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Путин пытается сделать в Беларуси то, что сделал на Донбассе, - Волкер

Путин пытается сделать в Беларуси то, что сделал на Донбассе, - Волкер

Президент России Владимир Путин в Беларуси пытается управлять разведкой, управлять медиа и управлять социумом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Прямому" рассказал спецпредставитель США в переговорах по Украине (2017-2019 Курт Волкер).

"Что президент Путин сделал на Донбассе, у него это не получится … он пытается сделать это и в Беларуси. Пытается управлять разведкой, управлять медиа и управлять социумом. И он пытается сейчас завоевать страну без ввода войск. Это именно то, что он делает в Беларуси. Мы видим, что правительство в Беларуси сейчас еще не побеждено. Очень важно, чтобы голос белорусов был бы услышан. Люди в Беларуси даже не пытаются объединиться с Европейским Союзом. Все, что они хотят – это демократической жизни, справедливой и свободной демократии. И мы должны этого также придерживаться и помогать им в этом", – заявил Волкер.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. В стране со дня выборов  проходят массовые протеста, а белорусские силовики продолжают жестко разгонять митинги. За время протестов были задержаны тысячи демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

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Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов. После выборов Лукашенко заявил о желании "сохранить общее отечество с Россией".

26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка, объявленная Тихановской.

Беларусь (7887) Лукашенко Александр (3611) путин владимир (31211) репрессии (2766) Волкер Курт (627)


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Топ комментарии
+4
Путин пытается сделать в Беларуси то, что сделал на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 827
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04.11.2020 09:23
+3
Білоруси не настільки тупі як домбаси.
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04.11.2020 09:24
+2
По словам Волкера "Путин в Беларуси пытается управлять разведкой, управлять медиа и управлять социумом". А больше ничего и не нужно, ибо со всем остальнім справится и Лукашенко, как наместник Путина в Беларуси.
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04.11.2020 09:38
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Путин пытается сделать в Беларуси то, что сделал на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 827
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04.11.2020 09:23 Ответить
читайте полностью, а не только заголовки

"что на прошедшем в понедельник заседании рассматривался отчет Беларуси за период с 2016 по 2019 годы, а нынешний 2020 год там не был затронут, "

https://news.tut.by/economics/706403.html
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04.11.2020 10:51 Ответить
Білоруси не настільки тупі як домбаси.
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04.11.2020 09:24 Ответить
Но там уже корректировщики из ЛДНР шастают и много кадыровцев,которым без разницы какого рюського мочить
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04.11.2020 09:30 Ответить
В такой большой игре всех выгодно использовать.
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04.11.2020 10:46 Ответить
пофиг. а них просто не обращают внимание
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04.11.2020 10:52 Ответить
А что пытаются сделать Белорусы ,что бы путин не сделал? Путин -прям пуп земли вместе со своим ПЕХОТИНЦЕМ!!! Посмотрю я как Американцы хороводы водить будут если Трамп выборы сфабрикует!!!
Путин хочет и его хочет живет в его голове, а вот то, что оно вылазит наружу и приживается в нашем мире- это наша проблемма, и спец. служб мира!
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04.11.2020 09:34 Ответить
По словам Волкера "Путин в Беларуси пытается управлять разведкой, управлять медиа и управлять социумом". А больше ничего и не нужно, ибо со всем остальнім справится и Лукашенко, как наместник Путина в Беларуси.
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04.11.2020 09:38 Ответить
***** діє по методу Геббельса.
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04.11.2020 09:47 Ответить
А хто па твойму "сваечасава прыляцеу'" - пуцiн?
Ты, лапаць, лiчыш, што "Беларусь ваш"?
Беларусь - эу'рапейская краiна. Усе толькi пачынаецца. I Курт гэта разумее. Беларускае грамадства адчула сябе палiтычнай нацыяй - гэта ужо у другi бок не перахiлiць.
" Старадау'няй Лiтоу'скай Пагонi - не разбiць, не спынiць, не стрымаць."
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04.11.2020 10:13 Ответить
Что тьі тут забьіло, чмо? Тут водки нет, тварь кацапская
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04.11.2020 10:18 Ответить
пусть этот поверхностный вокер в глубину форточки выглянет. ***** уже превратил белоруссию в свою клоаку.
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04.11.2020 10:01 Ответить
яка безудержна глубіна, широта, та довжина мислі...Раніше навіть ніхто не здогадувався що буде така шняга...
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04.11.2020 10:05 Ответить
Беларусь, по сути, давно уже под полным контролем *****, и то, что он пока позволяет революционерам водить хороводы,- это его тонкая игра по усыплению бдительности. А лУКА КРОВАВЫЙ всячески помогает своему господину, набивая автозаки на каждом марше беларусов и стараясь сломать протестные настроения. Хотелось бы, чтобы их патриотическое сопротивление достигло нужной протестующим цели.
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04.11.2020 10:24 Ответить
ці хороводи скоро закінчаться,як закінчились в хабарі, вчора чи позавчора вже не вийшли люди,кінчився протест
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04.11.2020 12:56 Ответить
Ну беларусы все-таки славяне, как и мы, поэтому думаю, что они и умнее мордвы, и запаса мощности у них поболее.
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04.11.2020 13:57 Ответить
мировая война уже идет, и развязала ее рашка
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04.11.2020 10:37 Ответить
 
 