Український план для Донбасу передбачає саморозпуск "ЛНР" і "ДНР", - Резніков
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Україна підготувала план з досягнення миру на Донбасі. Цей план передбачає саморозпуск "ЛНР" і "ДНР".
Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в переговорах з 2014 року беруть участь представники найманців РФ і їхні підписи стоять під Мінськими угодами. Вони називають себе керівниками невизнаних формувань.
"І звичайно ж в нашому плані дій ми ставимо як умову саморозпуск цих формувань", - сказав Рєзніков.
Зазначимо, раніше українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій по Донбасу". Також за словами Леоніда Кравчука цей план передбачає: демілітаризацію ОРДЛО на початку 2021 року, контроль кордону і місцеві вибори не пізніше 31 березня 2021 року.
Раніше українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій стосовно Донбасу". Також, за словами Леоніда Кравчука, цей план передбачає: демілітаризацію ОРДЛО на початку 2021 р., контроль кордону і місцеві вибори не пізніше 31 березня 2021 р.
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да-да.. все спокойно разошлись по своим домам))
они там совсем тупые у шмаркли?
"саморозпуск" - что "нужно просто перестать стрелять".. такой же идиотизм.
Да и не распускать их нужно, а отлавливать и судить!
уже как-то... наивно
Це було би принаймі щось цікавіше, і так само в найближчі 50 років нездійснене.
Хотів би уточнити. Просто тест на логіку,
Ви вважаєте реальним сценарій, що московини в лиці ЛНР, ДНР ось так візьмуть, і тихо, мирно без скажемо так, допомоги з боку ЗСУ, візмуть і з якогось дива саморзпустяться?
А власніть повертатися буде, а московитян вичищати будете, а ...?
танунах такий план і вас разом з ним.
Щас, импотенты, все самораспустятся и КС и ОРДЛО
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ошинь просто - как в России. Там не дают российское гражданство РОССИЯНАМ жителям бывших республик.Вот и мы не дадим .вОЕВАЛ ЗА ордло - СОСИ.
Самороспуск армейских подразделений РФ?
Классный у Резникова "план"!