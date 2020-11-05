УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13300 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України
5 481 52
Донбас (21732) Тристороння контактна група (826) Резніков (1385)

Український план для Донбасу передбачає саморозпуск "ЛНР" і "ДНР", - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Український план для Донбасу передбачає саморозпуск

Україна підготувала план з досягнення миру на Донбасі. Цей план передбачає саморозпуск "ЛНР" і "ДНР".

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна віцепрем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в переговорах з 2014 року беруть участь представники найманців РФ і їхні підписи стоять під Мінськими угодами. Вони називають себе керівниками невизнаних формувань.

"І звичайно ж в нашому плані дій ми ставимо як умову саморозпуск цих формувань", - сказав Рєзніков.

Також читайте: Здійснити підготовлений українською делегацією "План дій стосовно Донбасу" нереально. Це фантазія, - нардеп "Голосу" Лозинський

Зазначимо, раніше українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій по Донбасу". Також за словами Леоніда Кравчука цей план передбачає: демілітаризацію ОРДЛО на початку 2021 року, контроль кордону і місцеві вибори не пізніше 31 березня 2021 року.

Раніше українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій стосовно Донбасу". Також, за словами Леоніда Кравчука, цей план передбачає: демілітаризацію ОРДЛО на початку 2021 р., контроль кордону і місцеві вибори не пізніше 31 березня 2021 р.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Расходись ребята, мамка ужин прготовила, пора кушать - как-то так? Боги, что за бред я только что прочитал?
показати весь коментар
05.11.2020 15:21
+9
"Украинский план для Донбасса предполагает самороспуск "ЛНР" и "ДНР", - Резников"

да-да.. все спокойно разошлись по своим домам))
они там совсем тупые у шмаркли?
"саморозпуск" - что "нужно просто перестать стрелять".. такой же идиотизм.
показати весь коментар
05.11.2020 15:23
+4
а самораспускники л/днр об этом знаю? предполагают хоть? ))))))
уже как-то... наивно
показати весь коментар
05.11.2020 15:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Расходись ребята, мамка ужин прготовила, пора кушать - как-то так? Боги, что за бред я только что прочитал?
показати весь коментар
05.11.2020 15:21 Відповісти
ХЗШ, мастер-класс...
показати весь коментар
05.11.2020 15:24 Відповісти
воно такое дебильное прости Господи! думал евреи хоть чуточку дебильные а нет тут случай злокачественный..... предать это на клеточном уровне у евреев..главное шо я буду с етого иметь в смысле какой гешефт или халяву...
показати весь коментар
05.11.2020 16:16 Відповісти
На растов та на інші мухосранськи. Щоби у сєпарні спрацювала чуйка що "врємя свалівать" потрібно бути на лугандоні та мати московський аусвайс напохваті.
показати весь коментар
05.11.2020 16:01 Відповісти
Але спочатку харакірі, і булавою по голові для вірності.
показати весь коментар
05.11.2020 19:56 Відповісти
"Путин, выведи!"
показати весь коментар
05.11.2020 15:22 Відповісти
а кого ж они тогда кармить будут, если кармильцы самораспустятся? )
показати весь коментар
05.11.2020 15:22 Відповісти
"Украинский план для Донбасса предполагает самороспуск "ЛНР" и "ДНР", - Резников"

да-да.. все спокойно разошлись по своим домам))
они там совсем тупые у шмаркли?
"саморозпуск" - что "нужно просто перестать стрелять".. такой же идиотизм.
показати весь коментар
05.11.2020 15:23 Відповісти
Как вообще можно распустить, то что мы не признаем?!
Да и не распускать их нужно, а отлавливать и судить!
показати весь коментар
05.11.2020 16:36 Відповісти
самороспуск/ типа Путин к ДНР никаким боком. Не Резников а дитё малое.
показати весь коментар
05.11.2020 15:24 Відповісти
А маскальский при помощи холуев роспуск Украины?
показати весь коментар
05.11.2020 15:25 Відповісти
Ню-ню............ Украинский план для Донбасса предполагает самороспуск "ЛНР" и "ДНР", - Резников - Цензор.НЕТ 5665
показати весь коментар
05.11.2020 15:25 Відповісти
Это что, Пенис Душилин опять МММ-ить будет?
показати весь коментар
05.11.2020 15:27 Відповісти
а самораспускники л/днр об этом знаю? предполагают хоть? ))))))
уже как-то... наивно
показати весь коментар
05.11.2020 15:28 Відповісти
Они сейчас вещают одно, а потом едут и подписывают совсем другое,причем без предварительных опросов населения.Сейчас говорит Резников,потом на эту же тему скажет Кравчук,или Ермак и это будет три разные точки зрения."Шутники" одним словом.
показати весь коментар
05.11.2020 18:23 Відповісти
З таким же успіхом можна планувати польоти українських космонавтів на Марс.
Це було би принаймі щось цікавіше, і так само в найближчі 50 років нездійснене.
показати весь коментар
05.11.2020 15:31 Відповісти
Поцікавтеся у свого друга-сєпара куди воно "будєт валіть" коли спрацює чуйка що настав час? На московію!!! ))) Класний план.
показати весь коментар
05.11.2020 16:05 Відповісти
Це ви не за адресою. В мене таких друзів нема.

Хотів би уточнити. Просто тест на логіку,
Ви вважаєте реальним сценарій, що московини в лиці ЛНР, ДНР ось так візьмуть, і тихо, мирно без скажемо так, допомоги з боку ЗСУ, візмуть і з якогось дива саморзпустяться?
показати весь коментар
05.11.2020 16:19 Відповісти
Все чудастее и чудастее.
А власніть повертатися буде, а московитян вичищати будете, а ...?
танунах такий план і вас разом з ним. Украинский план для Донбасса предполагает самороспуск "ЛНР" и "ДНР", - Резников - Цензор.НЕТ 3134
показати весь коментар
05.11.2020 15:33 Відповісти
Вариант Б надеюсь уже готов.
показати весь коментар
05.11.2020 15:33 Відповісти
Бараны сэр! Боюсь, что у них только план Бээээ и был!
показати весь коментар
05.11.2020 16:38 Відповісти
А за нахождение "паспорта", "флага", "картинки с символикой", значка, грамоты, диплома, учебника, книжки, журнала, газеты, вымпела, нашивки и т.д. так называемых ЛНР и ДНР 5 лет без права на амнистию. и на 10 лет ущемления в правах с запретом избирать и быть избранным.
показати весь коментар
05.11.2020 15:35 Відповісти
А что если они откажутся )))) есть ли план Г
показати весь коментар
05.11.2020 15:38 Відповісти
Простой,как три копейки.А,о самопосадке в плане ничего нет?
показати весь коментар
05.11.2020 15:48 Відповісти
Какой план они там все курят?
Щас, импотенты, все самораспустятся и КС и ОРДЛО
показати весь коментар
05.11.2020 15:50 Відповісти
вокзал-чемодан. За русь воевали, туда и ехай.
показати весь коментар
05.11.2020 16:18 Відповісти
Ок!! А как это будет звучать с точки зрения законодательства???.

==

ошинь просто - как в России. Там не дают российское гражданство РОССИЯНАМ жителям бывших республик.Вот и мы не дадим .вОЕВАЛ ЗА ордло - СОСИ.
показати весь коментар
05.11.2020 17:38 Відповісти
Я вас умоляю, кто будет этим заниматься?Эти недалекие "миротворцы" Кравчуки да Фокины тянут своими планами такие юридические траблы для Украины,что гараздо умнее и гуманнее отпустить "народ ОРДЛО" на вольные хлеба(от территорий не отказываясь),а когда они начнут проситься в Украину,можно будет о чем-то конкретном говорить.Не будут-"нехай щастить",переезд нароссию будет их личной проблемой,паспорта у многих уже есть,флаг в руки и в "родную говень".Построить охренительно привлекательный образ Украины пока не получается,да и врядли получится с такими руководителями,поэтому нужно максимально занизить их уровень ,то есть прекратить любую помощь,поддержку,снабжение,торговлю и связи,закрыть КПВВ.
показати весь коментар
05.11.2020 18:42 Відповісти
заниматься чем? Как раз заниматься не нужно ничем.
показати весь коментар
05.11.2020 21:53 Відповісти
якщо якимось законом їх обмежити в правах, то КС визнає неконституційним, а ЄСПЛ визнає це порушенням прав людини, хз, хіба змінити відповідальність - конфіскацією майна і позбавлення волі на 15 років, і без варіантів, а так як злочин триваючий, то положення про те, що відповідальність не має зворотньої сили не застосуєш, тому або самі втечуть або будуть сидіти, а там мало хто досидить.
показати весь коментар
05.11.2020 19:01 Відповісти
Легко! Имеешь паспорт РФ - вон нафуй с пляжа.
показати весь коментар
05.11.2020 21:54 Відповісти
ну це й так зрозуміло, а що робити із ворогами з українським паспортом?
показати весь коментар
06.11.2020 08:52 Відповісти
Собирать свидетелей и судить.
показати весь коментар
06.11.2020 08:56 Відповісти
тих що залишаться, а булоби краще, щоб не витрачати на них час і кошти, щоб вони самі втекли назавжди нафіг, а що залишаться судити, 15 або довічно і без варіантів, з конфіскацією ясне діло.
показати весь коментар
06.11.2020 09:01 Відповісти
"И конечно же в нашем плане действий мы ставим как условие самороспуск этих формирований", - сказал Резников.

Самороспуск армейских подразделений РФ?
Классный у Резникова "план"!
показати весь коментар
05.11.2020 15:51 Відповісти
Против сил АТО воюют тысячи россиян под легендами. Что касается "местных", те из них которые воюют - некоренные жители.Их процентов 15 не более.
показати весь коментар
06.11.2020 11:52 Відповісти
Вони й без того розпуска вже чи не половина у Києві тусуються зі щиросердими зізнаннями.
показати весь коментар
05.11.2020 16:16 Відповісти
З якого дива їм саморозпускатися, якщо Мордор фінансує ці нерегулярні свої підрозділи. І куди ті злодії потім подінуться? Їх перейменують у народну міліцію, тільки утримувати ці окупаційні підрозділи почне Україна, а керувати ними завдяки особливому статусу продовжить кремль. А що у тому плані про відшкодування рахою збитків від своєї агресії? Як нічого? Йдіть на йух з такою капітуляцією.
показати весь коментар
05.11.2020 15:51 Відповісти
Идет процесс запудривания мозгов народу Украины,чтобы народ сказал "задолбали, делайте ,что хотите"
показати весь коментар
05.11.2020 18:45 Відповісти
Вони усі на московію подінуться. Вони усі мають москальські аусвайси на цей випадок. На Растов!! На мухосранськи!! Чудово, коли після незначного поворота язика розумної людини, усе те лайно знає що йому потрібно робити.
показати весь коментар
05.11.2020 16:13 Відповісти
Ну это типо,вот сейчас сию минуту, роспустить допустим якусь тюрьму,а лучше пару.Вот так вот просто,раз два....Пришёл кум в хату и заключённым зачитал приказ от 05.11.2020 года с 00.00 часов вы все свободны расходитесь Український план для Донбасу передбачає саморозпуск "ЛНР" і "ДНР", - Резніков - Цензор.НЕТ 8731
показати весь коментар
05.11.2020 16:05 Відповісти
Самороспуск - это пустой звук. ЧТО будет на их месте? "Особые районы" с федеративными правами?
показати весь коментар
05.11.2020 16:25 Відповісти
Мечты мечты, где ваша сладость...
показати весь коментар
05.11.2020 17:16 Відповісти
Український план для Донбасу передбачає саморозпуск "ЛНР" і "ДНР", - Резніков - Цензор.НЕТ 1922 после легализации Луга/ндона на єкскурсию в Киев приедут "юніе захарчата" с моториламі на лопатах ...Оце буде шоу!
показати весь коментар
05.11.2020 18:57 Відповісти
Резников уже старый, но все равно учится людей обманывать у шмаркли. Эти знания самые необходимые оказываются в нашей стране в наше время.
показати весь коментар
05.11.2020 19:00 Відповісти
І шо толку, якщо вивіску "*********" замінити на "Примерочная"? Персонал той же, робота та сама.
показати весь коментар
05.11.2020 19:02 Відповісти
 
 