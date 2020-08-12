Закон о легализации игорного бизнеса опубликовали в "Голосе Украины"

Закон о проведении азартных игр опубликовано в газете Верховной Рады "Голос Украины".

Как передает Цензор.НЕТ, текст документа обнародован также на сайте издания.

Напомним, 14 июля Рада легализовала игорный бизнес в Украине.

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Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.

Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Разрешается располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Закон также регулирует и "классические" лотереи.