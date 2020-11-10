Результати опитування Зеленського оприлюднять після оголошення результатів місцевих виборів, - "слуга народу" Корнієнко

Результати президентського опитування, проведеного в день проведення місцевих виборів 25 жовтня, будуть оприлюднені після офіційного оголошення результатів виборів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Ми вважаємо, що треба дочекатися остаточних результатів, щоб не було звинувачень у тиску на виборчий процес, тому що він ще триває", - зазначив нардеп.

За словами Корнієнка, ті цифри, які озвучували попередньо щодо результату 80% оброблених анкет, особливо не відрізнятимуться від підсумкових.

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