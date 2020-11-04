Путин пытается сделать в Беларуси то, что сделал на Донбассе, - Волкер

Президент России Владимир Путин в Беларуси пытается управлять разведкой, управлять медиа и управлять социумом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Прямому" рассказал спецпредставитель США в переговорах по Украине (2017-2019 Курт Волкер).

"Что президент Путин сделал на Донбассе, у него это не получится … он пытается сделать это и в Беларуси. Пытается управлять разведкой, управлять медиа и управлять социумом. И он пытается сейчас завоевать страну без ввода войск. Это именно то, что он делает в Беларуси. Мы видим, что правительство в Беларуси сейчас еще не побеждено. Очень важно, чтобы голос белорусов был бы услышан. Люди в Беларуси даже не пытаются объединиться с Европейским Союзом. Все, что они хотят – это демократической жизни, справедливой и свободной демократии. И мы должны этого также придерживаться и помогать им в этом", – заявил Волкер.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. В стране со дня выборов проходят массовые протеста, а белорусские силовики продолжают жестко разгонять митинги. За время протестов были задержаны тысячи демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

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Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов. После выборов Лукашенко заявил о желании "сохранить общее отечество с Россией".

26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка, объявленная Тихановской.