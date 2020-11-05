Путина хотят сделать пожизненно неприкосновенным
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В Госдуму РФ внесли законопроект о гарантиях президенту, прекратившему исполнение своих полномочий. Он предусматривает, что Путина после отставки нельзя будет арестовать, привлечь к уголовной или административной ответственности. Неприкосновенность также распространяется на жилье, офис, транспорт, средства связи, документы, багаж и переписку Путина.
Авторы законопроекта - глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российскую "Парламентскую газету".
По словам одного из авторов законопроекта Клишаса, законопроект предусматривает неприкосновенность и для членов семьи Путина.
Согласно документу, экс-президента РФ не смогут привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, обыскивать или допрашивать. Неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, а также принадлежащие ему документы, багаж и переписку.
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Лишить неприкосновенности бывшего президента РФ можно будет только в случае принятия такого решения Совфедом на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении другого тяжкого преступления.
По действующему в России законодательству экс-президент может быть лишен неприкосновенности, если против него открыли уголовное производство по факту совершения им тяжкого преступления в период исполнения своих полномочий.
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Пожалуйста, подождите...
То хіба є якась альтернативна реальність.
І, взагалі, Будьнний до цьієї форми одягу ніякого стосунку не має... Фона була розроблена в період 1915-16 років, для зменшення витрат на військовий одяг. (та ж папаха коштувала в кілька разів більше, ніж будьонівка). Форма була створена за мотивами "древнєрусскай адежди воинов-багатирєй". Будьонівка іменувалась "богатиркою", що формою нагадувала шоломи "богатирів", а "разгавори" на шинелі скопійовані з "кафтанів" стрільців допетровської Московії...
Форму нашили, а армію перевдягти не встигли... А потім на неї просто нашили червоні зірки...
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яка ще відставка, хто це собі таке нефантазував. Прекращєніє полномочій там не передбачається у найближчій перспективі, там традиційно виносом тіла ногами вперед припинялись повноваження генсеків тощо.
Это ж-ж-ж-ж-ж-ж неспроста ....
Но Гаагу-то все равно не отменить.
(Помни о смерти)
Любой в этом мире - всего лишь прохожий,
Не важно, кто старше, а кто помоложе -
Уходим мы все, краток срок человечий…
Но есть позитив: хутин - тоже не вечен!
Антихрист, который, ни мало ни много,
Дерзнул возомнить себя Господом Богом,
Решив, что имеет он право Господне
Учить нас, как жить в Украине сегодня.
И мы - лишь разминка! Похоже, он жаждет
Весь мир на колени поставить однажды!
Но зря он лелеет безумные планы;
Его, как и всех предыдущих тиранов,
Такой же бесславный конец ожидает,
Возмездия ангел уж в небе витает
С мечом над больною его головою.
Придётся уроду смириться с судьбою!
Его не спасут ни военные силы,
Ни денег мешки, ни молитвы Кирилла
(Ханжи, что, воссев патриархом на троне,
Служить успевает Христу и Мамоне).
Убийце не долго осталось, поверьте,
В кремлёвских стенах укрываться от смерти!
Готовь по нему панихиду, Кирюша,
Чтоб в ад проводить его грешную душу,
Где с ней уж давно ждут обещанной встречи
И гитлер, и сталин, и прочая нечисть,
И где, без сомненья, окажутся скоро
Все те, кто покрыл себя вечным позором…
Живи, Украина! За Волю святую
Сыны твои бьются и жизнью рискуют.
А кто не вернулся из смертного боя -
В Небесной обители! СЛАВА ГЕРОЯМ!!!
Татьяна из Киева (2014г.)
"Пітро хоче гарантій!" - краще б ананас чи банан...
Ну-с, как пагодка в маскве?
Хоча на московії це як завжди нічого не значить.
Он Єльцину тоже дали, але бідолага після цього підозріло швидко помер.
Ха. ВБИТИ МОЖНА!
- В. В., а Вы можете сделать жизнь россиян приятной, богатой и счастливой?...
- Нет, не могу…
- А почему? …
- Так они сами её такой делать не хотят… Им приятней и легче сделать хуже жизнь соседу…
Вы в глубоком зеленом говне, и вам не скоро из него выбраться. Видите ли....мммм....эээ....среди вас мало шаманов.....Габышевых!!!
У нас, по Конституции звание Президента пожизненное. Однако ...
Шмальнут в подвале как Николая II и всего делов.
Он ведь собирается править до выноса вперёд ногами.
Легкой наркомании Вам в тему!
А потом заберите их так же как он менял Конституцию.
делов то. Пусть идиот верит как судьи КС в свою неприкосновенность.