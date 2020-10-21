Комісію з азартних ігор очолив ветеран АТО Рудий, - Немчінов

Івана Рудого обрано на посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.

"У нього є досвід і знання у сфері менеджменту, міжнародних відносин і фінансів. Учасник бойових дій. Входив до складу національної збірної України на "Іграх Нескорених" у Нідерландах", - цитує Цензор.НЕТ публікацію в telegram-каналі міністра уряду Олега Немчінова.

Також Олену Водолажко і Євгена Гетьмана обрали на посади членів Комісії. Водолажко - адвокатка, членкиня Асоціації правників України, має досвід роботи в державних органах. У Гетьмана є досвід у напрямку міжнародного співробітництва, зокрема з НАТО (координатор міжнародних проєктів), досвід роботи в регуляторних органах і досвід керівництва комунальними та приватними підприємствами.

За його словами, в конкурсі брали участь 378 осіб, на співбесіду допустили 42.

"На інші посади членів Комісії оголошено додатковий відбір", - повідомив міністр.

За інформацією Бабеля, Рудий - член організації "Захисники України", учасник бойових дій. У червні президент Володимир Зеленський призначив його секретарем Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.

Нагадаємо, 14 липня Рада легалізувала гральний бізнес в Україні.

Закон пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу. У той же час законопроєкт пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.

Закон запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Дозволяється розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок. Закон також регулює і "класичні" лотереї.

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11 серпня документ підписав глава держави Володимир Зеленський.

23 вересня Кабінет Міністрів прийняв постанову "Про Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей". У комісії буде 230 співробітників. Її створення передбачено законом про легалізацію грального бізнесу.

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