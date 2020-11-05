Дружина власника серверів з електронними деклараціями чиновників працює в Конституційному Суді, - НАЗК
Дружина власника компанії "Алтаюр" Андрія Мартиненка, на чиїх серверах Національне агентство з питань запобігання корупції зберігає декларації чиновників, працює в Конституційному Суді.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в ефірі Громадського ТБ.
За словами глави НАЗК, про це в агентстві дізналися тільки після рішення Конституційного Суду.
"Після рішення Конституційного Суду про що ми дізнались ㅡ дружина власника ТОВ "Алтаюр" працює в Конституційному Суді. Якимось консультантом. Буквально з'ясували от вчора це", ㅡ сказав він.
Новіков зазначив, що у НАЗК допускають, що останнє рішення КСУ про закриття публічного доступу до декларацій топпосадовців може бути пов'язане і з цим.
Новіков пояснив, що наразі на сервери компанії "Алтаюр", де зберігаються декларації, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) наклав арешт, а Апеляційна палата визнала цю ухвалу законною. Цими рішеннями сервери, фактично, захищені від будь-якого впливу.
"Це значить, що ніхто не може розпоряджатися і нічого робити з цими серверами. У разі, якщо рішення ВАКС буде скасоване, дійсно може бути загроза для реєстру декларацій", ㅡ заявив очільник НАЗК.
Він також додав, що НАЗК планує подати позов проти компанії "Алтаюр" про повернення коштів, переплачених за оренду їхнього обладнання.
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Це буде пипец
А как Алтаюр выиграл тендер на эту работу? Через Прозоро ?
А остальные все заняты... ловят... кого-то.
в другой жизни.
тока особенно не перягивайте, бубу удушите раньше времени, а ему еще висеть..
А давайте перевіримо,де працюють (і чим володіють) дружини (та й інші родичі) керівництва НАЗК ! Бага-а-а-то цікавенького відкриється !
От я припускаю,що призначеному Зєлєнскім Новікову,доручили знайти компромат і шантажувати КСУ,щоб суд приймав потрібні Зєлі рішення.
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Какой идиот информацию государственной важности хранит в частном сервере у заинтересованного лица и при том дебильно заявляет, что даже не знал где она хранится?!
Нет слов цензурных для поликанствующих депутоидов. Понаделали для очковтирательства народу кучу спецслужб и бездельничающих борцунов с
коррупциейвзяточничеством с нулевым результатом работы и рады. Ну не сволочи ли!?
И скажите уже кто-нибудь этому "председателю Новикову", что сервера (и особенно ПО) - это не мешок картошки! И для того "чтобы с ними сделать что-нибудь" не обязательно иметь к ним физический доступ. Поэтому свой "наложил арест" это он себе жоп...у прикрыл, а не реально обезопасил БД.
Вы не можете для критических государственных диджитал-функций обеспечивать исключительно государственную собственность И НА АППАРАТНУЮ, И НА ПРОГРАММНУЮ ЧАСТИ ????
Нахрена нам тогда Минцифры, Слыжба криптографической защиты информации и ещё куча госведомств, которые за это отвечают ??? Сколько Вы ещё будете бабло отмывать за аренды / роялти и так далее ? Если некому писать софт, так объявите тендер, но с условием передачи в полную государственную собственность всех результатов. А учитывая состояние войны с россией, лучше делайте софт без частных подрядчиков, чтобы чёрти-куда программные коды не уходили.
Сто раз на одни и те же грабли. Вы специально это делаете ???