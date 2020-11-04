Литва і Польща посилюють карантин: закриваються школи, магазини і ресторани
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Жителі Литви мають уникати соціальних контактів, школи та університети будуть зачинені, а ресторани працюватимуть лише на винос. У Польщі також запроваджують обмеження.
У Литві з 7 листопада починається тритижневий локдаун, оголосив у середу, 4 листопада, уряд країни, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW. В цей день у країні, де мешкають 2,79 мільйона людей, зафіксовано 639 нових випадків інфікування коронавірусом, що втричі більше, ніж станом на 20 жовтня. Загалом у країні заразились 18 092 особи, 182 людини, інфіковані SARS-CoV-2, померли.
"Другий локдаун не викликає радості. Зараз все в наших руках, успіх залежатиме від того, наскільки ретельно ми слідуватимемо наказам та рекомендаціям", - заявив прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс, цитує агенція Reuters.
Під час локдауну мешканці країни мають уникати соціальних контактів та необов'язкових подорожей, людей закликають працювати вдома. Заборонено збиратися понад 5 осіб, для весіль та похорон дозволені групи до 10 людей.
Школи, університети та спортзали будуть зачинені, магазини мають обмежити кількість покупців, а ресторани зможуть працювати лише на винос.
У Польщі станом на 4 листопада лабораторно підтверджені 25692 нових випадки заражень коронавірусом за добу, що є рекордом від початку пандемії. 373 людини померли і 8974 одужали.
У зв'язку з цим уряд країни, де мешкає 38 млн людей, оголосив про нові обмеження, що діятимуть з 7 листопада і триватимуть до 29 листопада.
Як пише Польське Радіо, на дистанційне навчання тепер переходять також 1-3 класи початкових шкіл: "І продовження періоду дистанційного навчання для учнів старших 4 класу до 29 листопада. Можливо, ми муситимемо ще продовжити цей термін. На підтримку дистанційної праці вчителів ми призначаємо додаткові 500 злотих на придбання відповідних аксесуарів, наприклад, веб-камер або іншої електронної техніки", - заявив глава уряду Польщі Матеуш Моравецький.
Він також повідомив про закриття з епідемічних міркувань закладів культури, кінотеатрів, театрів і галерей. Уряд вводить теж обмеження у роботу готелів та в торгівлю: "Готельні об’єкти будуть доступними тільки для осіб, котрі здійснюють службові поїдки. Ми збільшуємо теж безпеку в торгівлі. У менших крамницях, площею менш ніж 100 квадратних метрів, зможе перебувати одна особа на 10 квадратних метрів, а у більших – одна особа на 15 квадратних метрів. Крамниці у торгівельних центрах будуть зачиненими, за винятком продуктових магазинів, аптек і пунктів обслуговування".
Прем’єр Польщі також закликав осіб, котрі хочуть протестувати проти заборони абортів, робити це в інтернеті, а не на вулицях.
Будь ласка, зачекайте...
В январе, я думал что вся эта короновирусная лихорадка, продлится максиму несколько недель...
Какой же должна быть настоящая?
Я не специализируюсь по теориям заговора.
Ты не думаешь, что если две трети граждан останутся без источника дохода, то кроме всего прочего, они не смогут покупать продукты, производимые этими самыми корпорациями?
И корпорации улетят в трубу следом за частными предпринимателями!
5G - это просто мобильная связь, с большой скоростью передачи данных.
в магазин.Закроют все торговые центры.Что-то купить из одежды и обуви можно было только через инет.Но хоть радует то,что вход в леса и на рыбалку пока не запретили.У нас только массово грибы пошли.
Попрацюєш трохи зі студентами на Webex, а потім займайся улюбленими справами: статті наукові, покращення лекцій та проектів, гранти, пильнування за політикою в Україні, Польщі та Світі, тлумлення кацапів на Цензорі і не лише... Прогулянка на 1-2 години, у гриби можна скокнути автівкою. Тут легко збирати - не те, що у Карпатах.
Прикро від лицемірства.
Я не знала, що медики =вірять= у хвороби. Думала, оперують фактами, результатами аналізів, досліджень і т.д.
Щасти.
На форумі писакі можуть писати все що завгодно, може то шизофреніки, взагалі то, а вжитті все інакше.
Найперше право людини- право на безпеку. От що має забезпечити влада.
Я не люблю лицемірства і брехні.
Бувай.
Щиро бажаю здоров*я.
Я не про цей конкретно говорила. А той, який ти схвалював.
Так от, щоб скінчити: наведи мені, будь ласка, підтвердження, що я =затята антиковідниця=, може, зразу і знайдеш, коли я закликала не носити маски, бо ж верещить, заспокоїтися не може, а ти піддакуєш.
Тільки, щоб полегшити тобі справу (бо на роботу збираєшся) відповім сама: не знайдеш. Бо вірус я не заперечувала і не заперечую. Все, про що я пишу, це про фальсифікації, маніпуляції інформацією (я наводжу посилання на державні джерела + змі, а не иріпаю язиком, що мені стукне в голову) - вони є. Про те, що вирішення проблеми - не ефективне, недомовки, нелогічність рішень і рекомендацій.
Так, я не бачу доведеної ефективності від користі масок, зокрема. Оскільки ситуація (якщо брати цифри, які нам наводять) свідчить про інше. І я висловлюю цю думку. Але хіба це означає, що я - психічна дуринда, як назвала мене твоя подружка ? чи істеричка, і т.д.
Чи мене за це мають проганяти і вказувати, чим займатися ?
Я коректно формулюю свою думку, питаю ... Багато прихованого, непрозорого, різкі зміни. От нам уже вчора сказали, що треба використовувати іншу маску.
Я не бажаю смерті тим, хто вважає інакше, хто не може носити маску, хто ще там щось ...
Не закликаю їх бити чи не лікувати, не кваліфікую розносчиками зарази. На відміну від "святих та божих" душ, які типу дбають про інших.
Медіа грають надміру активну роль ... Це буде ще все досліджено і вийде нагору.
Це не виправдовування, не те, що я жаліюся, ні. Я просто вкотре констатую, як легко затаврувати.
Ти прийняв рішення. Воно - твоє.
Дякую за знайомство, за спілкування.
На все добре.
Добре. Видалю всі свої коментарі.
Тримайтесь.
Демонстрации против запрета абортов, в Варшаве по 100 тыс. выходило, в других крупных городах до 60-80 тыс., столкновения с полицией и ультраправыми, драки, даже ножевые ранения были.
Власть реально перепугалась и хочет задавить протесты карантином.