РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12805 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
9 277 88
Крым (26014) Ермак Андрей (1183)

Украина найдет "нестандартные пути" возвращения оккупированного Крыма, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина найдет

Украина сможет при помощи своих международных партнеров найти "нестандартные" пути для возвращения Крыма, уверен руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина будет работать над тем, чтобы найти реальный путь, не на словах, а на деле, и действительно сделать это", - сказал он Ермак.

На вопрос о том, вернется ли оккупированный Крым в состав Украины, Ермак ответил так: "Абсолютно. Потому что я в этом уверен. Но никто, наверное, не может ответить, когда это произойдет. Я тоже вам не дам сегодня ответ конкретно, что это произойдет через год, через два".

Читайте на Цензор.НЕТ: Мы планируем создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в Западной Украине, - Ермак

Глава ОП напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании платформы для деоккупации Крыма, к работе которой, по мнению Ермака, будет привлечено много стран. В частности, одной из первых о своем участии заявила Турция во время недавнего визита в эту страну президента Украины.

При этом Ермак подчеркнул, что "никто не решит наши вопросы за нас". "Никто больше нас, украинцев, не заинтересован в том, чтобы Крым вернулся. И не нужно строить иллюзий. Но, с помощью наших партнеров, ища взаимные интересы, нестандартные пути, я уверен, что нам удастся это сделать. Это является целью, это является задачей для власти. И я считаю, что и мы, и следующая власть, если это не произойдет за нашу каденцию, должны работать над этим вопросом, и не забывать о нем, никогда", - указал он.

Также на Цензор.НЕТ: Ермак выглядит человеком, имеющим с Кремлем общие интересы, - Арестович

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
Здадуться кацапам і приєднаються до Криму.
показать весь комментарий
05.11.2020 22:37
+18
Не стандартно обдарований Єрмак не здатний приймати стандартні рішення. Там на всі стандарти вочевидь табу. Напевне планує Крим виграти у пуцина у карти. Тому і азартні ігри легалізувати.
показать весь комментарий
05.11.2020 23:03
+16
Я, конечно, диванный геополитик. Но иного пути кроме дезинтеграции рф вообще не существует.
показать весь комментарий
05.11.2020 22:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А..л табу.....
показать весь комментарий
05.11.2020 22:36 Ответить
Не стандартно обдарований Єрмак не здатний приймати стандартні рішення. Там на всі стандарти вочевидь табу. Напевне планує Крим виграти у пуцина у карти. Тому і азартні ігри легалізувати.
показать весь комментарий
05.11.2020 23:03 Ответить
напевно як і завжди в дєрьмака, через дупу рачки...
показать весь комментарий
05.11.2020 23:54 Ответить
После воскрешения брательника , убитым Порошенко на Донбассе , можно поверить бреду д'Ермака 🤣😂😜
показать весь комментарий
05.11.2020 23:53 Ответить
Здадуться кацапам і приєднаються до Криму.
показать весь комментарий
05.11.2020 22:37 Ответить
Очінь умний русккєй палітєкь єтай Єррь-мак.
показать весь комментарий
05.11.2020 23:10 Ответить
Старо как мир...или ишак..или падишах...но кто нить да сдохнет..
показать весь комментарий
05.11.2020 22:38 Ответить
м да.....присоединением к мордору.мертвечук с ермаком к этому и приведут
показать весь комментарий
05.11.2020 22:38 Ответить
Я, конечно, диванный геополитик. Но иного пути кроме дезинтеграции рф вообще не существует.
показать весь комментарий
05.11.2020 22:39 Ответить
Ликвидация московщины с горячим участием всех ее соседей и при активном участии самих так сказать субьектов - Тувы, Якутии, Карелии и далее по списку. Иначе никак.
показать весь комментарий
05.11.2020 22:54 Ответить
а может не надо ? придет нормальный президент и сделает все как положено
показать весь комментарий
05.11.2020 22:39 Ответить
Как Моисей, через 40 лет?
показать весь комментарий
05.11.2020 22:41 Ответить
тут уже как пойдет - главное хуже не сделать
показать весь комментарий
05.11.2020 22:42 Ответить
А це запросто - піля янелоха А..л табу який небуть. і гаплик країні. 40 років клованів і зрадників Українї точно не витримати.
показать весь комментарий
05.11.2020 22:48 Ответить
А тут спішить не потрібно. Крисчани повинні насолодитися кацапстаном по повній програмі.
показать весь комментарий
06.11.2020 11:44 Ответить
Кацапи увірують в Бога,засоромляться і віддадуть Кріммнашь?
показать весь комментарий
05.11.2020 23:11 Ответить
Приєднатися до параші?
показать весь комментарий
05.11.2020 22:39 Ответить
а шо посмотреть в глаза не работает?
Странно, - а на стадионе такие уверенные были)
показать весь комментарий
05.11.2020 22:40 Ответить
Кто такой Ермак? Это Благанов, Паниковски и Ермак? Откуда сей персонаж?
показать весь комментарий
05.11.2020 22:40 Ответить
Так крым уже вроде был Свободной Економическо-Политической Зоной. Ну и как вам результат? Что то ето нинашаг не подтолкнуло его к возвращению в Украину
показать весь комментарий
05.11.2020 22:40 Ответить
Якийсь вчорашній юрист циркової трупи формулює політику України.
показать весь комментарий
05.11.2020 22:40 Ответить
Беріть вище, продюсєр кварталу!
показать весь комментарий
05.11.2020 23:08 Ответить
И где фонд ковидный, решалы?
показать весь комментарий
05.11.2020 22:41 Ответить
Украина найдет "нестандартные пути" возвращения оккупированного Крыма, - Ермак - Цензор.НЕТ 4519
показать весь комментарий
05.11.2020 22:41 Ответить
Я стратегию етой власти понял. Если крым и дамбас нельзя присоеденить к Украине, то нужно применить план Б- Присоеденить Украину к крыму и дамбасу.
показать весь комментарий
05.11.2020 22:41 Ответить
Одеса-Анекдоти®

@uanews3

· 1 ч
Железнодорожная катастрофа. С рельсов сошел спецпоезд с депутатами. Приехавшие спасатели обнаружили, что местные жители уже успели всех похоронить. - Что, все-все погибли?! - Ага. Некоторые, правда, пытались убедить нас, что живы, но вы же их знаете, они всегда врут.
показать весь комментарий
05.11.2020 22:42 Ответить
Ага -Ермака в крымские штольни партизаном отправит.. Украина найдет "нестандартные пути" возвращения оккупированного Крыма, - Ермак - Цензор.НЕТ 2919
показать весь комментарий
05.11.2020 22:43 Ответить
Мудак, я навіть знаю ваші "нестандартные пути" - стати сателітом Кремля, накшталт білорусі і вуаля. Крим передають для відновлення Україні за умови 100% підкореності в політиці та економіці.

НАХ, НАХ. Є добрі стандартні шляхи - заморити московію санкціями і добити виживших. Украина найдет "нестандартные пути" возвращения оккупированного Крыма, - Ермак - Цензор.НЕТ 2637
показать весь комментарий
05.11.2020 22:44 Ответить
Злой Ви очінь.Братьє жь ми .
показать весь комментарий
05.11.2020 23:13 Ответить
Вони може й братьє комусь. Тому ж Єрмаку, але не мені. Україна знайде "нестандартні шляхи" повернення окупованого Криму, - Єрмак - Цензор.НЕТ 598
показать весь комментарий
05.11.2020 23:18 Ответить
Русккєй СаЛЖЄнідцин і українка ВєтрєнкА мріяли собі (НАМ) про Україну,кацапстан.Білорусь і Казах-стан в єдиній державі.
показать весь комментарий
05.11.2020 23:31 Ответить
Ну, дик що я й кажу. Комусь, але не мені.
До речі, де та ВєтрєнкА? Отож.

Мрії дурнів завше залишаються мріями і, навіть, звуться інакше - маренням.
показать весь комментарий
05.11.2020 23:43 Ответить
Кацапи звідти і наші не цього добиваються?
показать весь комментарий
05.11.2020 23:49 Ответить
Ваші це хто? Єрмак, Зє, Кравчук?

Ці точно не з наших. Наші борогять країну в окопах.
показать весь комментарий
05.11.2020 23:54 Ответить
Єта--ні нашє.
показать весь комментарий
06.11.2020 22:18 Ответить
Как всегда, путь через *опу )) Как это нетрадиционно, я бы даже сказал пошло ))
показать весь комментарий
05.11.2020 22:44 Ответить
Покайся,петух. Пока не поздно. Потом будет лишь кол.
показать весь комментарий
05.11.2020 22:44 Ответить
Это ж какие? Присоединить Украину к российскому Крыму?
показать весь комментарий
05.11.2020 22:44 Ответить
Твоя справа скрепки та кнопки закупляти для канцелярії, афігенний політик.
показать весь комментарий
05.11.2020 22:46 Ответить
Предлагаю подкоп. Очень нестандартно. Тут только важно не выползти на свет Божий в каком-нибудь управлении фсб. Обидно будет.
показать весь комментарий
05.11.2020 22:47 Ответить
Маркше́йдер - горный инженер или техник, специалист по проведению пространственно-геометрических измерений в недрах земли и на соответствующих участках её поверхности с последующим отображением результатов измерений на планах, картах и разрезах при горных и геолого-разведочных работах.
показать весь комментарий
05.11.2020 23:43 Ответить
Хто заклеїть рота, цьому завхозу, можна назавжди..
показать весь комментарий
05.11.2020 22:51 Ответить
И депортация понаехов в Крым из мордора в количестве 500 000 голов.
показать весь комментарий
05.11.2020 22:51 Ответить
у францію
показать весь комментарий
05.11.2020 23:59 Ответить
Как уютно лежит второй щетинистый подбородок на рубашке..... Украина найдет "нестандартные пути" возвращения оккупированного Крыма, - Ермак - Цензор.НЕТ 1269
показать весь комментарий
05.11.2020 22:51 Ответить
Надеюсь Ермака после сегодняшних заявлений уволит Зеленский. На его опухшую рожу смотреть невыносимо, а от сегодняшних перлов меня тошнит.
показать весь комментарий
05.11.2020 22:52 Ответить
Украина найдет "нестандартные пути" возвращения оккупированного Крыма, - Ермак

Нетрадиционные? Украина найдет "нестандартные пути" возвращения оккупированного Крыма, - Ермак - Цензор.НЕТ 3083
показать весь комментарий
05.11.2020 22:52 Ответить
Ермаку. Единственный путь для всей вашей клоунской шпаны-помойка после тюремных нар.
показать весь комментарий
05.11.2020 22:53 Ответить
Делайте канал на перешейке и все вопросы снимутся, и занимайтесь укреплением армии и экономику подымайте.
показать весь комментарий
05.11.2020 22:55 Ответить
И нужно установить на юго востоке Украины две американские военные базы,для отражения непрошеного кочевого народа московской Орды.
показать весь комментарий
05.11.2020 23:14 Ответить
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !. кремлевсские шлюхи..

.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.


.
показать весь комментарий
05.11.2020 22:55 Ответить
як каже ця погань, то Україна буде знову у рашки колонієй.
показать весь комментарий
05.11.2020 22:55 Ответить
))) под такую его формулировку подходит, шо он на окончательный доразвал крыма, после основного руснёй, следующим катастрофическим землетрясением намекает, которое уже на носу, но нельзя точно сказать, произойдёт оно через, год или через два конкретно не ясно. тогда эти руины и самой параше будуть не нать.
показать весь комментарий
05.11.2020 22:59 Ответить
объявления: меняем всех депутатов/министров текущих+прошлых + всех прошлых+текущего президента + всех наркоманов/зеков/*********/алкоголиков/просто идиотов на наших ребят + донбас и крым...
показать весь комментарий
05.11.2020 23:00 Ответить
+
показать весь комментарий
06.11.2020 00:24 Ответить
Не понимаю смысла подобных заявлений.
Это все равно что заявить, что СН изобретет вакцину от ковида или найдет пути обеспечения мира во всем мире. Очень маловероятно, учитывая то, что мы уже видели от СН.
показать весь комментарий
05.11.2020 23:04 Ответить
Коли російський шпигун Єрмак сяде на довічне з конфіскацією(разом з Зєлєю), то і про Крим поговоремо
показать весь комментарий
05.11.2020 23:06 Ответить
Пиар кацапской агентуры.
показать весь комментарий
05.11.2020 23:06 Ответить
Вам гєй-роппа ні ндрав"єдца?Лє?
показать весь комментарий
05.11.2020 23:15 Ответить
краще ми тебе, гнида прокацапська, вернемо твоєму кремлівському хазяїну, "нєстандартно" підсрачниками ... Україна знайде "нестандартні шляхи" повернення окупованого Криму, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2214
показать весь комментарий
05.11.2020 23:14 Ответить
Такі заяви від завхоза свідчать про те, що зелений дерьмак та фуйловий кизяк вже домовились.
Україна знайде "нестандартні шляхи" повернення окупованого Криму, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1357
показать весь комментарий
05.11.2020 23:14 Ответить
когда кабаев отбросит коньки, и Крым вернется в Украину, зелемойские будут бредить,что это их победа))
показать весь комментарий
05.11.2020 23:20 Ответить
Хто это такой - Ермак? Чем он прославился как полководец?
показать весь комментарий
05.11.2020 23:27 Ответить
він головний зєвхоз
показать весь комментарий
06.11.2020 00:03 Ответить
перезидент йому це доручив
показать весь комментарий
06.11.2020 00:04 Ответить
и отвечать противно тупым зебилоидам...
показать весь комментарий
06.11.2020 08:41 Ответить
Украина сможет при помощи своих международных партнеров найти "нестандартные" пути для возвращения Крыма, уверен руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Источник: https://censor.net/ru/n3229391
Україна знайде "нестандартні шляхи" повернення окупованого Криму, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2755 Новоизбранный президент Украины заявил о том, что готовит ответ на действия России, уже начавший выдавать паспорта РФ жителям Донбасса.
"У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными: такими, какими мы есть. Поэтому мы будем готовить и потом покажем все. Я выйду и расскажу - секретов нет", - сказал Зеленский на вопрос журналиста о том, есть ли у него предложения к Верховной раде относительно ответных действий по отношению к России.
показать весь комментарий
05.11.2020 23:36 Ответить
Ага, предложения к Верховной раде относительно ответных действий по отношению к России.
А саме, статти нвколігки, голову до землі, і рачкувати дупою вперед до московії.
Україна знайде "нестандартні шляхи" повернення окупованого Криму, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7759
показать весь комментарий
05.11.2020 23:51 Ответить
Хермак налил росы
показать весь комментарий
05.11.2020 23:37 Ответить
може это он джамилёвский "Марш на Крым" назвал нестандартным путём?
показать весь комментарий
05.11.2020 23:49 Ответить
От побачите, наступного разу скаже: давайте дамо воду в обмін на Крим. І Зебіли його підтримують.
показать весь комментарий
06.11.2020 00:08 Ответить
мы кровь на воду не меняем!
показать весь комментарий
06.11.2020 00:25 Ответить
Твой не стандартный путь, ермак-козырь, давно всем известен, превратить Украину в рабскую область под роSSией. Вагнергейт хорошо было начало в этом смысле.
показать весь комментарий
06.11.2020 00:22 Ответить
Несколько тысяч лет истории войн. Несколько тысяч лет захватов и освобождений территорий.

Пришли шуты гороховые и изобрели нестандартный способ освобождения территории от врага.
показать весь комментарий
06.11.2020 08:57 Ответить
Цей шпигун повинен сидіти довічно за гратами- за те шо попередив вагнеровців
показать весь комментарий
06.11.2020 09:30 Ответить
Все будет, только без вас, шутов гороховых. А пока наблюдаем как они выборы в апреле проводить в лугандоне будут...
показать весь комментарий
06.11.2020 09:35 Ответить
У нас все пути нестандартные!
Почему же они всегда ведут в **опу?
показать весь комментарий
06.11.2020 09:39 Ответить
Один *******) а толку ноль
показать весь комментарий
06.11.2020 09:55 Ответить
. Не по словам судят - по делам,
показать весь комментарий
06.11.2020 09:55 Ответить
это как нестандартно , подставить очко
показать весь комментарий
06.11.2020 10:40 Ответить
В Украине должен быть выше уровень жизни чем в Крыму, это одно из условий. Иначе никто сюда не захочет. А пока что у нас жизнь значительно хуже. И скорее есть шанс что еще что-то потеряем а не вернем Крым.
показать весь комментарий
06.11.2020 10:57 Ответить
Ты, ермак, за Оман и за вагнеровцев отчитайся сперва...
показать весь комментарий
06.11.2020 11:45 Ответить
Ермака сделают нестандартно(или как пишут менты"неприроднім способом")
показать весь комментарий
06.11.2020 12:16 Ответить
 
 