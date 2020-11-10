УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12238 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
18 000 85
Азербайджан (607) Вірменія (658) Росія (47179) Нагірний Карабах (460)

Розпочалося виведення вірменських військ із Карабаху, - Міноборони РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Розпочалося виведення вірменських військ із Карабаху, - Міноборони РФ

Росія з 6:00 за московським часом почала розгортати миротворчий контингент у зоні нагірнокарабаського конфлікту паралельно з виведенням збройних сил Вірменії.

Про це повідомляє Міноборони РФ, пише haqqin.az, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до заяви президента Азербайджанської Республіки, прем'єр-міністра Республіки Вірменія та президента Російської Федерації, з 6:00 мск 10 листопада 2020 року Російська Федерація розпочала розгортання миротворчого контингенту в зоні нагірнокарабаського конфлікту паралельно з виведенням вірменських збройних сил", - сказали у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вірменія підписала капітуляцію: Алієв, Пашинян і Путін зробили заяву про припинення вогню в Карабасі

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+30
шо-то я не могу понять, а чем нарасеянские оккупанты Карабаха лучше армянских?
показати весь коментар
10.11.2020 08:38
+29
Азербайджан получил то, что хотел. Никакого статуса Карабаха, РФ будет стоять на границе между арменией и Азербайджаном, что является отличным вариантом, так как хачики не будут стрелять. Турецкий контингент будет наблюдать совместно с РФ. То есть, даже если кто-то из кацапии захочет изменить что-то, то не получится из-за турков. И главное. армения обязуется открыть все дороги в Нахичевань. А погранцы из кацапии будут контролировать. Так что, мои господа хорошие, можете поздравить нас)). А вам желаю скорейшего решения Крымского, Донбасского вопроса.
показати весь коментар
10.11.2020 08:47
+22
Я впевнена в одному, що якщо під документом стоїть підпис как цапов - ДОКУМЕНТ НЕ ПРИНЕСЕ МИРА И НЕ ДАСТЬ ЙОГО ГАРАНТІЙ! Чекайте нової крові...
показати весь коментар
10.11.2020 08:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самое время поохотится на ихтамнет птичками Начался вывод армянских войск из Карабаха, - Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 4637
показати весь коментар
10.11.2020 08:37 Відповісти
а когда войска РФ выходят из Сирии? Турция разменяла Карабах на Сирию.
показати весь коментар
10.11.2020 10:20 Відповісти
шо-то я не могу понять, а чем нарасеянские оккупанты Карабаха лучше армянских?
показати весь коментар
10.11.2020 08:38 Відповісти
Це можно спитати у Грузинів,особливо після подій 2008 року.
показати весь коментар
10.11.2020 08:40 Відповісти
По суті - нічим. Але суть в тому, що :
1) розміщені вони будуть лише вздовж дороги Лачин-Ханкенді
2) відвойовані території залишаться таки під Азербайджаном, а особливо важливо - це Шуша - єдиний анклав, ле до окупації Карабаху азербайджанців була більшість.
3) наївно думати, що азербайджанці не несливтрат. А виснажувати армію, маючи спільний кордон з кацапами не варто.
4) все-таки у угоді прописано вивід кацапських "миротворців".
5) важливо - за спиною Азербайджану є надійний союзник - Туреччина.
показати весь коментар
10.11.2020 09:06 Відповісти
Там, где присутствуют российские "миротворцы" (Приднестровье, Абхазия, Ю.Осетия), мира не будет до тех пор, покуда они там есть, а там, откуда их удалось выгнать, например из Боснии и Косово, установился какой-никакой мир.
показати весь коментар
10.11.2020 09:07 Відповісти
Тем что Турция тоже вводит войска: https://www.ukrmilitary.com/2020/11/nk.html?m=1
показати весь коментар
10.11.2020 09:14 Відповісти
Начался вывод армянских войск из Карабаха, - Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 817 Начался вывод армянских войск из Карабаха, - Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 4583
показати весь коментар
10.11.2020 08:38 Відповісти
Таке враження, що пуйло навмисне розіграв сутичку своїх міньонів заради виступу у ролі миротворця!
показати весь коментар
10.11.2020 08:38 Відповісти
так Байден пришел, вот пуйло и хочет показатся миротворцем
показати весь коментар
10.11.2020 08:44 Відповісти
Я впевнена в одному, що якщо під документом стоїть підпис как цапов - ДОКУМЕНТ НЕ ПРИНЕСЕ МИРА И НЕ ДАСТЬ ЙОГО ГАРАНТІЙ! Чекайте нової крові...
показати весь коментар
10.11.2020 08:50 Відповісти
Ну шо армяне...помогли вам ваши москали?)
показати весь коментар
10.11.2020 08:39 Відповісти
Так,допомогли,тепер частина Карабаху буде їхньою назавжди.
показати весь коментар
10.11.2020 08:41 Відповісти
Виправлення: частина Карабаху (як і смуга вірменсько-іранського кордону, буде російською назавжди.
показати весь коментар
10.11.2020 09:00 Відповісти
Были армяне - пришли кацапы. Думаешь, через пять лет они уйдут?
показати весь коментар
10.11.2020 08:42 Відповісти
Вони звідти не підуть ніколи,і воювати відкрито з кацапами Азербайджан не зможе.
показати весь коментар
10.11.2020 08:43 Відповісти
А Эрдоган? Сможет?
показати весь коментар
10.11.2020 09:03 Відповісти
не хочет. договор заключен не между Арменией и Азербайджаном,а между Турцией и РФ.
показати весь коментар
10.11.2020 10:18 Відповісти
Сколько раз повторять, нет такой страны рф, а есть свинособакия
показати весь коментар
10.11.2020 10:25 Відповісти
кому ты повторял?ты думаешь что я слежу что ты тут накидывашь в комментах? чсв зашкаливает. тогда уже спрошу,а можно еще Мордор называть Кацапстаном,россиянской **********,северной Нигерией,Бензоколонкой или только свинособакией? ответь это очень важно для меня.на самом деле нет.
показати весь коментар
10.11.2020 10:33 Відповісти
Да мне насрать на то,что важно для тебя, скажи только чей Крым?
показати весь коментар
10.11.2020 10:35 Відповісти
да и мне насрать на твои вопросы. ты из коматоза вышел,что не в курсе чей Крым?хотя для тебя сделаю исключение,если ты до сих пор не в курсе то Крым-Украина.
показати весь коментар
10.11.2020 10:49 Відповісти
Смотри лучше за Ермаками и гаутляйтером не Лохом, чтоб случайно не стать западным округом парашостана
показати весь коментар
10.11.2020 08:44 Відповісти
А шо видно у сраці Трампа?Чи ти кацап під віпіеном?
показати весь коментар
10.11.2020 08:47 Відповісти
А что он не так написал ?
С нашим говнокомандующим и той свитой которую он привёл с собой, это реальная перспектива.
показати весь коментар
10.11.2020 09:09 Відповісти
Азербайджан втратив свої землі назавжди.
показати весь коментар
10.11.2020 08:39 Відповісти
***** твоё так сказало?Или *********
показати весь коментар
10.11.2020 09:04 Відповісти
Лише до розпаду росії. Припускаю, що знову 30 років чекати не треба буде
показати весь коментар
10.11.2020 09:15 Відповісти
ну большую часть территорий он получил уже. А там как время покажет. А пока суть да дело на отвоеванных территориях Азербайджану есть чем заняться
показати весь коментар
10.11.2020 10:37 Відповісти
Хочется надеется, что "миротворцы" из параши не задержатся в Нагорном Карабахе на десятилетия как в Приднестровье.
показати весь коментар
10.11.2020 08:40 Відповісти
Так,вони там назавжди,доки існує росіянія.
показати весь коментар
10.11.2020 08:42 Відповісти
та хз я за то что бы отгородиться от лугандона и крыма пусть жрут сами себя
показати весь коментар
10.11.2020 08:52 Відповісти
Їх вже не виженеш. Як приклад Придністров*є, а як наслідок - Абхазія та Ю.Осетія.
показати весь коментар
10.11.2020 08:46 Відповісти
Отже, кацапи отримали у цій війні те, що хотіли:
1) Посилення свого впливу в регіоні.
2) Усунення прозахідного Пашиняна.

А ви і далі розказуйте про хорошого і прогресивного алієва, який надере ***** зад.
показати весь коментар
10.11.2020 08:40 Відповісти
Да...по факту Азейбаржан получил аналог базы в Крыму....а РФ 5 лет на перевооружение для анексии
показати весь коментар
10.11.2020 08:43 Відповісти
Да. Только там будут турки еще в придачу.
показати весь коментар
10.11.2020 08:46 Відповісти
Московиты уже там, а вот турков что-то не видно...
показати весь коментар
10.11.2020 09:36 Відповісти
Зголен
показати весь коментар
10.11.2020 08:43 Відповісти
У чому Пашинян "прозападний"?
показати весь коментар
10.11.2020 10:19 Відповісти
Я такого слова не вживав, навіщо ви мені приписуєте цю кацапську фігню?
показати весь коментар
10.11.2020 10:31 Відповісти
Кто бы мог подумать, что в войне азербайджанцев и армян, Степанакерт получит ***** Начался вывод армянских войск из Карабаха, - Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 1815
показати весь коментар
10.11.2020 08:41 Відповісти
Задуматься боты разгоняют, Эрдоган с вами не согласен
показати весь коментар
10.11.2020 09:05 Відповісти
Эрдоган может и не согласен, но его никто не спросил.
показати весь коментар
10.11.2020 09:09 Відповісти
Этого добивается и Путин от говнокомандующего не лоха, чтоб начался вывод и разоружение Украинской Армии в Украине, а какая разница кого кормить не правда ли дебилы ***
показати весь коментар
10.11.2020 08:42 Відповісти
Азейбарджанці маючи в союзниках Турцію, всеодно злякалися росіян і не змогли повністю звільнити окуповані території... Тому Україна повинна взяти урок з цього. В союзниках по звільненню Криму і Донбасу має бути США.
показати весь коментар
10.11.2020 08:44 Відповісти
Как цапи в коментарях верещать,що це ніяка не капітуляція вірмен - " В этой ситуации все в проигрыше. Столько павших молодых ребят и, по факту, Азербайджан Карабах не «освободил» и Армения Карабах не «вернула». Начался вывод армянских войск из Карабаха, - Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 3692
показати весь коментар
10.11.2020 08:44 Відповісти
Зато Рашка получила повод для военного присутствия и дальше будет гадить, теперь уже в Закавказье.
показати весь коментар
10.11.2020 08:49 Відповісти
Пуйло ще й усунув, таким чином, ненависного для них Пашиняна!
показати весь коментар
10.11.2020 08:54 Відповісти
И чем же Пашинян ,,ненавистен ,, ***** ?? Кроме предвыборной риторики , о которой все давно забыли . Что он сделал или собирался сделать против ***** ?? Хоть один пример ,,прозападности ,, Пашиняна .
показати весь коментар
10.11.2020 09:14 Відповісти
Как цапи весь час були проти нього -він зніс їхнього ставленика та прийшов до влади шляхом повстання вірмен (як відомо засРашка більш за все боїться революцій)!
показати весь коментар
10.11.2020 09:20 Відповісти
а почему нету в новости что и Турция введет своих миротворцев в Карабах ?
показати весь коментар
10.11.2020 08:46 Відповісти
Как это "нету", если есть:
https://censor.net/ru/news/3230067/turtsiya_budet_privlechena_k_mirotvorcheskoyi_missii_v_karabahe_aliev
показати весь коментар
10.11.2020 11:48 Відповісти
10.11.20 08:36
Начался вывод армянских войск из Карабаха, - Минобороны РФ

10.11.20 09:56
Турция будет привлечена к миротворческой миссии в Карабахе, - Алиев

время смотри новости
показати весь коментар
12.11.2020 19:59 Відповісти
Азербайджан получил то, что хотел. Никакого статуса Карабаха, РФ будет стоять на границе между арменией и Азербайджаном, что является отличным вариантом, так как хачики не будут стрелять. Турецкий контингент будет наблюдать совместно с РФ. То есть, даже если кто-то из кацапии захочет изменить что-то, то не получится из-за турков. И главное. армения обязуется открыть все дороги в Нахичевань. А погранцы из кацапии будут контролировать. Так что, мои господа хорошие, можете поздравить нас)). А вам желаю скорейшего решения Крымского, Донбасского вопроса.
показати весь коментар
10.11.2020 08:47 Відповісти
Чий Степанокерт?вірменський чи росіянський?Невже Азербайджан саме цього бажав?
показати весь коментар
10.11.2020 08:48 Відповісти
Поздравляю! Очень умный шаг со стороны Алиева. Теперь он и освободитель для азербайджанцев и миротворец для мирового сообщества.
показати весь коментар
10.11.2020 09:09 Відповісти
Головне, щоб кацапи витрачали гроші на утримання "мірАтворцев"
показати весь коментар
10.11.2020 09:16 Відповісти
Поддерживаю. Вой на цензоре несколько неуместен. Азербайжанцы получили что хотели.
Дорога в Нахичевань (и Турцию) также важна как Карабах.
Миротворцы (турки и кацы) только вдоль дороги и в Карабахе. Причём временно. Через 5 лет автоматически едут домой. Азербайжану до нового года возвращаются все территории за пределами Карабахской автономии. Я бы ради одной дороги в Нахичевань тоже согласился на присутствие миротворцев в небольшом анклаве.
показати весь коментар
10.11.2020 10:02 Відповісти
получила Турция,а не Азербайджан. в ближайшее время кацапы уйдут из Сирии (это не озвученные договоренности) за это им сохранили влияние на Кавказе.
пяти километровый коридор разрезает Карабах надвое,считай обеспечивает контроль кацапни.
а контроль фсбшников проезда в Нахичевань это вообще смешно, это контроль и захотят пустят,а захотят нет. рычаг влияния опять таки.
можно было подождат пару недель и взять весь Карабах без никаких условий. но Турция посчитала по другому.
показати весь коментар
10.11.2020 10:26 Відповісти
Не понимаю. Вы могли отбить весь Карабах потому, что Армения уже проиграла войну. А получили в итоге малую часть, и еще и выгнали армян для того, чтобы пустить туда касабов?
показати весь коментар
10.11.2020 10:40 Відповісти
Майте на увазі, що домовленості з москвою нічого не варті,
Тому гарантувати нічого не можна.
Поки що замість "арцаху" отримали "анр".
Коридор до Нахічеваню під контролем кремлівських гебешників - це майже нічого.
показати весь коментар
10.11.2020 10:46 Відповісти
Да нет.... С присутствием рашиков теперь вы получите и новый Крым и Донбасс на своей территории... Если вы за сто лет этого не поняли, то у вас все еще впереди... Армянам был нужен только Карабах, а кацапам ВЕСЬ Азербайджан...
показати весь коментар
10.11.2020 11:05 Відповісти
Не знаю, может и для вас это и хорошо, но в Украине совсем другая ситуация и ваш план не подходит.
показати весь коментар
10.11.2020 11:30 Відповісти
В кацапском прочтении слова миротворец, частичка мир далеко не главная.
показати весь коментар
10.11.2020 08:47 Відповісти
Армянам оставили Степанакерт с прилегающими территориями в радиусе 10 км и коридор к нему шириной 5 км. Статус его будет - автономной области в составе Азербайджана. Охранять это образование будет макшанско-турецкие посредники. Только вот для армян этот клочек земли не будет иметь никакого смысла.
показати весь коментар
10.11.2020 08:50 Відповісти
Це як Лугандон в Україні.
показати весь коментар
10.11.2020 08:55 Відповісти
Нет. Никакого особого статуса, никакой своей милиции, никакого влияния на решение вступать в НАТО, никакого макшанского гумконвоя.
показати весь коментар
10.11.2020 08:58 Відповісти
Рашикам нужно ВСЕ Закавказье.... Как и ВСЯ Украина...
показати весь коментар
10.11.2020 11:06 Відповісти
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Туреччина приєднається до миротворчої місії в Нагірному Карабасі.
«Одним з пунктів сьогоднішньої заяви, є спільна миротворча місія Росії та Туреччини, ми створюємо новий формат взаємодії в регіоні», - заявив Ільхам Алієв.
показати весь коментар
10.11.2020 08:57 Відповісти
Вірменські медіа публікують текст у якому містяться наступні умови:сторони зупиняються на тих позиціях, які зайняли до 10 листопада;
до 20 листопада Вірменія віддає Азербайджану Агдамський та Газахський райони;
росіяни заводять свій контингент чисельністю 1960 осіб на 90 БТР та 360 автомобілях, який розташується вздовж лінії зіткнення та Лачинського коридору"миротворчий" мандат РФ - 5 років з автоматичним продовженням за згодою сторін кожні 5 років;
сторони створюють центри контролю припинення вогню;до 15 листопада Вірменія повертає Азербайджану Кельбаджарський та Лачинський райони, але залишає собі 5 км Лачинський коридор;
за три роки будується нова дорога через Лачинський коридор, яка минає Шушу;біженці повертаються на територію Нагірного Карабаха;
здійснюється обмін військовополоненими та тілами загиблих;
розблоковуються економічні зв'язки,Вірменія сприяє транспортному зв'язку Азербайджану з Нахічеванською Автономною Республікою.
показати весь коментар
10.11.2020 08:59 Відповісти
Армения как и Белорусия - член Макшанской империи. Там по любому присутствуют войска Макшании. Будут они стоять в Армении по границе с Азербайджаном. Шо за паника?
показати весь коментар
10.11.2020 09:02 Відповісти
а где у тебя паника? а коцабы уже "намиротворили" по Гяндже, например. или они #нипричем ? Видимо Алиеву этого мало...
показати весь коментар
10.11.2020 09:16 Відповісти
Ось так Азербайджан і створив "Карабаську Народну Республіку", ну військову базу кацапів... Війну вони програли... як і Арменія... "Дурні бо бідні. Бідні бо дурні"
показати весь коментар
10.11.2020 09:07 Відповісти
Турция тоже вводит войска https://www.ukrmilitary.com/2020/11/nk.html?m=1
показати весь коментар
10.11.2020 09:16 Відповісти
Чего-то я не догоняю, на кой леший в Карабахе нужны рашисты-"миротворцы"? Если азербайджанская Армия победоносно выперла армянских оккупантов со своей территории, значит, у них достаточно сил самим контролировать как линию соприкосновения, так и внешние границы. Зачет тогда эти "Троянские" ишаки из пидороссии?
показати весь коментар
10.11.2020 09:25 Відповісти
Это стратегическая ошибка Азербайджана и Турции.
показати весь коментар
10.11.2020 09:28 Відповісти
Апокалипсис в роли миротворца. Очередная часть марлезонского балета.
показати весь коментар
10.11.2020 09:28 Відповісти
пустили свиню на город
показати весь коментар
10.11.2020 10:18 Відповісти
Без шуму і пострілу, правда шляхом втрати одного вертоліта, московія обвела навколо пальця і вірмен і азербайджанців і окупувала тероритію Азербайджана. Ви кому провірили?
показати весь коментар
10.11.2020 10:35 Відповісти
Азербайджан сам сотворил себе вековую проблему. Кацы так просто никогда не уходили с чужих территорий. В судьбе Украины, подобное уже не единожды, играло роковую роль. Вначале они затихарятся где-то в уголке, вроде как помогают дружбой против кого-то, пока навербуют себе сексотов из всяких чмырей, превратят их в чиновников, наплодят холуев среди черни и байстрюков - паралельно их руками отгрохают себе крепость-базу, и будут расковыривать любой конфликт: по обе стороны реки, горы, канавы, языка/мовы, станут ****** делить между мужиками, и кончится все это большой резней и войной, а, потом, порабощением лет, этак, на 300. 30 лет армянской оккупации, покажется азикам, цветочками!
показати весь коментар
10.11.2020 11:03 Відповісти
1000 процентов!!!
показати весь коментар
10.11.2020 13:08 Відповісти
Мдааа... Из войны в Украине Азербайджан выводов не сделал... Там так и не поняли, что рашка строит империю... И ей нужно ВСЕ... В том числе и весь Азербайджан...
показати весь коментар
10.11.2020 11:11 Відповісти
Пока все мутно и противоречиво...Вроде как.... Азербайджан получил ВЕСЬ равнинный Карабах (горы в расчет не идут) и более того, экстерриториальную дорогу в свой анклав на Каспии (Нахичевань.) ,которую будут охранять "миротворцы", дорогу через собственно Армению !! Куда уже больше?? Но, Ереван врядли проглотит такое.....Фанатично настроенные бойцы будут умирать и дальше. Так ,что пока все мутно.
показати весь коментар
10.11.2020 11:24 Відповісти
Вот и пришёл медленный пипец и армении и Айжейбаджану!! россия никогда добровольно оттуда , из карабаха , не уйдёт !!
показати весь коментар
10.11.2020 13:32 Відповісти
 
 