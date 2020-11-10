Зеленський: Кількість загиблих українських військових на Донбасі зменшилася вдесятеро, але провокації тривають
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Президент України Володимир Зеленський і канцлер ФРН Ангела Меркель обговорили ситуацію на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
Зазначається, що під час їхньої телефонної розмови у фокусі уваги було питання досягнення миру на Донбасі та реалізації домовленостей Паризького саміту в "Нормандському форматі".
"Маємо позитив – найтриваліше перемир'я за весь період війни. Ключове досягнення: кількість загиблих українських військових зменшилася вдесятеро порівняно з минулим роком. Однак усе ще тривають провокації з боку незаконних збройних формувань. Це надзвичайно ускладнює просування до миру", – наголосив Зеленський.
Президент зазначив, що українська сторона в повному обсязі виконала домовленості щодо відкриття КПВВ "Щастя" та "Золоте".
"Це підтвердили міжнародні партнери України, зокрема дипломати інших держав, представники ОБСЄ в ТКГ. Водночас запланований початок роботи згаданих пунктів сьогодні був зірваний іншою стороною, яка не відкрила КПВВ на непідконтрольній Україні території Луганщини", - говориться в повідомленні.
Зеленський також розповів про підготовлений Україною план спільних дій стосовно Донбасу, заздалегідь наданий партнерам по "Нормандському формату", який сприятиме активізації роботи Тристоронньої контактної групи.
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интересно, совсем ли фрау забыла нелестные словечки из расшифровки базара Трампа и бубоси?
Суффиксы -ш- (-вш) в современном украинском языке не употребляются. С русского языка они переводятся или придаточным определительным (не «помогший», а «той, що допоміг»), или причастием с суффиксом -л- (не «наболівше питання», а «наболіле»).
вчи мову...
Втім, чкщо рахував Підрахуй .... або порівнювати з активними боями 2014-го.... то можливо так і є.
tZE inform
Боевые потери ВСУ за 2019 год составили 111 человек.
За 10 месяцев 2020 года погибло 72 бойца ВСУ.
Дайте йому оселедця (c) Наполеон Бонапарт
tZE inform
@tZEinform
·42 мин
"Есть позитив - самое длительное перемирие за весь период войны. Ключевое достижение: число погибших украинских военных уменьшилось в десять раз по сравнению с прошлым годом." Зеленский (совем больной) , нагло врет Меркель
Боевые потери ВСУ за 2019 год составили 111 человек. За 10 месяцев 2020 года погибло 72 бойца ВСУ.
? орки исчезнут или хоч сказать что мы выиграли время оснастились перегруповались и пойдем в наступление чтоб освобождать наши територии ни один населенный пункт наши не освободили более того договорились еще на больше уступок с разведением это же не спор на время кто сколько продержится орки не рассосутся Пуйло ордло не отдаст на наших условиях одтянулось во времени просто