Путіна хочуть зробити довічно недоторканним
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Держдуму РФ внесли законопроєкт про гарантії президенту, який припинив виконання своїх повноважень. Він передбачає, що Путіна після відставки не можна буде заарештувати, притягнути до кримінальної або адміністративної відповідальності. Недоторканність також поширюється на житло, офіс, транспорт, засоби зв'язку, документи, багаж і листування Путіна.
Автори законопроєкту - глава комітету Ради Федерації РФ з конституційного законодавства і держбудівництва Андрій Клішас і глава думського комітету з держбудівництва та законодавства Павло Крашенінніков. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російську "Парламентскую газету".
За словами одного з авторів законопроєкту Клішаса, законопроєкт передбачає недоторканність і для членів сім'ї Путіна.
Згідно з документом, експрезидента РФ не зможуть притягнути до кримінальної або адміністративної відповідальності, а також затримати, заарештувати, обшукувати або допитувати. Недоторканність експрезидента поширюється на займані ним житлові та службові приміщення, транспортні засоби, засоби зв'язку, а також належні йому документи, багаж і листування.
Позбавити недоторканності колишнього президента РФ можна буде тільки в разі прийняття такого рішення Радою Федерації на підставі висунутого Держдумою обвинувачення у державній зраді або скоєння іншого тяжкого злочину.
За чинним в Росії законодавством експрезидент може бути позбавлений недоторканності, якщо проти нього відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення ним тяжкого злочину в період виконання своїх повноважень.
Будь ласка, зачекайте...
То хіба є якась альтернативна реальність.
І, взагалі, Будьнний до цьієї форми одягу ніякого стосунку не має... Фона була розроблена в період 1915-16 років, для зменшення витрат на військовий одяг. (та ж папаха коштувала в кілька разів більше, ніж будьонівка). Форма була створена за мотивами "древнєрусскай адежди воинов-багатирєй". Будьонівка іменувалась "богатиркою", що формою нагадувала шоломи "богатирів", а "разгавори" на шинелі скопійовані з "кафтанів" стрільців допетровської Московії...
Форму нашили, а армію перевдягти не встигли... А потім на неї просто нашили червоні зірки...
...............
яка ще відставка, хто це собі таке нефантазував. Прекращєніє полномочій там не передбачається у найближчій перспективі, там традиційно виносом тіла ногами вперед припинялись повноваження генсеків тощо.
Это ж-ж-ж-ж-ж-ж неспроста ....
Но Гаагу-то все равно не отменить.
(Помни о смерти)
Любой в этом мире - всего лишь прохожий,
Не важно, кто старше, а кто помоложе -
Уходим мы все, краток срок человечий…
Но есть позитив: хутин - тоже не вечен!
Антихрист, который, ни мало ни много,
Дерзнул возомнить себя Господом Богом,
Решив, что имеет он право Господне
Учить нас, как жить в Украине сегодня.
И мы - лишь разминка! Похоже, он жаждет
Весь мир на колени поставить однажды!
Но зря он лелеет безумные планы;
Его, как и всех предыдущих тиранов,
Такой же бесславный конец ожидает,
Возмездия ангел уж в небе витает
С мечом над больною его головою.
Придётся уроду смириться с судьбою!
Его не спасут ни военные силы,
Ни денег мешки, ни молитвы Кирилла
(Ханжи, что, воссев патриархом на троне,
Служить успевает Христу и Мамоне).
Убийце не долго осталось, поверьте,
В кремлёвских стенах укрываться от смерти!
Готовь по нему панихиду, Кирюша,
Чтоб в ад проводить его грешную душу,
Где с ней уж давно ждут обещанной встречи
И гитлер, и сталин, и прочая нечисть,
И где, без сомненья, окажутся скоро
Все те, кто покрыл себя вечным позором…
Живи, Украина! За Волю святую
Сыны твои бьются и жизнью рискуют.
А кто не вернулся из смертного боя -
В Небесной обители! СЛАВА ГЕРОЯМ!!!
Татьяна из Киева (2014г.)
"Пітро хоче гарантій!" - краще б ананас чи банан...
Ну-с, как пагодка в маскве?
Хоча на московії це як завжди нічого не значить.
Он Єльцину тоже дали, але бідолага після цього підозріло швидко помер.
Ха. ВБИТИ МОЖНА!
- В. В., а Вы можете сделать жизнь россиян приятной, богатой и счастливой?...
- Нет, не могу…
- А почему? …
- Так они сами её такой делать не хотят… Им приятней и легче сделать хуже жизнь соседу…
Вы в глубоком зеленом говне, и вам не скоро из него выбраться. Видите ли....мммм....эээ....среди вас мало шаманов.....Габышевых!!!
У нас, по Конституции звание Президента пожизненное. Однако ...
Шмальнут в подвале как Николая II и всего делов.
Он ведь собирается править до выноса вперёд ногами.
Легкой наркомании Вам в тему!
А потом заберите их так же как он менял Конституцию.
делов то. Пусть идиот верит как судьи КС в свою неприкосновенность.