Рада повернула на доопрацювання розкритикований Венеціанською комісією президентський законопроєкт про судоустрій, - Юрчишин
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Народні депутати вирішили повернути на доопрацювання в профільний комітет поданий президентом законопроєкт №3711 "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів".
Про це повідомив у фейсбуці перший заступник глави комітету з питань антикорупційної політики, нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.
""Голосу" вдалося переконати Верховну Раду не підтримувати імітацію судової реформи 3711. Проєкт президента повернуто до комітету для врахування висновків Венеціанської комісії", - написав він.
Нагадаємо, вчора профільний комітет ВР схвалив розкритикований Венеціанською комісією президентський законопроєкт про судоустрій.
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він абсолютно не розуміє цієї істерики
каже, формально ледве не 95% усіх Законів неконституційні
що зараз зробити? дуже просто! - КС підкоригував лише деякі статті. треба просто прийняти ці статті ще раз, але трохи змінені, з обовязковою вказівкою: "З урахуванням рішення КС"
і все