Путина хотят сделать пожизненно неприкосновенным

В Госдуму РФ внесли законопроект о гарантиях президенту, прекратившему исполнение своих полномочий. Он предусматривает, что Путина после отставки нельзя будет арестовать, привлечь к уголовной или административной ответственности. Неприкосновенность также распространяется на жилье, офис, транспорт, средства связи, документы, багаж и переписку Путина.

Авторы законопроекта - глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российскую "Парламентскую газету".

По словам одного из авторов законопроекта Клишаса, законопроект предусматривает неприкосновенность и для членов семьи Путина.

Согласно документу, экс-президента РФ не смогут привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, обыскивать или допрашивать. Неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, а также принадлежащие ему документы, багаж и переписку.

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Лишить неприкосновенности бывшего президента РФ можно будет только в случае принятия такого решения Совфедом на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении другого тяжкого преступления.

По действующему в России законодательству экс-президент может быть лишен неприкосновенности, если против него открыли уголовное производство по факту совершения им тяжкого преступления в период исполнения своих полномочий.

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