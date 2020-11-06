Україна знайде "нестандартні шляхи" повернення окупованого Криму, - Єрмак
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Україна зможе за допомогою своїх міжнародних партнерів знайти "нестандартні" шляхи для повернення Криму, упевнений керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Україна працюватиме над тим, щоб знайти реальний шлях, не на словах, а на ділі, і дійсно зробити це", - сказав він Єрмак.
На запитання про те, чи повернеться окупований Крим до складу України, Єрмак відповів так: "Абсолютно. Тому що я в цьому впевнений. Але ніхто, напевно, не може відповісти, коли це станеться. Я теж вам не дам сьогодні відповідь конкретно, що це станеться через рік, через два".
Глава ОП нагадав, що президент України Володимир Зеленський заявив про створення платформи для деокупації Криму, до роботи якої, на думку Єрмака, буде залучено багато країн. Зокрема, однією з перших про свою участь заявила Туреччина під час нещодавнього візиту в цю країну президента України.
При цьому Єрмак підкреслив, що "ніхто не вирішить наші питання за нас". "Більше за нас, українців, ніхто не зацікавлений у тому, щоб Крим повернувся. І не потрібно тішити себе ілюзіями. Але, за допомогою наших партнерів, шукаючи взаємні інтереси, нестандартні шляхи, я впевнений, що нам вдасться це зробити. Це є метою, це є завданням для влади. І я вважаю, що і ми, і наступна влада, якщо це не відбудеться за нашу каденцію, повинні працювати над цим питанням, і не забувати про нього ніколи", - вказав він.
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Странно, - а на стадионе такие уверенные были)
@uanews3
· 1 ч
Железнодорожная катастрофа. С рельсов сошел спецпоезд с депутатами. Приехавшие спасатели обнаружили, что местные жители уже успели всех похоронить. - Что, все-все погибли?! - Ага. Некоторые, правда, пытались убедить нас, что живы, но вы же их знаете, они всегда врут.
НАХ, НАХ. Є добрі стандартні шляхи - заморити московію санкціями і добити виживших.
До речі, де та ВєтрєнкА? Отож.
Мрії дурнів завше залишаються мріями і, навіть, звуться інакше - маренням.
Ці точно не з наших. Наші борогять країну в окопах.
Нетрадиционные?
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У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
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. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
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А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
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Это все равно что заявить, что СН изобретет вакцину от ковида или найдет пути обеспечения мира во всем мире. Очень маловероятно, учитывая то, что мы уже видели от СН.
Новоизбранный президент Украины заявил о том, что готовит ответ на действия России, уже начавший выдавать паспорта РФ жителям Донбасса.
"У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными: такими, какими мы есть. Поэтому мы будем готовить и потом покажем все. Я выйду и расскажу - секретов нет", - сказал Зеленский на вопрос журналиста о том, есть ли у него предложения к Верховной раде относительно ответных действий по отношению к России.
А саме, статти нвколігки, голову до землі, і рачкувати дупою вперед до московії.
Пришли шуты гороховые и изобрели нестандартный способ освобождения территории от врага.
Почему же они всегда ведут в **опу?