Украинский план для Донбасса предполагает самороспуск "ЛНР" и "ДНР", - Резников
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Украина подготовила план по достижению мира на Донбассе. Это план предполагает самороспуск "ЛНР" и "ДНР".
Об этом заявил в интервью РБК-Украина вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в переговорах с 2014 года участвуют представители наемников РФ и их подписи стоят под минскими соглашениями. Они називают себя руководителями непризнанных формирований.
"И конечно же в нашем плане действий мы ставим как условие самороспуск этих формирований", - сказал Резников.
Отметим, ранее украинская делегация в ТКГ представила пять основных пунктов "Плана действий по Донбассу". Также по словам Леонида Кравчука данный план предусматривает: Демилитаризацию ОРДЛО в начале 2021 г., контроль границы и местные выборы не позднее 31 марта 2021 г.
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да-да.. все спокойно разошлись по своим домам))
они там совсем тупые у шмаркли?
"саморозпуск" - что "нужно просто перестать стрелять".. такой же идиотизм.
Да и не распускать их нужно, а отлавливать и судить!
уже как-то... наивно
Це було би принаймі щось цікавіше, і так само в найближчі 50 років нездійснене.
Хотів би уточнити. Просто тест на логіку,
Ви вважаєте реальним сценарій, що московини в лиці ЛНР, ДНР ось так візьмуть, і тихо, мирно без скажемо так, допомоги з боку ЗСУ, візмуть і з якогось дива саморзпустяться?
А власніть повертатися буде, а московитян вичищати будете, а ...?
танунах такий план і вас разом з ним.
Щас, импотенты, все самораспустятся и КС и ОРДЛО
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ошинь просто - как в России. Там не дают российское гражданство РОССИЯНАМ жителям бывших республик.Вот и мы не дадим .вОЕВАЛ ЗА ордло - СОСИ.
Самороспуск армейских подразделений РФ?
Классный у Резникова "план"!