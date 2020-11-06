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Крим (12752) Єрмак Андрій (1226)

Україна знайде "нестандартні шляхи" повернення окупованого Криму, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна знайде

Україна зможе за допомогою своїх міжнародних партнерів знайти "нестандартні" шляхи для повернення Криму, упевнений керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна працюватиме над тим, щоб знайти реальний шлях, не на словах, а на ділі, і дійсно зробити це", - сказав він Єрмак.

На запитання про те, чи повернеться окупований Крим до складу України, Єрмак відповів так: "Абсолютно. Тому що я в цьому впевнений. Але ніхто, напевно, не може відповісти, коли це станеться. Я теж вам не дам сьогодні відповідь конкретно, що це станеться через рік, через два".

Глава ОП нагадав, що президент України Володимир Зеленський заявив про створення платформи для деокупації Криму, до роботи якої, на думку Єрмака, буде залучено багато країн. Зокрема, однією з перших про свою участь заявила Туреччина під час нещодавнього візиту в цю країну президента України.

При цьому Єрмак підкреслив, що "ніхто не вирішить наші питання за нас". "Більше за нас, українців, ніхто не зацікавлений у тому, щоб Крим повернувся. І не потрібно тішити себе ілюзіями. Але, за допомогою наших партнерів, шукаючи взаємні інтереси, нестандартні шляхи, я впевнений, що нам вдасться це зробити. Це є метою, це є завданням для влади. І я вважаю, що і ми, і наступна влада, якщо це не відбудеться за нашу каденцію, повинні працювати над цим питанням, і не забувати про нього ніколи", - вказав він.

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Топ коментарі
+21
Здадуться кацапам і приєднаються до Криму.
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05.11.2020 22:37
+18
Не стандартно обдарований Єрмак не здатний приймати стандартні рішення. Там на всі стандарти вочевидь табу. Напевне планує Крим виграти у пуцина у карти. Тому і азартні ігри легалізувати.
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05.11.2020 23:03
+16
Я, конечно, диванный геополитик. Но иного пути кроме дезинтеграции рф вообще не существует.
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05.11.2020 22:39
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А..л табу.....
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05.11.2020 22:36 Відповісти
Не стандартно обдарований Єрмак не здатний приймати стандартні рішення. Там на всі стандарти вочевидь табу. Напевне планує Крим виграти у пуцина у карти. Тому і азартні ігри легалізувати.
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05.11.2020 23:03 Відповісти
напевно як і завжди в дєрьмака, через дупу рачки...
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05.11.2020 23:54 Відповісти
После воскрешения брательника , убитым Порошенко на Донбассе , можно поверить бреду д'Ермака 🤣😂😜
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05.11.2020 23:53 Відповісти
Здадуться кацапам і приєднаються до Криму.
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05.11.2020 22:37 Відповісти
Очінь умний русккєй палітєкь єтай Єррь-мак.
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05.11.2020 23:10 Відповісти
Старо как мир...или ишак..или падишах...но кто нить да сдохнет..
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05.11.2020 22:38 Відповісти
м да.....присоединением к мордору.мертвечук с ермаком к этому и приведут
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05.11.2020 22:38 Відповісти
Я, конечно, диванный геополитик. Но иного пути кроме дезинтеграции рф вообще не существует.
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05.11.2020 22:39 Відповісти
Ликвидация московщины с горячим участием всех ее соседей и при активном участии самих так сказать субьектов - Тувы, Якутии, Карелии и далее по списку. Иначе никак.
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05.11.2020 22:54 Відповісти
а может не надо ? придет нормальный президент и сделает все как положено
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05.11.2020 22:39 Відповісти
Как Моисей, через 40 лет?
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05.11.2020 22:41 Відповісти
тут уже как пойдет - главное хуже не сделать
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05.11.2020 22:42 Відповісти
А це запросто - піля янелоха А..л табу який небуть. і гаплик країні. 40 років клованів і зрадників Українї точно не витримати.
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05.11.2020 22:48 Відповісти
А тут спішить не потрібно. Крисчани повинні насолодитися кацапстаном по повній програмі.
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06.11.2020 11:44 Відповісти
Кацапи увірують в Бога,засоромляться і віддадуть Кріммнашь?
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05.11.2020 23:11 Відповісти
Приєднатися до параші?
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05.11.2020 22:39 Відповісти
а шо посмотреть в глаза не работает?
Странно, - а на стадионе такие уверенные были)
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05.11.2020 22:40 Відповісти
Кто такой Ермак? Это Благанов, Паниковски и Ермак? Откуда сей персонаж?
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05.11.2020 22:40 Відповісти
Так крым уже вроде был Свободной Економическо-Политической Зоной. Ну и как вам результат? Что то ето нинашаг не подтолкнуло его к возвращению в Украину
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05.11.2020 22:40 Відповісти
Якийсь вчорашній юрист циркової трупи формулює політику України.
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05.11.2020 22:40 Відповісти
Беріть вище, продюсєр кварталу!
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05.11.2020 23:08 Відповісти
И где фонд ковидный, решалы?
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05.11.2020 22:41 Відповісти
Украина найдет "нестандартные пути" возвращения оккупированного Крыма, - Ермак - Цензор.НЕТ 4519
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05.11.2020 22:41 Відповісти
Я стратегию етой власти понял. Если крым и дамбас нельзя присоеденить к Украине, то нужно применить план Б- Присоеденить Украину к крыму и дамбасу.
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05.11.2020 22:41 Відповісти
Одеса-Анекдоти®

@uanews3

· 1 ч
Железнодорожная катастрофа. С рельсов сошел спецпоезд с депутатами. Приехавшие спасатели обнаружили, что местные жители уже успели всех похоронить. - Что, все-все погибли?! - Ага. Некоторые, правда, пытались убедить нас, что живы, но вы же их знаете, они всегда врут.
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05.11.2020 22:42 Відповісти
Ага -Ермака в крымские штольни партизаном отправит.. Украина найдет "нестандартные пути" возвращения оккупированного Крыма, - Ермак - Цензор.НЕТ 2919
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05.11.2020 22:43 Відповісти
Мудак, я навіть знаю ваші "нестандартные пути" - стати сателітом Кремля, накшталт білорусі і вуаля. Крим передають для відновлення Україні за умови 100% підкореності в політиці та економіці.

НАХ, НАХ. Є добрі стандартні шляхи - заморити московію санкціями і добити виживших. Украина найдет "нестандартные пути" возвращения оккупированного Крыма, - Ермак - Цензор.НЕТ 2637
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05.11.2020 22:44 Відповісти
Злой Ви очінь.Братьє жь ми .
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05.11.2020 23:13 Відповісти
Вони може й братьє комусь. Тому ж Єрмаку, але не мені. Україна знайде "нестандартні шляхи" повернення окупованого Криму, - Єрмак - Цензор.НЕТ 598
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05.11.2020 23:18 Відповісти
Русккєй СаЛЖЄнідцин і українка ВєтрєнкА мріяли собі (НАМ) про Україну,кацапстан.Білорусь і Казах-стан в єдиній державі.
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05.11.2020 23:31 Відповісти
Ну, дик що я й кажу. Комусь, але не мені.
До речі, де та ВєтрєнкА? Отож.

Мрії дурнів завше залишаються мріями і, навіть, звуться інакше - маренням.
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05.11.2020 23:43 Відповісти
Кацапи звідти і наші не цього добиваються?
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05.11.2020 23:49 Відповісти
Ваші це хто? Єрмак, Зє, Кравчук?

Ці точно не з наших. Наші борогять країну в окопах.
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05.11.2020 23:54 Відповісти
Єта--ні нашє.
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06.11.2020 22:18 Відповісти
Как всегда, путь через *опу )) Как это нетрадиционно, я бы даже сказал пошло ))
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05.11.2020 22:44 Відповісти
Покайся,петух. Пока не поздно. Потом будет лишь кол.
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05.11.2020 22:44 Відповісти
Это ж какие? Присоединить Украину к российскому Крыму?
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05.11.2020 22:44 Відповісти
Твоя справа скрепки та кнопки закупляти для канцелярії, афігенний політик.
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05.11.2020 22:46 Відповісти
Предлагаю подкоп. Очень нестандартно. Тут только важно не выползти на свет Божий в каком-нибудь управлении фсб. Обидно будет.
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05.11.2020 22:47 Відповісти
Маркше́йдер - горный инженер или техник, специалист по проведению пространственно-геометрических измерений в недрах земли и на соответствующих участках её поверхности с последующим отображением результатов измерений на планах, картах и разрезах при горных и геолого-разведочных работах.
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05.11.2020 23:43 Відповісти
Хто заклеїть рота, цьому завхозу, можна назавжди..
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05.11.2020 22:51 Відповісти
И депортация понаехов в Крым из мордора в количестве 500 000 голов.
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05.11.2020 22:51 Відповісти
у францію
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05.11.2020 23:59 Відповісти
Как уютно лежит второй щетинистый подбородок на рубашке..... Украина найдет "нестандартные пути" возвращения оккупированного Крыма, - Ермак - Цензор.НЕТ 1269
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05.11.2020 22:51 Відповісти
Надеюсь Ермака после сегодняшних заявлений уволит Зеленский. На его опухшую рожу смотреть невыносимо, а от сегодняшних перлов меня тошнит.
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05.11.2020 22:52 Відповісти
Украина найдет "нестандартные пути" возвращения оккупированного Крыма, - Ермак

Нетрадиционные? Украина найдет "нестандартные пути" возвращения оккупированного Крыма, - Ермак - Цензор.НЕТ 3083
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05.11.2020 22:52 Відповісти
Ермаку. Единственный путь для всей вашей клоунской шпаны-помойка после тюремных нар.
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05.11.2020 22:53 Відповісти
Делайте канал на перешейке и все вопросы снимутся, и занимайтесь укреплением армии и экономику подымайте.
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05.11.2020 22:55 Відповісти
И нужно установить на юго востоке Украины две американские военные базы,для отражения непрошеного кочевого народа московской Орды.
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05.11.2020 23:14 Відповісти
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !. кремлевсские шлюхи..

.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.


.
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05.11.2020 22:55 Відповісти
як каже ця погань, то Україна буде знову у рашки колонієй.
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05.11.2020 22:55 Відповісти
))) под такую его формулировку подходит, шо он на окончательный доразвал крыма, после основного руснёй, следующим катастрофическим землетрясением намекает, которое уже на носу, но нельзя точно сказать, произойдёт оно через, год или через два конкретно не ясно. тогда эти руины и самой параше будуть не нать.
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05.11.2020 22:59 Відповісти
объявления: меняем всех депутатов/министров текущих+прошлых + всех прошлых+текущего президента + всех наркоманов/зеков/*********/алкоголиков/просто идиотов на наших ребят + донбас и крым...
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05.11.2020 23:00 Відповісти
+
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06.11.2020 00:24 Відповісти
Не понимаю смысла подобных заявлений.
Это все равно что заявить, что СН изобретет вакцину от ковида или найдет пути обеспечения мира во всем мире. Очень маловероятно, учитывая то, что мы уже видели от СН.
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05.11.2020 23:04 Відповісти
Коли російський шпигун Єрмак сяде на довічне з конфіскацією(разом з Зєлєю), то і про Крим поговоремо
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05.11.2020 23:06 Відповісти
Пиар кацапской агентуры.
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05.11.2020 23:06 Відповісти
Вам гєй-роппа ні ндрав"єдца?Лє?
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05.11.2020 23:15 Відповісти
краще ми тебе, гнида прокацапська, вернемо твоєму кремлівському хазяїну, "нєстандартно" підсрачниками ... Україна знайде "нестандартні шляхи" повернення окупованого Криму, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2214
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05.11.2020 23:14 Відповісти
Такі заяви від завхоза свідчать про те, що зелений дерьмак та фуйловий кизяк вже домовились.
Україна знайде "нестандартні шляхи" повернення окупованого Криму, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1357
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05.11.2020 23:14 Відповісти
когда кабаев отбросит коньки, и Крым вернется в Украину, зелемойские будут бредить,что это их победа))
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05.11.2020 23:20 Відповісти
Хто это такой - Ермак? Чем он прославился как полководец?
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05.11.2020 23:27 Відповісти
він головний зєвхоз
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06.11.2020 00:03 Відповісти
перезидент йому це доручив
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06.11.2020 00:04 Відповісти
и отвечать противно тупым зебилоидам...
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06.11.2020 08:41 Відповісти
Украина сможет при помощи своих международных партнеров найти "нестандартные" пути для возвращения Крыма, уверен руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Источник: https://censor.net/ru/n3229391
Україна знайде "нестандартні шляхи" повернення окупованого Криму, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2755 Новоизбранный президент Украины заявил о том, что готовит ответ на действия России, уже начавший выдавать паспорта РФ жителям Донбасса.
"У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными: такими, какими мы есть. Поэтому мы будем готовить и потом покажем все. Я выйду и расскажу - секретов нет", - сказал Зеленский на вопрос журналиста о том, есть ли у него предложения к Верховной раде относительно ответных действий по отношению к России.
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05.11.2020 23:36 Відповісти
Ага, предложения к Верховной раде относительно ответных действий по отношению к России.
А саме, статти нвколігки, голову до землі, і рачкувати дупою вперед до московії.
Україна знайде "нестандартні шляхи" повернення окупованого Криму, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7759
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05.11.2020 23:51 Відповісти
Хермак налил росы
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05.11.2020 23:37 Відповісти
може это он джамилёвский "Марш на Крым" назвал нестандартным путём?
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05.11.2020 23:49 Відповісти
От побачите, наступного разу скаже: давайте дамо воду в обмін на Крим. І Зебіли його підтримують.
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06.11.2020 00:08 Відповісти
мы кровь на воду не меняем!
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06.11.2020 00:25 Відповісти
Твой не стандартный путь, ермак-козырь, давно всем известен, превратить Украину в рабскую область под роSSией. Вагнергейт хорошо было начало в этом смысле.
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06.11.2020 00:22 Відповісти
Несколько тысяч лет истории войн. Несколько тысяч лет захватов и освобождений территорий.

Пришли шуты гороховые и изобрели нестандартный способ освобождения территории от врага.
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06.11.2020 08:57 Відповісти
Цей шпигун повинен сидіти довічно за гратами- за те шо попередив вагнеровців
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06.11.2020 09:30 Відповісти
Все будет, только без вас, шутов гороховых. А пока наблюдаем как они выборы в апреле проводить в лугандоне будут...
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06.11.2020 09:35 Відповісти
У нас все пути нестандартные!
Почему же они всегда ведут в **опу?
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06.11.2020 09:39 Відповісти
Один *******) а толку ноль
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06.11.2020 09:55 Відповісти
. Не по словам судят - по делам,
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06.11.2020 09:55 Відповісти
это как нестандартно , подставить очко
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06.11.2020 10:40 Відповісти
В Украине должен быть выше уровень жизни чем в Крыму, это одно из условий. Иначе никто сюда не захочет. А пока что у нас жизнь значительно хуже. И скорее есть шанс что еще что-то потеряем а не вернем Крым.
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06.11.2020 10:57 Відповісти
Ты, ермак, за Оман и за вагнеровцев отчитайся сперва...
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06.11.2020 11:45 Відповісти
Ермака сделают нестандартно(или как пишут менты"неприроднім способом")
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06.11.2020 12:16 Відповісти
 
 