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Очікуємо від російської сторони виконання їхньої частини домовленостей щодо врегулювання на Донбасі, - українська делегація у ТКГ

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Очікуємо від російської сторони виконання їхньої частини домовленостей щодо врегулювання на Донбасі, - українська делегація у ТКГ

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) очікує від російської сторони виконання їхньої частини домовленостей щодо врегулювання на Донбасі.

Про це йдеться на сторінці Української делегації в ТКГ у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Очікуємо від російської сторони виконання їхньої частини домовленостей - це і буде справжньою турботою про мирних жителів, полегшенню життя яких недавно стільки уваги присвятив заступник глави адміністрації - прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що КПВВ в містах Золоте і Щастя Луганської області відкриються о 08.00 10 листопада.

Також читайте: План України щодо Донбасу розглядатимуть у ТКГ і в межах спілкування радників "нормандської четвірки", - Єрмак

"Ми чітко і послідовно виконуємо свою частину домовленостей щодо вдосконалення гуманітарної складової врегулювання, досягнутих в рамках ТКГ", - зазначає українська делегація.
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Топ коментарі
+7
блеа, когда же вы поймете что кацапы не чего не собираются выполнять?
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07.11.2020 15:55
+6
ожидайте...канешна ожидайте - только вот дождетесь ли? (ну это видать не принципиально!)
хотелось бы перечень того, что уже выполнила "та сторона" (ну кроме руцких паспортов в недорецпубликах...тут как раз все в порядке))))
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07.11.2020 16:00
+3
Об этом говорится на странице Украинской делегации в ТКГ в Фейсбук - АЛЬО А ДЕ АРЕСТОВИЧ? шо за діла ? Інфарматор Єрамка , обосравшійся зі своїми цитатками про Вовку...
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07.11.2020 15:54
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Об этом говорится на странице Украинской делегации в ТКГ в Фейсбук - АЛЬО А ДЕ АРЕСТОВИЧ? шо за діла ? Інфарматор Єрамка , обосравшійся зі своїми цитатками про Вовку...
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07.11.2020 15:54 Відповісти
Кравчук самоінформує на шоу про вибори весною 21-го року, Вовка з Єрамокм йому як ехо повторюють. Резніков у соцмережі обіцяє що ВР прийме план по ДИРАХ теж весною. Що там твориться у цьому ЗЕдурдомі!
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07.11.2020 15:57 Відповісти
А в ЗЕдурдомі- хто - в ліс, хто- по дрова. І Кожний при дЄлЄ, так у нас на суржику кажуть.
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07.11.2020 17:14 Відповісти
блеа, когда же вы поймете что кацапы не чего не собираются выполнять?
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07.11.2020 15:55 Відповісти
Не будут вьіполнять , на том и погорят. Канцлер ФРГ и президент Франции не для того работают в Нормандском формате , чтобьі РФ могла игнорировать Минские договоренности.
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07.11.2020 16:45 Відповісти
Ви десь ховались останні шість років?
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07.11.2020 17:18 Відповісти
Зеленский реанимировал Нормандский формат , произошло єто в 2020г. Последний саммит при Порошенко бьіл посвящен сдаче Дебальцево , потом перерьів в 4 года.
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07.11.2020 17:52 Відповісти
Сорри , в 2019г.
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07.11.2020 17:53 Відповісти
Та ви шо? Порошенко працював з "антипутінською коаліцією", яка дожимала фуйло санкціями. З тією коаліцією, яка вже півтора роки, як перестала існувати, як і нові, свіженькі санкції проти мордора.
І будьте ласкаві, нагадайте "досягнення" бубочки, яких він досяг, на реанімованому форматі. Ну окрім того, що в "глаза фуйлу посмотрел и увидел мир"
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07.11.2020 18:13 Відповісти
Смеяться уже, или чуть позже?
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07.11.2020 15:55 Відповісти
Почекаємо- бордель ОПа переставляє ліжка, кабмін йде на ешафот без бабок на бюджет, Юля на старті входження в кабмін , олігархи надумали скинути Вовку, Лиса гадалка ********** що ще не прийшов час Смєшка ( добра Хвамілія після клована) ..
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07.11.2020 16:00 Відповісти
Ждите. Молдова то же ждёт уже 21 год вывода российских войск
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07.11.2020 16:00 Відповісти
Так в Рашке конченной за все это время власть и не менялась...
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07.11.2020 20:16 Відповісти
ожидайте...канешна ожидайте - только вот дождетесь ли? (ну это видать не принципиально!)
хотелось бы перечень того, что уже выполнила "та сторона" (ну кроме руцких паспортов в недорецпубликах...тут как раз все в порядке))))
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07.11.2020 16:00 Відповісти
вы от сейчас прямо надругаетесь и издеваетесь, а ето маладые, развивающиеся образования, а не какие то там рыспублики....
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07.11.2020 16:09 Відповісти
готов согласиться )))
маладые так маладые....нехай даже образования... новоообразования )))) злокачественные...
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07.11.2020 17:04 Відповісти
Это не российская делегация - дебилы, они как раз со своей стороны все правильно делают, тянут резину и валяют ваньку. Это как раз украинская сторона- больная на все голову, ибо ожидать чего-то от РФ - это признак душевной болезни.
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07.11.2020 16:14 Відповісти
Очікуємо від російської сторони виконання їхньої частини домовленостей щодо врегулювання на Донбасі, - українська делегація у ТКГ - Цензор.НЕТ 3100
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07.11.2020 16:14 Відповісти
когда выдали детский броник
Очікуємо від російської сторони виконання їхньої частини домовленостей щодо врегулювання на Донбасі, - українська делегація у ТКГ - Цензор.НЕТ 3323
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07.11.2020 16:18 Відповісти
Только представьте-вот они идут..вот перед ними прыгают с фотоаппаратами халдеи...щёлк..щёлк.."Владимир-повернитесь так..а вот так..сделайте умный вид"......Тьфу!
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07.11.2020 16:47 Відповісти
Це перехідний бронік. Від Сивохи перейшов.
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07.11.2020 17:02 Відповісти
Ожидайте ! Может подадут.....
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07.11.2020 16:21 Відповісти
ДУМАЮ ЩО ВСЕ ЦЕ РОБИТЬСЯ ТІЛЬКИ ДЛЯ ТОГО ЩОБ ПОТІМ ОБОСНУВАТИ ПЕРЕХІД ДО ПЛАНУ Б ХОЧА ТОЛКОМ НЕ ЗНАЮ В ЧОМУ ТОЙ ПЛАН ПОЛЯГАЄ
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07.11.2020 16:41 Відповісти
Розшифровується як БІЖИ.
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07.11.2020 17:10 Відповісти
Не дождётесь. Вот просто-не дождётесь. И какие прогибы будут дальше? Что думает об этом "великий мыслитель" Арестович?
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07.11.2020 16:42 Відповісти
Чого квилите до Росії як Ярославна на валу. Повідводьте ще війська на інших ділянках фронту, побудуйте нові КПВВ, можливо хоч тоді перестануть видавати в ОРДЛО російські паспорти.
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07.11.2020 17:07 Відповісти
Ожидаем раз, ожидаем два, ожидаем два с четвертью...
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07.11.2020 17:30 Відповісти
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) ожидает от российской стороны выполнения их части договоренностей по урегулированию на Донбассе. Источник: https://censor.net/ru/n3229685

ОЧІКУЙТЕ І ДАЛІ - більш брехливих людей ніж кацапи земля ще не знала Очікуємо від російської сторони виконання їхньої частини домовленостей щодо врегулювання на Донбасі, - українська делегація у ТКГ - Цензор.НЕТ 6890
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07.11.2020 18:01 Відповісти
как в песне
а чукча в чуме ждет рассвета..
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07.11.2020 18:36 Відповісти
Якщо уявити ....ВІДБУЛОСЯ, урєгуліроваЛі. Далі які дії...... Зверніть увагу на наповнення бюджету, на вихід на багато кращі умови життя(думаю українці не на вершині) 73 мріяли туди, але збій в кодуванні, ніхто про краще не говорить. У нас вірус і капєц тіпа Пашлі вон.
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07.11.2020 19:06 Відповісти
кравчук и зеленый ждуны.
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07.11.2020 19:50 Відповісти
Очікуємо від російської сторони виконання їхньої частини домовленостей щодо врегулювання на Донбасі, - українська делегація у ТКГ - Цензор.НЕТ 2583
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07.11.2020 20:14 Відповісти
Очікуємо від російської сторони виконання їхньої частини домовленостей щодо врегулювання на Донбасі, - українська делегація у ТКГ - Цензор.НЕТ 934
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07.11.2020 20:15 Відповісти
Ожидать от кацапов чего либо,все равно что ждать у моря погоды.
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07.11.2020 22:12 Відповісти
Довго будете чекати, холуї путіна! Гидотний зелений сором!!!
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07.11.2020 23:30 Відповісти
 
 