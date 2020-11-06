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Период после выборов президента США - очень опасный для Украины, - Милованов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Период после выборов президента США - очень опасный для Украины, - Милованов

Первые несколько месяцев после выборов президента в Соединенных Штатах - очень опасны для Украины, ведь Россия может в это время "проводить определенные действия", а США будут заняты своими внутренними проблемами.

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Милованова, время перемен и нестабильности наступит в Штатах после выборов вне зависимости то того, кто победит.

"Для нас будет определенный период, в независимости от того, будет ли это Байден, будет Трамп, пока будет устанавливаться новая власть. Или, даже если останется Трамп, будут определенные изменения в Госдепе, и тому подобное. Этот период будет длиться несколько месяцев. Будут суды сначала, потом инаугурация, потом смена команды", - рассказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: В штабе Байдена пообещали вывести Трампа из Белого дома, если он не захочет уйти самостоятельно

"Это очень опасный для нас период времени, так как это дает возможность для России проводить определенные действия, а Соединенные Штаты Америки будут в этот момент немножко заняты другим", - считает Милованов.

Особую опасность представляет то, что в Украине в этот период как раз начинается конституционный кризис.

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"Я бы всех просил подождать немножко с этим конфликтом, если есть государственность какая-то... Пусть успокоятся Соединенные Штаты Америки, мы выясним, на котором мы свете находимся, что выгодно для Украины, какова наша позиция, и тогда уже мы будем "рвать" друг друга здесь", - добавил Милованов.

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Топ комментарии
+12
І цей поц припхався туди.
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06.11.2020 23:07
+12
мыло в ваннов клинический идиот. с синдромом мыролюбности.
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06.11.2020 23:09
+12
Дурачок какой-то. В Соединённых Штатах существуют целые институты разных направлений внешней политики. У них нет каких-то внутренних проблем. И уж точно х.уйло никуда не рыпнется в период непоняток, тупо засцыт.
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06.11.2020 23:10
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Период после выборов президента США - очень опасный для Украны, - Милованов - Цензор.НЕТ 590

Период после выборов президента США - очень опасный для Украны, - Милованов - Цензор.НЕТ 5570
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06.11.2020 23:06 Ответить
США поддержали Грузию и его лично. Для него нет плохих президентов США. Странно, что до вас это не дошло.
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06.11.2020 23:18 Ответить
А цей грузинський кінь платить бабки , щоб сфоткатися з Трампом( в них , США , є така опція), а потім бігає і показує , як його знають і ******* . А він на х.. нікому не потрібен - його навіть на інагурацію не пустили .
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07.11.2020 06:14 Ответить
ВОТ КАК ТАК --новая команда сборище каких то полудурков которые просто ляпают всякую херню !!! Ничего нет по делу - бред бабушек на лавочках для нагнетания . Період після виборів президента США - дуже небезпечний для України, - Милованов - Цензор.НЕТ 6208
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07.11.2020 07:51 Ответить
І цей поц припхався туди.
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06.11.2020 23:07 Ответить
мыло в ваннов клинический идиот. с синдромом мыролюбности.
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06.11.2020 23:09 Ответить
И мордой 🐷 ,так к корыту 🐽хочется вернуться
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07.11.2020 00:13 Ответить
Это ты смайлами на кого намекаешь?
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07.11.2020 00:29 Ответить
Дурачок какой-то. В Соединённых Штатах существуют целые институты разных направлений внешней политики. У них нет каких-то внутренних проблем. И уж точно х.уйло никуда не рыпнется в период непоняток, тупо засцыт.
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06.11.2020 23:10 Ответить
Внутренних проблем у них нет???
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06.11.2020 23:46 Ответить
хто там шо варнякав, пригадай...

Половец Петков@_Petko_777· 12 ч

Трамп проиграл в традиционно республиканском штате Аризона.
Там штаб Байдена возглавила вдова Маккейна. Она провела такую работу, что Трамп пролетел, как стая напильников.
Трамп всячески третировал и ненавидел Маккейна.
Жена отомстила за мужа.
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06.11.2020 23:11 Ответить
У нас полтора года критический период!
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06.11.2020 23:11 Ответить
Для Расии сейчас наступает очень непростой период...
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06.11.2020 23:12 Ответить
Прямо скажу - хреновый для них.
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06.11.2020 23:23 Ответить
драть будут монголоидов как сидорового козла рузькава чиловека.
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06.11.2020 23:26 Ответить
У нас с 1991 года опасный период - период становления. Пуганные мы уже.
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06.11.2020 23:15 Ответить
ска...полтергейст какой то, каким хером ***** уе№ан Милованов выборы в штатах меняют ВАШУ политическую установку!!! но хоть убей, не могу понять!
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06.11.2020 23:19 Ответить
Милованов - конченный дятел
А перед выборами прызыдента не то же было? А учения козломордии у наших границ не опастность?
Ото этот долбоколюй забыл, что случилось?
Может он спал?
Так расскажите ему
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06.11.2020 23:20 Ответить
Он в каманде Писюниста. Они в это время играли на пианине.
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06.11.2020 23:22 Ответить
іМБІЦИЛ ВОНО ЧИ ДЕБІЛ?Мовчало б ліпше убогеньке ображене русккає.
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06.11.2020 23:34 Ответить
Хто это такой? Нахера мне знать шо оно думает?
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06.11.2020 23:21 Ответить
В США починається грандіозний скандал - всі бюлетені були мічені радіоактивною міткою. Цю інформацію розкрили лише сьогодні. Там, де вже бюлетені полічені, виявили дуже велику кількість бюлетенів без міток. Їх десь друкували за кордоном. Всі на користь Байдена. Трамп починає серйозні дії!!
Ось відео (англійською мовою):
https://www.nexusnewsfeed.com/article/geopolitics/ballot-fraud-sting-operation-playing-out-in-the-usa
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06.11.2020 23:33 Ответить
Сь начялу па шьчьєталє трампампампавскєє,а патомь памьйот з дєладє на байданавскєхь.Русккємь духамь смєрьдіть,курва.
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06.11.2020 23:37 Ответить
За границей! у санкт-***********...
Ты истчо шо-нибуть с русской вясны выложи
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06.11.2020 23:39 Ответить
))) это полоний 210, старый след *****, давняя его метка ещё с лондона. только он мог так подставить свого подопечного трампа. теперь у байдена есть доказательство в радиоактивном терроризме против обох двох.
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06.11.2020 23:44 Ответить
Самый опасный - это сосед в вагоне метро, который сидит напротив без маски и ехидно кашляет на тебя.
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06.11.2020 23:34 Ответить
Так один попушька мацькофьскай робив.
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06.11.2020 23:38 Ответить
Милованов чего боится? Что продажу земли не доделал как нужно? И его там, могут списать со счетов за ненадобностью?
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06.11.2020 23:54 Ответить
Так у нас же есть мощная армия которая нас защитит. Или нет? Или 7 лет вы балду пинали? Ну тогда нас защитит Ахметов которому вы ежегодно перечисляли 20-30лярдов за *зеленые тарифы*. Вот кому вы платили пускай тот вас и защищает.
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07.11.2020 00:02 Ответить
не сцы в компот лапоть..для вас железа хватит.. с лихвой..
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07.11.2020 00:19 Ответить
да для вас наступят тяжелые времена..байден не любит холуев *****.
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07.11.2020 00:18 Ответить
шо, опять не того выбрали?
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07.11.2020 00:29 Ответить
Зебільня! Ховайся, хто может! Байден хоч і старий, але не забуде всі ваши проросійські маніпуляції. Янелоху приготуватися першим. Бо Янелох накосячив стільки, шо нам ще не одне десятиріччя треба буде роскосячувати, як у міжнародній політиці так і у себе вдома.
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07.11.2020 00:30 Ответить
рашист по сей день не знает как расхлебатся за былые "определенные оккупационные действия в Украине,
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07.11.2020 00:59 Ответить
Що за дурна звичка по чужим вікнам заглядати? Американці обирають собі президента для того , щоб він керував Америкою і турбувався про американців. А ми як слабкий ботан-підліток, шукаємо сильного дядю щоб нас захистив.
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07.11.2020 01:31 Ответить
А що в України був колись в її історії БЕЗПЕЧНИЙ ПЕРІОД???
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07.11.2020 05:03 Ответить
Ще одна зе пародія на посадовця , в пародії на передачу славіка шухєра . Це ж дивиться хтось таке ге ? А тут ще складається враження , що зе вибирають "міністрів" аби тільки поржати . Починаючи з головного зе . Щось підказує , що це бабуся бєня .
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07.11.2020 06:23 Ответить
Умиляют усилия людей, которые оказались ни на что не годными, выступать в роли экспертов.
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07.11.2020 08:19 Ответить
кому интересно его мнение?
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07.11.2020 09:45 Ответить
 
 