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аборт (56) КС (2131) Польша (7490)

Запрет абортов в Польше: Публикацию решения КС отложили из-за протестов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Запрет абортов в Польше: Публикацию решения КС отложили из-за протестов

Глава Канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, отвечая на вопрос о дате публикации постановления Конституционного суда касательно абортов, заявил, что продолжается обсуждение предложения президента Анджея Дуды.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио, Михал Дворчик добавил, что предложения президента "должно как-то разрешить ту ситуацию, которая сложилась после последнего постановления Суда".

Согласно информации на сайте Правительственного законодательного центра, постановление КС должно было быть опубликовано не позднее 2 ноября, но этого не произошло. Михал Дворчик сообщил, что публикация постановления КС зависит от Правительственного законодательного центра.

Глава Канцелярии премьер-министра признал, что постановление КС должно быть опубликовано.

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"В настоящий момент идет определенная дискуссия, и хорошо, чтобы в сложившейся ситуации, которая сложна для всех, вызывает очень много эмоций, найти время на диалог и выработать новую позицию по этому вопросу", - добавил Михал Дворчик.

Напомним, Конституционный суд Польши признал, что прерывание беременности в случае дефекта развития плода противоречит основному закону страны. Это вызвало волну протестов.

Президент Польши Анджей Дуда внес в Сейм законопроект, который предлагает поправки к постановлению КС. Он предлагает разрешить аборты в случае так называемых летальных дефектов плода.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+11
А чому не повідомляєте про протести, які не припиняються ?
Про тисячі людей, які виходять ?
Про те, що штурмують церкви ?
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04.11.2020 00:48
+10
Руководство Польши в этом плане однозначно разочаровывает.А поляки(полячки)-молодцы.Уже понятно,что самое действенная борьба с мракобесием-улица.
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04.11.2020 00:56
+8
Это ты авторитетно заявляешь? Как жертва аборта?
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04.11.2020 01:57
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А чому не повідомляєте про протести, які не припиняються ?
Про тисячі людей, які виходять ?
Про те, що штурмують церкви ?
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04.11.2020 00:48 Ответить
які проести? бєлка*?
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04.11.2020 00:53 Ответить
В Польше сперва полиция, а затем футбольные фанаты и националисты разгромили митинг сторонников абортов. Аборты - страшнейшее зло, которое впервые в мире было разрешено, конечно же, Лениным в 1920 году. За 100 лет в утробах были убиты 355 млн русских и 125 млн украинских детей.
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04.11.2020 01:15 Ответить
Это ты авторитетно заявляешь? Как жертва аборта?
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04.11.2020 01:57 Ответить
это ты сам у себя чучело спросил вслух !?
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04.11.2020 02:09 Ответить
Простите, у вас, похоже, тяжелая форма ПГМ. Обратитесь к психиатру! Ваша болезнь опасна для окружающих.
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04.11.2020 02:25 Ответить
опять говоришь с собой в слух шизофреник !?
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04.11.2020 12:36 Ответить
Не надо ля-ля. Полиция пытается разогнать местами (в Варшаве), но в большинстве случаев не вмешивается. А про националистов и футбольных фанатов можно пруф??? Только желательно полський или европейский. КацапоСМИ не предлагать.
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04.11.2020 07:48 Ответить
Жертва аборту, помовчи, якщо не розбираєшся в ситуації!!! В Польщі і так аборти були заборонені!!! Просто так зробити аборт не можливо, лише за показами лікаря якщо є загроза життя матері, або плод має вади (і народиться дитина-каліка). КС - заборонив робити аборти, якщо дитина з вадами!!! Тобто нехай жінки народжують калік?!!! Ти, великий противник абортів скільком сиротам чи калікам допоміг????
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04.11.2020 07:54 Ответить
т.е. вы двое за аборты !? но вашим мамам уже поздно их делать !!!
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04.11.2020 12:37 Ответить
І твоїй мамі вже пізно. Не пиши під тими темами в яких ти нічого не розумієш. Бо виглядає тупо.
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04.11.2020 12:41 Ответить
По всем крупным городам идут массовые протесты против нового закона про аборты. Гугл в помощь.
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04.11.2020 07:45 Ответить
Більшість авторитетних польських ЗМІ - ліво-ліберальні, тому вони всіляко намагаються представити прихильників абортів як мирних борців за права людини. Хоча по суті це - феміно-фашисти, діяльність яких підпадає під кримінальні статті, такі як "розпалювання міжрелігійної ворожнечі" та "тероризм". Заклики до вбиства священників чи псування церковного майна - це кримінальний злочин, а не боротьба за права жінок.
Я не знаю, чи дозволена в Польщі короткоствольна зброя, але право на самооборону там точно є. Якщо ця рожева бидлота штурмує церкви, я б у межах самооборони пристрелив би парочку феміністок за посягання на недоторкану приватну власність. Одразу усі решта стали б покірними й шовковими.
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04.11.2020 08:59 Ответить
А якби твоя дружина ходила вагітна ''овочем'' і тобі прийшлось би все життя бути прив'язаним до такого щастя, бо церква не дала б дозвіл на аборт?
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04.11.2020 12:24 Ответить
Якщо дитина біологічно моя, я приймаю її, якою б вона не була. Крапка.
Якщо казати про тенденцію, чимало дітей з вадами народжується у безвідповідальних дівок після п"яного перепиху в нічному клубі. Таких би я стерилізував
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04.11.2020 13:39 Ответить
Ты для начала пойди в больницу и поухаживай пару дней за такими детьми. потом напиши сови ощущения.

В интернете ты герой, а в жизни ты обосрался бы. Посмотри на тех у кого рождаются дети с отклонениями: обычные пары, а вот у девок после пьяного перепихона родится, скорее нормальный ребенок.
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04.11.2020 15:57 Ответить
Пошел вон. Я с каблуками феминисток не разговариваю. Это для меня зашквар
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04.11.2020 17:55 Ответить
Малолетка, а уже успел сделать ходку на зону и побывать в роли петуха? Бывает, но лучше про такое не распространяйся, люди не поймут.
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04.11.2020 20:07 Ответить
Я ж тебе уже дал пинка под зад, чего ты опять вернулся?
Тебя за шкирку вышвырнуть?
Пошел вон, подкаблучник!
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04.11.2020 22:39 Ответить
Риторика твоя чисто кацапская. Ты наверное с головой совсем не дружишь. Смени значок на аквафреш, даже если проживаешь на территории Украины.
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04.11.2020 15:51 Ответить
Від Вас такого не чекала.
Народження інваліда (я не кажу - хворої дитини) - це трагедія. Інваліда, який ніколи не стане повноцінним членом суспільства, ні навіть людиною. Я говорю про важкі випадки, вони всі перераховані, задокументовані.
Дуже часто такі сім*ї розпадаються. Чоловік іде від труднощів за новим щастям і коханням,
а дружина лишається з дитиною, а то й дітьми. Кому потрібна така дитина після смерті матері / батьків ?
Це - фальшива доброта і людяність, коли кричать - ні, нехай народжується.
Я писала про мою одногрупницю в Україні, якій діагностували важкі порушення розвитку плоду (недорозвинені півкулі мозку), їй було 19 років, перша дитина. І їй викликали штучні пологи. Друга дитина - здорова. Відхилення можуть бути у здорових пар, одна-дві дитини здорові, друга-третя може бути інвалідом.
Тут ніколи не чула, щоб не дозволяли аборт за подібних обставин. На попередній роботі теж у колеги було таке - зірвали. Звичайно, стрес, шок. Ми її заспокоювали. Потім народила здорову дитину.
Інший колишній колега розказував про свого друга, у якого у сина діагностувалиаутизм - зараз поширений. То таке, що під час вагітності не встановиш, з ним живуть - дивлячись який ступінь і вид. Так його дружина (мама хлопчика) потрапила в лікарню. У неї розвинулася депресія: вона не могла сприйняти, що у неї хвора і не проста дитина.
Інші розказують, що батьки витрачають великі кошти на заняття з їхніми дітками-аутистами. Добре, коли є. Просто хвороба - це завжди стрес. І людям треба час, щоб змінити себе і свій спосіб життя, життя родини, бо з цим треба жити. Не всім чи не завжди вдається. Люди кидають і з легшими хворобами.
Тому якщо справді діагностують такі вади розвитку плоду - найперше, які зачіпають мозок, ведуть до глибокої розумової неповноцінності - я вважаю, що не варто позбавляти жінку права прийняти рішення. Вона завжди може лишити дитину і доглядати.
Ті, хто придумав такий закон - навряд чи хотіли б собі такого.
Я нормально ставлюся до людей з вадами, всіляко за їхню інтеграцію в суспільство, але є реально випадки, коли це абсоютно неможливо.
Це - моя думка.
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05.11.2020 07:04 Ответить
По-перше, Ви вправі чекати від мене всього, чого завгодно. Я вважаю аборт вбивством і засобом жінки зняти з себе відповідальність за невдалий вибір статевого партнера чи за інші помилки.
По-друге, аборти, які становлять загрозу життю жінки (п.п. 1 ч. 1 ст. 4а Закону про планування сім"ї) в Польщі дозволені. Що стосується скасованого рішенням КС п.п. 2 ч.1 ст. 4а, то він містив чималі корупційні ризики (лікарям давали хабарі, аби вони писали ваду плоду як право абортувати здорових дітей) і, як наголосив, КС "легалізував евгеніку" та порушував конституційне право ненароджених дітей на життя. По суті, проголошував, що якщо у дитини вади плоду, вона не має права жити і матір може її вбити задля власного комфорту. В цьому аборт дітей з вадами нічим не відрізняється від вбиства вже народжених дітей з вадами у нацистстській Німеччині.
По-третє, аборти за показами "тяжких вад плоду" становлять мізерну кількість від загального числа абортів. Це - правова шпарина. У 1997-1998 рр. у Польщі були дозволені аборти за соціальними показами і кількість абортів різко зросла.
По-четверте, більшості тих, хто протестує у Польщі плювати і на рішення Конституційного Суду, і на саму проблему хворих дітей. Вони просто ************ у правову систему Польщі ліво-ліберальний політичний дискурс, причому роблять це відверто антидемократичним шляхом - розпалюють міжрелігійну ворожнечу і вдираються до церков. Я можу навести приклади конкретних злочинів цих феміністок. Вони тупі й дуже агресивні. Строго за заповітами Саула Алінського і Герберта Маркузе.
По-п"яте, я знаю чимало випадків, коли батьки ігнорували медичні покази до абортів і тепер виховують здорових дітей. Тож можна поставити питання про достовірність діагностики.
По-шосте, я знаю чимало пар, де народилася хвора дитина. І там, де справді є кохання, це випробування лише зміцнило родину. Як віруюча людина, я впевнений, що все відбувається за промислом Божим, тож аборт - це ще й засіб уникнути тих випробувань, які Бог дає людині тут, на землі, аби підготувати її до вічності.
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05.11.2020 08:54 Ответить
Я вважаю аборт вбивством і засобом жінки зняти з себе відповідальність за невдалий вибір статевого партнера чи за інші помилки.

Одна й та сама пара може мати і здорових дітей, і хвору.
Чому Ви всю вину кладете лише на жінку ? Дитина - це плід обох. У батька можуть бути теж якісь збої у його організмі.
КС "легалізував евгеніку" та порушував конституційне право ненароджених дітей на життя. По суті, проголошував, що якщо у дитини вади плоду, вона не має права жити і матір може її вбити задля власного комфорту.

Ви не знаєте, про що пишете. Я розповідала на гілці: у мене знайомі працюють в інтернаті для таких дітей. Вони не доживають до дорослого віку, до старості - ніколи. Вони не здатні бути членами суспільства, ходити в школу ... Це - життя ? Вони навіть не усвідомлюють себе.
Який комфорт ? Батьки, навіть якщо лишали зразу таку дитину, вони змушені були її потім здати в інтернат, бо інша дитина (діти) мали б зламану психіку. Це - трагедія, а не комфорт.
А якщо у родини нема ні коштів, ні змоги все кинути і щоб хтось постійно сидів вдома з такою дитиною ? Чоловік кине жінку, вона вб*є дитину і накладе на себе руки. От і все.
По-п"яте, я знаю чимало випадків, коли батьки ігнорували медичні покази до абортів і тепер виховують здорових дітей. Тож можна поставити питання про достовірність діагностики.

Помилка завжди може статися. Але і методики покращуються. Але жінка (обоє батьків) мають право знати і прийняти рішення.
Я розумію тепер Ваш хід думок, оскільки Ви уточнили свої принципи. Ви знаєте чимало пар. Не сумніваюсь. Але повірте, їх - значна меншість.
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06.11.2020 07:00 Ответить
Чому Ви всю вину кладете лише на жінку ?
Тому що жінка приймає рішення, від якого чоловіка їй мати дітей.
Вони не доживають до дорослого віку, до старості - ніколи. Вони не здатні бути членами суспільства, ходити в школу ... Це - життя ? Вони навіть не усвідомлюють себе.

Чи це означає, що ми маємо їх вбити задля нашого і їхнього блага?

Рішення Конституційного Суду якраз про це: не можна так робити.

Якщо ми вбємо вже народжену дитину - це злочин, а якщо ще ненароджену - то це... благо? Повторюю: жодна людина не має право приймати рішення, жити чи померти іншій людині. Це базове конституційне право на життя.
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06.11.2020 10:33 Ответить
Я припиняю дискусію.
Якщо людина вперто стоїть на своєму і нічого більше не хоче ні бачити ні знати - це її право.

Ви без жодних підстав, але несамовито і затято в усьому звинувачуєте жінку. То - Ваші проблеми.
Я Вам пояснила, що діти-інваліди народжуються і у здорових сім*ях, де вагітність планована (ніхто не в запої не робить зачаття, ведуть здоровий спосіб життя) і дитина бажана, люди живуть разом кілька років. Але у Вас у цьому вперто винна жінка.
Переконувати не збираюся.
Бувайте здорові.
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06.11.2020 20:51 Ответить
Руководство Польши в этом плане однозначно разочаровывает.А поляки(полячки)-молодцы.Уже понятно,что самое действенная борьба с мракобесием-улица.
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04.11.2020 00:56 Ответить
Я впевнений, що ти навіть не читав рішення польського Конституційного Суду. Польські феміністки молодці, що псують чужу власність і закликають до вбивства за ознакою приналежності до соціальної групи? А нічого, що це кримінальні злочини, довбню?
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04.11.2020 09:02 Ответить
Я часто приводжу Польщу у приклад.Але тут,це дикість.
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04.11.2020 01:10 Ответить
Закон или отменят или доработают. Большинство поляков против этого идиотизма.
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04.11.2020 07:50 Ответить
Що там допрацюють? Змінять кількість вад з якими заборонено робити аборти??? Те, що в цивілізованій європейській країні взагалі є закон який забороняє жінці вирішувати робити їй аборт чи ні, це середньовічна дикість! Тут не допрацьовувати потрібно, а взагалі скасовувати будь-яку заборону абортів!!! Моє тіло - моє діло!
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04.11.2020 07:59 Ответить
Тіло дитини - діло дитини! Геть руки від прав дитини, недолуга феміністко! Запрет абортов в Польше: Публикацию решения КС отложили из-за протестов - Цензор.НЕТ 9962
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04.11.2020 08:53 Ответить
А сперма, уже тело? Или еще нет? Когда тело становится телом?
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04.11.2020 10:51 Ответить
Зародиш - це вже тіло, яке має свої права, окремі від права матері
Про це власне сказав Конституційний Суд Польщі:
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11300-planowanie-rodziny-ochrona-plodu-ludzkiego-i-warunki-dopuszczalnosci-przerywania-ciazy
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04.11.2020 11:26 Ответить
Зародиш - це вже тіло, яке має свої права, окремі від права матері. Вот оно как... Так врачи ему и помогают: отдельные от матери права - вот они его и отделяют от матери. Чем вы недовольны?
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05.11.2020 10:35 Ответить
Матір не має права за нього вирішувати жити йому чи ні
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05.11.2020 11:05 Ответить
Почему?
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05.11.2020 15:25 Ответить
Тому що дитина - це окрема особа з окремими правами. А не частина тіла матері

Ви читаєте польською? Прочитайте аргументацію Конституційного Суду
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05.11.2020 16:05 Ответить
"Тому що дитина - це окрема особа з окремими правами. А не частина тіла матері" - Вы сами себе противоречите. До тех пор пока не перерезана пуповина - это часть тела матери.
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06.11.2020 10:55 Ответить
Особа характеризується самосвідомістю, а не наявністю чи відсутністю пуповини.
Ви рішення Конституційного Суду читали?
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06.11.2020 11:12 Ответить
Недолуге, не ганьбись своїми вис@рами в коментарях. Скільком дітям з інвалідністю ти допоміг?
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04.11.2020 11:07 Ответить
Дурненька, ти читала рішення КС Польщі? Скільки абортів ти зробила?
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04.11.2020 11:25 Ответить
Я живу в Польщі! Ти читав???
То прочитай, перед тим як писали дурниці на форумі!
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04.11.2020 11:30 Ответить
Мені начхати, де ти живеш, я питаю, чи ти читала рішення?
Та рожева бидлота, яка є основою польських протестів теж живе у Польщі, хоча рішення Конституційного Суду не читала. А рішення, як на мене - бездоганне і обґрунтоване
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04.11.2020 11:54 Ответить
Я читала, бо на відміну від тебе вмію читати польською. А ти, бидлото, читало? Що ти взагалі знаєш про ці протести? Твоєї думки взагалі ніхто на питає!
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04.11.2020 12:19 Ответить
Zatwarż pysek, psia matke! Czytałem właśnie już decyzię Trybunału. Jestem zgodny, że "legalizują praktyki eugeniczne w zakresie prawa do życia dziecka jeszcze nieurodzonego oraz uzależniają ochronę prawa do życia dziecka jeszcze nieurodzonego od jego stanu zdrowia, co stanowi zakazaną bezpośrednią dyskryminację"
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11300-planowanie-rodziny-ochrona-plodu-ludzkiego-i-warunki-dopuszczalnosci-przerywania-ciazy
Chce i będe komentować. Idzie do dupy, choliera!
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04.11.2020 12:27 Ответить
Реально, дурко, ти мене вже дістало! Великий читако рішено КС, пояснюю тобі: аборти в Польщі заборонені. Є 4 причины за якими можна було робити аборт:згвалтування, інцест, загроза життю матері і вади плоду. Саме через через вади плоду частіше всього були аборти. І саме це і заборонив КС! Баби мучайтест-народжуйте інвалідів, а владі пох, що з ними далі буде!!! Ти, жертва аборту, багатьом сиротам з інвалідністю допоміг???
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04.11.2020 12:38 Ответить
А ти не думала, що яка-небудь дурна дівка чи її мати можуть дати хабаря лікарю, що він написав вади плоду і фактично за хабар дозволив абортувати здорову дитину? Я вивчаю питання абортів у Польщі 10 років. З 2001 року кількість абортів за скасованим 23.10.2020 р. п.п. 2 ч. 1 ст. 4а Закону про планування сім"ї (тобто вади плоду) постійно зростає. У Польщі кількість вроджених інвалідів постійно зростає? Чи зростає корупція?
Заборона абортів у Польщі: Публікацію рішення КС відклали через протести - Цензор.НЕТ 9412
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04.11.2020 12:44 Ответить
Якщо жінка захоче зробити аборт, вона якого зробить (нелегально, або в іншій країні). Про корупцію ти тут мені не пиши, тем про інше, це питання до правоохоронних органів.
Взагалі, найкращий спосіб, щоб не було абортів, це примусова вазектомія, таких тупих як ти!
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04.11.2020 12:49 Ответить
Найкращий спосіб, щоб не було абортів - це стерилізувати жінок, які не вміють керувати своєю піхвою. Стерилізація чоловіків нічого не дасть, бо якщо жінка дає всім підряд, вона знайде, від кого завагітніти. А потім буде топити за аборти, щоб зняти з себе відповідальність за свою помилку - за те, що вчергове дала не тому Заборона абортів у Польщі: Публікацію рішення КС відклали через протести - Цензор.НЕТ 9382
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04.11.2020 13:12 Ответить
Бачу тема абортів для тебе дуже болюча. Певно, жінки не хочуть від тебе народжувати. Тоді проблема в тобі.
Поки ти не став першим чоловіком, що зміг завагітніти - твоєї думки про аборти ніхто не питає.
А так лише вазектомія 😂😂😂
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04.11.2020 13:28 Ответить
А, так значить особисте)))) маєш проблеми у сексуальному плані. Такі як ти не повинні залишати потомство. Господь все бачить!
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04.11.2020 13:46 Ответить
Коли баба топить за аборти, а потім згадує Господа - це сюр
Почитай, що в апокрифі "апокаліпсис Павла" пророкується пророкується жінкам, які роблять аборти
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04.11.2020 14:01 Ответить
Давай сюди не вмішувати релігію. Аборт - це гріх. І жінка, що робить аборт буде відповідати перед Господом. Тоді навіщо додатково, ще якісь заборони. Невже рішення КС вище за Закон Божий?
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04.11.2020 14:11 Ответить
А це ти заговорила про релігію, я жодних релігійних аргументів не вживав. Рішення КС про те, що абортування порушує Конституцію. Конституційне право на життя. Дискримінує хворих дітей перед здоровими.
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04.11.2020 14:25 Ответить
А ніхто не дискримінує хворих народжених дітей. Тема про аборти. І право жінки вирішувати.
Повторюю своє питання: скільком дітям з інвалідністю ти допоміг?
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04.11.2020 14:32 Ответить
А Конституційний Суд вважає, що аборти хворих дітей - це та сама дискримінація, що і вбивство вже народжених.
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04.11.2020 15:52 Ответить
Скільком інвалідам ти допоміг?
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04.11.2020 16:39 Ответить
Я в своєму житті допоміг сотням людей. В тому числі й інвалідам. Інвалідів окремо не рахував, але думаю 15-20 чоловік набереться.
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04.11.2020 17:54 Ответить
Ото, і далі допомагай інвалідам, користі буде більше, і на лізь у жіночі справи. Жінки самі розберуться, досить, що вже костьол, ксьонзи і уряд лізе у жіночі піхви, забагато уваги.
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04.11.2020 20:42 Ответить
Я сам вирішу, що мені робити
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04.11.2020 22:37 Ответить
Заборона абортів у Польщі: Публікацію рішення КС відклали через протести - Цензор.НЕТ 9848 галина галка, не подкармливай тролля. Твой оппонент - классический интернет тролль вызывающий агрессию. В жизни это, скорее всего, затурканое чмо или великовозрастный маминькин сынок.
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04.11.2020 16:09 Ответить
Мені здається, що він просто психічно нездоровий.
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04.11.2020 16:36 Ответить
Слово "здається" можно смело выкинуть из предложения.
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04.11.2020 17:06 Ответить
Відхилення у розвитку плоду та хворі діти народжуються і у сім*ях, не в алкоголіків
Чому Ви вважаєте, що йдеться лише про якихось маргіналів ???
І це може бути планована і бажана вагітність.
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05.11.2020 07:06 Ответить
Я не сказав "ЛИШЕ в маргіналів". Я виразив упевненість, що якби в нас не було п"яних перепихів у нічних клубах, кількість дітей з вадами була би значно меншою.
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05.11.2020 09:01 Ответить
У католицькій країні релігія завжди рулить. Тому нічого дивного.
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04.11.2020 01:16 Ответить
А полячки, я вижу, любят того....
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04.11.2020 03:15 Ответить
Геям можно, а аборты нельзя, церковь непоследовательна)
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04.11.2020 08:15 Ответить
Чекайте, панове, як це не опублікували?! Ось опублікована резолютивна і мотивувальна частина рішення: https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11300-planowanie-rodziny-ochrona-plodu-ludzkiego-i-warunki-dopuszczalnosci-przerywania-ciazy
До речі, мотивувальна частина дуже цікава. На думку суддів, практика абортування дітей з вадами "legalizują praktyki eugeniczne w zakresie prawa do życia dziecka jeszcze nieurodzonego oraz uzależniają ochronę prawa do życia dziecka jeszcze nieurodzonego od jego stanu zdrowia, co stanowi zakazaną bezpośrednią dyskryminację".
Простіше кажучи, КС Польщі сказав: гарантоване Конституцією право на життя має кожна дитина, яка може вижити, незалежно від того, буде вона здорова чи хвора. Вважати інакше - значить легалізувати евгенічну практику нацистів зі вбивства хворих дітей і виступати за дискримінацію. Ті, хто за аборти - не за вибір, а за дискримінацію!

Як на мене, бездоганна аргументація - як з правового, так і з юридичного погляду.
Щодо польських протестувальників, то це або ліво-ліберальні феміно-фашисти, або корумповані лікарі, яким дають хабарі, щоб вони написали патологію плоду якійсь легковажній Магді, Дануті чи Аґнешці, в якої є тільки одна патологія - відсутність мізків.
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04.11.2020 08:50 Ответить
В знайомої дитина-інвалід. Татусь утік через рік, як зрозумів, що дитина не буде ходити.
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04.11.2020 12:29 Ответить
Що Ви пропонуєте цій дитині-інваліду? Евтаназію? Я пропоную для таких татусів підвищені аліменти й інші запобіжні заходи, наприклад, автоматичну заборону на виїзд за кордон. Чому за поганого татуся (і за дурну матусю, що вибрала поганого чоловіка в татусі своїй дитині) мусить відповідати дитина своїм життям?
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04.11.2020 12:38 Ответить
Дурік, до чого тут евтаназія??? Тема про аборти. Повторюю ще раз питання, жертва аборту, скільком дітям з інвалідністю ти допоміг?
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04.11.2020 13:29 Ответить
Тому що в її знайомої дитина-інвалід ВЖЕ народилася. А рішення КС Польщі прирівнює абортування дітей з вадами до евтаназії. Хоча кому я це кажу? Рагульці-заробітчанці, яка виїхала в Польщу мити підлогу і вже вважає себе пупом землі?
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04.11.2020 13:35 Ответить
Так-так, мию підлогу однією рукою, а другою пишу коминтарі на цензорі.
Убогий, йди лікуй свої сексуальні проблеми і не виливай свою жовч в коментарях.
Лише жінка має право вирішувати народжувати їй чи робити аборт, а не ПіС, Дуда, костьол, чи імпотенти-жінконенависники.
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04.11.2020 13:49 Ответить
До мене дійшло. Твій роботодавець-поляк схиляв тебе до позаштатних стосунків і тобі потрібен аборт як страховка на випадок чого...

Але Конституційний Суд вже сказав: право дитини - самодостатнє. І не жінці вирішувати за дитину. Вибір жінки - перед ким розсувати ноги. Ті, хто відповідально підходить до сексу, абортів не потребують.
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04.11.2020 14:03 Ответить
Переписка з тобою, ще раз доводить, що лише хворі жінконенависники можуть підтримувати це рішення.
Заборона абортів проблему не вирішить. Повторюсь жінка, яка захоче зробити аборт вона його зробить. Якщо держава так хоче, щоб жінки нарождували калік, тоді жінка мусить бут повністю всім забезпечена державою. А то як народжувати, то вирішує уряд, а яке буде жити цієї дитина більше нікого не цікавить.
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04.11.2020 14:09 Ответить
Що значить "всім забезпечена державою"? Що за придуркуватий соціалізм? У держави немає своїх грошей, в неї є тільки гроші платників податків. Якщо жінка дурна й не здатна обирати собі нормальних статевих партнерів, я готовий за свої податки оплатити її стерилізацію. Але я не хочу фінансувати своїми податками вбиство її 5 чи 6 дітей. Припини мислити комуністичними штамами: держава нікому нічого не повинна. Держава створює рівні можливості, а вже хто як ними скористається - це його щастя чи проблема. Ніколи не чув, щоб за аборти топила дівчина, яка вийшла заміж незайманою.
В нас держави й так діють як сутенери: більшість податків сплачують чоловіки, які змушені оплачувати не тільки безкоштовні аборти, але й пільги матерям-одиначкам, деінде навіть збочені форми шлюбу (між гоміками та лесбійками). Пенсійний фонд теж наповнюють здебільшого чоловіки, а користуються ним здебільшого жінки. Клятий соціалізм!
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04.11.2020 14:34 Ответить
Збочений жінконенависник! Ти взагалі зрозумів, що ти написав??? В тебе явно якісь розлади психіки.
Саме народження калік і зповодує, те що такі діти будуть жити в сиротинцях на гроші платників податків. У Польщі страхова медицина, хто працює і платить податки може користуватись мед.послугами і не тобі, психопате, вирішувати які медичні послуги і кому надавати. Саме, ті хто платять податки в Польщі, мають вирішувати куди мають йти податки, а не релігійний фанатик-імпотент. Напиши, ще що жінок, що втратила цноту треба спалювали на вогні. Фу, ти огидний!
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04.11.2020 14:44 Ответить
"Саме народження калік і зповодує, те що такі діти будуть жити в сиротинцях на гроші платників податків" Тобто рожева бидлота на вулицях польських міст захищає своє право на безвідповідальне життя? Право не відповідати за тих, кого зачала?

Всю твою риторику я не читаю, не старайся. Скільки абортів ти зробила?
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04.11.2020 15:55 Ответить
Скільком інвалідам ти допоміг?
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04.11.2020 16:38 Ответить
Больше выделенного текста! БОЛЬШЕ!!!!! Какой же ты идиот.....
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04.11.2020 16:12 Ответить
Для меня мужчина, который поддерживает аборты - это ничтожество.

Мне с такими подкаблучниками даже разговаривать противно.
Так что пошел вон! Тебе мама и/или жена разрешали со мной разговаривать?
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04.11.2020 17:53 Ответить
 
 