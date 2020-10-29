Ермак выглядит человеком, имеющим с Кремлем общие интересы, - Арестович.

Блогер Алексей Арестович, назначенный советником по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, считает, что глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак имеет с Кремлем общие интересы.

Об этом Арестович сказал в интервью Еспресо от 3 июня 2020 года, передает Цензор.НЕТ.

"С моей точки зрения, в наиболее катастрофический период мы входим где-то с октября этого года. Добавятся политические баталии вокруг местных выборов, которые расшатают страну. А дальше нас догонят экономические последствия пандемии и карантина. Затем - формирование следующего бюджета. А дырка там огромная. И даже транш МВФ не очень это исправит, говорится о последствиях дыр в бюджете, которые сформировали правительства, которые назначал Зеленский. И я думаю, что октябрь-февраль следующего года будет наиболее горячий период, а весна-2021 вообще должна быть катастрофической по изменениям, по результатам той политики, которую проводит сейчас Зеленский. И Россия будет очень в это вкладываться, и Россия будет раздувать все это. А, если брать чисто военный аспект, который никуда не девается, то вообще с октября начинается красный период. Красный. Когда даже военная развязка становится очень вероятной", - заявил Арестович.

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"Именно этого (вывода политического конфликта на улицы. - Ред.) и хочет Россия. Им нужно столкновение. Уличное. Желательно кровавое. И она к этому постепенно ведет. Другое дело, что Зеленский не пойдет на это, скорее всего, потому что он не способен даже обеспечить определенную диктатуру. Он не способен на такой хуторянский путинизм. Есть люди, которые способны. Портнов и компания. Аффилированные с беглецами прежнего режима Януковича и с Россией. Аваков. Но, мне кажется, что Аваков доживает последние дни в статусе министра, вспомните фразу Дюма, "Мера эго преступлений уже превысила терпение людей на земле и Бога - на небе". И вопрос вот в чем: если уйдет Аваков, все на себя перебирает Ермак. А Ермак, на мой взгляд, выглядит человеком, который имеет с Кремлем общие интересы, скажем так деликатно. И весь вопрос будет в степени его влияния на Зеленского. Поскольку Ермак - человек умный, взвешенный, он не будет проводить политику сдачи России демонстративно сильно. Тем более, что Соединенные Штаты влияют тоже", - акцентировал Арестович.

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"Операция "Велюр". Второй будет операция "Мягкий шанкр". Это будет как в апокалипсисе: Зеленский будет не горячим и не холодным. Он будет теплым - худшее, что может быть. Согласно теории игр, любой компромиссный вариант хуже любого крайнего. И вопрос в том, что он - Зеленский - будет проводить политику "я вот за все хорошее, против всего плохого", "было бы хорошо, чтобы коррупционеров посадили, но я этим не руковожу", "было бы хорошо, если бы Путин отдал пленных и прекратил агрессию, но как мы можем это сделать?" и так далее. В ноябре 2020 года истекает год с первой встречи Зеленского с Путиным в нормандском формате. Тот же год, о котором Зеленский говорит, что "если не сработает, я дал Путину год, то будем переходить к плану В". Что это за план В - никому неизвестно. Но там они хитро намекают, что есть даже план С. И я думаю, что в ноябре Зеленский потерпит три катастрофы. Первая - это катастрофа на местных выборах. Она ему гарантирована. У "Слуги народа" нет региональной структуры, и они проигрывают, т.е. мэры и местные советы - областные, городские, поселковые - будут в оппозиции к Зеленскому. Он потеряет страну на низовом уровне. Второе - политика примирения с Путиным, его мольбы и так далее потерпит крах. Он поймет, что с Путиным это не работает. Просто не работает. Даже если ему все отдать, это не сработает. И третье - это будет означать тяжелый политический кризис у самого Зеленского. Во что он выльется? Он выльется в отставку правительства, скорее всего, и, возможно, в досрочные парламентские выборы, скорее всего, которые будут спланированы на весну, или на лето, или на следующую осень, но де-факто парламент станет недееспособным и недейственным. Это означает затяжной внутриполитический кризис с обострением, в сочетании с экономическим кризисом, с безрассудством типа "поставим Саакашвили, может, еще какого-то экспата найдем", и Зеленский начнет терять и ту власть, которую он имеет уже. Это означает лишь одно: власть будет перехвачена такими людьми, как Ермак, и другими группами влияния уже непосредственно. Зеленский в депрессии будет подмахивать те документы, которые ему будут просто подносить, потому что он уже "плывет". Это видно. А "поплывет" еще больше. Он не держит удар в этом. И у нас начнется классическая украинская Чорна Рада, которая заключается в том, что парламент и президент ругаются, местные советы гребут в свою сторону. В общем Украину может спасти только закон об оппозиции", - резюмировал Арестович.

Напомним, 28 октября стало известно, что Арестович стал официальным спикером украинской делегации в ТКГ.