Період після виборів президента США - дуже небезпечний для України, - Милованов
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Перші кілька місяців після виборів президента в Сполучених Штатах - дуже небезпечні для України, адже Росія може в цей час "проводити певні дії", а США будуть зайняті своїми внутрішніми проблемами.
Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" " президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Милованова, час змін і нестабільності настане в Штатах після виборів незалежно від того, хто переможе.
"Для нас буде певний період, в незалежності від того, чи це буде Байден, чи буде Трамп, поки буде встановлюватися нова влада. Або, навіть якщо залишиться Трамп, будуть певні зміни в Держдепі6 тощо. Цей період буде тривати кілька місяців. Будуть суди спочатку, потім інавгурація, потім зміна команди", - розповів він.
"Це дуже небезпечний для нас період часу, тому що це дає можливість для Росії проводити певні дії, а Сполучені Штати Америки будуть в цей момент трошки зайняті іншим", - вважає Милованов.
Особливу небезпеку становить те, що в Україні в цей період саме починається конституційна криза.
"Я би всіх просив почекати трошечки з цим конфліктом, якщо є державництво якесь... Хай заспокояться Сполучені Штати Америки, ми з'ясуємо, на якому ми світі знаходимося, що вигідно для України, яка наша позиція, і тоді вже ми будемо "рвати" один одного тут", - додав Милованов.
Будь ласка, зачекайте...
Половец Петков@_Petko_777· 12 ч
Трамп проиграл в традиционно республиканском штате Аризона.
Там штаб Байдена возглавила вдова Маккейна. Она провела такую работу, что Трамп пролетел, как стая напильников.
Трамп всячески третировал и ненавидел Маккейна.
Жена отомстила за мужа.
козларузькава чиловека.
А перед выборами прызыдента не то же было? А учения козломордии у наших границ не опастность?
Ото этот долбоколюй забыл, что случилось?
Может он спал?
Так расскажите ему
Ось відео (англійською мовою):
https://www.nexusnewsfeed.com/article/geopolitics/ballot-fraud-sting-operation-playing-out-in-the-usa
Ты истчо шо-нибуть с русской вясны выложи