У Пенсійному фонді - дефіцит 17 млрд грн. ІНФОГРАФІКА
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Дефіцит Пенсійного фонду України становить 17,3 млрд грн.
Про це свідчить інфографіка про доходи та витрати Пенсійного фонду за січень - жовтень 2020 року, опублікована на сайті ПФУ, інформує Цензор.НЕТ.
Загальні доходи Пенсійного фонду за цей період становили 378 мільярдів гривень. Витрати становлять понад 395 млрд. Тобто, витрати в цей період перевищили доходи на 17,3 мільярда грн.
Водночас за відповідний період 2019 року доходи ПФУ становили 354 мільярда. З них власні надходження - 196,6 млрд грн, кошти з державного бюджету - 157,3 млрд грн.
2 листопада 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, почав фінансування пенсій листопада. На пенсійні виплати направлено 0,6 мільярда грн.
Топ коментарі
+20 wake up-UA
показати весь коментар06.11.2020 17:06
+10 Scorpman Y
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+9 Тарапунька
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Будь ласка, зачекайте...
http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/145191
О каких 20 миллионах ты бредишь...
п.с. давненько рейтингов от розумкова и тп. не было.. Страшно показывать % з"за вовку-клоуна"?))
Если ты не согласен с вышеописанным - это твоя личная проблема. Это Закон Украины. Не перечислишь налоги - оштрафуют. Сначала на 25% неуплаченных налогов, потом на 50% и на 75%. Потом пеня из расчета 120% ставки Нацбанка. У работодателя и отвественных за начисление и удержание налогов - свой набор штрафов.
Пойди к работодателю и потребуй себе достойную оплату труда, а не жалкие 10-20 тысяч гривен да ещё в конверте. Тогда, о ЧУДО, внезапно и доходы ПФУ стремительно вознесутся и пенсионерам смогут достойно выплачивать по солидарке.
Вас в калькуляторе заблокировали, что ли?
1. Сколько средств перечислено в ПФУ от ордо за 6 лет
2. Сколько за те же 6 лет выплачено пенсии в ордл.
И сразу становится ясно, почему в Украине такие маленькие пенсии и отчего в Пенсионном фонде образовался дефицит в 17 млрд грн.
Все остальное от лукавого!
Причина такой хрени - тотальное уклонение от налогов в сфере зарплат (5 миллионов вообще якобы не получают официально доходов, а каждый второй полуающий - получает большую часть в конверте), а также неудержимое желание подмаслить пенсионеров к очередным выборам презика или нардепов.
Всё доступно в открытых источниках.