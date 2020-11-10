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В США впервые одобрили лечение COVID-19 антителами

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

В США впервые одобрили лечение COVID-19 антителами

Управление по санитарному надзору за качеством медикаментов США (FDA) впервые санкционировало использование для лечения COVID-19 препарата на основе антител от компании Eli Lilly.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АР.

FDA одобрило экспериментальный препарат "Бамланивимаб" для лечения пациентов от 12 лет и старше с легкой или средней формой COVID-19, не требующих госпитализации. Препарат вводится в организм больного через капельницу один раз.

Первые результаты тестирований свидетельствуют о том, что "Бамланивимаб" может помочь быстрее очистить организм от вируса и, возможно, сократить вероятность госпитализации у людей с легкой и средней степенью COVID-19.

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Отмечается, что терапия сейчас проходит дополнительное тестирование, чтобы установить ее безопасность и эффективность.

В то же время отмечается, что только один препарат - "Ремдесивир" от Gilead Sciences - имеет полное одобрение FDA для лечения COVID-19. Правительственные рекомендации по лечению данной болезни также включают "Дексаметазон" и другие стероиды для некоторых тяжелобольных госпитализированных пациентов.

Напомним, вчера стало известно, что одна из тестируемых вакцин от COVID-19 демонстрирует 90% эффективность.
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В США впервые одобрили лечение COVID-19 антителами - Цензор.НЕТ 6553 В США впервые одобрили лечение COVID-19 антителами - Цензор.НЕТ 2404 гастролі по всіх штатах?
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10.11.2020 11:57 Ответить
не верю
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10.11.2020 12:06 Ответить
Все може бути,тільки не відомо на яких антитілах базується саме цей препарат,а так дослідження вже просунулися вперед,ось з нового- "Наукове відкриття зробили вчені з Онкологічного дослідницького центру Фреда Хатчінсона в Сіетлі (США). Вони створили 3D-зображення найпотужнішого антитіла від коронавірусної хвороби COVID-19.Секрет дії антитіла CV30. Дослідження опубліковане в журналі Nature Communications.
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10.11.2020 12:12 Ответить
от 3Д рисунка до воплощения в жизнь - года и десятилетия...
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10.11.2020 13:18 Ответить
Как ЧЛЕн- кррспнднт и профессор медицины имеешь право, а как домокозявка неграмотная вряд ли....Ты кто такое есть...
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10.11.2020 13:11 Ответить
Гарик! Вынь писку из пивной бутылки, перестань её дёргать
и закрой порносайт в компе .
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10.11.2020 13:16 Ответить
Ну про це говорили і частина українських лікарів. Підкреслюючи надзивичайно ретельну перевірку плазми перехворівших відносно відсутності інших небезпечних агентів типу гепатиту чи сіфілісу. Але говорити - одне, а шо получиться - друге.
Мене здивувало намагання вводити антитіла хворим із легкою формою. Питається: навіщо? Коли в цих людей виробляються власні антитіла. Шось американська медицина не того... В США впервые одобрили лечение COVID-19 антителами - Цензор.НЕТ 4249
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10.11.2020 12:14 Ответить
вже є випадки коли людина повторно заражалась і це вже не була легка форма
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10.11.2020 12:18 Ответить
а ви послухайте,що наші кажуть "врач-инфекционист, профессор, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.Источник: https://censor.net/ru/n3230076"Голубовская отметила, что в противодействии инфекционным болезням со средних веков ничего не изменилось: только разобщение, только средства..."
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10.11.2020 12:34 Ответить
Плацебо?
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10.11.2020 14:29 Ответить
Але там ужо вакцина есть ((((((( ждём у перекупов в иэт магазинах ,,, со скидкой и купонами (((((
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10.11.2020 12:32 Ответить
все так як і з новими айфонами,з'являться з великим запізненням у сірих дилерів(
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10.11.2020 12:38 Ответить
 
 