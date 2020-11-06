В Пенсионном фонде - дефицит в 17 млрд грн. ИНФОГРАФИКА

Дефицит Пенсионного фонда Украины составляет 17,3 млрд грн.

Об этом свидетельствует инфографика о доходах и расходах Пенсионного фонда за январь - октябрь 2020 года, опубликованная на сайте ПФУ, информирует Цензор.НЕТ.

Общие доходы Пенсионного фонда за этот период составили 378 миллиардов гривень. Расходы составили более 395 миллиардов. То есть, расходы в этот период превысили доходы на 17,3 миллиарда грн.

В то же время за соответствующий период 2019 года доходы ПФУ составили 354 миллиарда. Из них собственные поступления - 196,6 млрд грн, средства из государственного бюджета - 157,3 млрд грн.

2 ноября 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий ноября. На пенсионные выплаты направлено 0,6 миллиарда грн.

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