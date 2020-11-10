Результати опитування Зеленського оприлюднять після оголошення результатів місцевих виборів, - "слуга народу" Корнієнко
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Результати президентського опитування, проведеного в день проведення місцевих виборів 25 жовтня, будуть оприлюднені після офіційного оголошення результатів виборів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
"Ми вважаємо, що треба дочекатися остаточних результатів, щоб не було звинувачень у тиску на виборчий процес, тому що він ще триває", - зазначив нардеп.
За словами Корнієнка, ті цифри, які озвучували попередньо щодо результату 80% оброблених анкет, особливо не відрізнятимуться від підсумкових.
Топ коментарі
+15 Naki Thompson
показати весь коментар10.11.2020 11:22
+13 SerjUA
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+9 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар10.11.2020 11:23
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Hellis@13Hellis_13
Напомню, что, опираясь на эту макулатуру, Зеленский и Ермак продолжают выбивать для Ахметова СЭЗ на Донбассе, ибо обещали, и Ахметов туда переводит уже все активы.
Нелох спросил, вот ему и показывайте