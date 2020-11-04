Запрет абортов в Польше: Публикацию решения КС отложили из-за протестов

Глава Канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, отвечая на вопрос о дате публикации постановления Конституционного суда касательно абортов, заявил, что продолжается обсуждение предложения президента Анджея Дуды.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио, Михал Дворчик добавил, что предложения президента "должно как-то разрешить ту ситуацию, которая сложилась после последнего постановления Суда".

Согласно информации на сайте Правительственного законодательного центра, постановление КС должно было быть опубликовано не позднее 2 ноября, но этого не произошло. Михал Дворчик сообщил, что публикация постановления КС зависит от Правительственного законодательного центра.

Глава Канцелярии премьер-министра признал, что постановление КС должно быть опубликовано.

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"В настоящий момент идет определенная дискуссия, и хорошо, чтобы в сложившейся ситуации, которая сложна для всех, вызывает очень много эмоций, найти время на диалог и выработать новую позицию по этому вопросу", - добавил Михал Дворчик.

Напомним, Конституционный суд Польши признал, что прерывание беременности в случае дефекта развития плода противоречит основному закону страны. Это вызвало волну протестов.

Президент Польши Анджей Дуда внес в Сейм законопроект, который предлагает поправки к постановлению КС. Он предлагает разрешить аборты в случае так называемых летальных дефектов плода.

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