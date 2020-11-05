РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11817 посетителей онлайн
Новости За рубежом
12 078 96
неприкосновенность (997) Путин (29845) Россия (91190) русский мир (539)

Путина хотят сделать пожизненно неприкосновенным

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путина хотят сделать пожизненно неприкосновенным

В Госдуму РФ внесли законопроект о гарантиях президенту, прекратившему исполнение своих полномочий. Он предусматривает, что Путина после отставки нельзя будет арестовать, привлечь к уголовной или административной ответственности. Неприкосновенность также распространяется на жилье, офис, транспорт, средства связи, документы, багаж и переписку Путина.

Авторы законопроекта - глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российскую "Парламентскую газету".

По словам одного из авторов законопроекта Клишаса, законопроект предусматривает неприкосновенность и для членов семьи Путина.

Согласно документу, экс-президента РФ не смогут привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, обыскивать или допрашивать. Неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, а также принадлежащие ему документы, багаж и переписку.

Читайте на Цензор.НЕТ: Госдума РФ предлагает запретить сравнивать СССР и нацистскую Германию, Путин поддержал идею

Лишить неприкосновенности бывшего президента РФ можно будет только в случае принятия такого решения Совфедом на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении другого тяжкого преступления.

По действующему в России законодательству экс-президент может быть лишен неприкосновенности, если против него открыли уголовное производство по факту совершения им тяжкого преступления в период исполнения своих полномочий.

Также на Цензор.НЕТ: Путин пытается сделать в Беларуси то, что сделал на Донбассе, - Волкер

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+22
И похоронить в мавзолее. Ну как в мавзолее - рядом с мавзолеем
Путина хотят сделать пожизненно неприкосновенным - Цензор.НЕТ 275
показать весь комментарий
05.11.2020 16:39
+19
Путина хотят сделать пожизненно неприкосновенным - Цензор.НЕТ 5787
показать весь комментарий
05.11.2020 16:33
+15
Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 4183
показать весь комментарий
05.11.2020 16:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Путина хотят сделать пожизненно неприкосновенным - Цензор.НЕТ 2289
показать весь комментарий
05.11.2020 16:32 Ответить
Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 637
показать весь комментарий
05.11.2020 17:07 Ответить
цікаво, коли під будинок ***** підрулять протистувальники зі смолоскипами і активним бажанням підвісити його на найближчому стовпі, оці папірці йому дійсно допоможуть уникнути відплати?
показать весь комментарий
05.11.2020 18:05 Ответить
Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 418 Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 418 Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 418 На росiї... протестувальники... зі смолоскипами... проти батька-хуйла?

То хіба є якась альтернативна реальність. Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 2983 Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 2983 Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 2983
показать весь комментарий
05.11.2020 18:17 Ответить
Это фантастика...
показать весь комментарий
05.11.2020 19:02 Ответить
ага а придет новая власть и скажет-- что те законы недействительны от слова вообще..Вова станет неприкосновенным только в гробу...
показать весь комментарий
05.11.2020 19:06 Ответить
через повішання?
показать весь комментарий
05.11.2020 16:32 Ответить
через мавзолей.
показать весь комментарий
05.11.2020 16:34 Ответить
Путина хотят сделать пожизненно неприкосновенным - Цензор.НЕТ 9478
показать весь комментарий
05.11.2020 16:37 Ответить
Через зараження сифілісом, трипером, хламідіями і проказою та причепити дзвіночок, щоб дітей відлякував.
показать весь комментарий
05.11.2020 17:47 Ответить
під вакуум в пластикову упаковку
показать весь комментарий
05.11.2020 16:44 Ответить
Путина хотят сделать пожизненно неприкосновенным - Цензор.НЕТ 5787
показать весь комментарий
05.11.2020 16:33 Ответить
"тачанку" вони теж украли у махновців
показать весь комментарий
05.11.2020 16:42 Ответить
Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 3102
показать весь комментарий
05.11.2020 17:08 Ответить
Мда..Взрослим смишно а дити плачуть коли на них надягають каски и садять в танки...Отаке то у них "патриотичное воспитание"...
показать весь комментарий
06.11.2020 05:40 Ответить
Кацап радисний,усмихаеться...а дити плачуть коли им на голови одягають каски и садять у танки..от таке то "патриотическое воспитание"...
показать весь комментарий
06.11.2020 05:47 Ответить
та в них все крадене... і це не дивно. Дивно те,що мій комент про тачанку видалили,невже сьогодні на зміні модер-ватнік...?)
показать весь комментарий
05.11.2020 17:49 Ответить
А ті ідіоти не знають, ЧОМУ "будьонівки" ПРИБРАЛИ з форми одягу? В інструкціях для розвідників та снайперів Фінляндії та Японії спеціально наголошувалося, що в першу чергу необхідно слідкувать за верхом будьонівки, а вицілювать, орієнтуючись на велику червону зірку...
І, взагалі, Будьнний до цьієї форми одягу ніякого стосунку не має... Фона була розроблена в період 1915-16 років, для зменшення витрат на військовий одяг. (та ж папаха коштувала в кілька разів більше, ніж будьонівка). Форма була створена за мотивами "древнєрусскай адежди воинов-багатирєй". Будьонівка іменувалась "богатиркою", що формою нагадувала шоломи "богатирів", а "разгавори" на шинелі скопійовані з "кафтанів" стрільців допетровської Московії...
Форму нашили, а армію перевдягти не встигли... А потім на неї просто нашили червоні зірки...
показать весь комментарий
05.11.2020 16:46 Ответить
Та ради бога... Можете ему и в хер свистнуть...
показать весь комментарий
05.11.2020 16:34 Ответить
Трибунал все равно расстреляет.
показать весь комментарий
05.11.2020 16:35 Ответить
В нас не краще.Он суд декларації відмінив.
показать весь комментарий
05.11.2020 16:35 Ответить
Для начала этот обосранышь должен вылезти из бункера...
показать весь комментарий
05.11.2020 16:36 Ответить
Гарантії на Московії? Реально? Такі як по будапештському договору?
показать весь комментарий
05.11.2020 16:37 Ответить
В Госдуму РФ внесли законопроект о гарантиях президенту, прекратившему исполнение своих полномочий. Он предусматривает, что Путина после отставки нельзя будет Источник: https://censor.net/ru/n3229318

...............
яка ще відставка, хто це собі таке нефантазував. Прекращєніє полномочій там не передбачається у найближчій перспективі, там традиційно виносом тіла ногами вперед припинялись повноваження генсеків тощо.
показать весь комментарий
05.11.2020 16:37 Ответить
Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок, позволяющий президенту после истечения срока его полномочий или отставки пожизненно входить в состав Совета Федерации.
Это ж-ж-ж-ж-ж-ж неспроста ....
показать весь комментарий
05.11.2020 16:44 Ответить
Певно, ***** розпереживалося, що Доня на виборах в США пролітає
показать весь комментарий
05.11.2020 16:54 Ответить
В Жоп .....У !!!! Но не получится !
показать весь комментарий
05.11.2020 16:37 Ответить
Он уже давно не мальчик !
показать весь комментарий
05.11.2020 16:38 Ответить
Ленин всегда живой, Путин всегда с тобой -- в горе, в печали и в бедности...
показать весь комментарий
05.11.2020 16:38 Ответить
Путина хотят сделать пожизненно неприкосновенным - Цензор.НЕТ 6918
показать весь комментарий
05.11.2020 16:39 Ответить
Путина хотят сделать пожизненно неприкосновенным - Цензор.НЕТ 8587
показать весь комментарий
05.11.2020 16:39 Ответить
Справжній ділдовоювальник! Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 3679
показать весь комментарий
05.11.2020 16:46 Ответить
Не перший випадок... І, взагалі, сексуальні погляди не мають ніякого стосунку до роду занять людини... Англійський король Едуард ІІ мав кличку "Будівельник", однак був пасивним гомосексуалістом, так само, як і багато воїнів із дружини царя Леоніда, що воювали при Марафоні...
показать весь комментарий
05.11.2020 16:53 Ответить
При Марафоні спартанців не було.
показать весь комментарий
05.11.2020 17:46 Ответить
Хай будуть Фермопіли... Сексуальні стосунки спартанців від цього не змінювалися...
показать весь комментарий
05.11.2020 18:19 Ответить
это здеж маланца)). Было такое, что спартанцы проиграли какому то войску, сплошь состоящему из гомиков.
показать весь комментарий
05.11.2020 19:12 Ответить
це ти про себе? Бо я даю факт, хоч і трохи помилився з назвою місця битви, а ти - просто "ляпнув штаньми об асфальт...".
показать весь комментарий
05.11.2020 19:50 Ответить
скрепно
показать весь комментарий
06.11.2020 01:30 Ответить
И похоронить в мавзолее. Ну как в мавзолее - рядом с мавзолеем
Путина хотят сделать пожизненно неприкосновенным - Цензор.НЕТ 275
показать весь комментарий
05.11.2020 16:39 Ответить
Всі ці закони свідчать, виключно, про те, що кремлівська щуряка "накануне большого шухера" і панічно боїться наслідків.
показать весь комментарий
05.11.2020 16:39 Ответить
минимум - идут поиски "приемника", как при ельцине манделе, которому он такие гарантии предоставил. после чего тот устал и обьявил ***** приемником. то что новотерешкова внёс такое предложение в думу, косвенно может означать - никому из предполагаемых на слова не доверяет и, похоже, не надеется пост тсцаря своему бастарду передать.
показать весь комментарий
05.11.2020 16:51 Ответить
Это кацапы хотят. Пожизненно, пока жива парашка. А ей очень недолго осталось. А нормальным странам плевать, что там еще напечатает бешеный парашапринтер, - достанем из-под земли и сыграем в футбол на Майдане Незалежности тупой плешивой башкой.
показать весь комментарий
05.11.2020 16:39 Ответить
Ход мыслей правильный, нозачем осквернять Майдан этим?!
показать весь комментарий
05.11.2020 16:53 Ответить
Почему же осквернять? Мытье кровью врага только на пользу.
показать весь комментарий
05.11.2020 17:03 Ответить
Путина хотят сделать пожизненно неприкосновенным - Цензор.НЕТ 8447
показать весь комментарий
05.11.2020 16:40 Ответить
Надо неприкосновенность и после смерти, чтобы мумия так в кресле и осталась сидеть и никто не имел право его сдвинуть
показать весь комментарий
05.11.2020 16:41 Ответить
это пока при власти,а как уйдет- вспомнят на100 пожизненных и 200 расстрелов
показать весь комментарий
05.11.2020 16:41 Ответить
Кацапы в зазеркалье живут.
показать весь комментарий
05.11.2020 16:43 Ответить
Хухлу готовят к сливу, оно сопротивляется и требует гарантий.

Но Гаагу-то все равно не отменить.
показать весь комментарий
05.11.2020 16:43 Ответить
Гаагу? Та нахій. Хіба що коли воно отак на кульках летітиме - поруч пролітатимуть гуси і на нього "гаа-га-га-га-га!" Ото й буде йому "гаага".

Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 926
показать весь комментарий
05.11.2020 16:49 Ответить
но сначала в касту неприкасаемых ))
показать весь комментарий
05.11.2020 16:44 Ответить
MEMENTO MORI
(Помни о смерти)
Любой в этом мире - всего лишь прохожий,
Не важно, кто старше, а кто помоложе -
Уходим мы все, краток срок человечий…
Но есть позитив: хутин - тоже не вечен!

Антихрист, который, ни мало ни много,
Дерзнул возомнить себя Господом Богом,
Решив, что имеет он право Господне
Учить нас, как жить в Украине сегодня.

И мы - лишь разминка! Похоже, он жаждет
Весь мир на колени поставить однажды!
Но зря он лелеет безумные планы;
Его, как и всех предыдущих тиранов,

Такой же бесславный конец ожидает,
Возмездия ангел уж в небе витает
С мечом над больною его головою.
Придётся уроду смириться с судьбою!

Его не спасут ни военные силы,
Ни денег мешки, ни молитвы Кирилла
(Ханжи, что, воссев патриархом на троне,
Служить успевает Христу и Мамоне).

Убийце не долго осталось, поверьте,
В кремлёвских стенах укрываться от смерти!
Готовь по нему панихиду, Кирюша,
Чтоб в ад проводить его грешную душу,

Где с ней уж давно ждут обещанной встречи
И гитлер, и сталин, и прочая нечисть,
И где, без сомненья, окажутся скоро
Все те, кто покрыл себя вечным позором…

Живи, Украина! За Волю святую
Сыны твои бьются и жизнью рискуют.
А кто не вернулся из смертного боя -
В Небесной обители! СЛАВА ГЕРОЯМ!!!

Татьяна из Киева (2014г.)
показать весь комментарий
05.11.2020 16:47 Ответить
Зігмунде, ну ви ж доктор, маєте розуміти... Ваш папуга Пітро не може самостійно робити заяви - він повторює ваші слова! Навіщо ж ви його такому навчили?
"Пітро хоче гарантій!" - краще б ананас чи банан...
показать весь комментарий
05.11.2020 16:55 Ответить
Хня какая-то, кацапы всегда такие понятливые - а тут не понимают…
Ну-с, как пагодка в маскве?
показать весь комментарий
05.11.2020 17:18 Ответить
Ну с пожизненным оно и так понятно, а вот когда оно, плешивое, сдохнет и его вонючая душонка кгбешного завклуба-стукача отравится прямиком в Пекло (рос. - Ад), а смердючая тушка останется на грешной Земле, то через сколько месяцев после торжественных и пышных похорон, вы, морально убогие московиты, начнете поливать ее помоями и говном? Тушка то будет не прикосновенная? Ставлю на то, что через 6 месяцев, вы станцуете джигу на его костях.
показать весь комментарий
05.11.2020 16:48 Ответить
Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 4355
показать весь комментарий
05.11.2020 16:53 Ответить
Быдло Мавзолейное вечное живое...Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 4053 Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 979
показать весь комментарий
05.11.2020 16:56 Ответить
Их так вместе и положат ?
показать весь комментарий
05.11.2020 16:58 Ответить
да уж.. путинские бараны стойлового содержания только сопли по рылу растирают... этот ублюдок не устает плевать им в хари... фу мерзкие рабы
показать весь комментарий
05.11.2020 16:56 Ответить
Правильно ! Как Сталина !
показать весь комментарий
05.11.2020 16:57 Ответить
Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 4183
показать весь комментарий
05.11.2020 16:59 Ответить
Нє ну путіну гарантії звісно дадуть.
Хоча на московії це як завжди нічого не значить.

Он Єльцину тоже дали, але бідолага після цього підозріло швидко помер.
показать весь комментарий
05.11.2020 17:07 Ответить
Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 804Путлер первым в Мире раздавил тракторами продукты питания... Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 9250 по данным Роскомнадзора 27 770 тонн...
показать весь комментарий
05.11.2020 17:08 Ответить
Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 6630
показать весь комментарий
05.11.2020 17:09 Ответить
Путина после отставки нельзя будет арестовать, привлечь к уголовной или административной ответственности.Источник:https://censor.net/ru/n3229318

Ха. ВБИТИ МОЖНА!
показать весь комментарий
05.11.2020 17:11 Ответить
Нам от ухода Путина не холодно не жарко.Там вся рассеюшка один сплошной путин.Всч Рассия это огромная бочка с дерьмом,на которой наклеена этикетка - путин.Этикетку можно поменять а вот бочка и содержимое останется,хоть клей бирочку навальный.Так что не расслабляемся и не надеемся.
показать весь комментарий
05.11.2020 17:13 Ответить
Оце точно...
- В. В., а Вы можете сделать жизнь россиян приятной, богатой и счастливой?...
- Нет, не могу…
- А почему? …
- Так они сами её такой делать не хотят… Им приятней и легче сделать хуже жизнь соседу…
показать весь комментарий
06.11.2020 03:25 Ответить
Неприкосновенным?Чи неприкасаемым?Щось не розчув,без окулярiв...😉
показать весь комментарий
05.11.2020 17:14 Ответить
13 000 тонн Путлер раздавил помидоров из Турции...видать Султан Эрдоган и правда Путлера опустил ниже мавзолея... Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 913В Ливии и Сирии
показать весь комментарий
05.11.2020 17:14 Ответить
О зеленожопый боится. А они хоть знают сколько у него жизней???
Вы в глубоком зеленом говне, и вам не скоро из него выбраться. Видите ли....мммм....эээ....среди вас мало шаманов.....Габышевых!!!
показать весь комментарий
05.11.2020 17:18 Ответить
Поймать и живым засунуть в колбу и залить спиртом шоб не испортилось Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 8022
показать весь комментарий
05.11.2020 17:21 Ответить
И замариновать, как труп сифилитика Ленина.
показать весь комментарий
05.11.2020 17:23 Ответить
Закон можно как принять так и отнять!
У нас, по Конституции звание Президента пожизненное. Однако ...
показать весь комментарий
05.11.2020 17:43 Ответить
А просто грохнуть можно?
показать весь комментарий
05.11.2020 17:44 Ответить
Пф, кацапам верить ...
Шмальнут в подвале как Николая II и всего делов.
показать весь комментарий
05.11.2020 17:53 Ответить
Интересно как эти бумажки его защитят от последующего хана орды...особенно когда настанет время травить полонием, новичком, забивания битами в ковре, удушения подушкой ???
показать весь комментарий
05.11.2020 18:17 Ответить
Зачем ему этот закон?

Он ведь собирается править до выноса вперёд ногами.
показать весь комментарий
05.11.2020 18:26 Ответить
для Гааги это не важно
показать весь комментарий
05.11.2020 18:30 Ответить
По канонам фараонов такого быть не может...не может единый бог в человеческом обличии занимать 2 тела сразу..одно должно умереть...если тело не умерло, значит Анубис предал Осириса и Сет снова взялся за старое...Ждем эпической войны за власть между Гором и Сетом!
Легкой наркомании Вам в тему! Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 9892
показать весь комментарий
05.11.2020 18:30 Ответить
***** фон неприкосновенный
показать весь комментарий
05.11.2020 18:45 Ответить
дайте Путину любые гарантии))) Он этого заслужил.
А потом заберите их так же как он менял Конституцию.
делов то. Пусть идиот верит как судьи КС в свою неприкосновенность.
показать весь комментарий
05.11.2020 18:49 Ответить
лайно завжди недоторкане))

Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 6019
показать весь комментарий
05.11.2020 19:33 Ответить
Если к нему ворвутся, никакие законы его уже не спасут.
показать весь комментарий
05.11.2020 19:54 Ответить
Сильно Каддафи помогла его неприкосновенность?
показать весь комментарий
06.11.2020 00:56 Ответить
скоро, вова, на Божий суд
показать весь комментарий
06.11.2020 01:31 Ответить
Убогий тупой карлик. Так и войдет в большую Историю сыкливым ****** с руками по плечи в крови.
показать весь комментарий
06.11.2020 01:33 Ответить
Уявіть, як Донні зараз заздрить свому корєшу. Путіна хочуть зробити довічно недоторканним - Цензор.НЕТ 2238
показать весь комментарий
06.11.2020 01:33 Ответить
ТАК В МАВЗОЛЕЙ ЕГО СКОРЕЙ !)
показать весь комментарий
06.11.2020 13:16 Ответить
 
 