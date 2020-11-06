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дефицит (70) Пенсионный фонд (190) пенсия (695)

В Пенсионном фонде - дефицит в 17 млрд грн. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Экономика

В Пенсионном фонде - дефицит в 17 млрд грн. ИНФОГРАФИКА

Дефицит Пенсионного фонда Украины составляет 17,3 млрд грн.

Об этом свидетельствует инфографика о доходах и расходах Пенсионного фонда за январь - октябрь 2020 года, опубликованная на сайте ПФУ, информирует Цензор.НЕТ.

Общие доходы Пенсионного фонда за этот период составили 378 миллиардов гривень. Расходы составили более 395 миллиардов. То есть, расходы в этот период превысили доходы на 17,3 миллиарда грн.

В то же время за соответствующий период 2019 года доходы ПФУ составили 354 миллиарда. Из них собственные поступления - 196,6 млрд грн, средства из государственного бюджета - 157,3 млрд грн.

2 ноября 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий ноября. На пенсионные выплаты направлено 0,6 миллиарда грн.

Также на Цензор.НЕТ: Денег на выплату пенсий до конца года может не хватить, - "слуга народа" Третьякова

В Пенсионном фонде - дефицит в 17 млрд грн 01
В Пенсионном фонде - дефицит в 17 млрд грн 02
В Пенсионном фонде - дефицит в 17 млрд грн 03

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Топ комментарии
+20
В Пенсионном Фонде - дефицит в 17 млрд грн - Цензор.НЕТ 6918
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06.11.2020 17:06
+10
та лан.. фигня) вон шмыгаль обещает аж 300 долларов пенсий к 2030 году.. как говорится - голосуйте за клоунов и "ждите 40%" .. лет через 10))

п.с. давненько рейтингов от розумкова и тп. не было.. Страшно показывать % з"за вовку-клоуна"?))
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06.11.2020 17:05
+9
Красиво оформлено, все расписано разным цветом и тд, однако по сути- очередное очковтирательство. К этой новости инографика должна состоять всего из двух рисунков:
1. Сколько средств перечислено в ПФУ от ордо за 6 лет
2. Сколько за те же 6 лет выплачено пенсии в ордл.
И сразу становится ясно, почему в Украине такие маленькие пенсии и отчего в Пенсионном фонде образовался дефицит в 17 млрд грн.
Все остальное от лукавого!
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06.11.2020 18:16
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аудит пенсионного счёта (фонда) провели ??
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06.11.2020 17:03 Ответить
так ми вже провели. дивіться під номером 4.
http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/145191
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06.11.2020 17:17 Ответить
..шо ви там "провели" три річних бюджета України ?
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06.11.2020 17:21 Ответить
..скільки лярдів відмили на мертвих душах ??.. чи в країні 20 мільйонів пенсіонерів, плять??
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06.11.2020 17:28 Ответить
Чё, в калькуляторе забанили? Не можешь разделить 395`000`000`000 на 10 месяцев и на 12`000`000 пенсионеров и получить 3291 гривну?

О каких 20 миллионах ты бредишь...
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06.11.2020 23:05 Ответить
шо ти несеш , які 12 мільйонів ? особисто рахував ?
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07.11.2020 11:48 Ответить
Да. Я лично всех посчитал. А что, ты не можешь? Ну так и закройся, раз не владеешь вопросом.
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11.11.2020 22:35 Ответить
У Пенсійному фонді - дефіцит 17 млрд грн - Цензор.НЕТ 2795
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11.11.2020 23:32 Ответить
В Пенсионном Фонде - дефицит в 17 млрд грн - Цензор.НЕТ 4392
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06.11.2020 17:04 Ответить
та лан.. фигня) вон шмыгаль обещает аж 300 долларов пенсий к 2030 году.. как говорится - голосуйте за клоунов и "ждите 40%" .. лет через 10))

п.с. давненько рейтингов от розумкова и тп. не было.. Страшно показывать % з"за вовку-клоуна"?))
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06.11.2020 17:05 Ответить
Шмыгаль другое обещает. Шмыгаль: Мы не сможем платить пенсии лет через 15
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06.11.2020 19:38 Ответить
В Пенсионном Фонде - дефицит в 17 млрд грн - Цензор.НЕТ 6918
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06.11.2020 17:06 Ответить
В Пенсионном фонде - дефицит в 17 млрд грн - Цензор.НЕТ 3478
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06.11.2020 17:26 Ответить
почти 500 лярдов в год - половина бюджета Украины ... В Пенсионном фонде - дефицит в 17 млрд грн - Цензор.НЕТ 8174
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06.11.2020 17:09 Ответить
Ага, игра в социалку при копеечных доходах (когда лично ты ходил требовать, чтобы тебе платили по человечески, а не как рабу?) и тотальном уклонении от налогов (5`000`000 половозрелых украинцев НЕ платят вообще никаких налогов) - она такая.
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06.11.2020 23:07 Ответить
во -первых не "половозрелые украинцы" не платят налоги , а их работодатели уклоняются от уплаты этих налогов, а во-вторых не одним есв существует пенсионный счёт...
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07.11.2020 11:56 Ответить
Закон Украины недвузначно требует уплаты ПДФО и Военного Сбора со всех доходов гражданина. Работодатель - всего лишь "налоговый агент". Если он не выполнил эту функцию и ты знаешь, что он её не выполнил - ты лично обязан подать налоговую декларацию с указанием места работы, суммы дохода. И перечислить со своих доходов ПДФО и Военный Сбор.

Если ты не согласен с вышеописанным - это твоя личная проблема. Это Закон Украины. Не перечислишь налоги - оштрафуют. Сначала на 25% неуплаченных налогов, потом на 50% и на 75%. Потом пеня из расчета 120% ставки Нацбанка. У работодателя и отвественных за начисление и удержание налогов - свой набор штрафов.
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11.11.2020 22:44 Ответить
бред, курвам на смех.
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11.11.2020 23:23 Ответить
Видно план у них был забористый! Прямые поставки из наркомата иностранных дел лаптестана!
В Пенсионном фонде - дефицит в 17 млрд грн - Цензор.НЕТ 4634
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06.11.2020 17:09 Ответить
А шо там у дорожньому фонді?
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06.11.2020 17:12 Ответить
Всё пучком, тебя повезут на кладбише по красивой ровной дороге, и даже освещённой фонарями.
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06.11.2020 17:30 Ответить
Та збав Боже, я не попішаю
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06.11.2020 17:38 Ответить
Дохазяйнувались, клоуни.
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06.11.2020 17:16 Ответить
Ще нi! Ось, коли *******, як шуфрича, де побачуть, почнуть...Ото буде триндець хозяйнуванню!
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06.11.2020 17:20 Ответить
нелохи мастера спорта по накапливанию долгов
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06.11.2020 21:09 Ответить
На то оно и государство, чтобы заботится о своих стариках. А дефицит Пенсионного фонда перекроют пусть справедливым налогообложением , так как в Европе. Богатые должны платить больше и сполна, а не прятать доходы поголовно в офшорах
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06.11.2020 17:17 Ответить
А кто же это "должны" в жизнь воплатит? Все спроможные на Донбассе. в окопах!
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06.11.2020 17:22 Ответить
И о тех, дети которых в окопах Донбабве и не платят налогов в ПФУ, а их родители в свое время вопившие "Путенвведи", сейчас точно так же волают "Хунтадайденех"???
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06.11.2020 17:28 Ответить
У Пенсійному фонді - дефіцит 17 млрд грн - Цензор.НЕТ 8350
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06.11.2020 19:39 Ответить
Извините, простите а когда обещанный конец эпохи бедности ждать???
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06.11.2020 17:29 Ответить
Зменшити довічне суддів і пенсії прокурворів, і вийде в нуль.
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06.11.2020 17:35 Ответить
Даже если всем поровну эти деньги поделить на 12`000`000 пенсионеров - будет в среднем 3291 гривна на одну пенсионерскую душу. Нужно не деньги ПФУ пересчитывать и перераспределять, а ДОХОДЫ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН УВЕЛИЧИВАТЬ!

Пойди к работодателю и потребуй себе достойную оплату труда, а не жалкие 10-20 тысяч гривен да ещё в конверте. Тогда, о ЧУДО, внезапно и доходы ПФУ стремительно вознесутся и пенсионерам смогут достойно выплачивать по солидарке.
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06.11.2020 23:11 Ответить
ёпт ! вот это точно бред ...
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07.11.2020 12:00 Ответить
всех пенсионеров на россию,там денег куры не клюют.
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06.11.2020 17:46 Ответить
твари ПФ меньше бы судились с пенсионерами - больше бы осталось на выплаты... Скоты.. Девиз ПФ -"Живи быстро- умри молодым!"
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06.11.2020 17:59 Ответить
Вы головой стукнулись? Даже если поровну эти деньги распределить на 12`000`000 пенсионеров, будет 3291 гривна на человека в месяц. +/- столько и получают. Рабочие без льгот - меньше, вредники/чиновники - больше.

Вас в калькуляторе заблокировали, что ли?
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06.11.2020 23:12 Ответить
Почти 600 млн. долл не хватает, наверно любой экономист посчитать примерно какую это инфляцию может вызвать, если будут гасить дефицит печатаньем новых денег.
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06.11.2020 18:03 Ответить
В основном эти деньги тратятся на продукты украинского производства. Так что, можно считать, эти деньги гораздо лучше других статей расходов государства, поддерживают отечественного производителя. А то, что выплачивается работникам из бюджета в виде зарплат - далеко не в последнюю очередь тратится в основном на смартфоны, китайские товары, польские продукты и прочую лабудень.
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06.11.2020 23:16 Ответить
Красиво оформлено, все расписано разным цветом и тд, однако по сути- очередное очковтирательство. К этой новости инографика должна состоять всего из двух рисунков:
1. Сколько средств перечислено в ПФУ от ордо за 6 лет
2. Сколько за те же 6 лет выплачено пенсии в ордл.
И сразу становится ясно, почему в Украине такие маленькие пенсии и отчего в Пенсионном фонде образовался дефицит в 17 млрд грн.
Все остальное от лукавого!
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06.11.2020 18:16 Ответить
пополняют частные карманы и не пополняют ПФУ
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06.11.2020 20:59 Ответить
Смотрите в книгу, видите по прежнему фигу. 17 лярдов - это средства, которые недополучены по ЕСВ по сравнению с планом. А общий дефицит бюджета ПФУ по выплатам, как был 160 лярдов (компенсируемых из других налогов), так и остался 160 лярдов. На последних 3 схемах эти средства выделены тёмно-синим цветом.

Причина такой хрени - тотальное уклонение от налогов в сфере зарплат (5 миллионов вообще якобы не получают официально доходов, а каждый второй полуающий - получает большую часть в конверте), а также неудержимое желание подмаслить пенсионеров к очередным выборам презика или нардепов.
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06.11.2020 23:20 Ответить
Мой комментарий не о том, а о том, что пенсам ордло выплачивают пенсии, причем нехилые пенсии, не получив абсолютно никаких поступлений от ордло в ПФУ. А ведь у нас солидарная пенсионная система. Вот потому-то пенсы на подконтрольной территории недополучают , вот потому нет сколь-нибудь существенного повышения пенсии и тд. Я уже не говорю о росте тарифов на газ,воду,э/э, ведь население подконтрольных территорий оплачивают все эти блага за жителей ордло.
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07.11.2020 09:05 Ответить
Я владею статистикой количества пенсионеров из ОРДЛО, переселенцев и т.д. Существенно на общие цифры они НЕ влияют. Ну была бы средняя пенсия без них в районе 3700 гривен (цифра оценочная из разряда "пенсов-переселенцев/ордло - не более 10% всех пенсов Украины") вместо 3300 гривен. И что, существенно бы это повлияло на качество жизни среднестатистического пенсионера?
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11.11.2020 22:34 Ответить
Ну и...., разве речь о том? Из каких поступлений в ПФУ в ордло выплачивается пенсия?
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12.11.2020 20:03 Ответить
Цікаво інше,скільки з цієї суми є операційні видатки самого фонду?
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06.11.2020 18:42 Ответить
Это известная цифра. Расходы ПФУ на административные нужды (аренда, коммуналка, зарплаты то ли 20, то ли 30 тысячам работников и прочее) - 1.2% от общего бюджета. В абсолютных цифрах - в 2019 году это было около 4.4 миллиарда гривен.

Всё доступно в открытых источниках.
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06.11.2020 23:32 Ответить
В пересчёте на количество пенисонеров - обслуживание 1 пенсионера через ПФУ обходилось Украине примерно в 30 гривен в месяц. Что, в принципе, адекватная цена. Для примера, административные расходы Приватбанка за 2019 год, без отчислений в фонд гарантирования, - около 13 лярдов гривен. Количество клиентов - около 20 миллионов. Получается - расходы приватбанка на обслуживание 1 клиента в месяц - 54 гривны.
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06.11.2020 23:38 Ответить
Ну то бо то , напевно , треба якісь заводи будувати , платити чесну зарплату , щоб молодь масово не емігрувала з країни . Бо то інакше звідки гроши візьмуться , якщо нічого не робити самим ?
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06.11.2020 19:09 Ответить
Пускай пенсионэры поцелуют Петю и Ахметова в жопу. В госбюджет заложат 20 миллиардов ривень на компенсации по "зеленому тарифу", - Шмыгаль
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06.11.2020 19:32 Ответить
кошмар. У Пенсійному фонді - дефіцит 17 млрд грн - Цензор.НЕТ 4466
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06.11.2020 19:42 Ответить
скоро пенсы зелный асфальт грызть будут
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06.11.2020 21:42 Ответить
 
 