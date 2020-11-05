За вывод наемников РФ с Донбасса отвечает Россия, - Резников
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В минских соглашениях прописано, что должны быть выведены все иностранные воинские формирования, а также незаконные вооруженные формирования. Наемники РФ должны выйти, разоружиться и демобилизоваться с территорий Украины.
Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
Украина подготовила план по обеспечению мира на Донбассе, который включает в себя вопрос безопасности. По словам Резникова, его невозможно решить, пока на оккупированной части Донбасса находятся боевики, НВФ и представители российских войск.
"Конечно мы указываем, что они должны выйти. Но ответственность возлагаем на Российскую Федерацию, потому что она контролирует сегодня эти территории и представителей оккупационных режимов", - отметил Резников.
Напомним, ранее украинская делегация в ТКГ представила пять основных пунктов "Плана действий по Донбассу".
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Короче - это пустая болтовня.
Де там "иностранные воинские формирования, а также незаконные вооруженные формирования. Наемники РФ"? Ми знаємо що вони там є, московити знають, кожна собака знає, але московія цього не визнає. Отже своє бажання " ответственность возлагаем на Российскую Федерацию " засуньте собі в дупу.
Тівільки армія здатна їх виперти до московії. А московити неахай роблять зними що заманеться.