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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Повернення Криму може бути легшим варіантом, ніж окупованої частини Донбасу, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Повернення Криму може бути легшим варіантом, ніж окупованої частини Донбасу, - Резніков

У Криму не було бойових дій, тому його повернення може бути "легшим варіантом".

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив в ефірі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Я вам скажу, що історія з Кримом і повернення Криму назад в Україну повноцінно як окуповану сьогодні територію навіть, можливо, легший варіант, тому що там не було бойових дій, як на частково окупованому Донбасі. Менше крові пролито", - сказав Рєзніков.

Водночас він погодився, що заміщення населення в Криму - це "завдання, яке треба вирішувати".

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"Легко все не буває. Ми з вами живемо сьогодні у світі, де класичні війни вже не ведуться, а ведуться гібридні війни. Тому відповіддю і захистом від гібридної агресії мають бути також гібридні ходи", - додав Резніков.
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Топ коментарі
+23
Легко и просто. Крым - вернись раз - два. Короновирус! Руки вверх! Ты арестован. Резников - разгонись и в дуб - раз-два. И зелень тупая выскочит у тебя из какошника.
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08.11.2020 00:39
+11
а происхождение у вас ордынское, не клейтесь к Киеву.!
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08.11.2020 08:59
+9
Галантерей v2.0
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08.11.2020 00:21
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Решение вопроса с враждебным населением это тоже один из моментов после деоккупации.
Существует три варианта:
1. Ограничение гражданских прав ( как минимум избирательных ) сроком более 50 лет
2. Депортация по примеру Судетов и замещение украинским этносом.
3. Этнические чистки или создание видимости готовности к этническим чисткам, чтобы спровоцировать бегство населения.

Все варианты выполнимы и реальны.
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08.11.2020 15:52 Відповісти
Ти бачиш що влада зараз коїть? Як з такою владою робити все те що ти написав ? Повернення Криму може бути легшим варіантом, ніж окупованої частини Донбасу, - Резніков - Цензор.НЕТ 1462
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09.11.2020 01:18 Відповісти
С такой никак.
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09.11.2020 21:37 Відповісти
Рахував його притомним... база там вася БАЗА не проста - ядерна, а хто там живе і вмирає ***** по* бать
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08.11.2020 13:50 Відповісти
Це чмо робить вигляд що не розуміє того що окупація Донбасу лише "операція прикриття" Криму і коли дійде до звільнення Криму всі бої на Донбасі видаватимуться дитячою прогулянкою... Але це ж жид! - "Впегед огрлы а ми за вами. И грудью постоим за вашими спинами"...
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08.11.2020 14:46 Відповісти
С таким идиотами во власти в Украине, и с таким населением-о Крыме можно и не мечтать. Скоро очередь отдать Закарпатье мадьярам, Львов и Ровно Польше, Черновцы Румынии, Донбасс России уже отдали. А чего не брать, когда приказ главкома сталинский-"на провокации не поддаваться, огонь не открывать". Идиоты что во власти, что население.
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08.11.2020 15:22 Відповісти
Вопрос Крыма может быть решен только военным путем, никакие переговоры не приведут ни к чему. Потому что с чего бы это русским просто так что-то отдавать ? Даже если в россии произойдет революция и у руля станет демократическое прозападное правительство, раздача земель уничтожит их репутацию и рейтинги на корню и имперские реваншисты снова возьмут верх, поэтому никто в своем уме на такое не пойдет. Война это единственный выход. Сейчас нужно укреплять и модернизировать армию, готовиться и ждать удобного момента для наступления, чтобы ударить в самый уязвимый и сложный для русских момент. Подходящие моменты это период безвластия, начало развала страны, революции, гражданские войны. Поэтому когда на первом канале пропагандисты говорят, что запад только и ждет, чтобы россия пошатнулась, чтобы разорвать её на части они в общем то говорят чистую правду )
Единственное, что тут Резников сказал дельного, так это тезис о том, что на гибридные методы, нужно отвечать гибридными методами. Один из вариантов это спонсирование исламистов в Крыму, так как Крым это исконная земля татар, привлечение исламистов из других стран для террористической и диверсионной деятельности против оккупантов, помощь с переброской, вооружением, подготовкой. Всё это будет способствовать дестабилизации, потерям живой силы, увеличение финансовой нагрузки, резкое снижение привлекательности региона, а значит и общем расшатывании ситуации, которое играет нам на руку.
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08.11.2020 15:43 Відповісти
пришли идиоты
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08.11.2020 17:42 Відповісти
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