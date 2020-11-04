Путин пытается сделать в Беларуси то, что сделал на Донбассе, - Волкер
Президент России Владимир Путин в Беларуси пытается управлять разведкой, управлять медиа и управлять социумом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Прямому" рассказал спецпредставитель США в переговорах по Украине (2017-2019 Курт Волкер).
"Что президент Путин сделал на Донбассе, у него это не получится … он пытается сделать это и в Беларуси. Пытается управлять разведкой, управлять медиа и управлять социумом. И он пытается сейчас завоевать страну без ввода войск. Это именно то, что он делает в Беларуси. Мы видим, что правительство в Беларуси сейчас еще не побеждено. Очень важно, чтобы голос белорусов был бы услышан. Люди в Беларуси даже не пытаются объединиться с Европейским Союзом. Все, что они хотят – это демократической жизни, справедливой и свободной демократии. И мы должны этого также придерживаться и помогать им в этом", – заявил Волкер.
Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. В стране со дня выборов проходят массовые протеста, а белорусские силовики продолжают жестко разгонять митинги. За время протестов были задержаны тысячи демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов. После выборов Лукашенко заявил о желании "сохранить общее отечество с Россией".
26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка, объявленная Тихановской.
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"что на прошедшем в понедельник заседании рассматривался отчет Беларуси за период с 2016 по 2019 годы, а нынешний 2020 год там не был затронут, "
https://news.tut.by/economics/706403.html
Путин хочет и его хочет живет в его голове, а вот то, что оно вылазит наружу и приживается в нашем мире- это наша проблемма, и спец. служб мира!
Ты, лапаць, лiчыш, што "Беларусь ваш"?
Беларусь - эу'рапейская краiна. Усе толькi пачынаецца. I Курт гэта разумее. Беларускае грамадства адчула сябе палiтычнай нацыяй - гэта ужо у другi бок не перахiлiць.
" Старадау'няй Лiтоу'скай Пагонi - не разбiць, не спынiць, не стрымаць."