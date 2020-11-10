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Начался вывод армянских войск из Карабаха, - Минобороны РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Начался вывод армянских войск из Карабаха, - Минобороны РФ

Россия с 06:00 мск начала разворачивать миротворческий контингент в зоне нагорно-карабахского конфликта параллельно с выводом вооруженных сил Армении.

Об этом сообщает Минобороны РФ, пишет haqqin.az, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с заявлением президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации с 06:00 мск 10 ноября 2020 года Российская Федерация приступила к развертыванию миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта параллельно с выводом армянских вооруженных сил", - сказали в ведомстве.

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Топ комментарии
+30
шо-то я не могу понять, а чем нарасеянские оккупанты Карабаха лучше армянских?
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10.11.2020 08:38
+29
Азербайджан получил то, что хотел. Никакого статуса Карабаха, РФ будет стоять на границе между арменией и Азербайджаном, что является отличным вариантом, так как хачики не будут стрелять. Турецкий контингент будет наблюдать совместно с РФ. То есть, даже если кто-то из кацапии захочет изменить что-то, то не получится из-за турков. И главное. армения обязуется открыть все дороги в Нахичевань. А погранцы из кацапии будут контролировать. Так что, мои господа хорошие, можете поздравить нас)). А вам желаю скорейшего решения Крымского, Донбасского вопроса.
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10.11.2020 08:47
+22
Я впевнена в одному, що якщо під документом стоїть підпис как цапов - ДОКУМЕНТ НЕ ПРИНЕСЕ МИРА И НЕ ДАСТЬ ЙОГО ГАРАНТІЙ! Чекайте нової крові...
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10.11.2020 08:50
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Самое время поохотится на ихтамнет птичками Начался вывод армянских войск из Карабаха, - Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 4637
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10.11.2020 08:37 Ответить
а когда войска РФ выходят из Сирии? Турция разменяла Карабах на Сирию.
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10.11.2020 10:20 Ответить
шо-то я не могу понять, а чем нарасеянские оккупанты Карабаха лучше армянских?
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10.11.2020 08:38 Ответить
Це можно спитати у Грузинів,особливо після подій 2008 року.
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10.11.2020 08:40 Ответить
По суті - нічим. Але суть в тому, що :
1) розміщені вони будуть лише вздовж дороги Лачин-Ханкенді
2) відвойовані території залишаться таки під Азербайджаном, а особливо важливо - це Шуша - єдиний анклав, ле до окупації Карабаху азербайджанців була більшість.
3) наївно думати, що азербайджанці не несливтрат. А виснажувати армію, маючи спільний кордон з кацапами не варто.
4) все-таки у угоді прописано вивід кацапських "миротворців".
5) важливо - за спиною Азербайджану є надійний союзник - Туреччина.
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10.11.2020 09:06 Ответить
Там, где присутствуют российские "миротворцы" (Приднестровье, Абхазия, Ю.Осетия), мира не будет до тех пор, покуда они там есть, а там, откуда их удалось выгнать, например из Боснии и Косово, установился какой-никакой мир.
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10.11.2020 09:07 Ответить
Тем что Турция тоже вводит войска: https://www.ukrmilitary.com/2020/11/nk.html?m=1
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10.11.2020 09:14 Ответить
Начался вывод армянских войск из Карабаха, - Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 817 Начался вывод армянских войск из Карабаха, - Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 4583
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10.11.2020 08:38 Ответить
Таке враження, що пуйло навмисне розіграв сутичку своїх міньонів заради виступу у ролі миротворця!
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10.11.2020 08:38 Ответить
так Байден пришел, вот пуйло и хочет показатся миротворцем
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10.11.2020 08:44 Ответить
Я впевнена в одному, що якщо під документом стоїть підпис как цапов - ДОКУМЕНТ НЕ ПРИНЕСЕ МИРА И НЕ ДАСТЬ ЙОГО ГАРАНТІЙ! Чекайте нової крові...
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10.11.2020 08:50 Ответить
Ну шо армяне...помогли вам ваши москали?)
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10.11.2020 08:39 Ответить
Так,допомогли,тепер частина Карабаху буде їхньою назавжди.
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10.11.2020 08:41 Ответить
Виправлення: частина Карабаху (як і смуга вірменсько-іранського кордону, буде російською назавжди.
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10.11.2020 09:00 Ответить
Были армяне - пришли кацапы. Думаешь, через пять лет они уйдут?
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10.11.2020 08:42 Ответить
Вони звідти не підуть ніколи,і воювати відкрито з кацапами Азербайджан не зможе.
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10.11.2020 08:43 Ответить
А Эрдоган? Сможет?
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10.11.2020 09:03 Ответить
не хочет. договор заключен не между Арменией и Азербайджаном,а между Турцией и РФ.
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10.11.2020 10:18 Ответить
Сколько раз повторять, нет такой страны рф, а есть свинособакия
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10.11.2020 10:25 Ответить
кому ты повторял?ты думаешь что я слежу что ты тут накидывашь в комментах? чсв зашкаливает. тогда уже спрошу,а можно еще Мордор называть Кацапстаном,россиянской **********,северной Нигерией,Бензоколонкой или только свинособакией? ответь это очень важно для меня.на самом деле нет.
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10.11.2020 10:33 Ответить
Да мне насрать на то,что важно для тебя, скажи только чей Крым?
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10.11.2020 10:35 Ответить
да и мне насрать на твои вопросы. ты из коматоза вышел,что не в курсе чей Крым?хотя для тебя сделаю исключение,если ты до сих пор не в курсе то Крым-Украина.
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10.11.2020 10:49 Ответить
Смотри лучше за Ермаками и гаутляйтером не Лохом, чтоб случайно не стать западным округом парашостана
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10.11.2020 08:44 Ответить
А шо видно у сраці Трампа?Чи ти кацап під віпіеном?
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10.11.2020 08:47 Ответить
А что он не так написал ?
С нашим говнокомандующим и той свитой которую он привёл с собой, это реальная перспектива.
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10.11.2020 09:09 Ответить
Азербайджан втратив свої землі назавжди.
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10.11.2020 08:39 Ответить
***** твоё так сказало?Или *********
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10.11.2020 09:04 Ответить
Лише до розпаду росії. Припускаю, що знову 30 років чекати не треба буде
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10.11.2020 09:15 Ответить
ну большую часть территорий он получил уже. А там как время покажет. А пока суть да дело на отвоеванных территориях Азербайджану есть чем заняться
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10.11.2020 10:37 Ответить
Хочется надеется, что "миротворцы" из параши не задержатся в Нагорном Карабахе на десятилетия как в Приднестровье.
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10.11.2020 08:40 Ответить
Так,вони там назавжди,доки існує росіянія.
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10.11.2020 08:42 Ответить
та хз я за то что бы отгородиться от лугандона и крыма пусть жрут сами себя
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10.11.2020 08:52 Ответить
Їх вже не виженеш. Як приклад Придністров*є, а як наслідок - Абхазія та Ю.Осетія.
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10.11.2020 08:46 Ответить
Отже, кацапи отримали у цій війні те, що хотіли:
1) Посилення свого впливу в регіоні.
2) Усунення прозахідного Пашиняна.

А ви і далі розказуйте про хорошого і прогресивного алієва, який надере ***** зад.
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10.11.2020 08:40 Ответить
Да...по факту Азейбаржан получил аналог базы в Крыму....а РФ 5 лет на перевооружение для анексии
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10.11.2020 08:43 Ответить
Да. Только там будут турки еще в придачу.
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10.11.2020 08:46 Ответить
Московиты уже там, а вот турков что-то не видно...
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10.11.2020 09:36 Ответить
Зголен
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10.11.2020 08:43 Ответить
У чому Пашинян "прозападний"?
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10.11.2020 10:19 Ответить
Я такого слова не вживав, навіщо ви мені приписуєте цю кацапську фігню?
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10.11.2020 10:31 Ответить
Кто бы мог подумать, что в войне азербайджанцев и армян, Степанакерт получит ***** Начался вывод армянских войск из Карабаха, - Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 1815
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10.11.2020 08:41 Ответить
Задуматься боты разгоняют, Эрдоган с вами не согласен
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10.11.2020 09:05 Ответить
Эрдоган может и не согласен, но его никто не спросил.
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10.11.2020 09:09 Ответить
Этого добивается и Путин от говнокомандующего не лоха, чтоб начался вывод и разоружение Украинской Армии в Украине, а какая разница кого кормить не правда ли дебилы ***
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10.11.2020 08:42 Ответить
Азейбарджанці маючи в союзниках Турцію, всеодно злякалися росіян і не змогли повністю звільнити окуповані території... Тому Україна повинна взяти урок з цього. В союзниках по звільненню Криму і Донбасу має бути США.
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10.11.2020 08:44 Ответить
Как цапи в коментарях верещать,що це ніяка не капітуляція вірмен - " В этой ситуации все в проигрыше. Столько павших молодых ребят и, по факту, Азербайджан Карабах не «освободил» и Армения Карабах не «вернула». Начался вывод армянских войск из Карабаха, - Минобороны РФ - Цензор.НЕТ 3692
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10.11.2020 08:44 Ответить
Зато Рашка получила повод для военного присутствия и дальше будет гадить, теперь уже в Закавказье.
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10.11.2020 08:49 Ответить
Пуйло ще й усунув, таким чином, ненависного для них Пашиняна!
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10.11.2020 08:54 Ответить
И чем же Пашинян ,,ненавистен ,, ***** ?? Кроме предвыборной риторики , о которой все давно забыли . Что он сделал или собирался сделать против ***** ?? Хоть один пример ,,прозападности ,, Пашиняна .
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10.11.2020 09:14 Ответить
Как цапи весь час були проти нього -він зніс їхнього ставленика та прийшов до влади шляхом повстання вірмен (як відомо засРашка більш за все боїться революцій)!
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10.11.2020 09:20 Ответить
а почему нету в новости что и Турция введет своих миротворцев в Карабах ?
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10.11.2020 08:46 Ответить
Как это "нету", если есть:
https://censor.net/ru/news/3230067/turtsiya_budet_privlechena_k_mirotvorcheskoyi_missii_v_karabahe_aliev
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10.11.2020 11:48 Ответить
10.11.20 08:36
Начался вывод армянских войск из Карабаха, - Минобороны РФ

10.11.20 09:56
Турция будет привлечена к миротворческой миссии в Карабахе, - Алиев

время смотри новости
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12.11.2020 19:59 Ответить
Азербайджан получил то, что хотел. Никакого статуса Карабаха, РФ будет стоять на границе между арменией и Азербайджаном, что является отличным вариантом, так как хачики не будут стрелять. Турецкий контингент будет наблюдать совместно с РФ. То есть, даже если кто-то из кацапии захочет изменить что-то, то не получится из-за турков. И главное. армения обязуется открыть все дороги в Нахичевань. А погранцы из кацапии будут контролировать. Так что, мои господа хорошие, можете поздравить нас)). А вам желаю скорейшего решения Крымского, Донбасского вопроса.
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10.11.2020 08:47 Ответить
Чий Степанокерт?вірменський чи росіянський?Невже Азербайджан саме цього бажав?
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10.11.2020 08:48 Ответить
Поздравляю! Очень умный шаг со стороны Алиева. Теперь он и освободитель для азербайджанцев и миротворец для мирового сообщества.
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10.11.2020 09:09 Ответить
Головне, щоб кацапи витрачали гроші на утримання "мірАтворцев"
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10.11.2020 09:16 Ответить
Поддерживаю. Вой на цензоре несколько неуместен. Азербайжанцы получили что хотели.
Дорога в Нахичевань (и Турцию) также важна как Карабах.
Миротворцы (турки и кацы) только вдоль дороги и в Карабахе. Причём временно. Через 5 лет автоматически едут домой. Азербайжану до нового года возвращаются все территории за пределами Карабахской автономии. Я бы ради одной дороги в Нахичевань тоже согласился на присутствие миротворцев в небольшом анклаве.
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10.11.2020 10:02 Ответить
получила Турция,а не Азербайджан. в ближайшее время кацапы уйдут из Сирии (это не озвученные договоренности) за это им сохранили влияние на Кавказе.
пяти километровый коридор разрезает Карабах надвое,считай обеспечивает контроль кацапни.
а контроль фсбшников проезда в Нахичевань это вообще смешно, это контроль и захотят пустят,а захотят нет. рычаг влияния опять таки.
можно было подождат пару недель и взять весь Карабах без никаких условий. но Турция посчитала по другому.
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10.11.2020 10:26 Ответить
Не понимаю. Вы могли отбить весь Карабах потому, что Армения уже проиграла войну. А получили в итоге малую часть, и еще и выгнали армян для того, чтобы пустить туда касабов?
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10.11.2020 10:40 Ответить
Майте на увазі, що домовленості з москвою нічого не варті,
Тому гарантувати нічого не можна.
Поки що замість "арцаху" отримали "анр".
Коридор до Нахічеваню під контролем кремлівських гебешників - це майже нічого.
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10.11.2020 10:46 Ответить
Да нет.... С присутствием рашиков теперь вы получите и новый Крым и Донбасс на своей территории... Если вы за сто лет этого не поняли, то у вас все еще впереди... Армянам был нужен только Карабах, а кацапам ВЕСЬ Азербайджан...
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10.11.2020 11:05 Ответить
Не знаю, может и для вас это и хорошо, но в Украине совсем другая ситуация и ваш план не подходит.
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10.11.2020 11:30 Ответить
В кацапском прочтении слова миротворец, частичка мир далеко не главная.
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10.11.2020 08:47 Ответить
Армянам оставили Степанакерт с прилегающими территориями в радиусе 10 км и коридор к нему шириной 5 км. Статус его будет - автономной области в составе Азербайджана. Охранять это образование будет макшанско-турецкие посредники. Только вот для армян этот клочек земли не будет иметь никакого смысла.
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10.11.2020 08:50 Ответить
Це як Лугандон в Україні.
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10.11.2020 08:55 Ответить
Нет. Никакого особого статуса, никакой своей милиции, никакого влияния на решение вступать в НАТО, никакого макшанского гумконвоя.
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10.11.2020 08:58 Ответить
Рашикам нужно ВСЕ Закавказье.... Как и ВСЯ Украина...
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10.11.2020 11:06 Ответить
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Туреччина приєднається до миротворчої місії в Нагірному Карабасі.
«Одним з пунктів сьогоднішньої заяви, є спільна миротворча місія Росії та Туреччини, ми створюємо новий формат взаємодії в регіоні», - заявив Ільхам Алієв.
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10.11.2020 08:57 Ответить
Вірменські медіа публікують текст у якому містяться наступні умови:сторони зупиняються на тих позиціях, які зайняли до 10 листопада;
до 20 листопада Вірменія віддає Азербайджану Агдамський та Газахський райони;
росіяни заводять свій контингент чисельністю 1960 осіб на 90 БТР та 360 автомобілях, який розташується вздовж лінії зіткнення та Лачинського коридору"миротворчий" мандат РФ - 5 років з автоматичним продовженням за згодою сторін кожні 5 років;
сторони створюють центри контролю припинення вогню;до 15 листопада Вірменія повертає Азербайджану Кельбаджарський та Лачинський райони, але залишає собі 5 км Лачинський коридор;
за три роки будується нова дорога через Лачинський коридор, яка минає Шушу;біженці повертаються на територію Нагірного Карабаха;
здійснюється обмін військовополоненими та тілами загиблих;
розблоковуються економічні зв'язки,Вірменія сприяє транспортному зв'язку Азербайджану з Нахічеванською Автономною Республікою.
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10.11.2020 08:59 Ответить
Армения как и Белорусия - член Макшанской империи. Там по любому присутствуют войска Макшании. Будут они стоять в Армении по границе с Азербайджаном. Шо за паника?
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10.11.2020 09:02 Ответить
а где у тебя паника? а коцабы уже "намиротворили" по Гяндже, например. или они #нипричем ? Видимо Алиеву этого мало...
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10.11.2020 09:16 Ответить
Ось так Азербайджан і створив "Карабаську Народну Республіку", ну військову базу кацапів... Війну вони програли... як і Арменія... "Дурні бо бідні. Бідні бо дурні"
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10.11.2020 09:07 Ответить
Турция тоже вводит войска https://www.ukrmilitary.com/2020/11/nk.html?m=1
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10.11.2020 09:16 Ответить
Чего-то я не догоняю, на кой леший в Карабахе нужны рашисты-"миротворцы"? Если азербайджанская Армия победоносно выперла армянских оккупантов со своей территории, значит, у них достаточно сил самим контролировать как линию соприкосновения, так и внешние границы. Зачет тогда эти "Троянские" ишаки из пидороссии?
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10.11.2020 09:25 Ответить
Это стратегическая ошибка Азербайджана и Турции.
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10.11.2020 09:28 Ответить
Апокалипсис в роли миротворца. Очередная часть марлезонского балета.
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10.11.2020 09:28 Ответить
пустили свиню на город
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10.11.2020 10:18 Ответить
Без шуму і пострілу, правда шляхом втрати одного вертоліта, московія обвела навколо пальця і вірмен і азербайджанців і окупувала тероритію Азербайджана. Ви кому провірили?
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10.11.2020 10:35 Ответить
Азербайджан сам сотворил себе вековую проблему. Кацы так просто никогда не уходили с чужих территорий. В судьбе Украины, подобное уже не единожды, играло роковую роль. Вначале они затихарятся где-то в уголке, вроде как помогают дружбой против кого-то, пока навербуют себе сексотов из всяких чмырей, превратят их в чиновников, наплодят холуев среди черни и байстрюков - паралельно их руками отгрохают себе крепость-базу, и будут расковыривать любой конфликт: по обе стороны реки, горы, канавы, языка/мовы, станут ****** делить между мужиками, и кончится все это большой резней и войной, а, потом, порабощением лет, этак, на 300. 30 лет армянской оккупации, покажется азикам, цветочками!
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10.11.2020 11:03 Ответить
1000 процентов!!!
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10.11.2020 13:08 Ответить
Мдааа... Из войны в Украине Азербайджан выводов не сделал... Там так и не поняли, что рашка строит империю... И ей нужно ВСЕ... В том числе и весь Азербайджан...
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10.11.2020 11:11 Ответить
Пока все мутно и противоречиво...Вроде как.... Азербайджан получил ВЕСЬ равнинный Карабах (горы в расчет не идут) и более того, экстерриториальную дорогу в свой анклав на Каспии (Нахичевань.) ,которую будут охранять "миротворцы", дорогу через собственно Армению !! Куда уже больше?? Но, Ереван врядли проглотит такое.....Фанатично настроенные бойцы будут умирать и дальше. Так ,что пока все мутно.
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10.11.2020 11:24 Ответить
Вот и пришёл медленный пипец и армении и Айжейбаджану!! россия никогда добровольно оттуда , из карабаха , не уйдёт !!
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10.11.2020 13:32 Ответить
 
 