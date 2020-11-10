Розпочалося виведення вірменських військ із Карабаху, - Міноборони РФ

Росія з 6:00 за московським часом почала розгортати миротворчий контингент у зоні нагірнокарабаського конфлікту паралельно з виведенням збройних сил Вірменії.

Про це повідомляє Міноборони РФ, пише haqqin.az, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до заяви президента Азербайджанської Республіки, прем'єр-міністра Республіки Вірменія та президента Російської Федерації, з 6:00 мск 10 листопада 2020 року Російська Федерація розпочала розгортання миротворчого контингенту в зоні нагірнокарабаського конфлікту паралельно з виведенням вірменських збройних сил", - сказали у відомстві.

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