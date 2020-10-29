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Новини Політика України
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Зеленський (17450) Єрмак Андрій (1229) Арестович Олексій (372)

Єрмак має вигляд людини, що має з Кремлем спільні інтереси, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Єрмак має вигляд людини, що має з Кремлем спільні інтереси, - Арестович

Блогер Олексій Арестович, призначений радником з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу, вважає, що глава Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак має з Кремлем спільні інтереси.

Про це Арестович сказав в інтерв'ю Еспресо від 3 червня 2020 року, передає Цензор.НЕТ.

"З моєї точки зору, у найбільш катастрофічний період ми входимо десь з жовтня цього року. Додадуться політичні баталії навколо місцевих виборів, які розхитають країну. А далі нас наздоженуть економічні наслідки пандемії і карантину. Потім - формування наступного бюджету. А дірка там величезна. І навіть транш МВФ не дуже це виправить, йдеться про наслідки дірок в бюджеті, які сформували уряди, які призначав Зеленський. І я думаю, що жовтень-лютий наступного року буде найбільш гарячий період, а весна-2021 взагалі має бути катастрофічною за змінами, за наслідками тієї політики, яку проводить зараз Зеленський. І Росія буде дуже в це вкладатися, і Росія буде роздмухувати усе це. А, якщо брати суто військовий аспект, який нікуди не дівається, то взагалі з жовтня починається червоний період. Червоний. Коли навіть воєнна розв’язка стає дуже вірогідною.", - заявив Арестович.

"Саме цього (виведення політичного конфлікту на вулиці -ред.) і прагне Росія. Їм потрібне зіткнення. Вуличне. Бажано криваве. І вона до цього поступово веде. Інша справа, що Зеленський не піде на це, скоріш за все, тому що він не здатний навіть забезпечити певну диктатуру. Він не здатний на такий хуторянський путінізм. Є люди, які здатні. Портнов і компанія. Афілійовані з втікачами колишнього режиму Януковича і з Росією. Аваков. Але, мені здається, що Аваков доживає останні дні в статусі міністра, згадайте фразу Дюма, "мєра єго прєступлєній уже прєвисіла тєрпєніє людєй на зємлє і Бога - на нєбє". І питання ось у чому: якщо піде Аваков, все на себе перебирає Єрмак. А Єрмак, як на мене, виглядає людиною, яка має з Кремлем спільні інтереси, скажемо так делікатно. І все питання буде - у мірі його впливу на Зеленського. Оскільки Єрмак - людина розумна, виважена, він не буде проводити політику здачі Росії демонстративно сильно. Тим більше, що Сполучені Штати впливають так само", - акцентував Арестович.

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"Операція "Велюр". Другою буде операція "М’який шанкр". Це буде як в апокаліпсисі: Зеленський буде не гарячим і не прохолодним. Він буде теплим - найгірше, що може бути. Згідно з теорією ігор, будь-який компромісний варіант гірший будь-якого крайнього. І питання у тому, що він - Зеленський - буде проводити політику "я от за все хороше, проти всього поганого", "було б гарно, щоб корупціонерів посадили, але ж я цим не керую", "було б гарно, якби Путін віддав полонених і припинив агресію - але ж як ми можемо це зробити?" і так далі. У листопаді 2020 року спливає рік з першої зустрічі Зеленського із Путіним у Нормандському форматі. Той самий рік, про який Зеленський каже, що "якщо не спрацює, я дав Путіну рік, то будемо переходити до плану В". Що це за план В - нікому невідомо. Але там вони хитро натякають, що є навіть план С. І я думаю, що у листопаді Зеленський зазнає трьох катастроф. Перша - це катастрофа на місцевих виборах. Вона йому гарантована. У "Слуги народу" немає регіональної структури і вони програють, тобто мери і місцеві ради - обласні, міські, селищні - будуть в опозиції до Зеленського. Він втратить країну на низовому рівні. Друге - політика замирення з Путіним, його благання і так далі, зазнає краху. Він зрозуміє, що з Путіним це не працює. Просто не працює. Навіть, якщо йому все віддати, це не спрацює. І третє - це буде означати важку політичну кризу у самого Зеленського. У що вона виллється? Вона виллється у відставку уряду, скоріш за все і, можливо, у дострокові парламентські вибори, скоріш за все, які будуть сплановані на весну або на літо, або на наступну осінь, але де-факто парламент стане недієздатним і недієвим. Це означає затяжну внутрішньополітичну кризу, з загостренням, з поєднанням з економічною кризою, з безглуздям типу "поставимо Саакашвілі чи може ще якогось там експата знайдемо", і Зеленський почне втрачати і ту владу, яку він має вже. Це означає лише одне: влада буде перехоплена такими людьми, як Єрмак, і іншими групами впливу вже безпосередньо, Зеленський у депресії буде підмахувати ті документи, які йому будуть просто підносити, тому що він вже "пливе". Це видно. А "попливе" ще більше. Він не тримає удар у цьому. І в нас почнеться класична українська Чорна Рада, яка полягає у тому, що парламент і президент лаються, місцеві ради гребуть в свій бік. Загалом Україну може врятувати лише закон про опозицію", - резюмував Арестович.

Нагадаємо, 28 жовтня стало відомо, що Арестович став офіційним речником української делегації в ТКГ.
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Топ коментарі
+28
Ну почему же выглядит ,это так и есть ,Ермака нужно срочно АРЕСТОВАТЬ ...
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29.10.2020 16:38
+20
Только это говорил Арестович полугодичной давности!
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29.10.2020 16:38
+20
то було влітку, коли його ще не купили.
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29.10.2020 16:42
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Ну почему же выглядит ,это так и есть ,Ермака нужно срочно АРЕСТОВАТЬ ...
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29.10.2020 16:38 Відповісти
Ні, тільки вдавити!
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29.10.2020 16:41 Відповісти
Это еще зачем?
Инсульт там,инфаркт, катар верхних жевательных копыт...
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29.10.2020 16:52 Відповісти
Если оно выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка.
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29.10.2020 16:56 Відповісти
Похож на мешок с г**ном.
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29.10.2020 17:03 Відповісти
так он таков и есть...
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29.10.2020 19:05 Відповісти
Только это говорил Арестович полугодичной давности!
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29.10.2020 16:38 Відповісти
Умеют в Цензоре интриговать заглавием.
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29.10.2020 16:49 Відповісти
Загоняют Лёшу в вилку Єрмак має вигляд людини, що має з Кремлем спільні інтереси, - Арестович - Цензор.НЕТ 4227 Єрмак має вигляд людини, що має з Кремлем спільні інтереси, - Арестович - Цензор.НЕТ 8676
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29.10.2020 18:10 Відповісти
Но все таки говорил же.вчера его поливали за то что он говорил 15 лет назад.человеку свойственно меняться
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29.10.2020 19:06 Відповісти
Последние его резкие изменения,которые состоят в безудержном желании засунать зеленскому поглубже язык в ж...,как то совсем не радуют. У Алексея появился реальный шанс про***ть все.
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29.10.2020 20:23 Відповісти
Где там безудержное желание хз.
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29.10.2020 20:56 Відповісти
не только выглядит а и есть
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29.10.2020 16:38 Відповісти
во мля...его ж назначили комуникатором по единому кравчуковскому мнению...а он отсебятину порохоботскую несет Ермак выглядит человеком, имеющим с Кремлем общие интересы, - Арестович - Цензор.НЕТ 9661
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29.10.2020 16:39 Відповісти
то було влітку, коли його ще не купили.
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29.10.2020 16:42 Відповісти
посмотрим,,посмотрим,каким он к новому году будет...
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29.10.2020 16:47 Відповісти
як крещатик - перевзутим
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29.10.2020 16:53 Відповісти
Чого обов'язково купили? Це добре, що у ТКГ з'являються адекватні люди, які вміють думати і аналізувати, а це його інтерв'ю наочно демонструє ті його здібності. Погодьтесь Арестович краще ніж фокін чи сивуха.
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29.10.2020 17:34 Відповісти
Не погодимося. Якшо ви слідкуєте за його діяльністю, він чітко почав відмазувати Єрмака, і вовочка в нього з іскрєннімі намєрєніями, і Фокін з Кравчуком молодці. Ну і купа інших крємльовський мємов і мислєформ Єрмак має вигляд людини, що має з Кремлем спільні інтереси, - Арестович - Цензор.НЕТ 8174
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29.10.2020 18:13 Відповісти
Я регулярно не слідкую за коментарями, тому про відмазування не чув. Але тепер вже пошукаю, бо стало цікаво що він там навідмазував.
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29.10.2020 18:25 Відповісти
Ермак выглядит человеком, имеющим с Кремлем общие интересы, - Арестович - Цензор.НЕТ 8251 ну Арестович....арестович тебе Зеля, будеш знати, як порохоботити
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29.10.2020 16:40 Відповісти
Ермак выглядит человеком, имеющим с Кремлем общие интересы, - Арестович - Цензор.НЕТ 9475
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29.10.2020 16:42 Відповісти
Он никогда небыл порохоботом. А в последрих интервью договорился то того,что они ,,самая деградирующая часть народа,
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29.10.2020 20:27 Відповісти
Дайте это Зеле прочитать, пусть у него сделается мигрень.
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29.10.2020 16:42 Відповісти
Денис Скарабей "Младший брат" Фокина. Зачем Ермак назначил Арестовича в ТКГ dsnews.ua

После начал российской агрессии на Донбассе бывший разведчик и актер стал блогером - экспертом по АТО, довольно специфичного толка. Примечательно, что бывший актер указывал в своих довоенных интервью, что он с легкостью выдает себя за профессионала в любой области, и считает, что главное - вовремя почувствовать изменение конъюнктуры и изменить линию поведения, чтобы оставаться успешным и удерживать внимание журналистов. Так, после тяжелых боев в феврале 2015 года на Донбассе он уверял своих подписчиков в том, что, кроме Дебальцево, "Украина может себе позволить еще 5 таких котлов, потеряв 30 тысяч убитыми".

Настоящий скандал с блогером вспыхнул в 2017 году, когда он признался, что на протяжении трех лет врал о войне на Донбассе.

"Это была чисто пропагандистская работа, вызванная к жизни военной агрессией России против Украины… Теперь, о моей истинной позиции. Я - не патриот. Причем, не только Украины, а и любого национального государства, как такового. Я "патриот 5-го проекта", проекта объединенной Земли в духе Тейяра де Шардена и Вернадского, Жака Фреско", - написал он и добавил, что его "совершенно не колышат национальные вопросы".

После этого Арестович на какое-то время притих, перестав появляться на ТВ и в СМИ, кроме относительно короткого периода весной 2019 года, когда он критиковал тогда еще кандидата в президенты Зеленского. Вернулся "эксперт " в медиапространство осенью 2019 года, заявив, что с сентября 2018 года служил по контракту под Краматорском, в разведке одной из механизированных бригад, где пережил подрыв и стал, дескать, единственным не задетым в группе.
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29.10.2020 19:11 Відповісти
Хороша, свежа июньская новость.
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29.10.2020 16:42 Відповісти
це характеристика особи
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29.10.2020 16:43 Відповісти
да у него всегда графоман-фонтан и апофения.
95% его "прогнозов" - фантазии.
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29.10.2020 16:46 Відповісти
там не фантазии - там манипуляции и внедрение кремлевских мыслеформ Єрмак має вигляд людини, що має з Кремлем спільні інтереси, - Арестович - Цензор.НЕТ 8421
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29.10.2020 18:14 Відповісти
похоже, Ермак ее не знал.
Сейчас сидит, взявшись за голову, с мыслью "ё-моё, что ж я сделал?!"
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29.10.2020 16:46 Відповісти
Свежая несвежая новость, но Вы внимательно прочитайте: все о чем он говорил в июне сбывается и это уже не гадание на кофейной гуще или конспирология, это- реальность: местные выборы СН проиграны, понимание того, что политика примирения терпит крах уже тоже вырисовывается ( прекращение огня условно, обменов пленными с начала года нет, работа ТКГ заблокирована) в экономике провал, казна пуста отсюда и попытки новых налогов (пересмотр налогообложения недвижимости, налогообложение переводов заробитчан и т.д) Украина на пороге политического кризис,кстати, о возможных досрочных парламнтских выборах поговаривают, иначе чем объяснить периодически появляющиеся опровержения то от СН, то от Разумкова
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29.10.2020 16:59 Відповісти
не сбывается. всё наоборот.
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30.10.2020 21:15 Відповісти
Как оперативно!
Не прошло и полгода
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29.10.2020 16:44 Відповісти
За полгода так и не до всех дошло ?
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29.10.2020 16:47 Відповісти
За полгода арестович уже умпел переобутся
Наверное его просто троллят
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29.10.2020 16:50 Відповісти
трёхсторонняя группа Ермак выглядит человеком, имеющим с Кремлем общие интересы, - Арестович - Цензор.НЕТ 392 Ермак выглядит человеком, имеющим с Кремлем общие интересы, - Арестович - Цензор.НЕТ 2709
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29.10.2020 16:45 Відповісти
Это точно!
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29.10.2020 16:46 Відповісти
Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами. (с) Гоголь

Ермак выглядит человеком, имеющим с Кремлем общие интересы, - Арестович - Цензор.НЕТ 8500
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29.10.2020 16:46 Відповісти
фуйло за сніданком ?
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29.10.2020 16:54 Відповісти
Этот насоветует. Ермак выглядит человеком, имеющим с Кремлем общие интересы, - Арестович - Цензор.НЕТ 2
С таким же успехом в советники можно было назначить Вятровича или Турчинова.
Мира не будет.
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29.10.2020 16:46 Відповісти
А вам би хоч капітуляцію, аби мір гуззкій.
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29.10.2020 16:49 Відповісти
Давай ещё про "красные линии"....
По методичке чешешь?
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29.10.2020 16:53 Відповісти
Ти про яку методичку? Кацапську? Про "мірлюбойценой", "одиннарот", "какуюстранупросрали", по якій ти шпариш?
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29.10.2020 16:56 Відповісти
Куйловского мира не будет. Передай кацапам.
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29.10.2020 16:50 Відповісти
Сампередай. Ермак выглядит человеком, имеющим с Кремлем общие интересы, - Арестович - Цензор.НЕТ 7268
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29.10.2020 16:54 Відповісти
а ти ніби не спілкуєшся Ермак выглядит человеком, имеющим с Кремлем общие интересы, - Арестович - Цензор.НЕТ 5014
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29.10.2020 16:55 Відповісти
це визнання заслуг В'ятровича з Турчиновим
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29.10.2020 16:54 Відповісти
Він буде шукати зелену лінію серед червоних ліній Зеленського
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29.10.2020 17:07 Відповісти
Навіщо цитувати стару версію Арестовича?
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29.10.2020 16:50 Відповісти
комментарии здесь и не только говорят о серьезных душевных травмах украинского народа
одни ищут кому бы продаться, а другие - зрадойобствуют

например, азербайджанцы в нынешней войне ведут себя намного спокойнее и взвешеннее
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29.10.2020 16:53 Відповісти
Не треба тут зображати з себе Арестовича. Ермак выглядит человеком, имеющим с Кремлем общие интересы, - Арестович - Цензор.НЕТ 4385
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29.10.2020 16:54 Відповісти
я никого не изображаю, я всегда свой собственный
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29.10.2020 16:56 Відповісти
Ваша риторика дивним чином збігається з риторикою героя статті, навіть висловами.))
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29.10.2020 17:01 Відповісти
Ця мерзота тут вже всі коменти "заумничала".
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29.10.2020 17:34 Відповісти
це ти про себе?
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29.10.2020 23:34 Відповісти
а мені здається, що ти брехун
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29.10.2020 23:34 Відповісти
Швидше за все тут є такі
1. Прахоботи, зеленці, запроданці
2. Ті що ностальгують по СРСР
3. Є також для чких УКРАЇНА ПОНАД УСЕ
4. Пофігісти

Я особисто за Україну.
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29.10.2020 17:04 Відповісти
я - за Україну

але ж є тут і ті, хто начебто за Україну, але вони є дебілами, тому тільки шкодять
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29.10.2020 23:35 Відповісти
Для ватників.
Арестович в 2017 году: Я - не патриот. Меня совершенно не колышут национальные вопросы. Мне на них плевать слюной с высокой вышки.
Для патріотів.
Ермак выглядит человеком, имеющим с Кремлем общие интересы, - Арестович.
Який гнучкий тоффаріщ. Розтяжка, як у зЕзидента. А значить проти України.
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29.10.2020 16:53 Відповісти
Москалі не вийдуть добровільно з українських територій.Не для того вони розпочали війну.щоб просто взяти і вийти.
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29.10.2020 16:55 Відповісти
Це геополітика - паРаша, то є імперія, яка помирає в агонії.

Мертвий хватає живого
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29.10.2020 16:59 Відповісти
"В общем Украину может спасти только закон об оппозиции"
***
Я не погоджуюсь. Потрібно змінити форму державного управління. Перейти до парламентської республіки, а президенту залишити повноваження англійської королеви.
Також в Виборчий Кодекс внести статтю, що народ має право провести референдум на відставку любого державного службовця або розпуск державного органу влади.
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29.10.2020 16:56 Відповісти
Хочу повангувати, чом би ні: Єрмак набуває присмаку токсичності - дивне призначення після Оману, сумнівні зв"язки з Забордюр"ям, зливи з ОП, аудієнція МІ-6 з Потерпілим щодо кротів, просрані вибори. Скоро (1-2-3 місяці) Буба звільнить Єрмака, бо той вже наклав на уклоніста дуже густу тінь, а тепла ванночка з качечкою уже явно перегріта і припікає. Зеленський самостійно не може працювати, йому потрібний поряд розумний дядя з яйцями - це по життю так у нього (можете перевірити в жизнєопісаніях величного політика). Таким дядею може бути Арестович - Олексій непоганий психолог, вміє розумними словами охмирити будь-кого, володіє прийомами пропаганди і впливом на психіку. У мене передчуття, що скоро Арестович посяде замість Єрмака. Чесно кажучи, це було б прогресом, бо я вірю, що Арестович зі бзиками, але не кінчений і під присягою офіцера. Десь так.
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29.10.2020 17:16 Відповісти
Сейчас Леша кается перед ермаком и утверждает что его слова "вырваны из контекста.)
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29.10.2020 17:31 Відповісти
Он решил на новой должности долго не задерживаться.
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29.10.2020 17:31 Відповісти
Этот "военный эксперт" Арестович уже наговорил на десять бочек арестантов.Теперь будет бумерангом по харюсу получать.
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29.10.2020 17:31 Відповісти
увидел название статьи, и не пожалел что не прочитал ее..
кароче, театр Арестовича, это не мой мозг!.. всем удачи и терпения!
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29.10.2020 17:43 Відповісти
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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29.10.2020 17:44 Відповісти
Сталось так , як і передбачив Арестович: "И я думаю, что в ноябре Зеленский потерпит три катастрофы. Первая - это катастрофа на местных выборах... Второе - политика примирения с Путиным... И третье - это будет означать тяжелый политический кризис у самого Зеленского.

За результатами виборів так і є. Майже у всіх обласних центрах владу виграли постмайданні мери, які прийшли до влади, позиціонуючи себе як учасника Революції Гідності або активно допомагав добровольцям АТО, - "мэры и местные советы - областные, городские, поселковые - будут в оппозиции к Зеленскому".

Очевидно, що дострокові вибори - це питання часу, - "Во что он выльется? Он выльется в отставку правительства, скорее всего, и, возможно, в досрочные парламентские выборы".
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29.10.2020 17:47 Відповісти
В том,что зебуины потеряют свой рейтинг за год было понятно сразу после выборов. Слишком много обещали всего,всем и сразу. И если Алексей уверен,что он один это понимал,то это его проблемы. Хотя сейчас его прогнозы полугодичной давности звучат как троллинг Алексея прежного.
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29.10.2020 20:36 Відповісти
"Единый голос" Украины в ТКГ Арестович называл избирателей Зеленского "вульгарными долбо#бами"
Юрий Бутусов
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29.10.2020 17:53 Відповісти
Концепция поменялась на 180 градусов -теперь Бутусов,,сливной бачек,, а порохоботы,, деграданты,,.
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29.10.2020 20:38 Відповісти
За півтора роки навіть виборці Зеленського зрозуміли, що до Зе команди приєдналися не тільки беспринципні артисти, але й професійні аферисти, на яких тавра ніде ставити. Андрій Єрмак, Давід Арахамія, Олександр Дубінський, Олександр Корнієнко, Максим Бужанський, Микола Тищенко та інші "слуги народу" - всі вони готові працювати лише заради власного збагачення та відпрацьовувати завдання, які їм ставлять спонсори та, що ще гірше, російські куратори.
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29.10.2020 18:07 Відповісти
Бутусов респект!
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29.10.2020 18:51 Відповісти
люди пока шляпы скинут, уже в хомутах окажутся. ЕС у людей ничего не будет спрашивать, они просто не станут ничего иметь с нашими "херантами" а хлебать то всем нам.
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29.10.2020 20:21 Відповісти
 
 