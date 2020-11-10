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У США вперше схвалили лікування COVID-19 антитілами

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

У США вперше схвалили лікування COVID-19 антитілами

Управління із санітарного нагляду за якістю медикаментів США (FDA) вперше санкціонувало використання для лікування COVID-19 препарату на основі антитіл від компанії Eli Lilly.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє АР.

FDA схвалило експериментальний препарат "Бамланівімаб" для лікування пацієнтів від 12 років і старше з легкою або середньої формою COVID-19, що не потребують госпіталізації. Препарат вводиться в організм хворого через крапельницю один раз.

Перші результати тестувань свідчать про те, що "Бамланівімаб" може допомогти швидше очистити організм від вірусу і, можливо, скоротити ймовірність госпіталізації у людей з легким і середнім ступенем COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голубовська про COVID-19: Це дозозалежний процес. Чим більше вірусу потрапляє в організм, тим агресивніше реакція імунної системи

Зазначається, що терапія зараз проходить додаткове тестування, щоб встановити її безпеку і ефективність.

У той же час зазначається, що тільки один препарат - "Ремдесивір" від Gilead Sciences - має повне схвалення FDA для лікування COVID-19. Урядові рекомендації з лікування даної хвороби також включають "Дексаметазон" та інші стероїди для деяких тяжкохворих госпіталізованих пацієнтів.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що одна з тестованих вакцин від COVID-19 демонструє 90% ефективність.

Автор: Анастасія Потіха
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В США впервые одобрили лечение COVID-19 антителами - Цензор.НЕТ 6553 В США впервые одобрили лечение COVID-19 антителами - Цензор.НЕТ 2404 гастролі по всіх штатах?
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10.11.2020 11:57 Відповісти
не верю
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10.11.2020 12:06 Відповісти
Все може бути,тільки не відомо на яких антитілах базується саме цей препарат,а так дослідження вже просунулися вперед,ось з нового- "Наукове відкриття зробили вчені з Онкологічного дослідницького центру Фреда Хатчінсона в Сіетлі (США). Вони створили 3D-зображення найпотужнішого антитіла від коронавірусної хвороби COVID-19.Секрет дії антитіла CV30. Дослідження опубліковане в журналі Nature Communications.
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10.11.2020 12:12 Відповісти
от 3Д рисунка до воплощения в жизнь - года и десятилетия...
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10.11.2020 13:18 Відповісти
Как ЧЛЕн- кррспнднт и профессор медицины имеешь право, а как домокозявка неграмотная вряд ли....Ты кто такое есть...
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10.11.2020 13:11 Відповісти
Гарик! Вынь писку из пивной бутылки, перестань её дёргать
и закрой порносайт в компе .
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10.11.2020 13:16 Відповісти
Ну про це говорили і частина українських лікарів. Підкреслюючи надзивичайно ретельну перевірку плазми перехворівших відносно відсутності інших небезпечних агентів типу гепатиту чи сіфілісу. Але говорити - одне, а шо получиться - друге.
Мене здивувало намагання вводити антитіла хворим із легкою формою. Питається: навіщо? Коли в цих людей виробляються власні антитіла. Шось американська медицина не того... В США впервые одобрили лечение COVID-19 антителами - Цензор.НЕТ 4249
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10.11.2020 12:14 Відповісти
вже є випадки коли людина повторно заражалась і це вже не була легка форма
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10.11.2020 12:18 Відповісти
а ви послухайте,що наші кажуть "врач-инфекционист, профессор, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.Источник: https://censor.net/ru/n3230076"Голубовская отметила, что в противодействии инфекционным болезням со средних веков ничего не изменилось: только разобщение, только средства..."
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10.11.2020 12:34 Відповісти
Плацебо?
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10.11.2020 14:29 Відповісти
Але там ужо вакцина есть ((((((( ждём у перекупов в иэт магазинах ,,, со скидкой и купонами (((((
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10.11.2020 12:32 Відповісти
все так як і з новими айфонами,з'являться з великим запізненням у сірих дилерів(
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10.11.2020 12:38 Відповісти
 
 