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Новости Политика Украины
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Зеленский (16549) Ермак Андрей (1186) Арестович Алексей (327)

Ермак выглядит человеком, имеющим с Кремлем общие интересы, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ермак выглядит человеком, имеющим с Кремлем общие интересы, - Арестович

Блогер Алексей Арестович, назначенный советником по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, считает, что глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак имеет с Кремлем общие интересы.

Об этом Арестович сказал в интервью Еспресо от 3 июня 2020 года, передает Цензор.НЕТ.

"С моей точки зрения, в наиболее катастрофический период мы входим где-то с октября этого года. Добавятся политические баталии вокруг местных выборов, которые расшатают страну. А дальше нас догонят экономические последствия пандемии и карантина. Затем - формирование следующего бюджета. А дырка там огромная. И даже транш МВФ не очень это исправит, говорится о последствиях дыр в бюджете, которые сформировали правительства, которые назначал Зеленский. И я думаю, что октябрь-февраль следующего года будет наиболее горячий период, а весна-2021 вообще должна быть катастрофической по изменениям, по результатам той политики, которую проводит сейчас Зеленский. И Россия будет очень в это вкладываться, и Россия будет раздувать все это. А, если брать чисто военный аспект, который никуда не девается, то вообще с октября начинается красный период. Красный. Когда даже военная развязка становится очень вероятной", - заявил Арестович.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Андрусив о назначении Арестовича в ТКГ: "Вообще, уже все понятно. И финал недолго ждать"

"Именно этого (вывода политического конфликта на улицы. - Ред.) и хочет Россия. Им нужно столкновение. Уличное. Желательно кровавое. И она к этому постепенно ведет. Другое дело, что Зеленский не пойдет на это, скорее всего, потому что он не способен даже обеспечить определенную диктатуру. Он не способен на такой хуторянский путинизм. Есть люди, которые способны. Портнов и компания. Аффилированные с беглецами прежнего режима Януковича и с Россией. Аваков. Но, мне кажется, что Аваков доживает последние дни в статусе министра, вспомните фразу Дюма, "Мера эго преступлений уже превысила терпение людей на земле и Бога - на небе". И вопрос вот в чем: если уйдет Аваков, все на себя перебирает Ермак. А Ермак, на мой взгляд, выглядит человеком, который имеет с Кремлем общие интересы, скажем так деликатно. И весь вопрос будет в степени его влияния на Зеленского. Поскольку Ермак - человек умный, взвешенный, он не будет проводить политику сдачи России демонстративно сильно. Тем более, что Соединенные Штаты влияют тоже", - акцентировал Арестович.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арестович в 2017 году: Я - не патриот. Меня совершенно не колышут национальные вопросы. Мне на них плевать слюной с высокой вышки

"Операция "Велюр". Второй будет операция "Мягкий шанкр". Это будет как в апокалипсисе: Зеленский будет не горячим и не холодным. Он будет теплым - худшее, что может быть. Согласно теории игр, любой компромиссный вариант хуже любого крайнего. И вопрос в том, что он - Зеленский - будет проводить политику "я вот за все хорошее, против всего плохого", "было бы хорошо, чтобы коррупционеров посадили, но я этим не руковожу", "было бы хорошо, если бы Путин отдал пленных и прекратил агрессию, но как мы можем это сделать?" и так далее. В ноябре 2020 года истекает год с первой встречи Зеленского с Путиным в нормандском формате. Тот же год, о котором Зеленский говорит, что "если не сработает, я дал Путину год, то будем переходить к плану В". Что это за план В - никому неизвестно. Но там они хитро намекают, что есть даже план С. И я думаю, что в ноябре Зеленский потерпит три катастрофы. Первая - это катастрофа на местных выборах. Она ему гарантирована. У "Слуги народа" нет региональной структуры, и они проигрывают, т.е. мэры и местные советы - областные, городские, поселковые - будут в оппозиции к Зеленскому. Он потеряет страну на низовом уровне. Второе - политика примирения с Путиным, его мольбы и так далее потерпит крах. Он поймет, что с Путиным это не работает. Просто не работает. Даже если ему все отдать, это не сработает. И третье - это будет означать тяжелый политический кризис у самого Зеленского. Во что он выльется? Он выльется в отставку правительства, скорее всего, и, возможно, в досрочные парламентские выборы, скорее всего, которые будут спланированы на весну, или на лето, или на следующую осень, но де-факто парламент станет недееспособным и недейственным. Это означает затяжной внутриполитический кризис с обострением, в сочетании с экономическим кризисом, с безрассудством типа "поставим Саакашвили, может, еще какого-то экспата найдем", и Зеленский начнет терять и ту власть, которую он имеет уже. Это означает лишь одно: власть будет перехвачена такими людьми, как Ермак, и другими группами влияния уже непосредственно. Зеленский в депрессии будет подмахивать те документы, которые ему будут просто подносить, потому что он уже "плывет". Это видно. А "поплывет" еще больше. Он не держит удар в этом. И у нас начнется классическая украинская Чорна Рада, которая заключается в том, что парламент и президент ругаются, местные советы гребут в свою сторону. В общем Украину может спасти только закон об оппозиции", - резюмировал Арестович.

Напомним, 28 октября стало известно, что Арестович стал официальным спикером украинской делегации в ТКГ.
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Топ комментарии
+28
Ну почему же выглядит ,это так и есть ,Ермака нужно срочно АРЕСТОВАТЬ ...
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29.10.2020 16:38
+20
Только это говорил Арестович полугодичной давности!
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29.10.2020 16:38
+20
то було влітку, коли його ще не купили.
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29.10.2020 16:42
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Ну почему же выглядит ,это так и есть ,Ермака нужно срочно АРЕСТОВАТЬ ...
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29.10.2020 16:38 Ответить
Ні, тільки вдавити!
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29.10.2020 16:41 Ответить
Это еще зачем?
Инсульт там,инфаркт, катар верхних жевательных копыт...
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29.10.2020 16:52 Ответить
Если оно выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка.
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29.10.2020 16:56 Ответить
Похож на мешок с г**ном.
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29.10.2020 17:03 Ответить
так он таков и есть...
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29.10.2020 19:05 Ответить
Только это говорил Арестович полугодичной давности!
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29.10.2020 16:38 Ответить
Умеют в Цензоре интриговать заглавием.
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29.10.2020 16:49 Ответить
Загоняют Лёшу в вилку Єрмак має вигляд людини, що має з Кремлем спільні інтереси, - Арестович - Цензор.НЕТ 4227 Єрмак має вигляд людини, що має з Кремлем спільні інтереси, - Арестович - Цензор.НЕТ 8676
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29.10.2020 18:10 Ответить
Но все таки говорил же.вчера его поливали за то что он говорил 15 лет назад.человеку свойственно меняться
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29.10.2020 19:06 Ответить
Последние его резкие изменения,которые состоят в безудержном желании засунать зеленскому поглубже язык в ж...,как то совсем не радуют. У Алексея появился реальный шанс про***ть все.
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29.10.2020 20:23 Ответить
Где там безудержное желание хз.
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29.10.2020 20:56 Ответить
не только выглядит а и есть
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29.10.2020 16:38 Ответить
во мля...его ж назначили комуникатором по единому кравчуковскому мнению...а он отсебятину порохоботскую несет Ермак выглядит человеком, имеющим с Кремлем общие интересы, - Арестович - Цензор.НЕТ 9661
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29.10.2020 16:39 Ответить
то було влітку, коли його ще не купили.
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29.10.2020 16:42 Ответить
посмотрим,,посмотрим,каким он к новому году будет...
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29.10.2020 16:47 Ответить
як крещатик - перевзутим
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29.10.2020 16:53 Ответить
Чого обов'язково купили? Це добре, що у ТКГ з'являються адекватні люди, які вміють думати і аналізувати, а це його інтерв'ю наочно демонструє ті його здібності. Погодьтесь Арестович краще ніж фокін чи сивуха.
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29.10.2020 17:34 Ответить
Не погодимося. Якшо ви слідкуєте за його діяльністю, він чітко почав відмазувати Єрмака, і вовочка в нього з іскрєннімі намєрєніями, і Фокін з Кравчуком молодці. Ну і купа інших крємльовський мємов і мислєформ Єрмак має вигляд людини, що має з Кремлем спільні інтереси, - Арестович - Цензор.НЕТ 8174
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29.10.2020 18:13 Ответить
Я регулярно не слідкую за коментарями, тому про відмазування не чув. Але тепер вже пошукаю, бо стало цікаво що він там навідмазував.
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29.10.2020 18:25 Ответить
Ермак выглядит человеком, имеющим с Кремлем общие интересы, - Арестович - Цензор.НЕТ 8251 ну Арестович....арестович тебе Зеля, будеш знати, як порохоботити
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29.10.2020 16:40 Ответить
Ермак выглядит человеком, имеющим с Кремлем общие интересы, - Арестович - Цензор.НЕТ 9475
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29.10.2020 16:42 Ответить
Он никогда небыл порохоботом. А в последрих интервью договорился то того,что они ,,самая деградирующая часть народа,
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29.10.2020 20:27 Ответить
Дайте это Зеле прочитать, пусть у него сделается мигрень.
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29.10.2020 16:42 Ответить
Денис Скарабей "Младший брат" Фокина. Зачем Ермак назначил Арестовича в ТКГ dsnews.ua

После начал российской агрессии на Донбассе бывший разведчик и актер стал блогером - экспертом по АТО, довольно специфичного толка. Примечательно, что бывший актер указывал в своих довоенных интервью, что он с легкостью выдает себя за профессионала в любой области, и считает, что главное - вовремя почувствовать изменение конъюнктуры и изменить линию поведения, чтобы оставаться успешным и удерживать внимание журналистов. Так, после тяжелых боев в феврале 2015 года на Донбассе он уверял своих подписчиков в том, что, кроме Дебальцево, "Украина может себе позволить еще 5 таких котлов, потеряв 30 тысяч убитыми".

Настоящий скандал с блогером вспыхнул в 2017 году, когда он признался, что на протяжении трех лет врал о войне на Донбассе.

"Это была чисто пропагандистская работа, вызванная к жизни военной агрессией России против Украины… Теперь, о моей истинной позиции. Я - не патриот. Причем, не только Украины, а и любого национального государства, как такового. Я "патриот 5-го проекта", проекта объединенной Земли в духе Тейяра де Шардена и Вернадского, Жака Фреско", - написал он и добавил, что его "совершенно не колышат национальные вопросы".

После этого Арестович на какое-то время притих, перестав появляться на ТВ и в СМИ, кроме относительно короткого периода весной 2019 года, когда он критиковал тогда еще кандидата в президенты Зеленского. Вернулся "эксперт " в медиапространство осенью 2019 года, заявив, что с сентября 2018 года служил по контракту под Краматорском, в разведке одной из механизированных бригад, где пережил подрыв и стал, дескать, единственным не задетым в группе.
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29.10.2020 19:11 Ответить
Хороша, свежа июньская новость.
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29.10.2020 16:42 Ответить
це характеристика особи
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29.10.2020 16:43 Ответить
да у него всегда графоман-фонтан и апофения.
95% его "прогнозов" - фантазии.
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29.10.2020 16:46 Ответить
там не фантазии - там манипуляции и внедрение кремлевских мыслеформ Єрмак має вигляд людини, що має з Кремлем спільні інтереси, - Арестович - Цензор.НЕТ 8421
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29.10.2020 18:14 Ответить
похоже, Ермак ее не знал.
Сейчас сидит, взявшись за голову, с мыслью "ё-моё, что ж я сделал?!"
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29.10.2020 16:46 Ответить
Свежая несвежая новость, но Вы внимательно прочитайте: все о чем он говорил в июне сбывается и это уже не гадание на кофейной гуще или конспирология, это- реальность: местные выборы СН проиграны, понимание того, что политика примирения терпит крах уже тоже вырисовывается ( прекращение огня условно, обменов пленными с начала года нет, работа ТКГ заблокирована) в экономике провал, казна пуста отсюда и попытки новых налогов (пересмотр налогообложения недвижимости, налогообложение переводов заробитчан и т.д) Украина на пороге политического кризис,кстати, о возможных досрочных парламнтских выборах поговаривают, иначе чем объяснить периодически появляющиеся опровержения то от СН, то от Разумкова
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29.10.2020 16:59 Ответить
не сбывается. всё наоборот.
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30.10.2020 21:15 Ответить
Как оперативно!
Не прошло и полгода
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29.10.2020 16:44 Ответить
За полгода так и не до всех дошло ?
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29.10.2020 16:47 Ответить
За полгода арестович уже умпел переобутся
Наверное его просто троллят
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29.10.2020 16:50 Ответить
трёхсторонняя группа Ермак выглядит человеком, имеющим с Кремлем общие интересы, - Арестович - Цензор.НЕТ 392 Ермак выглядит человеком, имеющим с Кремлем общие интересы, - Арестович - Цензор.НЕТ 2709
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29.10.2020 16:45 Ответить
Это точно!
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29.10.2020 16:46 Ответить
Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами. (с) Гоголь

Ермак выглядит человеком, имеющим с Кремлем общие интересы, - Арестович - Цензор.НЕТ 8500
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29.10.2020 16:46 Ответить
фуйло за сніданком ?
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29.10.2020 16:54 Ответить
Этот насоветует. Ермак выглядит человеком, имеющим с Кремлем общие интересы, - Арестович - Цензор.НЕТ 2
С таким же успехом в советники можно было назначить Вятровича или Турчинова.
Мира не будет.
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29.10.2020 16:46 Ответить
А вам би хоч капітуляцію, аби мір гуззкій.
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29.10.2020 16:49 Ответить
Давай ещё про "красные линии"....
По методичке чешешь?
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29.10.2020 16:53 Ответить
Ти про яку методичку? Кацапську? Про "мірлюбойценой", "одиннарот", "какуюстранупросрали", по якій ти шпариш?
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29.10.2020 16:56 Ответить
Куйловского мира не будет. Передай кацапам.
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29.10.2020 16:50 Ответить
Сампередай. Ермак выглядит человеком, имеющим с Кремлем общие интересы, - Арестович - Цензор.НЕТ 7268
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29.10.2020 16:54 Ответить
а ти ніби не спілкуєшся Ермак выглядит человеком, имеющим с Кремлем общие интересы, - Арестович - Цензор.НЕТ 5014
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29.10.2020 16:55 Ответить
це визнання заслуг В'ятровича з Турчиновим
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29.10.2020 16:54 Ответить
Він буде шукати зелену лінію серед червоних ліній Зеленського
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29.10.2020 17:07 Ответить
Навіщо цитувати стару версію Арестовича?
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29.10.2020 16:50 Ответить
комментарии здесь и не только говорят о серьезных душевных травмах украинского народа
одни ищут кому бы продаться, а другие - зрадойобствуют

например, азербайджанцы в нынешней войне ведут себя намного спокойнее и взвешеннее
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29.10.2020 16:53 Ответить
Не треба тут зображати з себе Арестовича. Ермак выглядит человеком, имеющим с Кремлем общие интересы, - Арестович - Цензор.НЕТ 4385
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29.10.2020 16:54 Ответить
я никого не изображаю, я всегда свой собственный
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29.10.2020 16:56 Ответить
Ваша риторика дивним чином збігається з риторикою героя статті, навіть висловами.))
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29.10.2020 17:01 Ответить
Ця мерзота тут вже всі коменти "заумничала".
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29.10.2020 17:34 Ответить
це ти про себе?
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29.10.2020 23:34 Ответить
а мені здається, що ти брехун
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29.10.2020 23:34 Ответить
Швидше за все тут є такі
1. Прахоботи, зеленці, запроданці
2. Ті що ностальгують по СРСР
3. Є також для чких УКРАЇНА ПОНАД УСЕ
4. Пофігісти

Я особисто за Україну.
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29.10.2020 17:04 Ответить
я - за Україну

але ж є тут і ті, хто начебто за Україну, але вони є дебілами, тому тільки шкодять
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29.10.2020 23:35 Ответить
Для ватників.
Арестович в 2017 году: Я - не патриот. Меня совершенно не колышут национальные вопросы. Мне на них плевать слюной с высокой вышки.
Для патріотів.
Ермак выглядит человеком, имеющим с Кремлем общие интересы, - Арестович.
Який гнучкий тоффаріщ. Розтяжка, як у зЕзидента. А значить проти України.
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29.10.2020 16:53 Ответить
Москалі не вийдуть добровільно з українських територій.Не для того вони розпочали війну.щоб просто взяти і вийти.
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29.10.2020 16:55 Ответить
Це геополітика - паРаша, то є імперія, яка помирає в агонії.

Мертвий хватає живого
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29.10.2020 16:59 Ответить
"В общем Украину может спасти только закон об оппозиции"
***
Я не погоджуюсь. Потрібно змінити форму державного управління. Перейти до парламентської республіки, а президенту залишити повноваження англійської королеви.
Також в Виборчий Кодекс внести статтю, що народ має право провести референдум на відставку любого державного службовця або розпуск державного органу влади.
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29.10.2020 16:56 Ответить
Хочу повангувати, чом би ні: Єрмак набуває присмаку токсичності - дивне призначення після Оману, сумнівні зв"язки з Забордюр"ям, зливи з ОП, аудієнція МІ-6 з Потерпілим щодо кротів, просрані вибори. Скоро (1-2-3 місяці) Буба звільнить Єрмака, бо той вже наклав на уклоніста дуже густу тінь, а тепла ванночка з качечкою уже явно перегріта і припікає. Зеленський самостійно не може працювати, йому потрібний поряд розумний дядя з яйцями - це по життю так у нього (можете перевірити в жизнєопісаніях величного політика). Таким дядею може бути Арестович - Олексій непоганий психолог, вміє розумними словами охмирити будь-кого, володіє прийомами пропаганди і впливом на психіку. У мене передчуття, що скоро Арестович посяде замість Єрмака. Чесно кажучи, це було б прогресом, бо я вірю, що Арестович зі бзиками, але не кінчений і під присягою офіцера. Десь так.
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29.10.2020 17:16 Ответить
Сейчас Леша кается перед ермаком и утверждает что его слова "вырваны из контекста.)
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29.10.2020 17:31 Ответить
Он решил на новой должности долго не задерживаться.
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29.10.2020 17:31 Ответить
Этот "военный эксперт" Арестович уже наговорил на десять бочек арестантов.Теперь будет бумерангом по харюсу получать.
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29.10.2020 17:31 Ответить
увидел название статьи, и не пожалел что не прочитал ее..
кароче, театр Арестовича, это не мой мозг!.. всем удачи и терпения!
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29.10.2020 17:43 Ответить
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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29.10.2020 17:44 Ответить
Сталось так , як і передбачив Арестович: "И я думаю, что в ноябре Зеленский потерпит три катастрофы. Первая - это катастрофа на местных выборах... Второе - политика примирения с Путиным... И третье - это будет означать тяжелый политический кризис у самого Зеленского.

За результатами виборів так і є. Майже у всіх обласних центрах владу виграли постмайданні мери, які прийшли до влади, позиціонуючи себе як учасника Революції Гідності або активно допомагав добровольцям АТО, - "мэры и местные советы - областные, городские, поселковые - будут в оппозиции к Зеленскому".

Очевидно, що дострокові вибори - це питання часу, - "Во что он выльется? Он выльется в отставку правительства, скорее всего, и, возможно, в досрочные парламентские выборы".
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29.10.2020 17:47 Ответить
В том,что зебуины потеряют свой рейтинг за год было понятно сразу после выборов. Слишком много обещали всего,всем и сразу. И если Алексей уверен,что он один это понимал,то это его проблемы. Хотя сейчас его прогнозы полугодичной давности звучат как троллинг Алексея прежного.
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29.10.2020 20:36 Ответить
"Единый голос" Украины в ТКГ Арестович называл избирателей Зеленского "вульгарными долбо#бами"
Юрий Бутусов
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29.10.2020 17:53 Ответить
Концепция поменялась на 180 градусов -теперь Бутусов,,сливной бачек,, а порохоботы,, деграданты,,.
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29.10.2020 20:38 Ответить
За півтора роки навіть виборці Зеленського зрозуміли, що до Зе команди приєдналися не тільки беспринципні артисти, але й професійні аферисти, на яких тавра ніде ставити. Андрій Єрмак, Давід Арахамія, Олександр Дубінський, Олександр Корнієнко, Максим Бужанський, Микола Тищенко та інші "слуги народу" - всі вони готові працювати лише заради власного збагачення та відпрацьовувати завдання, які їм ставлять спонсори та, що ще гірше, російські куратори.
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29.10.2020 18:07 Ответить
Бутусов респект!
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29.10.2020 18:51 Ответить
люди пока шляпы скинут, уже в хомутах окажутся. ЕС у людей ничего не будет спрашивать, они просто не станут ничего иметь с нашими "херантами" а хлебать то всем нам.
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29.10.2020 20:21 Ответить
 
 