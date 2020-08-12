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Закон о легализации игорного бизнеса опубликовали в "Голосе Украины"

Закон о легализации игорного бизнеса опубликовали в

Закон о проведении азартных игр опубликовано в газете Верховной Рады "Голос Украины".

Как передает Цензор.НЕТ, текст документа обнародован также на сайте издания.

Напомним, 14 июля Рада легализовала игорный бизнес в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Миллионные штрафы, тюрьма за нарушения и "крышевание": что предусматривает закон об игорном бизнесе

Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.

Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Разрешается располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Закон также регулирует и "классические" лотереи.

Автор: 

закон (3179) игорный бизнес (408) азартные игры (129)


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Топ комментарии
+9
Закон о легализации игорного бизнеса опубликовали в "Голосе Украины" - Цензор.НЕТ 2939
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12.08.2020 10:38 Ответить
+5
Осел оманский освободил на 4 года игорный бизнес от уплаты налогов! Ведь это самый не прибыльный бизнес. Верно, ЗЕлебобики?
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12.08.2020 10:30 Ответить
+4
поехали..., теперь каждая ночлежка в городе станет 3-х звездным отелем..., а каждая вшивая гостиница быстренько нарисует 5 звезд и откроет казино..., ну а наша "доблестная" полиция срочно закупает мешки для денег...
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12.08.2020 10:33 Ответить
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ну все, уже "бегу" проигрывать ЗП.
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12.08.2020 10:28 Ответить
Осел оманский освободил на 4 года игорный бизнес от уплаты налогов! Ведь это самый не прибыльный бизнес. Верно, ЗЕлебобики?
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12.08.2020 10:30 Ответить
братки должны иметь время развернуться...
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12.08.2020 10:34 Ответить
это возможность "отбиться" за время вынужденного простоя..
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12.08.2020 11:52 Ответить
Так и бизнес у зеленского тоже был не прибыльный, поэтому прибыль уплывала в офшоры. Так и наофшорил восемь лямов зелени
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12.08.2020 10:34 Ответить
Надо было внимательно читать объяснения: с них берут тройную плату за лицензию, и нужно время для организации контроля за доходами казино.
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13.08.2020 07:32 Ответить
А "тройную плату" от чего??? В каком таком законе есть определение тройная плата???
Если 1кг мяса стоит 100гр, то расскажите мне с какой категории населения можно за этот килограм брать 300гр???
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13.08.2020 09:39 Ответить
Просто определят такую цену лицензии и всё
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17.08.2020 07:25 Ответить
Еще раз спрашваю у особо внимательно читающего пояснения, "тройную" от чего, от какой суммы, цыфры???!!!
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17.08.2020 10:19 Ответить
the END
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12.08.2020 10:32 Ответить
поехали..., теперь каждая ночлежка в городе станет 3-х звездным отелем..., а каждая вшивая гостиница быстренько нарисует 5 звезд и откроет казино..., ну а наша "доблестная" полиция срочно закупает мешки для денег...
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12.08.2020 10:33 Ответить
рюкзаки
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12.08.2020 11:13 Ответить
В принципе, я не против игорного бизнеса. У нас свободная страна. И каждый вправе решить - или просрать зарплату в игровых автоматах, или ребёнку купить велосипед.
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12.08.2020 10:37 Ответить
...чтобы ребёнок просрал велосипед...
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12.08.2020 10:58 Ответить
А тогда какого фуя статья за торговлю наркотиками ?!
Ведь никто этих в торчков силой углу не загоняет и "колёса" в рот не пихает , не говоря уже про "косячёк" .
Кстати насчёт "косячка" даже если он подпольный , то ущерб бюджета курильщика в разы меньший . А вред для здоровья в раз десять меньший чем от лудомании .
Вон арабы до 90 лет (кто доживает) затягиваются гашишем . И по 10 детей штампують !

Кстати - давно подсчитанно, что ущёрб для семьи лудомана не меньший , чем от нарика ...
Потому шо -- жизнь у лудомана дольше . У нарика бинарная судьба - либо быстро и на тот свет , либо соскочить с иглы и навсегда ... Нарики редко спускают семейные крупные активы , влезают в сотни тысяч баксов долга . А дети лудоманов часто остаются бездомными . Лудоман как вампир пьёт у близких кровь всю свою долгую жизнь ... и редко выглядит опущенным и неухоженным . Это болезнь не имеет социальных корней . Безработных среди лудоманов мизер . Это болезнь самой продуктивной части общества и ей часто заражаются состоявщиеся на тот момент члены общества -- и это первейшее отличие от наркомании .
Из моих знакомых - двое оба предприниматели с золотыми руками и цепким практичным умом ... Просто "хочется праздника жизни каждый день" ...
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12.08.2020 11:03 Ответить
Если не увидели сарказма в моем комменте, выбачайте...
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12.08.2020 11:06 Ответить
То был тоже стёб - лично я за лет 15-20 любым наркодилерам ну и торговцам оружия тоже .
И арест без заставы . Ну а если за продажей следует смерть от передоза - ещё и преднамеренное убийство паравозом . Так же как нужно торговцем оружия паровозом давать ещё статью за соучастие в убийстве , если их оружие убило кого-то .

Просто то , что торговля дозой почему-то ни у кого не вызывает сомнение , что это преступление и тяжкое и мало кто скажет мол это нарик виноват сам , а я просто бизнесмен такой .

А тут сотни на ведко сокрушаются мол почему освободили от налогов , шо именно это плохо . Кто такой вопрос задают , значит согласен , что это не вид мошенничества на доверии , но просто бизнес !
Так вот это в США бизнес и во Франции с Италией , где от Ниццы до Монако или от Турина до Монако пару часов на машине ... там это бизнес . Бо всё локализованно и купированно до масштабов способности котролировать всё от и до ...
Для тех у кого есть деньги и много времени , чтобы один раз съездить , но не по дороге из школы , из универа или с работы . Главное , что проверяется , чтобы "Однорукие бандиты" давали вероятность выигрыша более 30% . А не 2% , как было до 2009 года .

Государство там лишь ставит целью канализовать и ограничить страсть и порок ...
А ЗЕ-клоунада открыто объявила, что ими движет в первую очередь страсть нажиться на горе семей .

Любой подсчёт скажет , что запрещённого никогда не бывает больше , чем того же самого , но разрешённого . Оне про это бздят говорить . Как и то , что разрешённого будет в раз десять больше , чем сейчас подпольного . Скажу даже больше -- если менты крышевали преступный бизнес рискуя в случае чего сроками , то легко представить как оне будут доить легальные заведения , когда за нарушения правил полагается лишь штраф небольшой . Уследить за всем этим выросшим как на дрожжах "хозяйством" просто ресурсов не хватит .
Одно дело ходить под статьёй ,а другое рисковать заплатить административный штраф !
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12.08.2020 14:11 Ответить
Наркота - самое страшное зло
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12.08.2020 14:15 Ответить
Закон о легализации игорного бизнеса опубликовали в "Голосе Украины" - Цензор.НЕТ 2939
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12.08.2020 10:38 Ответить
Закон про легалізацію грального бізнесу опублікували в "Голосі України" - Цензор.НЕТ 4872
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12.08.2020 10:54 Ответить
Все для людей
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12.08.2020 10:39 Ответить
Я тут был лет пять тому назад, читал лекции о борьбе с абортами...

..... А как кривая проституции? - с надеждой спросил Александр-Ибн-Иванович.
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12.08.2020 10:39 Ответить
Ну вот он "кАнець эпохи бидности" в исполнении :
"Слуг однорукого бандита"



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12.08.2020 10:45 Ответить
Эпоха бедности закончилась благополучно, теперь есть, что проигрывать....
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12.08.2020 10:45 Ответить
- стрімке зростання безробіття;
- підвищення цін на продукти харчування;

- зростання комунальних тарифів;
- відкриття ломбардів під час карантину;
- розпродаж землі;
- легалізація ігорного бізнесу та звільнення його від податків;
Закон о легализации игорного бизнеса опубликовали в "Голосе Украины" - Цензор.НЕТ 5304
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12.08.2020 10:46 Ответить
ВОНО працюйе.
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12.08.2020 10:52 Ответить
Игорный бизнес, игровая эпидемия молодёжи выгодны всем врагам Украины - голобородьке , криминалитету, кремлёвской крысе....
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12.08.2020 10:49 Ответить
Самий важливий закон на сьогодні. Все інше - дріб"язок.
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12.08.2020 10:50 Ответить
очень важный законопроект, особенно во время войны и коронавируса и все так быстро утрясли ... наверное сейчас "слугам народа" а так же судьям, министрам, прокурорам чиновникам и т.п. начнет "везти" в казино, как Ляшко, зато - все официально. может даже налоги заплатят ...
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12.08.2020 10:51 Ответить
Значицця для ФОПів касові апарати, а для гральних автоматів і і виробників кінолайна з Кварталу скасування податків. Країна мрії ..ля
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12.08.2020 10:52 Ответить
Закон про легалізацію грального бізнесу опублікували в "Голосі України" - Цензор.НЕТ 1649
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12.08.2020 11:14 Ответить
пенсионерам с 8:00 до11:00 на фишки скидка 10% как в "Форе" !
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12.08.2020 10:53 Ответить
Закон про легалізацію грального бізнесу опублікували в "Голосі України" - Цензор.НЕТ 2491
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12.08.2020 11:10 Ответить
Закон про легалізацію грального бізнесу опублікували в "Голосі України" - Цензор.НЕТ 8179
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12.08.2020 11:11 Ответить
Аваков наконец получил приз за верную службу ЗЕленым врагам Украины.
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12.08.2020 11:56 Ответить
То яке ж поповнення бюджету, якщо звільнені від податків до 2024 року? Пропоную, щоб не втрачати час, у період 2020-2023 р.р. усіх артистів, які виступали на різноманітних корпоративах та купували чи споруджували нерухомість в Лондоні, Італії, Криму і т.д. перевірити на сплату податків за згадані виступи. Головне тут порівняти офіційні доходи з видатками на нерухомість, авто, золото та ін. Усе, за що не нараховані податки - в бюджет, що не підтверджене рахунками, накладними, квитанціями - в бюджет.
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12.08.2020 12:00 Ответить
Астанавитесь или А шо, так можна було....
(Древние говорили: Бедный Йорик, а сейчас...Бедный Витек
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12.08.2020 12:10 Ответить
Ну положим Уильям Шейкспир не настолько древний , шобы быть Гомером или Плутархом .
Всего каких-то лет 450 написал про Йорика . Витёк не намного моложе ...
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12.08.2020 14:31 Ответить
Звичайні жидівські манси
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12.08.2020 14:05 Ответить
Согласен.
У меня вот тоже один такой был - крылья сделал...
- Ну-ну.
- Я его на бочку с порохом посадил, пущай полетает.
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12.08.2020 14:37 Ответить
Булгаков это сила , хотя , может , это Гайдай от себя добавил ...

Кстати , насчёт лудомании . Под конец жизни Гайдай от наплыва свободы и возможностей резко заболеле лудоманией , о чем сам же снялся в отрывке своей последней комедии . И в этой самоиронии - мастер проглядывается !
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12.08.2020 14:46 Ответить
Ты про 73% ?
Оне все той же национальности ?
Таки все 13 млн. избирателей ?!
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12.08.2020 14:37 Ответить
Меня поражает доминирующая тут на ведке акцентация не на лудомании , а на каком-то освобождение от налогов .

Чему удивляться - если некая группа опускается до откровенного лобирования подлости , мерзости и увеличения в разы количества обездоленных , то странно было бы , чтобы оне в этой подлости и мерзости не пробили бы самое дно !
Это даже как-то нелогично !!!
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12.08.2020 14:59 Ответить
Следущий шаг - легализация проституции, а там и за легальным рынком киллеров один шаг.
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12.08.2020 15:28 Ответить
Я не понимаю зачем было запрещать, у меня один знакомый увлекается, так говорил что на игровые автоматы с выводом денег на карту https://otzyvycasino.website/slotspayout ссылка была постоянно доступна, заходи, играй, получай бонусы, так что идея здравая.
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25.10.2020 21:19 Ответить
 
 