За виведення найманців РФ з Донбасу відповідає Росія, - Резніков

У Мінських угодах прописано, що мають бути виведені всі іноземні військові формування, а також незаконні збройні формування. Найманці РФ мусять вийти, роззброїтися і демобілізуватися з територій України.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

Україна підготувала план із забезпечення миру на Донбасі, який містить питання безпеки. За словами Резнікова, його неможливо вирішити, поки на окупованій частині Донбасу перебувають бойовики, НЗФ і представники російських військ.

"Звичайно ми вказуємо, що вони повинні вийти. Але відповідальність покладаємо на Російську Федерацію, тому що вона контролює сьогодні ці території і представників окупаційних режимів", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, раніше українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій щодо Донбасу".

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