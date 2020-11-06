Украина найдет "нестандартные пути" возвращения оккупированного Крыма, - Ермак
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Украина сможет при помощи своих международных партнеров найти "нестандартные" пути для возвращения Крыма, уверен руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Украина будет работать над тем, чтобы найти реальный путь, не на словах, а на деле, и действительно сделать это", - сказал он Ермак.
На вопрос о том, вернется ли оккупированный Крым в состав Украины, Ермак ответил так: "Абсолютно. Потому что я в этом уверен. Но никто, наверное, не может ответить, когда это произойдет. Я тоже вам не дам сегодня ответ конкретно, что это произойдет через год, через два".
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Глава ОП напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании платформы для деоккупации Крыма, к работе которой, по мнению Ермака, будет привлечено много стран. В частности, одной из первых о своем участии заявила Турция во время недавнего визита в эту страну президента Украины.
При этом Ермак подчеркнул, что "никто не решит наши вопросы за нас". "Никто больше нас, украинцев, не заинтересован в том, чтобы Крым вернулся. И не нужно строить иллюзий. Но, с помощью наших партнеров, ища взаимные интересы, нестандартные пути, я уверен, что нам удастся это сделать. Это является целью, это является задачей для власти. И я считаю, что и мы, и следующая власть, если это не произойдет за нашу каденцию, должны работать над этим вопросом, и не забывать о нем, никогда", - указал он.
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Странно, - а на стадионе такие уверенные были)
@uanews3
· 1 ч
Железнодорожная катастрофа. С рельсов сошел спецпоезд с депутатами. Приехавшие спасатели обнаружили, что местные жители уже успели всех похоронить. - Что, все-все погибли?! - Ага. Некоторые, правда, пытались убедить нас, что живы, но вы же их знаете, они всегда врут.
НАХ, НАХ. Є добрі стандартні шляхи - заморити московію санкціями і добити виживших.
До речі, де та ВєтрєнкА? Отож.
Мрії дурнів завше залишаються мріями і, навіть, звуться інакше - маренням.
Ці точно не з наших. Наші борогять країну в окопах.
Нетрадиционные?
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У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
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. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
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А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
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Это все равно что заявить, что СН изобретет вакцину от ковида или найдет пути обеспечения мира во всем мире. Очень маловероятно, учитывая то, что мы уже видели от СН.
Новоизбранный президент Украины заявил о том, что готовит ответ на действия России, уже начавший выдавать паспорта РФ жителям Донбасса.
"У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными: такими, какими мы есть. Поэтому мы будем готовить и потом покажем все. Я выйду и расскажу - секретов нет", - сказал Зеленский на вопрос журналиста о том, есть ли у него предложения к Верховной раде относительно ответных действий по отношению к России.
А саме, статти нвколігки, голову до землі, і рачкувати дупою вперед до московії.
Пришли шуты гороховые и изобрели нестандартный способ освобождения территории от врага.
Почему же они всегда ведут в **опу?