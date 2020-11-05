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Новости Общество Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия (91190) Донбасс (26944) наемники РФ (2002) Резников (1167)

За вывод наемников РФ с Донбасса отвечает Россия, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Общество

За вывод наемников РФ с Донбасса отвечает Россия, - Резников

В минских соглашениях прописано, что должны быть выведены все иностранные воинские формирования, а также незаконные вооруженные формирования. Наемники РФ должны выйти, разоружиться и демобилизоваться с территорий Украины.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

Украина подготовила план по обеспечению мира на Донбассе, который включает в себя вопрос безопасности. По словам Резникова, его невозможно решить, пока на оккупированной части Донбасса находятся боевики, НВФ и представители российских войск.

"Конечно мы указываем, что они должны выйти. Но ответственность возлагаем на Российскую Федерацию, потому что она контролирует сегодня эти территории и представителей оккупационных режимов", - отметил Резников.

Напомним, ранее украинская делегация в ТКГ представила пять основных пунктов "Плана действий по Донбассу".

Также читайте: После вывода войск за порядок на Донбассе будут отвечать подразделения Нацполиции с особым статусом, - Резников

Автор: Богдан Гуньковський
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"Путин, выведи!"
За вывод наемников РФ из Донбасса отвечает Россия, - Резников - Цензор.НЕТ 4303
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05.11.2020 15:31 Ответить
Судячи з "думок" повноважних представників зеблазнів... За вывод наемников РФ из Донбасса отвечает Россия, - Резников - Цензор.НЕТ 2983
За вывод наемников РФ из Донбасса отвечает Россия, - Резников - Цензор.НЕТ 7495
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05.11.2020 15:31 Ответить
оно реально настолько инфантильно-наивное? Или только косит под дурочку?)
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05.11.2020 15:31 Ответить
А об ответственности и соблюдения договоренностей россия ...
Короче - это пустая болтовня.
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05.11.2020 15:36 Ответить
ПаРашка ни за что не отвечает, как и власть зеленых недоумков.
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05.11.2020 15:36 Ответить
Ні, ти ви ніїввні маскаликів можна викинути максимум впродовж двох тижнів, тільки мати бажання, про це говорять воїни АТО, а не гінерали та зеленоадмірали.
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05.11.2020 15:40 Ответить
На заборі он "х@й" написано, а там дрова.
Де там "иностранные воинские формирования, а также незаконные вооруженные формирования. Наемники РФ"? Ми знаємо що вони там є, московити знають, кожна собака знає, але московія цього не визнає. Отже своє бажання " ответственность возлагаем на Российскую Федерацию " засуньте собі в дупу.
Тівільки армія здатна їх виперти до московії. А московити неахай роблять зними що заманеться. За вывод наемников РФ из Донбасса отвечает Россия, - Резников - Цензор.НЕТ 1249
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05.11.2020 15:40 Ответить
Пацанчег,местные лугандоны будут валить соттуда как обхезанные,когда мы,беженцы и переселенцы начнем возвращатся и мочить этот биомусор
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05.11.2020 23:44 Ответить
За виведення найманців РФ з Донбасу відповідає Росія, - Резніков - Цензор.НЕТ 2417
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05.11.2020 15:46 Ответить
а вона про це знає?)))) зелені мають українців за дурнів
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05.11.2020 16:27 Ответить
 
 