Єрмак має вигляд людини, що має з Кремлем спільні інтереси, - Арестович
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Блогер Олексій Арестович, призначений радником з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу, вважає, що глава Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак має з Кремлем спільні інтереси.
Про це Арестович сказав в інтерв'ю Еспресо від 3 червня 2020 року, передає Цензор.НЕТ.
"З моєї точки зору, у найбільш катастрофічний період ми входимо десь з жовтня цього року. Додадуться політичні баталії навколо місцевих виборів, які розхитають країну. А далі нас наздоженуть економічні наслідки пандемії і карантину. Потім - формування наступного бюджету. А дірка там величезна. І навіть транш МВФ не дуже це виправить, йдеться про наслідки дірок в бюджеті, які сформували уряди, які призначав Зеленський. І я думаю, що жовтень-лютий наступного року буде найбільш гарячий період, а весна-2021 взагалі має бути катастрофічною за змінами, за наслідками тієї політики, яку проводить зараз Зеленський. І Росія буде дуже в це вкладатися, і Росія буде роздмухувати усе це. А, якщо брати суто військовий аспект, який нікуди не дівається, то взагалі з жовтня починається червоний період. Червоний. Коли навіть воєнна розв’язка стає дуже вірогідною.", - заявив Арестович.
"Саме цього (виведення політичного конфлікту на вулиці -ред.) і прагне Росія. Їм потрібне зіткнення. Вуличне. Бажано криваве. І вона до цього поступово веде. Інша справа, що Зеленський не піде на це, скоріш за все, тому що він не здатний навіть забезпечити певну диктатуру. Він не здатний на такий хуторянський путінізм. Є люди, які здатні. Портнов і компанія. Афілійовані з втікачами колишнього режиму Януковича і з Росією. Аваков. Але, мені здається, що Аваков доживає останні дні в статусі міністра, згадайте фразу Дюма, "мєра єго прєступлєній уже прєвисіла тєрпєніє людєй на зємлє і Бога - на нєбє". І питання ось у чому: якщо піде Аваков, все на себе перебирає Єрмак. А Єрмак, як на мене, виглядає людиною, яка має з Кремлем спільні інтереси, скажемо так делікатно. І все питання буде - у мірі його впливу на Зеленського. Оскільки Єрмак - людина розумна, виважена, він не буде проводити політику здачі Росії демонстративно сильно. Тим більше, що Сполучені Штати впливають так само", - акцентував Арестович.
"Операція "Велюр". Другою буде операція "М’який шанкр". Це буде як в апокаліпсисі: Зеленський буде не гарячим і не прохолодним. Він буде теплим - найгірше, що може бути. Згідно з теорією ігор, будь-який компромісний варіант гірший будь-якого крайнього. І питання у тому, що він - Зеленський - буде проводити політику "я от за все хороше, проти всього поганого", "було б гарно, щоб корупціонерів посадили, але ж я цим не керую", "було б гарно, якби Путін віддав полонених і припинив агресію - але ж як ми можемо це зробити?" і так далі. У листопаді 2020 року спливає рік з першої зустрічі Зеленського із Путіним у Нормандському форматі. Той самий рік, про який Зеленський каже, що "якщо не спрацює, я дав Путіну рік, то будемо переходити до плану В". Що це за план В - нікому невідомо. Але там вони хитро натякають, що є навіть план С. І я думаю, що у листопаді Зеленський зазнає трьох катастроф. Перша - це катастрофа на місцевих виборах. Вона йому гарантована. У "Слуги народу" немає регіональної структури і вони програють, тобто мери і місцеві ради - обласні, міські, селищні - будуть в опозиції до Зеленського. Він втратить країну на низовому рівні. Друге - політика замирення з Путіним, його благання і так далі, зазнає краху. Він зрозуміє, що з Путіним це не працює. Просто не працює. Навіть, якщо йому все віддати, це не спрацює. І третє - це буде означати важку політичну кризу у самого Зеленського. У що вона виллється? Вона виллється у відставку уряду, скоріш за все і, можливо, у дострокові парламентські вибори, скоріш за все, які будуть сплановані на весну або на літо, або на наступну осінь, але де-факто парламент стане недієздатним і недієвим. Це означає затяжну внутрішньополітичну кризу, з загостренням, з поєднанням з економічною кризою, з безглуздям типу "поставимо Саакашвілі чи може ще якогось там експата знайдемо", і Зеленський почне втрачати і ту владу, яку він має вже. Це означає лише одне: влада буде перехоплена такими людьми, як Єрмак, і іншими групами впливу вже безпосередньо, Зеленський у депресії буде підмахувати ті документи, які йому будуть просто підносити, тому що він вже "пливе". Це видно. А "попливе" ще більше. Він не тримає удар у цьому. І в нас почнеться класична українська Чорна Рада, яка полягає у тому, що парламент і президент лаються, місцеві ради гребуть в свій бік. Загалом Україну може врятувати лише закон про опозицію", - резюмував Арестович.
Нагадаємо, 28 жовтня стало відомо, що Арестович став офіційним речником української делегації в ТКГ.
Будь ласка, зачекайте...
Инсульт там,инфаркт, катар верхних жевательных копыт...
После начал российской агрессии на Донбассе бывший разведчик и актер стал блогером - экспертом по АТО, довольно специфичного толка. Примечательно, что бывший актер указывал в своих довоенных интервью, что он с легкостью выдает себя за профессионала в любой области, и считает, что главное - вовремя почувствовать изменение конъюнктуры и изменить линию поведения, чтобы оставаться успешным и удерживать внимание журналистов. Так, после тяжелых боев в феврале 2015 года на Донбассе он уверял своих подписчиков в том, что, кроме Дебальцево, "Украина может себе позволить еще 5 таких котлов, потеряв 30 тысяч убитыми".
Настоящий скандал с блогером вспыхнул в 2017 году, когда он признался, что на протяжении трех лет врал о войне на Донбассе.
"Это была чисто пропагандистская работа, вызванная к жизни военной агрессией России против Украины… Теперь, о моей истинной позиции. Я - не патриот. Причем, не только Украины, а и любого национального государства, как такового. Я "патриот 5-го проекта", проекта объединенной Земли в духе Тейяра де Шардена и Вернадского, Жака Фреско", - написал он и добавил, что его "совершенно не колышат национальные вопросы".
После этого Арестович на какое-то время притих, перестав появляться на ТВ и в СМИ, кроме относительно короткого периода весной 2019 года, когда он критиковал тогда еще кандидата в президенты Зеленского. Вернулся "эксперт " в медиапространство осенью 2019 года, заявив, что с сентября 2018 года служил по контракту под Краматорском, в разведке одной из механизированных бригад, где пережил подрыв и стал, дескать, единственным не задетым в группе.
95% его "прогнозов" - фантазии.
Сейчас сидит, взявшись за голову, с мыслью "ё-моё, что ж я сделал?!"
Не прошло и полгода
Наверное его просто троллят
С таким же успехом в советники можно было назначить Вятровича или Турчинова.
Мира не будет.
По методичке чешешь?
одни ищут кому бы продаться, а другие - зрадойобствуют
например, азербайджанцы в нынешней войне ведут себя намного спокойнее и взвешеннее
1. Прахоботи, зеленці, запроданці
2. Ті що ностальгують по СРСР
3. Є також для чких УКРАЇНА ПОНАД УСЕ
4. Пофігісти
Я особисто за Україну.
але ж є тут і ті, хто начебто за Україну, але вони є дебілами, тому тільки шкодять
Арестович в 2017 году: Я - не патриот. Меня совершенно не колышут национальные вопросы. Мне на них плевать слюной с высокой вышки.
Для патріотів.
Ермак выглядит человеком, имеющим с Кремлем общие интересы, - Арестович.
Який гнучкий тоффаріщ. Розтяжка, як у зЕзидента. А значить проти України.
Мертвий хватає живого
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Я не погоджуюсь. Потрібно змінити форму державного управління. Перейти до парламентської республіки, а президенту залишити повноваження англійської королеви.
Також в Виборчий Кодекс внести статтю, що народ має право провести референдум на відставку любого державного службовця або розпуск державного органу влади.
кароче, театр Арестовича, это не мой мозг!.. всем удачи и терпения!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
За результатами виборів так і є. Майже у всіх обласних центрах владу виграли постмайданні мери, які прийшли до влади, позиціонуючи себе як учасника Революції Гідності або активно допомагав добровольцям АТО, - "мэры и местные советы - областные, городские, поселковые - будут в оппозиции к Зеленскому".
Очевидно, що дострокові вибори - це питання часу, - "Во что он выльется? Он выльется в отставку правительства, скорее всего, и, возможно, в досрочные парламентские выборы".
Юрий Бутусов