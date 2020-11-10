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Результати опитування Зеленського оприлюднять після оголошення результатів місцевих виборів, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Результати опитування Зеленського оприлюднять після оголошення результатів місцевих виборів, -

Результати президентського опитування, проведеного в день проведення місцевих виборів 25 жовтня, будуть оприлюднені після офіційного оголошення результатів виборів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Ми вважаємо, що треба дочекатися остаточних результатів, щоб не було звинувачень у тиску на виборчий процес, тому що він ще триває", - зазначив нардеп.

За словами Корнієнка, ті цифри, які озвучували попередньо щодо результату 80% оброблених анкет, особливо не відрізнятимуться від підсумкових.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" про "викинуті" анкети Зеленського: Купа якихось квитанцій та листів, є кілька схожих бланків

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Да кому нах нужно это зеленое фейковое дерьмо?
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10.11.2020 11:22
+13
Результаты опроса Зеленского обнародуют после объявления результатов местных выборов, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9958******* ще...
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10.11.2020 11:22
+9
Для цього потрібно переконати всі сміттєзвалища і перебрати всі пункти прийому макулатури.
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10.11.2020 11:23
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Да кому нах нужно это зеленое фейковое дерьмо?
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10.11.2020 11:22 Відповісти
Результаты опроса Зеленского обнародуют после объявления результатов местных выборов, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9958
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10.11.2020 11:22 Відповісти
"Мы считаем-таем-таем.." Перекладіть українською...
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10.11.2020 11:30 Відповісти
Ой, не треба, по це застосовується для гри на піаніно, а не для підрахунку.
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10.11.2020 12:21 Відповісти


Hellis@13Hellis_13





Напомню, что, опираясь на эту макулатуру, Зеленский и Ермак продолжают выбивать для Ахметова СЭЗ на Донбассе, ибо обещали, и Ахметов туда переводит уже все активы.
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10.11.2020 12:03 Відповісти
После ,,публикации ,, этот результат можно свернуть в трубочку и засунуть Бубочке в теплое темное место , это и есть главный ,,результат ,,.
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10.11.2020 11:22 Відповісти
Для цього потрібно переконати всі сміттєзвалища і перебрати всі пункти прийому макулатури.
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10.11.2020 11:23 Відповісти
А вони комусь потрібні чи цікаві?
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10.11.2020 11:26 Відповісти
Оно никому не нужно, в том числе Зеленскому. Пусть єтот демарш останется на его совести.
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10.11.2020 11:29 Відповісти
Результати опитування Зеленського оприлюднять після оголошення результатів місцевих виборів, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7964
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10.11.2020 11:30 Відповісти
А на кося оно надо?
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10.11.2020 11:33 Відповісти
Так вже! Газ з 01.11.20 - 8,544 грн за куб! Чи то без опитування реалізували? Результати опитування Зеленського оприлюднять після оголошення результатів місцевих виборів, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4595
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10.11.2020 11:48 Відповісти
по финансам отчитайтесь. Сколько бабок потратили, сколько человек проводило. Кто платил
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10.11.2020 11:43 Відповісти
Так вже обнародували... На звалищі. Результати опитування Зеленського оприлюднять після оголошення результатів місцевих виборів, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5976
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10.11.2020 11:47 Відповісти
А нах он кому нужен ?
Нелох спросил, вот ему и показывайте
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10.11.2020 11:49 Відповісти
Зе!леные, не забудьте учесть "результаты" опроса на "бюллетенях" с помойки! Наверное, они архиважные, можно сказать, судьбоносные!
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10.11.2020 11:50 Відповісти
Лучше бы зелёные мародёры рассказали, на какие денежки проводили "опрос".... Из бюджета деньги украли или Каломойский проплатил?
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10.11.2020 11:55 Відповісти
Ага, він скоріше задушиться.
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10.11.2020 12:23 Відповісти
Бубочка давно забыл про опрос.
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10.11.2020 13:20 Відповісти
 
 