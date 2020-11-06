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Новини Політика України
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місцеві вибори (911) Обухів (24) підрахунок (16) фальсифікації (103)

Обухівський тервиборчком на Київщині провів перерахунок голосів і встановив достовірні результати виборів, - депутат міськради Яцун

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Обухівський тервиборчком на Київщині провів перерахунок голосів і встановив достовірні результати виборів, - депутат міськради Яцун

Депутат Обухівської міськради Богдан Яцун заявив про те, що після трьох діб перерахунку голосів на місцевих виборах Обухівська територіальна виборча комісія встановила достовірні результати голосування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Яцун зазначив: "Завершується третя доба напруженої боротьби проти спроби фальсифікації результатів виборів в Обухівській міській ТВК ( на 370 голосів), яка могла призвести до втрати "Голосом" одного депутатського мандату на користь партії "За майбутнє".

Вже зараз можу сказати, що ми перемогли і сьогодні ТВК офіційно проголосувала за результати виборів до Обухівсько міської ради, за якими "Голос" отримує 4 мандати, як і було очікувано за результатами паралельного підрахунку на основі первинних протоколів ДВК з мокрими печатками

Для цього довелося чимало зробити:

Передусім я оперативно звернувся до Національної поліції із заявою про злочин за ознаками вчинення дій, передбачених ч.1, 2 Ст. 158-3 КК України (фальсифікація, підроблення виборчої документації).

Велике дякую колегам з партій УДАР Віталія Кличка і Батьківщина - Володимиру Геращенку, Ігорю Сухіну та іншим, які увечері 04.11.2020 оперативно виявили і зафіксували факт заповнення сфальшованих уточнених протоколів ДВК прямо в приміщенні ТВК, по факту чого були подані в поліцію нові заяви про злочин, відповідно 05.11.2020 було відкрите кримінальне провадження за ознаками вчинення дій, передбачених ч.1, 2 Ст. 158-3 КК України (фальсифікація, підроблення виборчої документації)".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обухівський тервиборчком "домалював" 258 голосів партії "За майбутнє", - депутат міськради Яцун

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06.11.2020 23:14 Відповісти
типа демократы таки трахнули республиканцев? Обуховский теризбирком на Киевщине провел пересчет голосов и установил достоверные результаты выборов, - депутат горсовета Яцун - Цензор.НЕТ 6970
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06.11.2020 23:14 Відповісти
За майбахи мухлюють.
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06.11.2020 23:15 Відповісти
Під Обуховом розбився автобус з партійцями За майбах какламойші.

Моторошні кадри 18+

Обуховский теризбирком на Киевщине провел пересчет голосов и установил достоверные результаты выборов, - депутат горсовета Яцун - Цензор.НЕТ 9749
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06.11.2020 23:19 Відповісти
Мда , 🤣
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06.11.2020 23:41 Відповісти
А уголовное дело за фальсификации??! Нельзя спускать
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06.11.2020 23:45 Відповісти
кто то должен сесть, попускать нельзя
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06.11.2020 23:51 Відповісти
в украине я бы выбирала не людей, а решения.
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07.11.2020 09:07 Відповісти
🛥 скромное обаяние латифундиста
🛥 Знайомтеся, порошенківський сокіл Олександр Туренко.
Обухівський тервиборчком на Київщині провів перерахунок голосів і встановив достовірні результати виборів, - депутат міськради Яцун - Цензор.НЕТ 6145

Екс-голова обухівської райради який вчергове рветься до влади. Мало не пожиттєвий держчиновник має яхту, два джипа Тойота, Лексус иа Мерс, має 16 лимонів готівки. Оце так держуправлінець з місячною з/п у 14 000 гривень.
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Колишній очільник Обухівської та Бориспільської райдержадміністрацій Олександр Туренко планує повернутись на державну посаду. Цього разу цілить на голову Української ОТГ, до якої увійдуть місто Українка та 7 сіл: Верем'я, Витачів, Жуківці, Плюти, Трипілля, Халеп'я, Щербанівка. За час роботи в адміністраціях родина чиновника непогано збагатилась. Про це розповіли активісти руху «За чесні вибори», які організовують громадську приймальню в Українці.
показати весь коментар
07.11.2020 20:55 Відповісти
 
 