05.11.2020 01:06 Ответить
 
 