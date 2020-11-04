Литва и Польша ужесточают карантин: закрываются школы, магазины и рестораны
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Жители Литвы должны избегать социальных контактов, школы и университеты будут закрыты, а рестораны будут работать только на вынос. В Польше также вводят ограничения.
В Литве с 7 ноября начинается трехнедельный локдаун, объявило в среду, 4 ноября, правительство страны, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. В этот день в стране, где проживают 2,79 миллиона человек, зафиксировано 639 новых случаев инфицирования коронавирусом, что втрое больше, чем по состоянию на 20 октября. Всего в стране заразились 18 092 человека, 182 человека умерли.
"Второй локдаун не вызывает радости. Сейчас все в наших руках, успех будет зависеть от того, насколько тщательно мы будем следовать приказам и рекомендациям", - заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, цитирует агентство Reuters.
Во время локдауна жители страны должны избегать социальных контактов и необязательных путешествий, людей призывают работать дома. Запрещено собираться более 5 человек, для свадеб и похорон разрешены группы до 10 человек.
Школы, университеты и спортзалы будут закрыты, магазины должны ограничить число покупателей, а рестораны смогут работать только на вынос.
В Польше состоянию на 4 ноября лабораторно подтверждены 24 692 новых случая заражений коронавируса в сутки, что является рекордом с начала пандемии. 373 человека умерли и 8 974 выздоровели.
В связи с этим правительство страны, где проживает 38 млн человек, объявило о новых ограничениях, которые будут действовать с 7 по 29 ноября.
Как пишет Польське Радіо, на дистанционное обучение теперь переходят также 1-3 классы начальных школ. "И продолжается период дистанционного обучения для учащихся старше 4 класса до 29 ноября. Возможно, мы должны будем еще продлить этот срок. В поддержку дистанционного труда учителей мы назначаем дополнительные 500 злотых на приобретение соответствующих аксессуаров, например, веб-камер или другой электронной техники", - заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.
Он также сообщил о закрытии из эпидемических соображений учреждений культуры, кинотеатров, театров и галерей. Правительство вводит тоже ограничения в работу отелей и в торговле: "Гостиничные объекты будут доступны только для лиц, осуществляющих служебные поездку. Мы увеличиваем и безопасность в торговле. В меньших магазинах, площадью менее 100 квадратных метров, сможет находиться один человек на 10 квадратных метров, а в больших - один на 15 квадратных метров. Магазины в торговых центрах будут закрыты, за исключением продуктовых, аптек и пунктов обслуживания".
Премьер Польши также призвал тех, кто протестует против запрета абортов, делать это в интернете, а не на улицах.
Пожалуйста, подождите...
В январе, я думал что вся эта короновирусная лихорадка, продлится максиму несколько недель...
Какой же должна быть настоящая?
Я не специализируюсь по теориям заговора.
Ты не думаешь, что если две трети граждан останутся без источника дохода, то кроме всего прочего, они не смогут покупать продукты, производимые этими самыми корпорациями?
И корпорации улетят в трубу следом за частными предпринимателями!
5G - это просто мобильная связь, с большой скоростью передачи данных.
в магазин.Закроют все торговые центры.Что-то купить из одежды и обуви можно было только через инет.Но хоть радует то,что вход в леса и на рыбалку пока не запретили.У нас только массово грибы пошли.
Попрацюєш трохи зі студентами на Webex, а потім займайся улюбленими справами: статті наукові, покращення лекцій та проектів, гранти, пильнування за політикою в Україні, Польщі та Світі, тлумлення кацапів на Цензорі і не лише... Прогулянка на 1-2 години, у гриби можна скокнути автівкою. Тут легко збирати - не те, що у Карпатах.
Прикро від лицемірства.
Я не знала, що медики =вірять= у хвороби. Думала, оперують фактами, результатами аналізів, досліджень і т.д.
Щасти.
На форумі писакі можуть писати все що завгодно, може то шизофреніки, взагалі то, а вжитті все інакше.
Найперше право людини- право на безпеку. От що має забезпечити влада.
Я не люблю лицемірства і брехні.
Бувай.
Щиро бажаю здоров*я.
Я не про цей конкретно говорила. А той, який ти схвалював.
Так от, щоб скінчити: наведи мені, будь ласка, підтвердження, що я =затята антиковідниця=, може, зразу і знайдеш, коли я закликала не носити маски, бо ж верещить, заспокоїтися не може, а ти піддакуєш.
Тільки, щоб полегшити тобі справу (бо на роботу збираєшся) відповім сама: не знайдеш. Бо вірус я не заперечувала і не заперечую. Все, про що я пишу, це про фальсифікації, маніпуляції інформацією (я наводжу посилання на державні джерела + змі, а не иріпаю язиком, що мені стукне в голову) - вони є. Про те, що вирішення проблеми - не ефективне, недомовки, нелогічність рішень і рекомендацій.
Так, я не бачу доведеної ефективності від користі масок, зокрема. Оскільки ситуація (якщо брати цифри, які нам наводять) свідчить про інше. І я висловлюю цю думку. Але хіба це означає, що я - психічна дуринда, як назвала мене твоя подружка ? чи істеричка, і т.д.
Чи мене за це мають проганяти і вказувати, чим займатися ?
Я коректно формулюю свою думку, питаю ... Багато прихованого, непрозорого, різкі зміни. От нам уже вчора сказали, що треба використовувати іншу маску.
Я не бажаю смерті тим, хто вважає інакше, хто не може носити маску, хто ще там щось ...
Не закликаю їх бити чи не лікувати, не кваліфікую розносчиками зарази. На відміну від "святих та божих" душ, які типу дбають про інших.
Медіа грають надміру активну роль ... Це буде ще все досліджено і вийде нагору.
Це не виправдовування, не те, що я жаліюся, ні. Я просто вкотре констатую, як легко затаврувати.
Ти прийняв рішення. Воно - твоє.
Дякую за знайомство, за спілкування.
На все добре.
Добре. Видалю всі свої коментарі.
Тримайтесь.
Демонстрации против запрета абортов, в Варшаве по 100 тыс. выходило, в других крупных городах до 60-80 тыс., столкновения с полицией и ультраправыми, драки, даже ножевые ранения были.
Власть реально перепугалась и хочет задавить протесты карантином.