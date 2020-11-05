Український план для Донбасу передбачає саморозпуск "ЛНР" і "ДНР", - Резніков

Україна підготувала план з досягнення миру на Донбасі. Цей план передбачає саморозпуск "ЛНР" і "ДНР".

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в переговорах з 2014 року беруть участь представники найманців РФ і їхні підписи стоять під Мінськими угодами. Вони називають себе керівниками невизнаних формувань.

"І звичайно ж в нашому плані дій ми ставимо як умову саморозпуск цих формувань", - сказав Рєзніков.

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Зазначимо, раніше українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій по Донбасу". Також за словами Леоніда Кравчука цей план передбачає: демілітаризацію ОРДЛО на початку 2021 року, контроль кордону і місцеві вибори не пізніше 31 березня 2021 року.

Раніше українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій стосовно Донбасу". Також, за словами Леоніда Кравчука, цей план передбачає: демілітаризацію ОРДЛО на початку 2021 р., контроль кордону і місцеві вибори не пізніше 31 березня 2021 р.