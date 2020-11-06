В Пенсионном фонде - дефицит в 17 млрд грн. ИНФОГРАФИКА
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Дефицит Пенсионного фонда Украины составляет 17,3 млрд грн.
Об этом свидетельствует инфографика о доходах и расходах Пенсионного фонда за январь - октябрь 2020 года, опубликованная на сайте ПФУ, информирует Цензор.НЕТ.
Общие доходы Пенсионного фонда за этот период составили 378 миллиардов гривень. Расходы составили более 395 миллиардов. То есть, расходы в этот период превысили доходы на 17,3 миллиарда грн.
В то же время за соответствующий период 2019 года доходы ПФУ составили 354 миллиарда. Из них собственные поступления - 196,6 млрд грн, средства из государственного бюджета - 157,3 млрд грн.
2 ноября 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий ноября. На пенсионные выплаты направлено 0,6 миллиарда грн.
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Пожалуйста, подождите...
http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/145191
О каких 20 миллионах ты бредишь...
п.с. давненько рейтингов от розумкова и тп. не было.. Страшно показывать % з"за вовку-клоуна"?))
Если ты не согласен с вышеописанным - это твоя личная проблема. Это Закон Украины. Не перечислишь налоги - оштрафуют. Сначала на 25% неуплаченных налогов, потом на 50% и на 75%. Потом пеня из расчета 120% ставки Нацбанка. У работодателя и отвественных за начисление и удержание налогов - свой набор штрафов.
Пойди к работодателю и потребуй себе достойную оплату труда, а не жалкие 10-20 тысяч гривен да ещё в конверте. Тогда, о ЧУДО, внезапно и доходы ПФУ стремительно вознесутся и пенсионерам смогут достойно выплачивать по солидарке.
Вас в калькуляторе заблокировали, что ли?
1. Сколько средств перечислено в ПФУ от ордо за 6 лет
2. Сколько за те же 6 лет выплачено пенсии в ордл.
И сразу становится ясно, почему в Украине такие маленькие пенсии и отчего в Пенсионном фонде образовался дефицит в 17 млрд грн.
Все остальное от лукавого!
Причина такой хрени - тотальное уклонение от налогов в сфере зарплат (5 миллионов вообще якобы не получают официально доходов, а каждый второй полуающий - получает большую часть в конверте), а также неудержимое желание подмаслить пенсионеров к очередным выборам презика или нардепов.
Всё доступно в открытых источниках.