У Пенсійному фонді - дефіцит 17 млрд грн. ІНФОГРАФІКА

Дефіцит Пенсійного фонду України становить 17,3 млрд грн.

Про це свідчить інфографіка про доходи та витрати Пенсійного фонду за січень - жовтень 2020 року, опублікована на сайті ПФУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні доходи Пенсійного фонду за цей період становили 378 мільярдів гривень. Витрати становлять понад 395 млрд. Тобто, витрати в цей період перевищили доходи на 17,3 мільярда грн.

Водночас за відповідний період 2019 року доходи ПФУ становили 354 мільярда. З них власні надходження - 196,6 млрд грн, кошти з державного бюджету - 157,3 млрд грн.

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2 листопада 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, почав фінансування пенсій листопада. На пенсійні виплати направлено 0,6 мільярда грн.





