Очікуємо від російської сторони виконання їхньої частини домовленостей щодо врегулювання на Донбасі, - українська делегація у ТКГ
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Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) очікує від російської сторони виконання їхньої частини домовленостей щодо врегулювання на Донбасі.
Про це йдеться на сторінці Української делегації в ТКГ у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Очікуємо від російської сторони виконання їхньої частини домовленостей - це і буде справжньою турботою про мирних жителів, полегшенню життя яких недавно стільки уваги присвятив заступник глави адміністрації - прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що КПВВ в містах Золоте і Щастя Луганської області відкриються о 08.00 10 листопада.
"Ми чітко і послідовно виконуємо свою частину домовленостей щодо вдосконалення гуманітарної складової врегулювання, досягнутих в рамках ТКГ", - зазначає українська делегація.
Будь ласка, зачекайте...
І будьте ласкаві, нагадайте "досягнення" бубочки, яких він досяг, на реанімованому форматі. Ну окрім того, що в "глаза фуйлу посмотрел и увидел мир"
хотелось бы перечень того, что уже выполнила "та сторона" (ну кроме руцких паспортов в недорецпубликах...тут как раз все в порядке))))
маладые так маладые....нехай даже образования... новоообразования )))) злокачественные...
ОЧІКУЙТЕ І ДАЛІ - більш брехливих людей ніж кацапи земля ще не знала
а чукча в чуме ждет рассвета..