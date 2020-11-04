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Литва и Польша ужесточают карантин: закрываются школы, магазины и рестораны

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Литва и Польша ужесточают карантин: закрываются школы, магазины и рестораны

Жители Литвы должны избегать социальных контактов, школы и университеты будут закрыты, а рестораны будут работать только на вынос. В Польше также вводят ограничения.

В Литве с 7 ноября начинается трехнедельный локдаун, объявило в среду, 4 ноября, правительство страны, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. В этот день в стране, где проживают 2,79 миллиона человек, зафиксировано 639 новых случаев инфицирования коронавирусом, что втрое больше, чем по состоянию на 20 октября. Всего в стране заразились 18 092 человека, 182 человека умерли.

"Второй локдаун не вызывает радости. Сейчас все в наших руках, успех будет зависеть от того, насколько тщательно мы будем следовать приказам и рекомендациям", - заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, цитирует агентство Reuters.

Во время локдауна жители страны должны избегать социальных контактов и необязательных путешествий, людей призывают работать дома. Запрещено собираться более 5 человек, для свадеб и похорон разрешены группы до 10 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запрет абортов в Польше: Публикацию решения КС отложили из-за протестов

Школы, университеты и спортзалы будут закрыты, магазины должны ограничить число покупателей, а рестораны смогут работать только на вынос.

В Польше состоянию на 4 ноября лабораторно подтверждены 24 692 новых случая заражений коронавируса в сутки, что является рекордом с начала пандемии. 373 человека умерли и 8 974 выздоровели.

В связи с этим правительство страны, где проживает 38 млн человек, объявило о новых ограничениях, которые будут действовать с 7 по 29 ноября.

Как пишет Польське Радіо, на дистанционное обучение теперь переходят также 1-3 классы начальных школ. "И продолжается период дистанционного обучения для учащихся старше 4 класса до 29 ноября. Возможно, мы должны будем еще продлить этот срок. В поддержку дистанционного труда учителей мы назначаем дополнительные 500 злотых на приобретение соответствующих аксессуаров, например, веб-камер или другой электронной техники", - заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

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Он также сообщил о закрытии из эпидемических соображений учреждений культуры, кинотеатров, театров и галерей. Правительство вводит тоже ограничения в работу отелей и в торговле: "Гостиничные объекты будут доступны только для лиц, осуществляющих служебные поездку. Мы увеличиваем и безопасность в торговле. В меньших магазинах, площадью менее 100 квадратных метров, сможет находиться один человек на 10 квадратных метров, а в больших - один на 15 квадратных метров. Магазины в торговых центрах будут закрыты, за исключением продуктовых, аптек и пунктов обслуживания".

Премьер Польши также призвал тех, кто протестует против запрета абортов, делать это в интернете, а не на улицах.

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Топ комментарии
+15
Зараз сюди набіжать пришелепкуваті антиковідники і будуть голосити про порушені права поляків.
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04.11.2020 21:41
+8
Я вы откуда знаете что 1.2 миллиона умерли именно от "ковида" ? Просто телевизор рассказал ?
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04.11.2020 21:58
+8
Литва і Польща посилюють карантин: закриваються школи, магазини і ресторани - Цензор.НЕТ 5398
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04.11.2020 22:57
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Kak bi drugogo vyxoda i netu na dani moment.
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04.11.2020 21:35 Ответить
Absolutno soglasen s vami.
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04.11.2020 21:45 Ответить
byli u nas 5-10 ne bolse bolnix,teper ciot idiot tysiaciami v den.Bolnici ne to sto perepolneni, no net vracej u nas zarplati vraca 3250 evro v mesiac gde to srednem,etim ecio dobavki idut ,no net vracej.Detsadi skoli ,te ze samyje bolnici stali ocagi virusa.Situacija usla izza kontrolia
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04.11.2020 22:10 Ответить
Литва і Польща посилюють карантин: закриваються школи, магазини і ресторани - Цензор.НЕТ 5398
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04.11.2020 22:57 Ответить
Социальные контакты опасны для совка - доказано коллективизмом.
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04.11.2020 21:38 Ответить
Зараз сюди набіжать пришелепкуваті антиковідники і будуть голосити про порушені права поляків.
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04.11.2020 21:41 Ответить
То рашистські боти про бeзпeку ковід пиширювали пропаганлу, а 73 відсотки підхопили дурницю
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04.11.2020 22:10 Ответить
У нас чергова смерть. Жінка, 47 років. Я зараз в телефонному режимі працюю. За день- шість звернень з вельми нехорошими симптомами.
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04.11.2020 22:29 Ответить
Запугали людей до такой степени, что скоро и в 37 начнут умирать как только сообщат о диагнозе. нЕсли вы медик, должны по идее понимать важность психогенных факторов. Хотя постсвоковые медики, как бараны в этом плане, именно поэтому я и ушел из медцицины в свое время, когда понял что нашей медициной коррупция а не наука заправляют. .
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05.11.2020 08:14 Ответить
Просто жесть!
В январе, я думал что вся эта короновирусная лихорадка, продлится максиму несколько недель...
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04.11.2020 21:44 Ответить
Це якшо справжня эпідемія, бо виходить, шо вірус все літо проспав, поки люди без масок на морях тусили.
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04.11.2020 21:51 Ответить
1,2 миллиона на кладбище из-за болячки, о которой год назад никто и не слышал, это ненастоящая эпидемия?
Какой же должна быть настоящая?
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04.11.2020 21:56 Ответить
Я вы откуда знаете что 1.2 миллиона умерли именно от "ковида" ? Просто телевизор рассказал ?
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04.11.2020 21:58 Ответить
Вас дивує, що швидкість росповсюдження інфекції, яка передається повітряно-крапельним шляхом літом знизилося? Ну, такий "спец" точно відрізнить де справжня епідемія, а де ні.
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04.11.2020 21:58 Ответить
Так, дивує, бо море - не тіки відкритий простір. Чи ти з-під ліжка не вилазиш і не знаєш, шо влітку відбувалось? Чи вилазиш, а нам чухаєш про якісь жахіття?
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04.11.2020 22:14 Ответить
Серед ваших "аргументів" здорового глузду ноль. Лише кидання какахами. Шукайте для цієї забави когось іншого.
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04.11.2020 22:48 Ответить
А тебе ніхто і не шукав.
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04.11.2020 22:53 Ответить
Вы палатой ошиблись.
Я не специализируюсь по теориям заговора.
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04.11.2020 21:59 Ответить
Какие там "теории" ? Это в точности что произошло у нас в Мельбурне, несколько месяцев раньше. "Большая перезагрузка" ("great reset") - это совершенно официальная политика со стороны World Economic Forum; ищите на ютубе.
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04.11.2020 22:03 Ответить
Послушай, ты в самом деле считаешь, что австралийское правительство, решило уничтожить малый и средний бизнес, которые формируют более 70% ВВП, в пользу корпораций?
Ты не думаешь, что если две трети граждан останутся без источника дохода, то кроме всего прочего, они не смогут покупать продукты, производимые этими самыми корпорациями?
И корпорации улетят в трубу следом за частными предпринимателями!
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04.11.2020 22:13 Ответить
Нет, не австралийское правительство это решило. Это сделали правительства некоторых штатов. Федералы поддержали людей финансово. Между федералами и правительствами штатов с марта продолжается очень жёсткое противостояние.
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04.11.2020 22:19 Ответить
Vi konecno ne znajete sto zdes platit dengi gosudarstvo zarplati tem liudiam kotoryje nerabotajet?Imeno malomu i srednemu biznisu
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04.11.2020 22:01 Ответить
Tut gosudarstvo pomogajet pri koronoviruse.Zarplati platit rabocim,no uslovija jest sto neuvolniali liudej.
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04.11.2020 22:04 Ответить
У нас в Австралии тоже: государство поддерживало и поддерживает людей, вынужденных временно покинуть рабочие места.
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04.11.2020 22:08 Ответить
Потом, по плану, когда это все закончится, им будет за счастье работать за копейки, но не на частные корпорации.
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04.11.2020 22:22 Ответить
Тут сложно сказать - как оно дальше будет. Часть бизнесов открылись заново, но сколько они просуществуют - вопрос неясный. Что касается работы за копейки - на кого ? Государство обнародовало большие программы по обучению (прежде всего молодёжи), но о создании государственных (федерально финансируемых) рабочих мест я пока не слышал. В любом случае, безработица выросла; однако нужно принять во внимание что здесь было много "ненастоящих работ": правительства штатов набирали у китайцев долги и продавали им объекты инфраструктуры, а в обмен на это содержали громадную армию халявщиков: "госслужащих". Сейчас эта малина заканчивается. Малые бизнесы, скажем, строители, парикмахеры и т.д. - продолжили работу как и раньше.
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04.11.2020 22:29 Ответить
Возможно.
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04.11.2020 22:32 Ответить
Світова змова! Білл Гейтс через щеплення хоче всіх чіпувати, щоби потім керувати ними через мережу 5G!
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04.11.2020 22:30 Ответить
Чипирование, конечно, не через "прививки", а в качестве отдельной процедуры (в Швеции население это делает добровольно; викингов больше не осталось, увы).
5G - это просто мобильная связь, с большой скоростью передачи данных.
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04.11.2020 22:35 Ответить
А Ваші бувші земляки росіяни? Що про них скажете?
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04.11.2020 22:42 Ответить
Ничего. Я там не был с 1993 года, и в тамошней внутренней политике практически не разбираюсь, ибо там всё совершенно секретно.
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04.11.2020 22:46 Ответить
Teperesnyje meri sto priniala nasa pravitelstvo eto meloc po sravneniju s temi sto byli.I to nasa ekonomika ne ruxnula,a po padeniju VVP mi zanimajem pervoje mesto ES stranax tolko 0.6% v etom godu,eto meloc po sravneniju s drugimi stranami
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04.11.2020 22:29 Ответить
90% gosudarstvo platyt jesli minimalku a 10% rabotodatel, to jest zdes 607 evro,ili vtoroj variant 70% teperesnej zarpalti i 30% rabotodatel.Eto kogda izza koranavirusa nerabotajet.Takze dengi polucajet studenti i na patente sto rabotali dopsutim na rinke torgovali
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04.11.2020 23:16 Ответить
Да,будет как весной было.Мы с женой стояли в колейке по полтора чкса что-бы только зайти
в магазин.Закроют все торговые центры.Что-то купить из одежды и обуви можно было только через инет.Но хоть радует то,что вход в леса и на рыбалку пока не запретили.У нас только массово грибы пошли.
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04.11.2020 21:50 Ответить
в Польщі теж з медициною справи кепські, прикро...
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04.11.2020 22:48 Ответить
У вас в суботу біда починається з крамницями - великі зачиняються, а в малих черги вишукуються... Я відпочивав в серпні в Польщі; ця особливість не сподобалась, але все інше - дуже сподобалось.
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04.11.2020 22:58 Ответить
Шоу продолжается. Печально.
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04.11.2020 21:56 Ответить
ШОУ это то что происходит в Украине! В более развитых странах это забота о гражданах!
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04.11.2020 21:59 Ответить
В Украине идёт схватка за власть, какой не было давно.
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04.11.2020 22:04 Ответить
И кто же с кем хватается? Зебилы с ЖОПОблоком?
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04.11.2020 22:11 Ответить
Скажем так: зелёные лишились какой-то материальной поддержки со стороны Хозяев Евроколхоза. Поэтому украинские олигархи решили их полностью отодвинуть от власти.
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04.11.2020 22:20 Ответить
Это не забота, это шантаж.
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04.11.2020 22:23 Ответить
І пам'ятайте- раптом захворієте- особисто Вам при високій температурі головне протриматися до 42. Далі температура почне падати.
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04.11.2020 22:49 Ответить
Я мріяв, щоб повторився весняний карантин і ось він є від суботи!!!
Попрацюєш трохи зі студентами на Webex, а потім займайся улюбленими справами: статті наукові, покращення лекцій та проектів, гранти, пильнування за політикою в Україні, Польщі та Світі, тлумлення кацапів на Цензорі і не лише... Прогулянка на 1-2 години, у гриби можна скокнути автівкою. Тут легко збирати - не те, що у Карпатах.
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04.11.2020 22:07 Ответить
А ще нарешті дійшли руки до такої неймовірної книжки!!!
Литва і Польща посилюють карантин: закриваються школи, магазини і ресторани - Цензор.НЕТ 5430
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05.11.2020 00:51 Ответить
Шось двох головних цензорівських антиковідників немає, бачила, що за Трампа під іншими ніками шкварять.
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04.11.2020 22:42 Ответить
Бережіть себе. Най Вам Бог помагає.
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04.11.2020 22:48 Ответить
Ви були в захисному костюмі чи нє?
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04.11.2020 22:54 Ответить
Литва і Польща посилюють карантин: закриваються школи, магазини і ресторани - Цензор.НЕТ 6148 Дійсно, що залишається тільки вже на імунітет сподіватися. Ще раз: бережіть себе!
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04.11.2020 23:02 Ответить
Не думала, що ти скотишся до такого.
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05.11.2020 00:34 Ответить
Та ні. Знову помиляєшся.
Прикро від лицемірства.
Я не знала, що медики =вірять= у хвороби. Думала, оперують фактами, результатами аналізів, досліджень і т.д.
Щасти.
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05.11.2020 06:37 Ответить
Бережи себе. Не вистачало ще і тобі захворіти.
На форумі писакі можуть писати все що завгодно, може то шизофреніки, взагалі то, а вжитті все інакше.
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05.11.2020 06:19 Ответить
Не звичайне. Від ГРВІ люди не задихаються. Це ж страшна смерть. Тіло вмирає клітина за клітиною. Навіщо люди себе та інших свідомо прирікають на страждання, я не розумію..
Найперше право людини- право на безпеку. От що має забезпечити влада.
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05.11.2020 06:38 Ответить
А я їх заперечую ? Ти підтримуєш особу, яка мене ******** (і сам так помилково вважаєш, замість запитати, що є чесним, відкритим і нормальним) і обзиває різними словами.
Я не люблю лицемірства і брехні.
Бувай.
Щиро бажаю здоров*я.
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05.11.2020 06:35 Ответить
Ну, її подружка зрозуміла і приписала. У мене вже живіт болить сміятися з цієї претензії на розум та оригінальність. З суботи несе... так же ж старається написати, щоб всі зрозуміли, кого особа має на увазі.

Я не про цей конкретно говорила. А той, який ти схвалював.
Так от, щоб скінчити: наведи мені, будь ласка, підтвердження, що я =затята антиковідниця=, може, зразу і знайдеш, коли я закликала не носити маски, бо ж верещить, заспокоїтися не може, а ти піддакуєш.
Тільки, щоб полегшити тобі справу (бо на роботу збираєшся) відповім сама: не знайдеш. Бо вірус я не заперечувала і не заперечую. Все, про що я пишу, це про фальсифікації, маніпуляції інформацією (я наводжу посилання на державні джерела + змі, а не иріпаю язиком, що мені стукне в голову) - вони є. Про те, що вирішення проблеми - не ефективне, недомовки, нелогічність рішень і рекомендацій.
Так, я не бачу доведеної ефективності від користі масок, зокрема. Оскільки ситуація (якщо брати цифри, які нам наводять) свідчить про інше. І я висловлюю цю думку. Але хіба це означає, що я - психічна дуринда, як назвала мене твоя подружка ? чи істеричка, і т.д.
Чи мене за це мають проганяти і вказувати, чим займатися ?
Я коректно формулюю свою думку, питаю ... Багато прихованого, непрозорого, різкі зміни. От нам уже вчора сказали, що треба використовувати іншу маску.
Я не бажаю смерті тим, хто вважає інакше, хто не може носити маску, хто ще там щось ...
Не закликаю їх бити чи не лікувати, не кваліфікую розносчиками зарази. На відміну від "святих та божих" душ, які типу дбають про інших.
Медіа грають надміру активну роль ... Це буде ще все досліджено і вийде нагору.
Це не виправдовування, не те, що я жаліюся, ні. Я просто вкотре констатую, як легко затаврувати.
Ти прийняв рішення. Воно - твоє.
Дякую за знайомство, за спілкування.
На все добре.
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05.11.2020 07:31 Ответить
Про те що китайські маски не годяться я ще рік тому казав.
Добре. Видалю всі свої коментарі.
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05.11.2020 07:46 Ответить
Бо це т.з. "формальні" маски
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05.11.2020 17:44 Ответить
Моя близька людина у реанімації з ковід... Двостороння пневмонія, рідина в легенях, збільшені нирки... Сказали що шансів мало...
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05.11.2020 07:42 Ответить
Прикро, що так сталось.
Тримайтесь.
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05.11.2020 15:48 Ответить
Мабуть агентура москалів підсипає; цікаво, що рівень хворих на коронавірус в Литви в 10 разів вищий, як в Естонії. Литва і Польща витягують Білорусь з обійм Мацки, от ФСБ і прикладає зусилля в розпилюванні.
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04.11.2020 22:46 Ответить
Шапочка из фольги зашитит тебя от "розпилювання ФСБ".
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05.11.2020 09:27 Ответить
Шановні не перейматеся справами країн ес. Якщо в Україні буде повтор весіннього локдауну, то помре з голоду, психічних розладів, суїцидів, більше народу чим могло померти від ковіда.
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04.11.2020 23:16 Ответить
Ну так, бо держава у нас існує виключно для статистики.
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05.11.2020 11:35 Ответить
Панике ры которые разводят панику .кацапские боты
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05.11.2020 07:59 Ответить
В Польше причина чисто политическая.
Демонстрации против запрета абортов, в Варшаве по 100 тыс. выходило, в других крупных городах до 60-80 тыс., столкновения с полицией и ультраправыми, драки, даже ножевые ранения были.
Власть реально перепугалась и хочет задавить протесты карантином.
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05.11.2020 09:26 Ответить
 
 