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Протестувальники увірвалися до кабінету Пашиняна в будівлі уряду. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Учасники акції протесту в Єревані розгромили кабінет прем'єр-міністра в будівлі уряду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sputnik Вірменія.

За даними видання, учасники протесту, яким не перегородили шлях співробітники охорони, увірвалися в кабінет прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, все руйнуючи на своєму шляху. Рішення щодо підписання заяви з Азербайджаном про здачу земель розлютило народ.

Демонстранти, які протестують на тлі оголошення про припинення війни і здачі територій у Карабасі, попрямували до урядового маєтку прем'єр-міністра.

Також дивіться: Протестувальники в Єревані витягли з машини спікера парламенту Вірменії та побили, він перебуває в лікарні. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
а чо?... военкоматы в армении закрыты????
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10.11.2020 08:02
+8
Ага. Хорошо врываться в кабинеты, безопасно)) Что-то они не пошли на фронт.наоборот бежали на бибиках из Карабаха
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10.11.2020 08:12
+8
Желательно показать это видео говнокамандующему не Лоху, что будет если пойдут договорняки с очами Путина, а хотя у него имеется второй паспорт на исторической родине удрать успеет вместе с друганами Ермаком, который использовал Не Лоха как презерватив и замутил в Украине сдачу национальных интересов по Донбассу и Крыму используя дебилов и Кравчука - которому на все наплевать лишь бы пенсию увеличили
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10.11.2020 08:26
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поздняк метаться...
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10.11.2020 07:56 Відповісти
Горячие кавказцы. У нас Минск-2 поспокойней восприняли.
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10.11.2020 07:59 Відповісти
Смєтуни запхнули язики в сраку і мовчать.
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10.11.2020 08:04 Відповісти
если бы они воевали столько лет, сколько мы, то реакция была бы похожа.
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10.11.2020 10:10 Відповісти
а чо?... военкоматы в армении закрыты????
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10.11.2020 08:02 Відповісти
Ага. Хорошо врываться в кабинеты, безопасно)) Что-то они не пошли на фронт.наоборот бежали на бибиках из Карабаха
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10.11.2020 08:12 Відповісти
Так у нас тоже постоянно на акциях протеста в Киеве народу в тысячи раз больше, чем в военкоматах.
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10.11.2020 10:11 Відповісти
Пашинян прихватил майно и тю-тю до путена . Патриот Протестующие ворвались в кабинет Пашиняна в здании правительства - Цензор.НЕТ 1018
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10.11.2020 08:02 Відповісти
Ростов зовёт! Но он же не резиновый?!?!!? АСТАНАВИТЕСЬ!!!
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10.11.2020 08:05 Відповісти
Дурачье беснуется, как обычно
На деле - конфликт заморожен ещё на 30 лет, штаб кацапских войск в Степанакерте
Это Азербайджан капитулировал, а не Армения.
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10.11.2020 08:06 Відповісти
Совершенно верно... Причем о отправке кацапов было заявлено еще до сбития рашкинского вертолета...
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10.11.2020 10:34 Відповісти
ситуация примерно, как у нас в 2014 году -"президент -предатель народа"... ах, как же смеялись эти же армяшки с нашего Майдана, а смеётся ж тот кто смеётся последний...
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10.11.2020 08:07 Відповісти
Они не смеялись. Пашинян сам пришел к власти в результате уличных протестов.
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10.11.2020 10:12 Відповісти
За великим рахунком джерелом влади є народ і що там підписали зрадники до лампочки.
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10.11.2020 08:08 Відповісти
Ну вообще-то президента и парламент избирает тоже народ. Именно для решения вопросов, невозможно каждый день проводить референдум
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10.11.2020 08:14 Відповісти
парашинян уже в ростове.
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10.11.2020 08:11 Відповісти
молодцы... агрессоры-оккупанты напали на самих себя...
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10.11.2020 08:17 Відповісти
Я б на месте Алиева,тем более с поддержкой Турции,все же добила...
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10.11.2020 08:19 Відповісти
Почни з Криму та Донбасу, вояка диванний!
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10.11.2020 08:47 Відповісти
Так уже твоя проворовавшаяся ковидная бубочка начала))))
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10.11.2020 08:53 Відповісти
Желательно показать это видео говнокамандующему не Лоху, что будет если пойдут договорняки с очами Путина, а хотя у него имеется второй паспорт на исторической родине удрать успеет вместе с друганами Ермаком, который использовал Не Лоха как презерватив и замутил в Украине сдачу национальных интересов по Донбассу и Крыму используя дебилов и Кравчука - которому на все наплевать лишь бы пенсию увеличили
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10.11.2020 08:26 Відповісти
после того как финоудмурдские "миротвоцы" окопаются все договоры можно смело отнести в
клозет..........
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10.11.2020 08:56 Відповісти
Вони його шукають, а він вже в мацкву вилетів карліку ноги лизати. Арменію ціною половини карабаху положив до лап раші і свалив. Орда розіграла цю партію на свою користь. Далі Білорусь і знаючи що твориться в нас, і скільки тут ворогів держави та зрадників, то нажаль і Україна.
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10.11.2020 09:10 Відповісти
де цей полудурок " 5 копійок"?
Це теж твої брати-мародери, що й спікера натовпом гамселили при дітях.
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10.11.2020 10:14 Відповісти
Ты гляди какие армяне в самой Армении активные. Вместо того, чтобы здание правительства громить, лучше бы Арцах с оружием в руках защищали. В тылу воевать безопасней.
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10.11.2020 10:54 Відповісти
Ну... что сказать. Прогнозированная реакция. Вопрос в последствиях. У азеров появился реальный шанс освободить все оккупированные территории. Пока в Ереване будут раздуплятся и сраться кто там главный, на фронте начнется деморализация. И тут нужно будет азерам договариваться непосредственно с солдатами и командирами. Ну или тупо продолжить мочилово. В любом случае Азербайджан в выигрышном положении. Армянским солдатам в Карабахе будет не очень весело при любом раскладе. Но в их ситуации лучше договорится о безпрепятственном выходе ибо умереть в данном случае как минимум глупо. Другой вопрос, кто теперь будет выполнять подписанную капитуляцию со стороны Армении? Если нынешние руководство сметут, то придут военные. Они то готовы продолжать войну. Что то мне подсказывает, что это игра казлорылых вылупков. Пашинян им то не особо и нравился. И после того, как он обратился за помощью к мордору, поставил х...йло в хреноватом виде. Другой момент азеры... вот у них плюсовая ситуация. Если никто не будет выполнять подписанное, они просто объявят, мол, идут все в жопу, и продолжат. Если же начнутся выполнения договора, то всегда можно заявить, что кто то его нарушил и продолжить начатое. В любом случае заруба продолжиться.
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10.11.2020 12:49 Відповісти
Никогда ещё не было спокойно там, где находятся "миротворцы" из паРаши. Азербайджан должен способствовать введению турецких солдат на освобождённую ими от армянских оккупантов,свою территорию Нагорный Карабах.
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10.11.2020 14:54 Відповісти
 
 