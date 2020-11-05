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Рада повернула на доопрацювання розкритикований Венеціанською комісією президентський законопроєкт про судоустрій, - Юрчишин

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада повернула на доопрацювання розкритикований Венеціанською комісією президентський законопроєкт про судоустрій, - Юрчишин

Народні депутати вирішили повернути на доопрацювання в профільний комітет поданий президентом законопроєкт №3711 "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Про це повідомив у фейсбуці перший заступник глави комітету з питань антикорупційної політики, нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

""Голосу" вдалося переконати Верховну Раду не підтримувати імітацію судової реформи 3711. Проєкт президента повернуто до комітету для врахування висновків Венеціанської комісії", - написав він.

Нагадаємо, вчора профільний комітет ВР схвалив розкритикований Венеціанською комісією президентський законопроєкт про судоустрій.

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Автор: Наталя Джума
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слухав я Шишкіна, суддю КСУ у відставці
він абсолютно не розуміє цієї істерики
каже, формально ледве не 95% усіх Законів неконституційні
що зараз зробити? дуже просто! - КС підкоригував лише деякі статті. треба просто прийняти ці статті ще раз, але трохи змінені, з обовязковою вказівкою: "З урахуванням рішення КС"
і все
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05.11.2020 15:03 Відповісти
Для всіх людей абсолютно природньо писати тим же органом, яким вони і на піаніно грають. От Бубочка точно так і вчинив. Мамочкин "юрыст".
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05.11.2020 15:31 Відповісти
 
 