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Новини
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Комісію з азартних ігор очолив ветеран АТО Рудий, - Немчінов

Комісію з азартних ігор очолив ветеран АТО Рудий, - Немчінов

Івана Рудого обрано на посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.

"У нього є досвід і знання у сфері менеджменту, міжнародних відносин і фінансів. Учасник бойових дій. Входив до складу національної збірної України на "Іграх Нескорених" у Нідерландах", - цитує Цензор.НЕТ публікацію в telegram-каналі міністра уряду Олега Немчінова.

Також Олену Водолажко і Євгена Гетьмана обрали на посади членів Комісії. Водолажко - адвокатка, членкиня Асоціації правників України, має досвід роботи в державних органах. У Гетьмана є досвід у напрямку міжнародного співробітництва, зокрема з НАТО (координатор міжнародних проєктів), досвід роботи в регуляторних органах і досвід керівництва комунальними та приватними підприємствами.

За його словами, в конкурсі брали участь 378 осіб, на співбесіду допустили 42.

"На інші посади членів Комісії оголошено додатковий відбір", - повідомив міністр.

Комісію з азартних ігор очолив ветеран АТО Рудий, - Немчінов 01

За інформацією Бабеля, Рудий - член організації "Захисники України", учасник бойових дій. У червні президент Володимир Зеленський призначив його секретарем Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.

Нагадаємо, 14 липня Рада легалізувала гральний бізнес в Україні.

Закон пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу. У той же час законопроєкт пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.

Закон запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Дозволяється розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок. Закон також регулює і "класичні" лотереї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні близько 300 готелів, де можна розмістити ігрові зали, - "слуга народу" Гетманцев

11 серпня документ підписав глава держави Володимир Зеленський.

23 вересня Кабінет Міністрів прийняв постанову "Про Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей". У комісії буде 230 співробітників. Її створення передбачено законом про легалізацію грального бізнесу.

Читайте також: Закон про легалізацію грального бізнесу опублікували в "Голосі України"

Автор: 

гральний бізнес (286) Комісія (83) азартні ігри (276) Немчінов Олег (207)


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Топ коментарі
+9
То, что он ветеран АТО - особого значения не имеет. Он теперь комиссар по игорным делам, брат покера, сын рулетки..
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21.10.2020 21:05
+6
Кива он тоже ветеран и гадя ветеранша. Ниочем.
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21.10.2020 21:12
+2
Пусть организует олигархам ИГРУ В РУЦКУЮ РУЛЕТКУ 😀😀😀
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21.10.2020 21:10
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То, что он ветеран АТО - особого значения не имеет. Он теперь комиссар по игорным делам, брат покера, сын рулетки..
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21.10.2020 21:05 Відповісти
Не матахарь, я тебе прошу...)))
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21.10.2020 21:14 Відповісти
и спец по очку
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22.10.2020 09:59 Відповісти
Пусть организует олигархам ИГРУ В РУЦКУЮ РУЛЕТКУ 😀😀😀
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21.10.2020 21:10 Відповісти
Явку олігархів забезпечите? Чи аби ляпнути?
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21.10.2020 21:16 Відповісти
Повесим объявление 😀😀😀СБОР ОЛИГАРХОВ.
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21.10.2020 21:23 Відповісти
Дуже смішно. На якій завторських тем повісите?
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22.10.2020 05:54 Відповісти
Не на Вашей- Вы созидать не способны . Вы - типичный разрушитель
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22.10.2020 07:40 Відповісти
В мене тут тем нема і бути не може апріорі. Про руйнівника- пореготав.)))
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22.10.2020 13:24 Відповісти
Кива он тоже ветеран и гадя ветеранша. Ниочем.
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21.10.2020 21:12 Відповісти
А в яких бойових операціях приймав участь цей "учасник АТО" та в якій якості, скільки знищених ворогів України на його рахунку?...
А чи не той це "учасник АТО" який по ночам в Краматорську розважав іншого "учасника АТО" Олексія Порошенка?
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21.10.2020 21:19 Відповісти
Вова, я не думаю шо він поганий, просто за то шов віфн бороду має...
блін клавіатура нах, перерубається. слиш - а чого нам чратись?
мені опше не золруміло.
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21.10.2020 21:28 Відповісти
чуть випив, скажімо пива, ще раз соррі
буває ж гггг
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21.10.2020 21:29 Відповісти
Эти деятели засрут и имя ветеран АТО.
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21.10.2020 21:45 Відповісти
А в Украине вроде запрещены азартные игры?Не?Дорвался чёрт до кормушки.Кто был никем,стал всем.Шариковы рулят.
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21.10.2020 21:54 Відповісти
Ну вот, теперь игорка - дело патриотическое, а все кто против - вата и ольгинские боты.
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22.10.2020 09:32 Відповісти
Цю комісію треба негайно розпустити і питання про ігорний бізнес закрити раз і назавжди; за подібні пропозиції треа ув'язнювати на тривалі терміни.
ДЕ ВКЛАДАННЯ В ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ???
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22.10.2020 09:56 Відповісти
Воины АТО вызывают только уважение, но ... Стесняюсь спросить, а можно поконкретнее на счет "У него есть опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов". А то как-то попахивает Ульяновским: Каждая кухарка должна научиться управлять государством.
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22.10.2020 11:18 Відповісти
Я не понимаю, почему многие лезут в политику, а тем более в легализацию игр. Все пользователи, как играли https://azinocasino.net/igrovye-avtomaty-na-dengi тут на слотах азино 777 так и будут дальше это делать и не нужна им никакая легализация.
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04.11.2020 17:59 Відповісти
 
 