Закон про легалізацію грального бізнесу опублікували в "Голосі України"

Закон про проведення азартних ігор опубліковано в газеті Верховної Ради "Голос України".

Як передає Цензор.НЕТ, текст документа оприлюднено також на сайті видання.

Нагадаємо, 14 липня Рада легалізувала гральний бізнес в Україні.

Законопроєкт пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів в системі онлайн-моніторингу. У той же час законопроєкт пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.

Закон запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Дозволяється розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок. Закон також регулює і "класичні" лотереї.

Також читайте: Закон про гральний бізнес, підписаний Зеленським, створює корупційні ризики і не може бути реалізований, - НАЗК