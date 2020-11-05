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Новини Конституційна криза
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Дружина власника серверів з електронними деклараціями чиновників працює в Конституційному Суді, - НАЗК

Дружина власника серверів з електронними деклараціями чиновників працює в Конституційному Суді, - НАЗК

Дружина власника компанії "Алтаюр" Андрія Мартиненка, на чиїх серверах Національне агентство з питань запобігання корупції зберігає декларації чиновників, працює в Конституційному Суді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в ефірі Громадського ТБ.

За словами глави НАЗК, про це в агентстві дізналися тільки після рішення Конституційного Суду.

"Після рішення Конституційного Суду про що ми дізнались ㅡ дружина власника ТОВ "Алтаюр" працює в Конституційному Суді. Якимось консультантом. Буквально з'ясували от вчора це", ㅡ сказав він.

Новіков зазначив, що у НАЗК допускають, що останнє рішення КСУ про закриття публічного доступу до декларацій топпосадовців може бути пов'язане і з цим.

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Новіков пояснив, що наразі на сервери компанії "Алтаюр", де зберігаються декларації, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) наклав арешт, а Апеляційна палата визнала цю ухвалу законною. Цими рішеннями сервери, фактично, захищені від будь-якого впливу.

"Це значить, що ніхто не може розпоряджатися і нічого робити з цими серверами. У разі, якщо рішення ВАКС буде скасоване, дійсно може бути загроза для реєстру декларацій", ㅡ заявив очільник НАЗК.

Він також додав, що НАЗК планує подати позов проти компанії "Алтаюр" про повернення коштів, переплачених за оренду їхнього обладнання.

Автор: 

КС (1427) НАЗК (1683) Новіков Олександр (87)


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Топ коментарі
+20
Жена владельца серверов с электронными декларациями чиновников работает в Конституционном Суде, - НАПК - Цензор.НЕТ 7865
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05.11.2020 00:54
+20
Как мило! Все чинно, важно, "прозрачно" и никакого конфликта интересов, правда?
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05.11.2020 01:01
+10
как все запущено...
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05.11.2020 00:59
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Жена владельца серверов с электронными декларациями чиновников работает в Конституционном Суде, - НАПК - Цензор.НЕТ 7865
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05.11.2020 00:54 Відповісти
Чего у него глаза повылазили? На бутылке сидит?
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05.11.2020 01:23 Відповісти
черт 👹 бакланов , работает с табуреткой🤢🤡🎪 на развал Украины
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05.11.2020 04:45 Відповісти
Вообще страна маразма поэтому и не дают нам жить ТВАРИ коррупционные !!! Ведь все погрязло в коррупции и вымогательстве !!! Случайных людей НЕТ ни в судейском корпусе ни в прокурорском -- ВСЕ друг друга покрывают и просто разрывают нашу страну а МЫ херачим по 14 часов день в день а просвета и изменений НЕТ !!! ВОТ сейчас КС просто выступил против НАРОДА УКРАИНЫ !!! Ведь они понимали чем может обернутся их решение --ставки ТАК высоки что они сознательно пошли на преступление . В КС жадные продажные ублюдки но вот идиотами их не назовешь-- законопроект лишить их финансирования абсолютно в духе клоунской продажной власти которая реально прислуживает олигархам а руководят этой властью ********** ГНИДЫ !!!
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05.11.2020 05:35 Відповісти
Заметьте , что 100%дружок през 🤢🤡,возглавляющий сейчас СБУ , вообще , превратил его ,в контору крышующую врагов ! Например : провал спецоперации по поимке убийц «вагнеровцев «, отказ в возбуждении уг дела по кротам Кремля ( деркач …) и уклонение от проверок лиц ,имеющих досдуп к гос .тайне!
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05.11.2020 06:39 Відповісти
да и во всей этой зловонной клоаке плавает "белым лебедем" гордый, чистый и честный пан парашонка
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05.11.2020 10:18 Відповісти
полку мудаків на цензорі - перехуватись!
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05.11.2020 11:48 Відповісти
чем дальше в лес. тем толще партизаны
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05.11.2020 00:59 Відповісти
тем злее дятлы
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05.11.2020 01:05 Відповісти
как все запущено...
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05.11.2020 00:59 Відповісти
БЛИН, коррупция просто рулит !
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05.11.2020 01:00 Відповісти
Сейчас ещё окажется , шо владелец Алтаюра работает на рашу и по российским программам
Це буде пипец
А как Алтаюр выиграл тендер на эту работу? Через Прозоро ?
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05.11.2020 01:04 Відповісти
Она,еще и запрягает
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05.11.2020 01:06 Відповісти
Как мило! Все чинно, важно, "прозрачно" и никакого конфликта интересов, правда?
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05.11.2020 01:01 Відповісти
100. Баллов
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05.11.2020 01:05 Відповісти
Ну не отвлекаться же СБУ на такие мелочи, когда можно голых путан по квартирам гонять
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05.11.2020 08:22 Відповісти
Так у нас же, это, специальной Антикоррупционной службы по проверке серверов нету, так а че вы хотите?
А остальные все заняты... ловят... кого-то.
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05.11.2020 01:02 Відповісти
...где-то
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05.11.2020 01:07 Відповісти
как неожиданно
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05.11.2020 01:03 Відповісти
А декларацию семьи владельцев серверов можно увидеть или их тоже засекретили ?
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05.11.2020 01:06 Відповісти
Вот так и разворовывают налоги украинцев
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05.11.2020 01:07 Відповісти
конечно можно...
в другой жизни.
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05.11.2020 01:10 Відповісти
Неё, ну шо за пессимизм ? Журналисты уже прямо сейчас могут проверить открытость деклараций этих серверовщиков 😁😁😁
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05.11.2020 01:14 Відповісти
А "открытость" этих журналистов,кто проверит?
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05.11.2020 01:17 Відповісти
Какая Вам разница - декларация - официальный бланк
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05.11.2020 01:20 Відповісти
Ага.В котором,теперь,можно писать,что угодно и тебе,за это ничего не будет.
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05.11.2020 01:22 Відповісти
Мы говорим про старые декларации . Которые уже в базе .
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05.11.2020 01:43 Відповісти
ОПГ " Канситуцыонный ссут".
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05.11.2020 01:08 Відповісти
😁😁😁
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05.11.2020 01:10 Відповісти
"...сук"
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05.11.2020 01:11 Відповісти
Суды Украины, это ось зла вселенского масштаба.
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05.11.2020 01:11 Відповісти
Этих тварей и ковид не берёт
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05.11.2020 01:14 Відповісти
А где ж ей ещё работать? Не кассиром же в "Ашане"?)
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05.11.2020 01:20 Відповісти
Теперь это легальный бизнес.
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05.11.2020 01:21 Відповісти
Тема посадить хитрожопого владельца датацентра и отправить его жену обратно на работу на окружную дорогу
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05.11.2020 01:21 Відповісти
Мощный компромат, в стиле НАПК - "какой-то консультант"! А может какой-то любовницей?
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05.11.2020 01:23 Відповісти
иера себе как туго затянут клубок...

тока особенно не перягивайте, бубу удушите раньше времени, а ему еще висеть..
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05.11.2020 03:00 Відповісти
Вот те на,уже и про жену вспомнили.А почему такая тишина об кумах,сватах,родственниках и просто нужных людях трущихся в ведомстве КС Украны?
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05.11.2020 04:58 Відповісти
А кучка мразей, владеет всей Украиной
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05.11.2020 06:34 Відповісти
Цікаво.А їй там не можна було працювати ? З якої причини ? Бо це не подобається в НАЗК ?
А давайте перевіримо,де працюють (і чим володіють) дружини (та й інші родичі) керівництва НАЗК ! Бага-а-а-то цікавенького відкриється !
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05.11.2020 06:49 Відповісти
А може я дурний,і є стаття закону,що забороняє таке злодіяння ? Може без балачок справу відкрити ? Нє,нема ?

От я припускаю,що призначеному Зєлєнскім Новікову,доручили знайти компромат і шантажувати КСУ,щоб суд приймав потрібні Зєлі рішення.
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05.11.2020 06:57 Відповісти
жена владельца ООО" Алтаюр "работает в Конституционном суде. Каким то консультантом. Буквально выяснили вот вчера этоИсточник: https://censor.net/ru/n3229158

---
Какой идиот информацию государственной важности хранит в частном сервере у заинтересованного лица и при том дебильно заявляет, что даже не знал где она хранится?!
Нет слов цензурных для поликанствующих депутоидов. Понаделали для очковтирательства народу кучу спецслужб и бездельничающих борцунов с коррупцией взяточничеством с нулевым результатом работы и рады. Ну не сволочи ли!?
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05.11.2020 06:54 Відповісти
Очепятка: "политиканствуюших"
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05.11.2020 09:45 Відповісти
И чего только не бывает. Но в наших реалиях даже не удивлен.. Как говорится приучили вообще ни чему не удивляться.
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05.11.2020 08:32 Відповісти
С каждым днем дело обрастает новыми подробностями😁
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05.11.2020 08:55 Відповісти
решение "суда" это полный трэш. но как объяснить, что персональная информация сколько там 600 тысяч декларантов, хранится на ресурсах какого-то ООО, это что такое ?!
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05.11.2020 08:55 Відповісти
Якийсь звіздець. Повний.
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05.11.2020 09:10 Відповісти
Все в семью... молодцы.
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05.11.2020 09:32 Відповісти
Неплохо было бы цену узнать за те "сервера". Вот поржали бы ...
И скажите уже кто-нибудь этому "председателю Новикову", что сервера (и особенно ПО) - это не мешок картошки! И для того "чтобы с ними сделать что-нибудь" не обязательно иметь к ним физический доступ. Поэтому свой "наложил арест" это он себе жоп...у прикрыл, а не реально обезопасил БД.
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05.11.2020 09:43 Відповісти
Ваще ни чего нового там у всех рожа во мху по колено с 90-х
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05.11.2020 10:01 Відповісти
Та Вы задрали с постоянно одной и той же темой по всем государственным реестрам и информационным системам !!!!! То программное обеспечение частное и государство роялти дикие платит, то серверная часть . . .

Вы не можете для критических государственных диджитал-функций обеспечивать исключительно государственную собственность И НА АППАРАТНУЮ, И НА ПРОГРАММНУЮ ЧАСТИ ????

Нахрена нам тогда Минцифры, Слыжба криптографической защиты информации и ещё куча госведомств, которые за это отвечают ??? Сколько Вы ещё будете бабло отмывать за аренды / роялти и так далее ? Если некому писать софт, так объявите тендер, но с условием передачи в полную государственную собственность всех результатов. А учитывая состояние войны с россией, лучше делайте софт без частных подрядчиков, чтобы чёрти-куда программные коды не уходили.

Сто раз на одни и те же грабли. Вы специально это делаете ???
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05.11.2020 11:36 Відповісти
 
 