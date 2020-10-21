РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10561 посетитель онлайн
Новости
4 166 21

Комиссию по азартным играм возглавил ветеран АТО Рудый, - Немчинов

Комиссию по азартным играм возглавил ветеран АТО Рудый, - Немчинов

Иван Рудый избран на должность председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

"У него есть опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов. Участник боевых действий. Входил в состав национальной сборной Украины на "Играх Непокоренных" в Нидерландах", - цитирует Цензор.НЕТ публикацию в telegram-канале министра правительства Олега Немчинова.

Также Елену Водолажко и Евгения Гетьмана избрали на должности членов Комиссии. Водолажко - адвокат, член Ассоциации юристов Украины, имеет опыт работы в государственных органах. У Гетьмана есть опыт в направлении международного сотрудничества, в том числе с НАТО (координатор международных проектов), опыт работы в регуляторных органах и опыт руководства коммунальными и частными предприятиями.

По его словам, в конкурсе участвовали 378 человек, на собеседование допустили 42.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-регионал Омельченко претендует на должность главы новой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, - декларация

"На другие должности членов Комиссии объявлен дополнительный отбор", - сообщил министр.

Комиссию по азартным играм возглавил ветеран АТО Рудый, - Немчинов 01

По информации Бабеля, Рудый - член организации "Защитники Украины", участник боевых действий. В июне президент Владимир Зеленский назначил его секретарем Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

Также читайте: Кабмин создал комиссию по регулированию азартных игр, - Немчинов

Напомним, 14 июля Рада легализовала игорный бизнес в Украине.

Закон предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.

Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Разрешается располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Закон также регулирует и "классические" лотереи.

11 августа документ подписал глава государства Владимир Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Миллионные штрафы, тюрьма за нарушения и "крышевание": что предусматривает закон об игорном бизнесе

23 сентября Кабинет Министров принял постановление "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей". В комиссии будет 230 сотрудников. Ее создание предусмотрено законом о легализации игорного бизнеса.

Автор: 

игорный бизнес (408) Комиссия (147) азартные игры (128) Немчинов Олег (170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
То, что он ветеран АТО - особого значения не имеет. Он теперь комиссар по игорным делам, брат покера, сын рулетки..
показать весь комментарий
21.10.2020 21:05
+6
Кива он тоже ветеран и гадя ветеранша. Ниочем.
показать весь комментарий
21.10.2020 21:12
+2
Пусть организует олигархам ИГРУ В РУЦКУЮ РУЛЕТКУ 😀😀😀
показать весь комментарий
21.10.2020 21:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То, что он ветеран АТО - особого значения не имеет. Он теперь комиссар по игорным делам, брат покера, сын рулетки..
показать весь комментарий
21.10.2020 21:05 Ответить
Не матахарь, я тебе прошу...)))
показать весь комментарий
21.10.2020 21:14 Ответить
и спец по очку
показать весь комментарий
22.10.2020 09:59 Ответить
Пусть организует олигархам ИГРУ В РУЦКУЮ РУЛЕТКУ 😀😀😀
показать весь комментарий
21.10.2020 21:10 Ответить
Явку олігархів забезпечите? Чи аби ляпнути?
показать весь комментарий
21.10.2020 21:16 Ответить
Повесим объявление 😀😀😀СБОР ОЛИГАРХОВ.
показать весь комментарий
21.10.2020 21:23 Ответить
Дуже смішно. На якій завторських тем повісите?
показать весь комментарий
22.10.2020 05:54 Ответить
Не на Вашей- Вы созидать не способны . Вы - типичный разрушитель
показать весь комментарий
22.10.2020 07:40 Ответить
В мене тут тем нема і бути не може апріорі. Про руйнівника- пореготав.)))
показать весь комментарий
22.10.2020 13:24 Ответить
Кива он тоже ветеран и гадя ветеранша. Ниочем.
показать весь комментарий
21.10.2020 21:12 Ответить
А в яких бойових операціях приймав участь цей "учасник АТО" та в якій якості, скільки знищених ворогів України на його рахунку?...
А чи не той це "учасник АТО" який по ночам в Краматорську розважав іншого "учасника АТО" Олексія Порошенка?
показать весь комментарий
21.10.2020 21:19 Ответить
Вова, я не думаю шо він поганий, просто за то шов віфн бороду має...
блін клавіатура нах, перерубається. слиш - а чого нам чратись?
мені опше не золруміло.
показать весь комментарий
21.10.2020 21:28 Ответить
чуть випив, скажімо пива, ще раз соррі
буває ж гггг
показать весь комментарий
21.10.2020 21:29 Ответить
Эти деятели засрут и имя ветеран АТО.
показать весь комментарий
21.10.2020 21:45 Ответить
А в Украине вроде запрещены азартные игры?Не?Дорвался чёрт до кормушки.Кто был никем,стал всем.Шариковы рулят.
показать весь комментарий
21.10.2020 21:54 Ответить
Ну вот, теперь игорка - дело патриотическое, а все кто против - вата и ольгинские боты.
показать весь комментарий
22.10.2020 09:32 Ответить
Цю комісію треба негайно розпустити і питання про ігорний бізнес закрити раз і назавжди; за подібні пропозиції треа ув'язнювати на тривалі терміни.
ДЕ ВКЛАДАННЯ В ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ???
показать весь комментарий
22.10.2020 09:56 Ответить
Воины АТО вызывают только уважение, но ... Стесняюсь спросить, а можно поконкретнее на счет "У него есть опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов". А то как-то попахивает Ульяновским: Каждая кухарка должна научиться управлять государством.
показать весь комментарий
22.10.2020 11:18 Ответить
Я не понимаю, почему многие лезут в политику, а тем более в легализацию игр. Все пользователи, как играли https://azinocasino.net/igrovye-avtomaty-na-dengi тут на слотах азино 777 так и будут дальше это делать и не нужна им никакая легализация.
показать весь комментарий
04.11.2020 17:59 Ответить
 
 