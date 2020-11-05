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Путіна хочуть зробити довічно недоторканним

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путіна хочуть зробити довічно недоторканним

У Держдуму РФ внесли законопроєкт про гарантії президенту, який припинив виконання своїх повноважень. Він передбачає, що Путіна після відставки не можна буде заарештувати, притягнути до кримінальної або адміністративної відповідальності. Недоторканність також поширюється на житло, офіс, транспорт, засоби зв'язку, документи, багаж і листування Путіна.

Автори законопроєкту - глава комітету Ради Федерації РФ з конституційного законодавства і держбудівництва Андрій Клішас і глава думського комітету з держбудівництва та законодавства Павло Крашенінніков. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російську "Парламентскую газету".

За словами одного з авторів законопроєкту Клішаса, законопроєкт передбачає недоторканність і для членів сім'ї Путіна.

Згідно з документом, експрезидента РФ не зможуть притягнути до кримінальної або адміністративної відповідальності, а також затримати, заарештувати, обшукувати або допитувати. Недоторканність експрезидента поширюється на займані ним житлові та службові приміщення, транспортні засоби, засоби зв'язку, а також належні йому документи, багаж і листування.

Читайте також: Путін намагається зробити в Білорусі те, що зробив на Донбасі, - Волкер

Позбавити недоторканності колишнього президента РФ можна буде тільки в разі прийняття такого рішення Радою Федерації на підставі висунутого Держдумою обвинувачення у державній зраді або скоєння іншого тяжкого злочину.

За чинним в Росії законодавством експрезидент може бути позбавлений недоторканності, якщо проти нього відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення ним тяжкого злочину в період виконання своїх повноважень.
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Топ коментарі
+22
И похоронить в мавзолее. Ну как в мавзолее - рядом с мавзолеем
Путина хотят сделать пожизненно неприкосновенным - Цензор.НЕТ 275
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05.11.2020 16:39
+19
Путина хотят сделать пожизненно неприкосновенным - Цензор.НЕТ 5787
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05.11.2020 16:33
+15
Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 4183
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05.11.2020 16:59
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Путина хотят сделать пожизненно неприкосновенным - Цензор.НЕТ 2289
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05.11.2020 16:32 Відповісти
Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 637
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05.11.2020 17:07 Відповісти
цікаво, коли під будинок ***** підрулять протистувальники зі смолоскипами і активним бажанням підвісити його на найближчому стовпі, оці папірці йому дійсно допоможуть уникнути відплати?
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05.11.2020 18:05 Відповісти
Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 418 Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 418 Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 418 На росiї... протестувальники... зі смолоскипами... проти батька-хуйла?

То хіба є якась альтернативна реальність. Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 2983 Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 2983 Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 2983
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05.11.2020 18:17 Відповісти
Это фантастика...
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05.11.2020 19:02 Відповісти
ага а придет новая власть и скажет-- что те законы недействительны от слова вообще..Вова станет неприкосновенным только в гробу...
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05.11.2020 19:06 Відповісти
через повішання?
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05.11.2020 16:32 Відповісти
через мавзолей.
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05.11.2020 16:34 Відповісти
Путина хотят сделать пожизненно неприкосновенным - Цензор.НЕТ 9478
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05.11.2020 16:37 Відповісти
Через зараження сифілісом, трипером, хламідіями і проказою та причепити дзвіночок, щоб дітей відлякував.
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05.11.2020 17:47 Відповісти
під вакуум в пластикову упаковку
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05.11.2020 16:44 Відповісти
Путина хотят сделать пожизненно неприкосновенным - Цензор.НЕТ 5787
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05.11.2020 16:33 Відповісти
"тачанку" вони теж украли у махновців
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05.11.2020 16:42 Відповісти
Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 3102
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05.11.2020 17:08 Відповісти
Мда..Взрослим смишно а дити плачуть коли на них надягають каски и садять в танки...Отаке то у них "патриотичное воспитание"...
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06.11.2020 05:40 Відповісти
Кацап радисний,усмихаеться...а дити плачуть коли им на голови одягають каски и садять у танки..от таке то "патриотическое воспитание"...
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06.11.2020 05:47 Відповісти
та в них все крадене... і це не дивно. Дивно те,що мій комент про тачанку видалили,невже сьогодні на зміні модер-ватнік...?)
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05.11.2020 17:49 Відповісти
А ті ідіоти не знають, ЧОМУ "будьонівки" ПРИБРАЛИ з форми одягу? В інструкціях для розвідників та снайперів Фінляндії та Японії спеціально наголошувалося, що в першу чергу необхідно слідкувать за верхом будьонівки, а вицілювать, орієнтуючись на велику червону зірку...
І, взагалі, Будьнний до цьієї форми одягу ніякого стосунку не має... Фона була розроблена в період 1915-16 років, для зменшення витрат на військовий одяг. (та ж папаха коштувала в кілька разів більше, ніж будьонівка). Форма була створена за мотивами "древнєрусскай адежди воинов-багатирєй". Будьонівка іменувалась "богатиркою", що формою нагадувала шоломи "богатирів", а "разгавори" на шинелі скопійовані з "кафтанів" стрільців допетровської Московії...
Форму нашили, а армію перевдягти не встигли... А потім на неї просто нашили червоні зірки...
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05.11.2020 16:46 Відповісти
Та ради бога... Можете ему и в хер свистнуть...
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05.11.2020 16:34 Відповісти
Трибунал все равно расстреляет.
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05.11.2020 16:35 Відповісти
В нас не краще.Он суд декларації відмінив.
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05.11.2020 16:35 Відповісти
Для начала этот обосранышь должен вылезти из бункера...
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05.11.2020 16:36 Відповісти
Гарантії на Московії? Реально? Такі як по будапештському договору?
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05.11.2020 16:37 Відповісти
В Госдуму РФ внесли законопроект о гарантиях президенту, прекратившему исполнение своих полномочий. Он предусматривает, что Путина после отставки нельзя будет Источник: https://censor.net/ru/n3229318

...............
яка ще відставка, хто це собі таке нефантазував. Прекращєніє полномочій там не передбачається у найближчій перспективі, там традиційно виносом тіла ногами вперед припинялись повноваження генсеків тощо.
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05.11.2020 16:37 Відповісти
Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок, позволяющий президенту после истечения срока его полномочий или отставки пожизненно входить в состав Совета Федерации.
Это ж-ж-ж-ж-ж-ж неспроста ....
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05.11.2020 16:44 Відповісти
Певно, ***** розпереживалося, що Доня на виборах в США пролітає
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05.11.2020 16:54 Відповісти
В Жоп .....У !!!! Но не получится !
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05.11.2020 16:37 Відповісти
Он уже давно не мальчик !
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05.11.2020 16:38 Відповісти
Ленин всегда живой, Путин всегда с тобой -- в горе, в печали и в бедности...
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05.11.2020 16:38 Відповісти
Путина хотят сделать пожизненно неприкосновенным - Цензор.НЕТ 6918
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05.11.2020 16:39 Відповісти
Путина хотят сделать пожизненно неприкосновенным - Цензор.НЕТ 8587
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05.11.2020 16:39 Відповісти
Справжній ділдовоювальник! Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 3679
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05.11.2020 16:46 Відповісти
Не перший випадок... І, взагалі, сексуальні погляди не мають ніякого стосунку до роду занять людини... Англійський король Едуард ІІ мав кличку "Будівельник", однак був пасивним гомосексуалістом, так само, як і багато воїнів із дружини царя Леоніда, що воювали при Марафоні...
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05.11.2020 16:53 Відповісти
При Марафоні спартанців не було.
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05.11.2020 17:46 Відповісти
Хай будуть Фермопіли... Сексуальні стосунки спартанців від цього не змінювалися...
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05.11.2020 18:19 Відповісти
это здеж маланца)). Было такое, что спартанцы проиграли какому то войску, сплошь состоящему из гомиков.
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05.11.2020 19:12 Відповісти
це ти про себе? Бо я даю факт, хоч і трохи помилився з назвою місця битви, а ти - просто "ляпнув штаньми об асфальт...".
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05.11.2020 19:50 Відповісти
скрепно
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06.11.2020 01:30 Відповісти
И похоронить в мавзолее. Ну как в мавзолее - рядом с мавзолеем
Путина хотят сделать пожизненно неприкосновенным - Цензор.НЕТ 275
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05.11.2020 16:39 Відповісти
Всі ці закони свідчать, виключно, про те, що кремлівська щуряка "накануне большого шухера" і панічно боїться наслідків.
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05.11.2020 16:39 Відповісти
минимум - идут поиски "приемника", как при ельцине манделе, которому он такие гарантии предоставил. после чего тот устал и обьявил ***** приемником. то что новотерешкова внёс такое предложение в думу, косвенно может означать - никому из предполагаемых на слова не доверяет и, похоже, не надеется пост тсцаря своему бастарду передать.
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05.11.2020 16:51 Відповісти
Это кацапы хотят. Пожизненно, пока жива парашка. А ей очень недолго осталось. А нормальным странам плевать, что там еще напечатает бешеный парашапринтер, - достанем из-под земли и сыграем в футбол на Майдане Незалежности тупой плешивой башкой.
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05.11.2020 16:39 Відповісти
Ход мыслей правильный, нозачем осквернять Майдан этим?!
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05.11.2020 16:53 Відповісти
Почему же осквернять? Мытье кровью врага только на пользу.
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05.11.2020 17:03 Відповісти
Путина хотят сделать пожизненно неприкосновенным - Цензор.НЕТ 8447
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05.11.2020 16:40 Відповісти
Надо неприкосновенность и после смерти, чтобы мумия так в кресле и осталась сидеть и никто не имел право его сдвинуть
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05.11.2020 16:41 Відповісти
это пока при власти,а как уйдет- вспомнят на100 пожизненных и 200 расстрелов
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05.11.2020 16:41 Відповісти
Кацапы в зазеркалье живут.
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05.11.2020 16:43 Відповісти
Хухлу готовят к сливу, оно сопротивляется и требует гарантий.

Но Гаагу-то все равно не отменить.
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05.11.2020 16:43 Відповісти
Гаагу? Та нахій. Хіба що коли воно отак на кульках летітиме - поруч пролітатимуть гуси і на нього "гаа-га-га-га-га!" Ото й буде йому "гаага".

Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 926
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05.11.2020 16:49 Відповісти
но сначала в касту неприкасаемых ))
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05.11.2020 16:44 Відповісти
MEMENTO MORI
(Помни о смерти)
Любой в этом мире - всего лишь прохожий,
Не важно, кто старше, а кто помоложе -
Уходим мы все, краток срок человечий…
Но есть позитив: хутин - тоже не вечен!

Антихрист, который, ни мало ни много,
Дерзнул возомнить себя Господом Богом,
Решив, что имеет он право Господне
Учить нас, как жить в Украине сегодня.

И мы - лишь разминка! Похоже, он жаждет
Весь мир на колени поставить однажды!
Но зря он лелеет безумные планы;
Его, как и всех предыдущих тиранов,

Такой же бесславный конец ожидает,
Возмездия ангел уж в небе витает
С мечом над больною его головою.
Придётся уроду смириться с судьбою!

Его не спасут ни военные силы,
Ни денег мешки, ни молитвы Кирилла
(Ханжи, что, воссев патриархом на троне,
Служить успевает Христу и Мамоне).

Убийце не долго осталось, поверьте,
В кремлёвских стенах укрываться от смерти!
Готовь по нему панихиду, Кирюша,
Чтоб в ад проводить его грешную душу,

Где с ней уж давно ждут обещанной встречи
И гитлер, и сталин, и прочая нечисть,
И где, без сомненья, окажутся скоро
Все те, кто покрыл себя вечным позором…

Живи, Украина! За Волю святую
Сыны твои бьются и жизнью рискуют.
А кто не вернулся из смертного боя -
В Небесной обители! СЛАВА ГЕРОЯМ!!!

Татьяна из Киева (2014г.)
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05.11.2020 16:47 Відповісти
Зігмунде, ну ви ж доктор, маєте розуміти... Ваш папуга Пітро не може самостійно робити заяви - він повторює ваші слова! Навіщо ж ви його такому навчили?
"Пітро хоче гарантій!" - краще б ананас чи банан...
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05.11.2020 16:55 Відповісти
Хня какая-то, кацапы всегда такие понятливые - а тут не понимают…
Ну-с, как пагодка в маскве?
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05.11.2020 17:18 Відповісти
Ну с пожизненным оно и так понятно, а вот когда оно, плешивое, сдохнет и его вонючая душонка кгбешного завклуба-стукача отравится прямиком в Пекло (рос. - Ад), а смердючая тушка останется на грешной Земле, то через сколько месяцев после торжественных и пышных похорон, вы, морально убогие московиты, начнете поливать ее помоями и говном? Тушка то будет не прикосновенная? Ставлю на то, что через 6 месяцев, вы станцуете джигу на его костях.
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05.11.2020 16:48 Відповісти
Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 4355
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05.11.2020 16:53 Відповісти
Быдло Мавзолейное вечное живое...Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 4053 Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 979
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05.11.2020 16:56 Відповісти
Их так вместе и положат ?
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05.11.2020 16:58 Відповісти
да уж.. путинские бараны стойлового содержания только сопли по рылу растирают... этот ублюдок не устает плевать им в хари... фу мерзкие рабы
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05.11.2020 16:56 Відповісти
Правильно ! Как Сталина !
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05.11.2020 16:57 Відповісти
Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 4183
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05.11.2020 16:59 Відповісти
Нє ну путіну гарантії звісно дадуть.
Хоча на московії це як завжди нічого не значить.

Он Єльцину тоже дали, але бідолага після цього підозріло швидко помер.
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05.11.2020 17:07 Відповісти
Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 804Путлер первым в Мире раздавил тракторами продукты питания... Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 9250 по данным Роскомнадзора 27 770 тонн...
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05.11.2020 17:08 Відповісти
Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 6630
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05.11.2020 17:09 Відповісти
Путина после отставки нельзя будет арестовать, привлечь к уголовной или административной ответственности.Источник:https://censor.net/ru/n3229318

Ха. ВБИТИ МОЖНА!
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05.11.2020 17:11 Відповісти
Нам от ухода Путина не холодно не жарко.Там вся рассеюшка один сплошной путин.Всч Рассия это огромная бочка с дерьмом,на которой наклеена этикетка - путин.Этикетку можно поменять а вот бочка и содержимое останется,хоть клей бирочку навальный.Так что не расслабляемся и не надеемся.
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05.11.2020 17:13 Відповісти
Оце точно...
- В. В., а Вы можете сделать жизнь россиян приятной, богатой и счастливой?...
- Нет, не могу…
- А почему? …
- Так они сами её такой делать не хотят… Им приятней и легче сделать хуже жизнь соседу…
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06.11.2020 03:25 Відповісти
Неприкосновенным?Чи неприкасаемым?Щось не розчув,без окулярiв...😉
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05.11.2020 17:14 Відповісти
13 000 тонн Путлер раздавил помидоров из Турции...видать Султан Эрдоган и правда Путлера опустил ниже мавзолея... Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 913В Ливии и Сирии
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05.11.2020 17:14 Відповісти
О зеленожопый боится. А они хоть знают сколько у него жизней???
Вы в глубоком зеленом говне, и вам не скоро из него выбраться. Видите ли....мммм....эээ....среди вас мало шаманов.....Габышевых!!!
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05.11.2020 17:18 Відповісти
Поймать и живым засунуть в колбу и залить спиртом шоб не испортилось Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 8022
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05.11.2020 17:21 Відповісти
И замариновать, как труп сифилитика Ленина.
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05.11.2020 17:23 Відповісти
Закон можно как принять так и отнять!
У нас, по Конституции звание Президента пожизненное. Однако ...
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05.11.2020 17:43 Відповісти
А просто грохнуть можно?
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05.11.2020 17:44 Відповісти
Пф, кацапам верить ...
Шмальнут в подвале как Николая II и всего делов.
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05.11.2020 17:53 Відповісти
Интересно как эти бумажки его защитят от последующего хана орды...особенно когда настанет время травить полонием, новичком, забивания битами в ковре, удушения подушкой ???
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05.11.2020 18:17 Відповісти
Зачем ему этот закон?

Он ведь собирается править до выноса вперёд ногами.
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05.11.2020 18:26 Відповісти
для Гааги это не важно
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05.11.2020 18:30 Відповісти
По канонам фараонов такого быть не может...не может единый бог в человеческом обличии занимать 2 тела сразу..одно должно умереть...если тело не умерло, значит Анубис предал Осириса и Сет снова взялся за старое...Ждем эпической войны за власть между Гором и Сетом!
Легкой наркомании Вам в тему! Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 9892
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05.11.2020 18:30 Відповісти
***** фон неприкосновенный
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05.11.2020 18:45 Відповісти
дайте Путину любые гарантии))) Он этого заслужил.
А потом заберите их так же как он менял Конституцию.
делов то. Пусть идиот верит как судьи КС в свою неприкосновенность.
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05.11.2020 18:49 Відповісти
лайно завжди недоторкане))

Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 6019
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05.11.2020 19:33 Відповісти
Если к нему ворвутся, никакие законы его уже не спасут.
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05.11.2020 19:54 Відповісти
Сильно Каддафи помогла его неприкосновенность?
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06.11.2020 00:56 Відповісти
скоро, вова, на Божий суд
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06.11.2020 01:31 Відповісти
Убогий тупой карлик. Так и войдет в большую Историю сыкливым ****** с руками по плечи в крови.
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06.11.2020 01:33 Відповісти
Уявіть, як Донні зараз заздрить свому корєшу. Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 2238
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06.11.2020 01:33 Відповісти
ТАК В МАВЗОЛЕЙ ЕГО СКОРЕЙ !)
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06.11.2020 13:16 Відповісти
 
 