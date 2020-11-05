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Новини Політика України
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закон (1323) законопроєкт (1773) наглядова рада (79) Укрзалізниця (2038) Скічко (43)

Потрібен закон, який визначатиме обов'язки і показники ефективності наглядової ради "Укрзалізниці", - нардеп Скічко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Потрібен закон, який визначатиме обов'язки і показники ефективності наглядової ради

Законопроєкт, який визначатиме обов'язки Наглядової ради "Укрзалізниці" і її показники ефективності, вкрай необхідний, і він буде зареєстрований.

Про це в інтерв'ю виданню ЕП заявив нардеп, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, фінансові плани "Укрзалізниці" затверджуються зі значною затримкою саме через відсутність відповідальності з боку Наглядової ради підприємства.

"Потрібно вирішувати системно, чому так відбувається. Чому сьогодні фінплани затверджуються в середині літа або восени на поточний рік? Тому що немає відповідальності. Наглядова рада продовжує отримувати високі зарплати, високі премії, попри те, що вони не затвердили фінплан", - сказав Скічко.

Нардеп додав, що коли говорив про неефективність іноземців у наглядових радах, то мав на увазі конкретну Наглядову раду "Укрзалізниці".

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"Я не проти іноземців у наглядових радах, але згідно з цим альтернативним законопроєктом більша частина має бути українцями, а решта може бути іноземцями. Тобто, іноземці можуть консультувати, можуть допомагати і вони реального багато чому можуть навчити в управлінні. Однак я також багато чув про те, як проводиться засідання наглядової ради, куди вони можуть приїхати непоінформованими, не вивчаючи інформацію, яку їм надсилають, або вивчаючи її досить поверхово", - розповів нардеп.

Скічко також додав, що іноземці сприймають "Укрзалізницю" виключно як бізнес.

"Є відчуття, що вони не несуть жодної відповідальності за ту діяльність, яку вони проводять. Іноземці сприймають "Укрзалізницю" виключно як бізнес. Тобто для них це підприємство, яке має бути прибутковим, все інше їх не хвилює", - зазначив Скічко.

Раніше нардеп Скічко заявив, що перегляд тарифів Укрзалізниці можливий тільки після реформування, і це має вирішувати НКРТ.
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Топ коментарі
+6
А яка користь від цієї, "української" бородатої утриманки? Ну окрім професійного дуполизтва.Нужен закон, который будет определять обязанности и показатели эффективности Набсовета "Укрзализныци", - нардеп Скичко - Цензор.НЕТ 3952
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05.11.2020 18:02
+3
"Иностранцы воспринимают "Укрзализныцю" исключительно как бизнес. То есть для них это предприятие, которое должно быть прибыльным, все остальное их не волнует" . Странные выводы делают наши избранники . Даже пугает . У них есть высшее образование ?
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05.11.2020 17:57
+3
воно пише памфлети в честь Зеленєйшого.
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05.11.2020 18:02
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"Иностранцы воспринимают "Укрзализныцю" исключительно как бизнес. То есть для них это предприятие, которое должно быть прибыльным, все остальное их не волнует" . Странные выводы делают наши избранники . Даже пугает . У них есть высшее образование ?
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05.11.2020 17:57 Відповісти
Все знают, что госпредприятие должно приносить прибыль, а будет оно прибыльным или убыточным - не имеет значения.
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05.11.2020 18:04 Відповісти
Зачем ему образование, он женат на дочке Юрушева...
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05.11.2020 18:27 Відповісти
Тогда встречный вопрос - а у кого-то из наблюдательного совета есть железнодорожное транспортное образование? Взять того же Лещенка? Потрібен закон, який визначатиме обов'язки і показники ефективності наглядової ради "Укрзалізниці", - нардеп Скічко - Цензор.НЕТ 8545
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05.11.2020 18:29 Відповісти
За що набсов'єтчику Лещенку платять 500 тис грн на місяць ? Нужен закон, который будет определять обязанности и показатели эффективности Набсовета "Укрзализныци", - нардеп Скичко - Цензор.НЕТ 3678
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05.11.2020 17:57 Відповісти
Никто не знает . Для чего расстраивать зелёную массу ? Они и так в шоке от своего прикола .
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05.11.2020 18:03 Відповісти
Нужен закон для конфискации всего наворованного наблюдательными советами , предусматривающий высшую меру наказания .
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05.11.2020 18:01 Відповісти
Прості рішення свідчать про відсутність мозку в їх автора.
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05.11.2020 18:05 Відповісти
Поспішні висновки також свідчать про відсутність мозку .
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05.11.2020 18:11 Відповісти
А яка користь від цієї, "української" бородатої утриманки? Ну окрім професійного дуполизтва.Нужен закон, который будет определять обязанности и показатели эффективности Набсовета "Укрзализныци", - нардеп Скичко - Цензор.НЕТ 3952
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05.11.2020 18:02 Відповісти
воно пише памфлети в честь Зеленєйшого.
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05.11.2020 18:02 Відповісти
З якої комуністичної безодні воно вилізло?
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05.11.2020 18:02 Відповісти
К чему этот словестный понос? Среди форумчан достаточно квалифицированных менеджеров (в т.ч. топ). Выложите хотя бы один контракт, который они подписывают при приеме на работу. И тогда будет понятно кто за что отвечает, какие должны быть результаты и какая ответственность. Без этого документа, это очередной выссер от очередного депутата, делающего вид что печется за Отечество. И, кстати, такой контракт неплохо бы и депутатам иметь. Нарушил - в сад.
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05.11.2020 18:16 Відповісти
А в нас ще є Укрзалізниця? Дивно. Ну та вже не довго залишилося такими темпами.
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05.11.2020 18:16 Відповісти
Какой к черту набсовет на убыточном предприятии? В набсовет входят собственники, когда бизнес уже налажен, сформирован доказавший прибылью (а не экономией путем банального сокращения расходов) топ-менеджмент, а укржд в собственности у государства (которое не славится эффективными менеджерами).
Не могут покупать без коррупции - пускай выдвигают ТУ, а саму закупку будет осуществлять новый орган - государственное бюро закупок, где будут работать самые честные под присмотром самых не корумпированных.
Набсовет это распил, возможно с заносом.
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05.11.2020 18:44 Відповісти
Пандемія світова..А у злодіїв борги стали величезними.Скоро будуть знову продавати дитсадки і гуртожитки..
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05.11.2020 18:46 Відповісти
Не покидает ощущение какого то сюра - вчерашний ведущий корпоративов и шоу Скичко-Юрушев сегодня на полном серьезе умничает про укрзализныцю. Ты ж там максимум чай у проводника заказывал, все. И от таких персонажей ожидают чуда в экономике??
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05.11.2020 19:09 Відповісти
Скичко - это тот который Евровиденпе вел, потом по телеку демонстрировал грязевые обертывания для фигуры?
И тут взялся за Набсовет - ну просто вундеркинд.
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05.11.2020 19:09 Відповісти
Нужен ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ САБОТАЖУ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕГО! Именно САБОТАЖ имел и имеет место в госструктурах и госпредприятиях! В том числе и на Укрзалізниці! Большевики за саботаж-РАССТРЕЛИВАЛИ! Народ до вас просто еще не добрался!
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05.11.2020 19:32 Відповісти
Вот оно чё! Нужен наблюдающий за наблюдателем! Проще разогнать этот Набсовет при "Укрзализныци" и наблюдать за её деятельностью непосредственно из НАБУ или ГБР. Дешевле во всяком случае.
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05.11.2020 20:35 Відповісти
Нужен закон, который будет определять обязанности и показатели эффективности руководителей "Укрзализныци", нужен независимый орган который будет определять тарифы по которым работает этот перевозчик, например Нацагентство
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05.11.2020 22:00 Відповісти
 
 