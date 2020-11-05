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Украинский план для Донбасса предполагает самороспуск "ЛНР" и "ДНР", - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Украинский план для Донбасса предполагает самороспуск

Украина подготовила план по достижению мира на Донбассе. Это план предполагает самороспуск "ЛНР" и "ДНР".

Об этом заявил в интервью РБК-Украина вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в переговорах с 2014 года участвуют представители наемников РФ и их подписи стоят под минскими соглашениями. Они називают себя руководителями непризнанных формирований.

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"И конечно же в нашем плане действий мы ставим как условие самороспуск этих формирований", - сказал Резников.

Отметим, ранее украинская делегация в ТКГ представила пять основных пунктов "Плана действий по Донбассу". Также по словам Леонида Кравчука данный план предусматривает: Демилитаризацию ОРДЛО в начале 2021 г., контроль границы и местные выборы не позднее 31 марта 2021 г.
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Топ комментарии
+12
Расходись ребята, мамка ужин прготовила, пора кушать - как-то так? Боги, что за бред я только что прочитал?
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05.11.2020 15:21
+9
"Украинский план для Донбасса предполагает самороспуск "ЛНР" и "ДНР", - Резников"

да-да.. все спокойно разошлись по своим домам))
они там совсем тупые у шмаркли?
"саморозпуск" - что "нужно просто перестать стрелять".. такой же идиотизм.
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05.11.2020 15:23
+4
а самораспускники л/днр об этом знаю? предполагают хоть? ))))))
уже как-то... наивно
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05.11.2020 15:28
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Расходись ребята, мамка ужин прготовила, пора кушать - как-то так? Боги, что за бред я только что прочитал?
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05.11.2020 15:21 Ответить
ХЗШ, мастер-класс...
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05.11.2020 15:24 Ответить
воно такое дебильное прости Господи! думал евреи хоть чуточку дебильные а нет тут случай злокачественный..... предать это на клеточном уровне у евреев..главное шо я буду с етого иметь в смысле какой гешефт или халяву...
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05.11.2020 16:16 Ответить
На растов та на інші мухосранськи. Щоби у сєпарні спрацювала чуйка що "врємя свалівать" потрібно бути на лугандоні та мати московський аусвайс напохваті.
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05.11.2020 16:01 Ответить
Але спочатку харакірі, і булавою по голові для вірності.
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05.11.2020 19:56 Ответить
"Путин, выведи!"
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05.11.2020 15:22 Ответить
а кого ж они тогда кармить будут, если кармильцы самораспустятся? )
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05.11.2020 15:22 Ответить
"Украинский план для Донбасса предполагает самороспуск "ЛНР" и "ДНР", - Резников"

да-да.. все спокойно разошлись по своим домам))
они там совсем тупые у шмаркли?
"саморозпуск" - что "нужно просто перестать стрелять".. такой же идиотизм.
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05.11.2020 15:23 Ответить
Как вообще можно распустить, то что мы не признаем?!
Да и не распускать их нужно, а отлавливать и судить!
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05.11.2020 16:36 Ответить
самороспуск/ типа Путин к ДНР никаким боком. Не Резников а дитё малое.
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05.11.2020 15:24 Ответить
А маскальский при помощи холуев роспуск Украины?
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05.11.2020 15:25 Ответить
Ню-ню............ Украинский план для Донбасса предполагает самороспуск "ЛНР" и "ДНР", - Резников - Цензор.НЕТ 5665
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05.11.2020 15:25 Ответить
Это что, Пенис Душилин опять МММ-ить будет?
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05.11.2020 15:27 Ответить
а самораспускники л/днр об этом знаю? предполагают хоть? ))))))
уже как-то... наивно
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05.11.2020 15:28 Ответить
Они сейчас вещают одно, а потом едут и подписывают совсем другое,причем без предварительных опросов населения.Сейчас говорит Резников,потом на эту же тему скажет Кравчук,или Ермак и это будет три разные точки зрения."Шутники" одним словом.
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05.11.2020 18:23 Ответить
З таким же успіхом можна планувати польоти українських космонавтів на Марс.
Це було би принаймі щось цікавіше, і так само в найближчі 50 років нездійснене.
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05.11.2020 15:31 Ответить
Поцікавтеся у свого друга-сєпара куди воно "будєт валіть" коли спрацює чуйка що настав час? На московію!!! ))) Класний план.
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05.11.2020 16:05 Ответить
Це ви не за адресою. В мене таких друзів нема.

Хотів би уточнити. Просто тест на логіку,
Ви вважаєте реальним сценарій, що московини в лиці ЛНР, ДНР ось так візьмуть, і тихо, мирно без скажемо так, допомоги з боку ЗСУ, візмуть і з якогось дива саморзпустяться?
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05.11.2020 16:19 Ответить
Все чудастее и чудастее.
А власніть повертатися буде, а московитян вичищати будете, а ...?
танунах такий план і вас разом з ним. Украинский план для Донбасса предполагает самороспуск "ЛНР" и "ДНР", - Резников - Цензор.НЕТ 3134
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05.11.2020 15:33 Ответить
Вариант Б надеюсь уже готов.
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05.11.2020 15:33 Ответить
Бараны сэр! Боюсь, что у них только план Бээээ и был!
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05.11.2020 16:38 Ответить
А за нахождение "паспорта", "флага", "картинки с символикой", значка, грамоты, диплома, учебника, книжки, журнала, газеты, вымпела, нашивки и т.д. так называемых ЛНР и ДНР 5 лет без права на амнистию. и на 10 лет ущемления в правах с запретом избирать и быть избранным.
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05.11.2020 15:35 Ответить
А что если они откажутся )))) есть ли план Г
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05.11.2020 15:38 Ответить
Простой,как три копейки.А,о самопосадке в плане ничего нет?
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05.11.2020 15:48 Ответить
Какой план они там все курят?
Щас, импотенты, все самораспустятся и КС и ОРДЛО
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05.11.2020 15:50 Ответить
вокзал-чемодан. За русь воевали, туда и ехай.
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05.11.2020 16:18 Ответить
Ок!! А как это будет звучать с точки зрения законодательства???.

==

ошинь просто - как в России. Там не дают российское гражданство РОССИЯНАМ жителям бывших республик.Вот и мы не дадим .вОЕВАЛ ЗА ордло - СОСИ.
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05.11.2020 17:38 Ответить
Я вас умоляю, кто будет этим заниматься?Эти недалекие "миротворцы" Кравчуки да Фокины тянут своими планами такие юридические траблы для Украины,что гараздо умнее и гуманнее отпустить "народ ОРДЛО" на вольные хлеба(от территорий не отказываясь),а когда они начнут проситься в Украину,можно будет о чем-то конкретном говорить.Не будут-"нехай щастить",переезд нароссию будет их личной проблемой,паспорта у многих уже есть,флаг в руки и в "родную говень".Построить охренительно привлекательный образ Украины пока не получается,да и врядли получится с такими руководителями,поэтому нужно максимально занизить их уровень ,то есть прекратить любую помощь,поддержку,снабжение,торговлю и связи,закрыть КПВВ.
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05.11.2020 18:42 Ответить
заниматься чем? Как раз заниматься не нужно ничем.
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05.11.2020 21:53 Ответить
якщо якимось законом їх обмежити в правах, то КС визнає неконституційним, а ЄСПЛ визнає це порушенням прав людини, хз, хіба змінити відповідальність - конфіскацією майна і позбавлення волі на 15 років, і без варіантів, а так як злочин триваючий, то положення про те, що відповідальність не має зворотньої сили не застосуєш, тому або самі втечуть або будуть сидіти, а там мало хто досидить.
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05.11.2020 19:01 Ответить
Легко! Имеешь паспорт РФ - вон нафуй с пляжа.
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05.11.2020 21:54 Ответить
ну це й так зрозуміло, а що робити із ворогами з українським паспортом?
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06.11.2020 08:52 Ответить
Собирать свидетелей и судить.
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06.11.2020 08:56 Ответить
тих що залишаться, а булоби краще, щоб не витрачати на них час і кошти, щоб вони самі втекли назавжди нафіг, а що залишаться судити, 15 або довічно і без варіантів, з конфіскацією ясне діло.
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06.11.2020 09:01 Ответить
"И конечно же в нашем плане действий мы ставим как условие самороспуск этих формирований", - сказал Резников.

Самороспуск армейских подразделений РФ?
Классный у Резникова "план"!
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05.11.2020 15:51 Ответить
Против сил АТО воюют тысячи россиян под легендами. Что касается "местных", те из них которые воюют - некоренные жители.Их процентов 15 не более.
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06.11.2020 11:52 Ответить
Вони й без того розпуска вже чи не половина у Києві тусуються зі щиросердими зізнаннями.
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05.11.2020 16:16 Ответить
З якого дива їм саморозпускатися, якщо Мордор фінансує ці нерегулярні свої підрозділи. І куди ті злодії потім подінуться? Їх перейменують у народну міліцію, тільки утримувати ці окупаційні підрозділи почне Україна, а керувати ними завдяки особливому статусу продовжить кремль. А що у тому плані про відшкодування рахою збитків від своєї агресії? Як нічого? Йдіть на йух з такою капітуляцією.
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05.11.2020 15:51 Ответить
Идет процесс запудривания мозгов народу Украины,чтобы народ сказал "задолбали, делайте ,что хотите"
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05.11.2020 18:45 Ответить
Вони усі на московію подінуться. Вони усі мають москальські аусвайси на цей випадок. На Растов!! На мухосранськи!! Чудово, коли після незначного поворота язика розумної людини, усе те лайно знає що йому потрібно робити.
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05.11.2020 16:13 Ответить
Ну это типо,вот сейчас сию минуту, роспустить допустим якусь тюрьму,а лучше пару.Вот так вот просто,раз два....Пришёл кум в хату и заключённым зачитал приказ от 05.11.2020 года с 00.00 часов вы все свободны расходитесь Український план для Донбасу передбачає саморозпуск "ЛНР" і "ДНР", - Резніков - Цензор.НЕТ 8731
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05.11.2020 16:05 Ответить
Самороспуск - это пустой звук. ЧТО будет на их месте? "Особые районы" с федеративными правами?
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05.11.2020 16:25 Ответить
Мечты мечты, где ваша сладость...
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05.11.2020 17:16 Ответить
Український план для Донбасу передбачає саморозпуск "ЛНР" і "ДНР", - Резніков - Цензор.НЕТ 1922 после легализации Луга/ндона на єкскурсию в Киев приедут "юніе захарчата" с моториламі на лопатах ...Оце буде шоу!
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05.11.2020 18:57 Ответить
Резников уже старый, но все равно учится людей обманывать у шмаркли. Эти знания самые необходимые оказываются в нашей стране в наше время.
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05.11.2020 19:00 Ответить
І шо толку, якщо вивіску "*********" замінити на "Примерочная"? Персонал той же, робота та сама.
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05.11.2020 19:02 Ответить
 
 