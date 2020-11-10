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Протестувальники увірвалися до кабінету Пашиняна в будівлі уряду. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Учасники акції протесту в Єревані розгромили кабінет прем'єр-міністра в будівлі уряду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sputnik Вірменія.
За даними видання, учасники протесту, яким не перегородили шлях співробітники охорони, увірвалися в кабінет прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, все руйнуючи на своєму шляху. Рішення щодо підписання заяви з Азербайджаном про здачу земель розлютило народ.
Демонстранти, які протестують на тлі оголошення про припинення війни і здачі територій у Карабасі, попрямували до урядового маєтку прем'єр-міністра.
Топ коментарі
+8 Nikos KGB
показати весь коментар10.11.2020 08:02
+8 Зося Синицкая
показати весь коментар10.11.2020 08:12
+8 Aleks_15
показати весь коментар10.11.2020 08:26
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На деле - конфликт заморожен ещё на 30 лет, штаб кацапских войск в Степанакерте
Это Азербайджан капитулировал, а не Армения.
клозет..........
Це теж твої брати-мародери, що й спікера натовпом гамселили при дітях.