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За виведення найманців РФ з Донбасу відповідає Росія, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За виведення найманців РФ з Донбасу відповідає Росія, - Резніков

У Мінських угодах прописано, що мають бути виведені всі іноземні військові формування, а також незаконні збройні формування. Найманці РФ мусять вийти, роззброїтися і демобілізуватися з територій України.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

Україна підготувала план із забезпечення миру на Донбасі, який містить питання безпеки. За словами Резнікова, його неможливо вирішити, поки на окупованій частині Донбасу перебувають бойовики, НЗФ і представники російських військ.

"Звичайно ми вказуємо, що вони повинні вийти. Але відповідальність покладаємо на Російську Федерацію, тому що вона контролює сьогодні ці території і представників окупаційних режимів", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, раніше українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій щодо Донбасу".

Читайте: Український план для Донбасу передбачає саморозпуск "ЛНР" і "ДНР", - Резніков

Автор: Анастасія Потіха
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"Путин, выведи!"
За вывод наемников РФ из Донбасса отвечает Россия, - Резников - Цензор.НЕТ 4303
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05.11.2020 15:31 Відповісти
Судячи з "думок" повноважних представників зеблазнів... За вывод наемников РФ из Донбасса отвечает Россия, - Резников - Цензор.НЕТ 2983
За вывод наемников РФ из Донбасса отвечает Россия, - Резников - Цензор.НЕТ 7495
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05.11.2020 15:31 Відповісти
оно реально настолько инфантильно-наивное? Или только косит под дурочку?)
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05.11.2020 15:31 Відповісти
А об ответственности и соблюдения договоренностей россия ...
Короче - это пустая болтовня.
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05.11.2020 15:36 Відповісти
ПаРашка ни за что не отвечает, как и власть зеленых недоумков.
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05.11.2020 15:36 Відповісти
Ні, ти ви ніїввні маскаликів можна викинути максимум впродовж двох тижнів, тільки мати бажання, про це говорять воїни АТО, а не гінерали та зеленоадмірали.
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05.11.2020 15:40 Відповісти
На заборі он "х@й" написано, а там дрова.
Де там "иностранные воинские формирования, а также незаконные вооруженные формирования. Наемники РФ"? Ми знаємо що вони там є, московити знають, кожна собака знає, але московія цього не визнає. Отже своє бажання " ответственность возлагаем на Российскую Федерацию " засуньте собі в дупу.
Тівільки армія здатна їх виперти до московії. А московити неахай роблять зними що заманеться. За вывод наемников РФ из Донбасса отвечает Россия, - Резников - Цензор.НЕТ 1249
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05.11.2020 15:40 Відповісти
Пацанчег,местные лугандоны будут валить соттуда как обхезанные,когда мы,беженцы и переселенцы начнем возвращатся и мочить этот биомусор
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05.11.2020 23:44 Відповісти
За виведення найманців РФ з Донбасу відповідає Росія, - Резніков - Цензор.НЕТ 2417
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05.11.2020 15:46 Відповісти
а вона про це знає?)))) зелені мають українців за дурнів
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05.11.2020 16:27 Відповісти
 
 