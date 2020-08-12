Закон о легализации игорного бизнеса опубликовали в "Голосе Украины"
Закон о проведении азартных игр опубликовано в газете Верховной Рады "Голос Украины".
Как передает Цензор.НЕТ, текст документа обнародован также на сайте издания.
Напомним, 14 июля Рада легализовала игорный бизнес в Украине.
Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.
Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Разрешается располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Закон также регулирует и "классические" лотереи.
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Если 1кг мяса стоит 100гр, то расскажите мне с какой категории населения можно за этот килограм брать 300гр???
Ведь никто этих в торчков силой углу не загоняет и "колёса" в рот не пихает , не говоря уже про "косячёк" .
Кстати насчёт "косячка" даже если он подпольный , то ущерб бюджета курильщика в разы меньший . А вред для здоровья в раз десять меньший чем от лудомании .
Вон арабы до 90 лет (кто доживает) затягиваются гашишем . И по 10 детей штампують !
Кстати - давно подсчитанно, что ущёрб для семьи лудомана не меньший , чем от нарика ...
Потому шо -- жизнь у лудомана дольше . У нарика бинарная судьба - либо быстро и на тот свет , либо соскочить с иглы и навсегда ... Нарики редко спускают семейные крупные активы , влезают в сотни тысяч баксов долга . А дети лудоманов часто остаются бездомными . Лудоман как вампир пьёт у близких кровь всю свою долгую жизнь ... и редко выглядит опущенным и неухоженным . Это болезнь не имеет социальных корней . Безработных среди лудоманов мизер . Это болезнь самой продуктивной части общества и ей часто заражаются состоявщиеся на тот момент члены общества -- и это первейшее отличие от наркомании .
Из моих знакомых - двое оба предприниматели с золотыми руками и цепким практичным умом ... Просто "хочется праздника жизни каждый день" ...
И арест без заставы . Ну а если за продажей следует смерть от передоза - ещё и преднамеренное убийство паравозом . Так же как нужно торговцем оружия паровозом давать ещё статью за соучастие в убийстве , если их оружие убило кого-то .
Просто то , что торговля дозой почему-то ни у кого не вызывает сомнение , что это преступление и тяжкое и мало кто скажет мол это нарик виноват сам , а я просто бизнесмен такой .
А тут сотни на ведко сокрушаются мол почему освободили от налогов , шо именно это плохо . Кто такой вопрос задают , значит согласен , что это не вид мошенничества на доверии , но просто бизнес !
Так вот это в США бизнес и во Франции с Италией , где от Ниццы до Монако или от Турина до Монако пару часов на машине ... там это бизнес . Бо всё локализованно и купированно до масштабов способности котролировать всё от и до ...
Для тех у кого есть деньги и много времени , чтобы один раз съездить , но не по дороге из школы , из универа или с работы . Главное , что проверяется , чтобы "Однорукие бандиты" давали вероятность выигрыша более 30% . А не 2% , как было до 2009 года .
Государство там лишь ставит целью канализовать и ограничить страсть и порок ...
А ЗЕ-клоунада открыто объявила, что ими движет в первую очередь страсть нажиться на горе семей .
Любой подсчёт скажет , что запрещённого никогда не бывает больше , чем того же самого , но разрешённого . Оне про это бздят говорить . Как и то , что разрешённого будет в раз десять больше , чем сейчас подпольного . Скажу даже больше -- если менты крышевали преступный бизнес рискуя в случае чего сроками , то легко представить как оне будут доить легальные заведения , когда за нарушения правил полагается лишь штраф небольшой . Уследить за всем этим выросшим как на дрожжах "хозяйством" просто ресурсов не хватит .
Одно дело ходить под статьёй ,а другое рисковать заплатить административный штраф !
..... А как кривая проституции? - с надеждой спросил Александр-Ибн-Иванович.
"Слуг однорукого бандита"
- підвищення цін на продукти харчування;
- зростання комунальних тарифів;
- відкриття ломбардів під час карантину;
- розпродаж землі;
- легалізація ігорного бізнесу та звільнення його від податків;
(Древние говорили: Бедный Йорик, а сейчас...Бедный Витек
Всего каких-то лет 450 написал про Йорика . Витёк не намного моложе ...
У меня вот тоже один такой был - крылья сделал...
- Ну-ну.
- Я его на бочку с порохом посадил, пущай полетает.
Кстати , насчёт лудомании . Под конец жизни Гайдай от наплыва свободы и возможностей резко заболеле лудоманией , о чем сам же снялся в отрывке своей последней комедии . И в этой самоиронии - мастер проглядывается !
Оне все той же национальности ?
Таки все 13 млн. избирателей ?!
Чему удивляться - если некая группа опускается до откровенного лобирования подлости , мерзости и увеличения в разы количества обездоленных , то странно было бы , чтобы оне в этой подлости и мерзости не пробили бы самое дно !
Это даже как-то нелогично !!!