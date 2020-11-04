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Новини За кордоном
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Литва і Польща посилюють карантин: закриваються школи, магазини і ресторани

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Литва і Польща посилюють карантин: закриваються школи, магазини і ресторани

Жителі Литви мають уникати соціальних контактів, школи та університети будуть зачинені, а ресторани працюватимуть лише на винос. У Польщі також запроваджують обмеження.

У Литві з 7 листопада починається тритижневий локдаун, оголосив у середу, 4 листопада, уряд країни, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW. В цей день у країні, де мешкають 2,79 мільйона людей, зафіксовано 639 нових випадків інфікування коронавірусом, що втричі більше, ніж станом на 20 жовтня. Загалом у країні заразились 18 092 особи, 182 людини, інфіковані SARS-CoV-2, померли.

"Другий локдаун не викликає радості. Зараз все в наших руках, успіх залежатиме від того, наскільки ретельно ми слідуватимемо наказам та рекомендаціям", - заявив прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс, цитує агенція Reuters.

Під час локдауну мешканці країни мають уникати соціальних контактів та необов'язкових подорожей, людей закликають працювати вдома. Заборонено збиратися понад 5 осіб, для весіль та похорон дозволені групи до 10 людей.

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Школи, університети та спортзали будуть зачинені, магазини мають обмежити кількість покупців, а ресторани зможуть працювати лише на винос.

У Польщі станом на 4 листопада лабораторно підтверджені 25692 нових випадки заражень коронавірусом за добу, що є рекордом від початку пандемії. 373 людини померли і 8974 одужали.

У зв'язку з цим уряд країни, де мешкає 38 млн людей, оголосив про нові обмеження, що діятимуть з 7 листопада і триватимуть до 29 листопада.

Як пише Польське Радіо, на дистанційне навчання тепер переходять також 1-3 класи початкових шкіл: "І продовження періоду дистанційного навчання для учнів старших 4 класу до 29 листопада. Можливо, ми муситимемо ще продовжити цей термін. На підтримку дистанційної праці вчителів ми призначаємо додаткові 500 злотих на придбання відповідних аксесуарів, наприклад, веб-камер або іншої електронної техніки", - заявив глава уряду Польщі Матеуш Моравецький.

Він також повідомив про закриття з епідемічних міркувань закладів культури, кінотеатрів, театрів і галерей. Уряд вводить теж обмеження у роботу готелів та в торгівлю: "Готельні об’єкти будуть доступними тільки для осіб, котрі здійснюють службові поїдки. Ми збільшуємо теж безпеку в торгівлі. У менших крамницях, площею менш ніж 100 квадратних метрів, зможе перебувати одна особа на 10 квадратних метрів, а у більших – одна особа на 15 квадратних метрів. Крамниці у торгівельних центрах будуть зачиненими, за винятком продуктових магазинів, аптек і пунктів обслуговування".

Прем’єр Польщі також закликав осіб, котрі хочуть протестувати проти заборони абортів, робити це в інтернеті, а не на вулицях.

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Топ коментарі
+15
Зараз сюди набіжать пришелепкуваті антиковідники і будуть голосити про порушені права поляків.
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04.11.2020 21:41
+8
Я вы откуда знаете что 1.2 миллиона умерли именно от "ковида" ? Просто телевизор рассказал ?
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04.11.2020 21:58
+8
Литва і Польща посилюють карантин: закриваються школи, магазини і ресторани - Цензор.НЕТ 5398
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04.11.2020 22:57
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Kak bi drugogo vyxoda i netu na dani moment.
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04.11.2020 21:35 Відповісти
Absolutno soglasen s vami.
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04.11.2020 21:45 Відповісти
byli u nas 5-10 ne bolse bolnix,teper ciot idiot tysiaciami v den.Bolnici ne to sto perepolneni, no net vracej u nas zarplati vraca 3250 evro v mesiac gde to srednem,etim ecio dobavki idut ,no net vracej.Detsadi skoli ,te ze samyje bolnici stali ocagi virusa.Situacija usla izza kontrolia
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04.11.2020 22:10 Відповісти
Литва і Польща посилюють карантин: закриваються школи, магазини і ресторани - Цензор.НЕТ 5398
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04.11.2020 22:57 Відповісти
Социальные контакты опасны для совка - доказано коллективизмом.
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04.11.2020 21:38 Відповісти
Зараз сюди набіжать пришелепкуваті антиковідники і будуть голосити про порушені права поляків.
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04.11.2020 21:41 Відповісти
То рашистські боти про бeзпeку ковід пиширювали пропаганлу, а 73 відсотки підхопили дурницю
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04.11.2020 22:10 Відповісти
У нас чергова смерть. Жінка, 47 років. Я зараз в телефонному режимі працюю. За день- шість звернень з вельми нехорошими симптомами.
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04.11.2020 22:29 Відповісти
Запугали людей до такой степени, что скоро и в 37 начнут умирать как только сообщат о диагнозе. нЕсли вы медик, должны по идее понимать важность психогенных факторов. Хотя постсвоковые медики, как бараны в этом плане, именно поэтому я и ушел из медцицины в свое время, когда понял что нашей медициной коррупция а не наука заправляют. .
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05.11.2020 08:14 Відповісти
Просто жесть!
В январе, я думал что вся эта короновирусная лихорадка, продлится максиму несколько недель...
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04.11.2020 21:44 Відповісти
Це якшо справжня эпідемія, бо виходить, шо вірус все літо проспав, поки люди без масок на морях тусили.
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04.11.2020 21:51 Відповісти
1,2 миллиона на кладбище из-за болячки, о которой год назад никто и не слышал, это ненастоящая эпидемия?
Какой же должна быть настоящая?
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04.11.2020 21:56 Відповісти
Я вы откуда знаете что 1.2 миллиона умерли именно от "ковида" ? Просто телевизор рассказал ?
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04.11.2020 21:58 Відповісти
Вас дивує, що швидкість росповсюдження інфекції, яка передається повітряно-крапельним шляхом літом знизилося? Ну, такий "спец" точно відрізнить де справжня епідемія, а де ні.
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04.11.2020 21:58 Відповісти
Так, дивує, бо море - не тіки відкритий простір. Чи ти з-під ліжка не вилазиш і не знаєш, шо влітку відбувалось? Чи вилазиш, а нам чухаєш про якісь жахіття?
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04.11.2020 22:14 Відповісти
Серед ваших "аргументів" здорового глузду ноль. Лише кидання какахами. Шукайте для цієї забави когось іншого.
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04.11.2020 22:48 Відповісти
А тебе ніхто і не шукав.
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04.11.2020 22:53 Відповісти
Вы палатой ошиблись.
Я не специализируюсь по теориям заговора.
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04.11.2020 21:59 Відповісти
Какие там "теории" ? Это в точности что произошло у нас в Мельбурне, несколько месяцев раньше. "Большая перезагрузка" ("great reset") - это совершенно официальная политика со стороны World Economic Forum; ищите на ютубе.
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04.11.2020 22:03 Відповісти
Послушай, ты в самом деле считаешь, что австралийское правительство, решило уничтожить малый и средний бизнес, которые формируют более 70% ВВП, в пользу корпораций?
Ты не думаешь, что если две трети граждан останутся без источника дохода, то кроме всего прочего, они не смогут покупать продукты, производимые этими самыми корпорациями?
И корпорации улетят в трубу следом за частными предпринимателями!
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04.11.2020 22:13 Відповісти
Нет, не австралийское правительство это решило. Это сделали правительства некоторых штатов. Федералы поддержали людей финансово. Между федералами и правительствами штатов с марта продолжается очень жёсткое противостояние.
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04.11.2020 22:19 Відповісти
Vi konecno ne znajete sto zdes platit dengi gosudarstvo zarplati tem liudiam kotoryje nerabotajet?Imeno malomu i srednemu biznisu
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04.11.2020 22:01 Відповісти
Tut gosudarstvo pomogajet pri koronoviruse.Zarplati platit rabocim,no uslovija jest sto neuvolniali liudej.
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04.11.2020 22:04 Відповісти
У нас в Австралии тоже: государство поддерживало и поддерживает людей, вынужденных временно покинуть рабочие места.
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04.11.2020 22:08 Відповісти
Потом, по плану, когда это все закончится, им будет за счастье работать за копейки, но не на частные корпорации.
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04.11.2020 22:22 Відповісти
Тут сложно сказать - как оно дальше будет. Часть бизнесов открылись заново, но сколько они просуществуют - вопрос неясный. Что касается работы за копейки - на кого ? Государство обнародовало большие программы по обучению (прежде всего молодёжи), но о создании государственных (федерально финансируемых) рабочих мест я пока не слышал. В любом случае, безработица выросла; однако нужно принять во внимание что здесь было много "ненастоящих работ": правительства штатов набирали у китайцев долги и продавали им объекты инфраструктуры, а в обмен на это содержали громадную армию халявщиков: "госслужащих". Сейчас эта малина заканчивается. Малые бизнесы, скажем, строители, парикмахеры и т.д. - продолжили работу как и раньше.
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04.11.2020 22:29 Відповісти
Возможно.
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04.11.2020 22:32 Відповісти
Світова змова! Білл Гейтс через щеплення хоче всіх чіпувати, щоби потім керувати ними через мережу 5G!
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04.11.2020 22:30 Відповісти
Чипирование, конечно, не через "прививки", а в качестве отдельной процедуры (в Швеции население это делает добровольно; викингов больше не осталось, увы).
5G - это просто мобильная связь, с большой скоростью передачи данных.
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04.11.2020 22:35 Відповісти
А Ваші бувші земляки росіяни? Що про них скажете?
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04.11.2020 22:42 Відповісти
Ничего. Я там не был с 1993 года, и в тамошней внутренней политике практически не разбираюсь, ибо там всё совершенно секретно.
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04.11.2020 22:46 Відповісти
Teperesnyje meri sto priniala nasa pravitelstvo eto meloc po sravneniju s temi sto byli.I to nasa ekonomika ne ruxnula,a po padeniju VVP mi zanimajem pervoje mesto ES stranax tolko 0.6% v etom godu,eto meloc po sravneniju s drugimi stranami
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04.11.2020 22:29 Відповісти
90% gosudarstvo platyt jesli minimalku a 10% rabotodatel, to jest zdes 607 evro,ili vtoroj variant 70% teperesnej zarpalti i 30% rabotodatel.Eto kogda izza koranavirusa nerabotajet.Takze dengi polucajet studenti i na patente sto rabotali dopsutim na rinke torgovali
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04.11.2020 23:16 Відповісти
Да,будет как весной было.Мы с женой стояли в колейке по полтора чкса что-бы только зайти
в магазин.Закроют все торговые центры.Что-то купить из одежды и обуви можно было только через инет.Но хоть радует то,что вход в леса и на рыбалку пока не запретили.У нас только массово грибы пошли.
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04.11.2020 21:50 Відповісти
в Польщі теж з медициною справи кепські, прикро...
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04.11.2020 22:48 Відповісти
У вас в суботу біда починається з крамницями - великі зачиняються, а в малих черги вишукуються... Я відпочивав в серпні в Польщі; ця особливість не сподобалась, але все інше - дуже сподобалось.
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04.11.2020 22:58 Відповісти
Шоу продолжается. Печально.
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04.11.2020 21:56 Відповісти
ШОУ это то что происходит в Украине! В более развитых странах это забота о гражданах!
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04.11.2020 21:59 Відповісти
В Украине идёт схватка за власть, какой не было давно.
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04.11.2020 22:04 Відповісти
И кто же с кем хватается? Зебилы с ЖОПОблоком?
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04.11.2020 22:11 Відповісти
Скажем так: зелёные лишились какой-то материальной поддержки со стороны Хозяев Евроколхоза. Поэтому украинские олигархи решили их полностью отодвинуть от власти.
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04.11.2020 22:20 Відповісти
Это не забота, это шантаж.
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04.11.2020 22:23 Відповісти
І пам'ятайте- раптом захворієте- особисто Вам при високій температурі головне протриматися до 42. Далі температура почне падати.
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04.11.2020 22:49 Відповісти
Я мріяв, щоб повторився весняний карантин і ось він є від суботи!!!
Попрацюєш трохи зі студентами на Webex, а потім займайся улюбленими справами: статті наукові, покращення лекцій та проектів, гранти, пильнування за політикою в Україні, Польщі та Світі, тлумлення кацапів на Цензорі і не лише... Прогулянка на 1-2 години, у гриби можна скокнути автівкою. Тут легко збирати - не те, що у Карпатах.
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04.11.2020 22:07 Відповісти
А ще нарешті дійшли руки до такої неймовірної книжки!!!
Литва і Польща посилюють карантин: закриваються школи, магазини і ресторани - Цензор.НЕТ 5430
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05.11.2020 00:51 Відповісти
Шось двох головних цензорівських антиковідників немає, бачила, що за Трампа під іншими ніками шкварять.
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04.11.2020 22:42 Відповісти
Бережіть себе. Най Вам Бог помагає.
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04.11.2020 22:48 Відповісти
Ви були в захисному костюмі чи нє?
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04.11.2020 22:54 Відповісти
Литва і Польща посилюють карантин: закриваються школи, магазини і ресторани - Цензор.НЕТ 6148 Дійсно, що залишається тільки вже на імунітет сподіватися. Ще раз: бережіть себе!
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04.11.2020 23:02 Відповісти
Не думала, що ти скотишся до такого.
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05.11.2020 00:34 Відповісти
Та ні. Знову помиляєшся.
Прикро від лицемірства.
Я не знала, що медики =вірять= у хвороби. Думала, оперують фактами, результатами аналізів, досліджень і т.д.
Щасти.
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05.11.2020 06:37 Відповісти
Бережи себе. Не вистачало ще і тобі захворіти.
На форумі писакі можуть писати все що завгодно, може то шизофреніки, взагалі то, а вжитті все інакше.
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05.11.2020 06:19 Відповісти
Не звичайне. Від ГРВІ люди не задихаються. Це ж страшна смерть. Тіло вмирає клітина за клітиною. Навіщо люди себе та інших свідомо прирікають на страждання, я не розумію..
Найперше право людини- право на безпеку. От що має забезпечити влада.
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05.11.2020 06:38 Відповісти
А я їх заперечую ? Ти підтримуєш особу, яка мене ******** (і сам так помилково вважаєш, замість запитати, що є чесним, відкритим і нормальним) і обзиває різними словами.
Я не люблю лицемірства і брехні.
Бувай.
Щиро бажаю здоров*я.
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05.11.2020 06:35 Відповісти
Ну, її подружка зрозуміла і приписала. У мене вже живіт болить сміятися з цієї претензії на розум та оригінальність. З суботи несе... так же ж старається написати, щоб всі зрозуміли, кого особа має на увазі.

Я не про цей конкретно говорила. А той, який ти схвалював.
Так от, щоб скінчити: наведи мені, будь ласка, підтвердження, що я =затята антиковідниця=, може, зразу і знайдеш, коли я закликала не носити маски, бо ж верещить, заспокоїтися не може, а ти піддакуєш.
Тільки, щоб полегшити тобі справу (бо на роботу збираєшся) відповім сама: не знайдеш. Бо вірус я не заперечувала і не заперечую. Все, про що я пишу, це про фальсифікації, маніпуляції інформацією (я наводжу посилання на державні джерела + змі, а не иріпаю язиком, що мені стукне в голову) - вони є. Про те, що вирішення проблеми - не ефективне, недомовки, нелогічність рішень і рекомендацій.
Так, я не бачу доведеної ефективності від користі масок, зокрема. Оскільки ситуація (якщо брати цифри, які нам наводять) свідчить про інше. І я висловлюю цю думку. Але хіба це означає, що я - психічна дуринда, як назвала мене твоя подружка ? чи істеричка, і т.д.
Чи мене за це мають проганяти і вказувати, чим займатися ?
Я коректно формулюю свою думку, питаю ... Багато прихованого, непрозорого, різкі зміни. От нам уже вчора сказали, що треба використовувати іншу маску.
Я не бажаю смерті тим, хто вважає інакше, хто не може носити маску, хто ще там щось ...
Не закликаю їх бити чи не лікувати, не кваліфікую розносчиками зарази. На відміну від "святих та божих" душ, які типу дбають про інших.
Медіа грають надміру активну роль ... Це буде ще все досліджено і вийде нагору.
Це не виправдовування, не те, що я жаліюся, ні. Я просто вкотре констатую, як легко затаврувати.
Ти прийняв рішення. Воно - твоє.
Дякую за знайомство, за спілкування.
На все добре.
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05.11.2020 07:31 Відповісти
Про те що китайські маски не годяться я ще рік тому казав.
Добре. Видалю всі свої коментарі.
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05.11.2020 07:46 Відповісти
Бо це т.з. "формальні" маски
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05.11.2020 17:44 Відповісти
Моя близька людина у реанімації з ковід... Двостороння пневмонія, рідина в легенях, збільшені нирки... Сказали що шансів мало...
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05.11.2020 07:42 Відповісти
Прикро, що так сталось.
Тримайтесь.
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05.11.2020 15:48 Відповісти
Мабуть агентура москалів підсипає; цікаво, що рівень хворих на коронавірус в Литви в 10 разів вищий, як в Естонії. Литва і Польща витягують Білорусь з обійм Мацки, от ФСБ і прикладає зусилля в розпилюванні.
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04.11.2020 22:46 Відповісти
Шапочка из фольги зашитит тебя от "розпилювання ФСБ".
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05.11.2020 09:27 Відповісти
Шановні не перейматеся справами країн ес. Якщо в Україні буде повтор весіннього локдауну, то помре з голоду, психічних розладів, суїцидів, більше народу чим могло померти від ковіда.
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04.11.2020 23:16 Відповісти
Ну так, бо держава у нас існує виключно для статистики.
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05.11.2020 11:35 Відповісти
Панике ры которые разводят панику .кацапские боты
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05.11.2020 07:59 Відповісти
В Польше причина чисто политическая.
Демонстрации против запрета абортов, в Варшаве по 100 тыс. выходило, в других крупных городах до 60-80 тыс., столкновения с полицией и ультраправыми, драки, даже ножевые ранения были.
Власть реально перепугалась и хочет задавить протесты карантином.
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05.11.2020 09:26 Відповісти
 
 