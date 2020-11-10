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Начался вывод армянских войск из Карабаха, - Минобороны РФ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Россия с 06:00 мск начала разворачивать миротворческий контингент в зоне нагорно-карабахского конфликта параллельно с выводом вооруженных сил Армении.
Об этом сообщает Минобороны РФ, пишет haqqin.az, передает Цензор.НЕТ.
"В соответствии с заявлением президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации с 06:00 мск 10 ноября 2020 года Российская Федерация приступила к развертыванию миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта параллельно с выводом армянских вооруженных сил", - сказали в ведомстве.
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1) розміщені вони будуть лише вздовж дороги Лачин-Ханкенді
2) відвойовані території залишаться таки під Азербайджаном, а особливо важливо - це Шуша - єдиний анклав, ле до окупації Карабаху азербайджанців була більшість.
3) наївно думати, що азербайджанці не несливтрат. А виснажувати армію, маючи спільний кордон з кацапами не варто.
4) все-таки у угоді прописано вивід кацапських "миротворців".
5) важливо - за спиною Азербайджану є надійний союзник - Туреччина.
С нашим говнокомандующим и той свитой которую он привёл с собой, это реальная перспектива.
1) Посилення свого впливу в регіоні.
2) Усунення прозахідного Пашиняна.
А ви і далі розказуйте про хорошого і прогресивного алієва, який надере ***** зад.
https://censor.net/ru/news/3230067/turtsiya_budet_privlechena_k_mirotvorcheskoyi_missii_v_karabahe_aliev
Начался вывод армянских войск из Карабаха, - Минобороны РФ
10.11.20 09:56
Турция будет привлечена к миротворческой миссии в Карабахе, - Алиев
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Дорога в Нахичевань (и Турцию) также важна как Карабах.
Миротворцы (турки и кацы) только вдоль дороги и в Карабахе. Причём временно. Через 5 лет автоматически едут домой. Азербайжану до нового года возвращаются все территории за пределами Карабахской автономии. Я бы ради одной дороги в Нахичевань тоже согласился на присутствие миротворцев в небольшом анклаве.
пяти километровый коридор разрезает Карабах надвое,считай обеспечивает контроль кацапни.
а контроль фсбшников проезда в Нахичевань это вообще смешно, это контроль и захотят пустят,а захотят нет. рычаг влияния опять таки.
можно было подождат пару недель и взять весь Карабах без никаких условий. но Турция посчитала по другому.
Тому гарантувати нічого не можна.
Поки що замість "арцаху" отримали "анр".
Коридор до Нахічеваню під контролем кремлівських гебешників - це майже нічого.
«Одним з пунктів сьогоднішньої заяви, є спільна миротворча місія Росії та Туреччини, ми створюємо новий формат взаємодії в регіоні», - заявив Ільхам Алієв.
до 20 листопада Вірменія віддає Азербайджану Агдамський та Газахський райони;
росіяни заводять свій контингент чисельністю 1960 осіб на 90 БТР та 360 автомобілях, який розташується вздовж лінії зіткнення та Лачинського коридору"миротворчий" мандат РФ - 5 років з автоматичним продовженням за згодою сторін кожні 5 років;
сторони створюють центри контролю припинення вогню;до 15 листопада Вірменія повертає Азербайджану Кельбаджарський та Лачинський райони, але залишає собі 5 км Лачинський коридор;
за три роки будується нова дорога через Лачинський коридор, яка минає Шушу;біженці повертаються на територію Нагірного Карабаха;
здійснюється обмін військовополоненими та тілами загиблих;
розблоковуються економічні зв'язки,Вірменія сприяє транспортному зв'язку Азербайджану з Нахічеванською Автономною Республікою.