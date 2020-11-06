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Новини За кордоном
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Період після виборів президента США - дуже небезпечний для України, - Милованов

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Період після виборів президента США - дуже небезпечний для України, - Милованов

Перші кілька місяців після виборів президента в Сполучених Штатах - дуже небезпечні для України, адже Росія може в цей час "проводити певні дії", а США будуть зайняті своїми внутрішніми проблемами.

Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" " президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Милованова, час змін і нестабільності настане в Штатах після виборів незалежно від того, хто переможе.

"Для нас буде певний період, в незалежності від того, чи це буде Байден, чи буде Трамп, поки буде встановлюватися нова влада. Або, навіть якщо залишиться Трамп, будуть певні зміни в Держдепі6 тощо. Цей період буде тривати кілька місяців. Будуть суди спочатку, потім інавгурація, потім зміна команди", - розповів він.

"Це дуже небезпечний для нас період часу, тому що це дає можливість для Росії проводити певні дії, а Сполучені Штати Америки будуть в цей момент трошки зайняті іншим", - вважає Милованов.

Особливу небезпеку становить те, що в Україні в цей період саме починається конституційна криза.

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"Я би всіх просив почекати трошечки з цим конфліктом, якщо є державництво якесь... Хай заспокояться Сполучені Штати Америки, ми з'ясуємо, на якому ми світі знаходимося, що вигідно для України, яка наша позиція, і тоді вже ми будемо "рвати" один одного тут", - додав Милованов.

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Топ коментарі
+12
І цей поц припхався туди.
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06.11.2020 23:07
+12
мыло в ваннов клинический идиот. с синдромом мыролюбности.
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06.11.2020 23:09
+12
Дурачок какой-то. В Соединённых Штатах существуют целые институты разных направлений внешней политики. У них нет каких-то внутренних проблем. И уж точно х.уйло никуда не рыпнется в период непоняток, тупо засцыт.
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06.11.2020 23:10
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Период после выборов президента США - очень опасный для Украны, - Милованов - Цензор.НЕТ 590

Период после выборов президента США - очень опасный для Украны, - Милованов - Цензор.НЕТ 5570
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06.11.2020 23:06 Відповісти
США поддержали Грузию и его лично. Для него нет плохих президентов США. Странно, что до вас это не дошло.
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06.11.2020 23:18 Відповісти
А цей грузинський кінь платить бабки , щоб сфоткатися з Трампом( в них , США , є така опція), а потім бігає і показує , як його знають і ******* . А він на х.. нікому не потрібен - його навіть на інагурацію не пустили .
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07.11.2020 06:14 Відповісти
ВОТ КАК ТАК --новая команда сборище каких то полудурков которые просто ляпают всякую херню !!! Ничего нет по делу - бред бабушек на лавочках для нагнетания . Період після виборів президента США - дуже небезпечний для України, - Милованов - Цензор.НЕТ 6208
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07.11.2020 07:51 Відповісти
І цей поц припхався туди.
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06.11.2020 23:07 Відповісти
мыло в ваннов клинический идиот. с синдромом мыролюбности.
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06.11.2020 23:09 Відповісти
И мордой 🐷 ,так к корыту 🐽хочется вернуться
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07.11.2020 00:13 Відповісти
Это ты смайлами на кого намекаешь?
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07.11.2020 00:29 Відповісти
Дурачок какой-то. В Соединённых Штатах существуют целые институты разных направлений внешней политики. У них нет каких-то внутренних проблем. И уж точно х.уйло никуда не рыпнется в период непоняток, тупо засцыт.
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06.11.2020 23:10 Відповісти
Внутренних проблем у них нет???
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06.11.2020 23:46 Відповісти
хто там шо варнякав, пригадай...

Половец Петков@_Petko_777· 12 ч

Трамп проиграл в традиционно республиканском штате Аризона.
Там штаб Байдена возглавила вдова Маккейна. Она провела такую работу, что Трамп пролетел, как стая напильников.
Трамп всячески третировал и ненавидел Маккейна.
Жена отомстила за мужа.
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06.11.2020 23:11 Відповісти
У нас полтора года критический период!
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06.11.2020 23:11 Відповісти
Для Расии сейчас наступает очень непростой период...
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06.11.2020 23:12 Відповісти
Прямо скажу - хреновый для них.
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06.11.2020 23:23 Відповісти
драть будут монголоидов как сидорового козла рузькава чиловека.
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06.11.2020 23:26 Відповісти
У нас с 1991 года опасный период - период становления. Пуганные мы уже.
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06.11.2020 23:15 Відповісти
ска...полтергейст какой то, каким хером ***** уе№ан Милованов выборы в штатах меняют ВАШУ политическую установку!!! но хоть убей, не могу понять!
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06.11.2020 23:19 Відповісти
Милованов - конченный дятел
А перед выборами прызыдента не то же было? А учения козломордии у наших границ не опастность?
Ото этот долбоколюй забыл, что случилось?
Может он спал?
Так расскажите ему
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06.11.2020 23:20 Відповісти
Он в каманде Писюниста. Они в это время играли на пианине.
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06.11.2020 23:22 Відповісти
іМБІЦИЛ ВОНО ЧИ ДЕБІЛ?Мовчало б ліпше убогеньке ображене русккає.
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06.11.2020 23:34 Відповісти
Хто это такой? Нахера мне знать шо оно думает?
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06.11.2020 23:21 Відповісти
В США починається грандіозний скандал - всі бюлетені були мічені радіоактивною міткою. Цю інформацію розкрили лише сьогодні. Там, де вже бюлетені полічені, виявили дуже велику кількість бюлетенів без міток. Їх десь друкували за кордоном. Всі на користь Байдена. Трамп починає серйозні дії!!
Ось відео (англійською мовою):
https://www.nexusnewsfeed.com/article/geopolitics/ballot-fraud-sting-operation-playing-out-in-the-usa
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06.11.2020 23:33 Відповісти
Сь начялу па шьчьєталє трампампампавскєє,а патомь памьйот з дєладє на байданавскєхь.Русккємь духамь смєрьдіть,курва.
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06.11.2020 23:37 Відповісти
За границей! у санкт-***********...
Ты истчо шо-нибуть с русской вясны выложи
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06.11.2020 23:39 Відповісти
))) это полоний 210, старый след *****, давняя его метка ещё с лондона. только он мог так подставить свого подопечного трампа. теперь у байдена есть доказательство в радиоактивном терроризме против обох двох.
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06.11.2020 23:44 Відповісти
Самый опасный - это сосед в вагоне метро, который сидит напротив без маски и ехидно кашляет на тебя.
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06.11.2020 23:34 Відповісти
Так один попушька мацькофьскай робив.
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06.11.2020 23:38 Відповісти
Милованов чего боится? Что продажу земли не доделал как нужно? И его там, могут списать со счетов за ненадобностью?
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06.11.2020 23:54 Відповісти
Так у нас же есть мощная армия которая нас защитит. Или нет? Или 7 лет вы балду пинали? Ну тогда нас защитит Ахметов которому вы ежегодно перечисляли 20-30лярдов за *зеленые тарифы*. Вот кому вы платили пускай тот вас и защищает.
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07.11.2020 00:02 Відповісти
не сцы в компот лапоть..для вас железа хватит.. с лихвой..
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07.11.2020 00:19 Відповісти
да для вас наступят тяжелые времена..байден не любит холуев *****.
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07.11.2020 00:18 Відповісти
шо, опять не того выбрали?
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07.11.2020 00:29 Відповісти
Зебільня! Ховайся, хто может! Байден хоч і старий, але не забуде всі ваши проросійські маніпуляції. Янелоху приготуватися першим. Бо Янелох накосячив стільки, шо нам ще не одне десятиріччя треба буде роскосячувати, як у міжнародній політиці так і у себе вдома.
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07.11.2020 00:30 Відповісти
рашист по сей день не знает как расхлебатся за былые "определенные оккупационные действия в Украине,
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07.11.2020 00:59 Відповісти
Що за дурна звичка по чужим вікнам заглядати? Американці обирають собі президента для того , щоб він керував Америкою і турбувався про американців. А ми як слабкий ботан-підліток, шукаємо сильного дядю щоб нас захистив.
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07.11.2020 01:31 Відповісти
А що в України був колись в її історії БЕЗПЕЧНИЙ ПЕРІОД???
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07.11.2020 05:03 Відповісти
Ще одна зе пародія на посадовця , в пародії на передачу славіка шухєра . Це ж дивиться хтось таке ге ? А тут ще складається враження , що зе вибирають "міністрів" аби тільки поржати . Починаючи з головного зе . Щось підказує , що це бабуся бєня .
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07.11.2020 06:23 Відповісти
Умиляют усилия людей, которые оказались ни на что не годными, выступать в роли экспертов.
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07.11.2020 08:19 Відповісти
кому интересно его мнение?
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07.11.2020 09:45 Відповісти
 
 