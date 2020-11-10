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Зеленський (17428) Донбас (21733)

Зеленський: Кількість загиблих українських військових на Донбасі зменшилася вдесятеро, але провокації тривають

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Зеленський: Кількість загиблих українських військових на Донбасі зменшилася вдесятеро, але провокації тривають

Президент України Володимир Зеленський і канцлер ФРН Ангела Меркель обговорили ситуацію на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Зазначається, що під час їхньої телефонної розмови у фокусі уваги було питання досягнення миру на Донбасі та реалізації домовленостей Паризького саміту в "Нормандському форматі".

"Маємо позитив – найтриваліше перемир'я за весь період війни. Ключове досягнення: кількість загиблих українських військових зменшилася вдесятеро порівняно з минулим роком. Однак усе ще тривають провокації з боку незаконних збройних формувань. Це надзвичайно ускладнює просування до миру", – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що українська сторона в повному обсязі виконала домовленості щодо відкриття КПВВ "Щастя" та "Золоте".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів телефонну розмову з Меркель: торкнулися теми "нормандської четвірки"

"Це підтвердили міжнародні партнери України, зокрема дипломати інших держав, представники ОБСЄ в ТКГ. Водночас запланований початок роботи згаданих пунктів сьогодні був зірваний іншою стороною, яка не відкрила КПВВ на непідконтрольній Україні території Луганщини", - говориться в повідомленні.

Зеленський також розповів про підготовлений Україною план спільних дій стосовно Донбасу, заздалегідь наданий партнерам по "Нормандському формату", який сприятиме активізації роботи Тристоронньої контактної групи.
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Топ коментарі
+34
Скільки звільнено населених пунктів сцикун? Чи хлопці там повинні стояти , щоб їх знищували?
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10.11.2020 18:05
+30
Зеленский: Число погибших украинских военных на Донбассе уменьшилось в десять раз, но провокации продолжаются - Цензор.НЕТ 838
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10.11.2020 18:06
+26
закрийте його в палату! Будь ласка..
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10.11.2020 18:02
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закрийте його в палату! Будь ласка..
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10.11.2020 18:02 Відповісти
Питання в тім що українські військові продовжують гинути на лінії розмежуваня, а окуповані території ОРДЛО Україні досі не повертаються. Це ознака провалу мирного плану і потрібно переходити до плану Б. Україні не потрібно заморожувати конфлікт, Україні потрібно вирішення конфлікту та повернення територій. Будь яка спроба заморозити конфлікт на 100 років не відповідає національним інтересам України! Терористична атака на Україну, яка призвела до окупації Криму та Донбасу, має бути повністю відбита, а території повернуті Україні з виплатою Україні сотень мільярдів доларів компенсацій за нанесені збитки та за вбитих та поранених громадян України.
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10.11.2020 18:19 Відповісти
Зеленський: Кількість загиблих українських військових на Донбасі зменшилася вдесятеро, але провокації тривають - Цензор.НЕТ 940
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10.11.2020 18:25 Відповісти
Это без шансов. Куда более реальный вариант -- чтобы Украина сама предложила России выкуп. Типа, мы им платим какую-то сумму денег, а они нам возвращают территории и убираются отсюда. Если сумма будет посильная для нашего бюджета, то почему бы и нет. Я так понимаю, Зеленский сам был бы не прочь пойти на такую сделку. Реально проще откупиться и забыть.
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10.11.2020 18:26 Відповісти
путін сам хоче заплатити Україні кілька десятків мільярдів доларів щоб Україна відмовилась від Криму. І порошенко готовий був піти на цю брудну сделку, але побоявся патріотів які відріжуть йому яйця.
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10.11.2020 18:29 Відповісти
😂😂😂Это тебе мамкин полковник из под юбки рассказал? Это до убийства брата Порох был готов продать или после?))) Игореша, что ты имбицил тут давно все знают, напоминать каждый день не надо)))
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10.11.2020 18:40 Відповісти
парашенкул готовий продати Україну завжди і кожному хто заплатить хоч якісь гроші. парашенкул продавав Україну всі 5 років свого президентства, гуртом і вроздріб. путіну, меркель, американцям, румунам, угорцям, всім хто міг хоч щось дати особисто бесарабському молдавану парашенкулу
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10.11.2020 18:49 Відповісти
А у тебя смотрю осложнения пошли)))
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10.11.2020 19:36 Відповісти
Ну вот Порошенко был готов продать окончание войны. Зеленский готов купить окончание войны. Столковались бы с вовопукиным уже хоть на чём-то, чтобы наши пацаны не гибли. У нас с Харькова и области легло очень много народу. Меньше чем с Днепра, конечно, но всё равно дохера.
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10.11.2020 18:53 Відповісти
Коли починається війна гроші не мають значення. Тепер мета України - повісити путіна і всю путінську банду яка організувала терористичний напад на Україну. Тому наша війна в найближчі 50 років не закінчиться і народу ляже ще немеряно.
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10.11.2020 19:00 Відповісти
За четыре пятилетки перемирия в Карабахе, тоже военные потери уменьшились в разы... -- зато теперь наверсталось с избытком. ...только бестолку всё -- и там и тут.
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10.11.2020 18:03 Відповісти
Зеля врет. Боевые потери ВСУ за 2019 год составили 111 человек. За 10 месяцев 2020 года погибло 72 бойца ВСУ.
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10.11.2020 19:02 Відповісти
Сегодня уже не могут скрывать потери, потому и речь зашла. Ранее писали что "подорвался на неизвестном устройстве" "да, убили, но не "считается" что нарушили режим прекращения огня", "самострел", "боевое травмирование" и т .д.Но видно уже варианты закончились , как и что написать, а убитые и раненные-вот они и не уменьшается их число .
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10.11.2020 20:17 Відповісти
Скільки звільнено населених пунктів сцикун? Чи хлопці там повинні стояти , щоб їх знищували?
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10.11.2020 18:05 Відповісти
Погибших нет . Это очень хорошо . Только пару миллионов "кормильцев" сидят на нашей шее . И сколько лет ещё будут сидеть ?
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10.11.2020 18:06 Відповісти
Боевые потери ВСУ за 2019 год составили 111 человек. За 10 месяцев 2020 года погибло 72 бойца ВСУ.
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10.11.2020 19:03 Відповісти
Перемирие вступило в силу не с начала года , сравнивать нужно месяц к месяцу.
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10.11.2020 19:50 Відповісти
А погибших на передке от типа "не боевых травм" или умерших через несколько дней в госпиталях тоже не будем учитывать, как Зеля? Когда человек умирает от тяжелой контузии, а его "списывают" в небоевые. Или как десантник, смерть которого типа "не заметили" из-за приезда "величайшего"?
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10.11.2020 20:31 Відповісти
Да мы понимаем, что олигархам нужно страну разокрасть до конца, а потом воюйте сколько хотите...
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10.11.2020 20:41 Відповісти
Найбільша провокація - це ви пане гарант!
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10.11.2020 18:06 Відповісти
100 дней провокаций и неприцельного хаотичного огня (с в разы уменьшеным количеством погибших) можно смело называть перемирным-перемирием... да что там... перемирием? просто - окончанием войны (во всяком случае в голове у преЗЕдента)...

интересно, совсем ли фрау забыла нелестные словечки из расшифровки базара Трампа и бубоси?
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10.11.2020 18:06 Відповісти
Мені цікаво, а у скільки разів зменшились втрати "тієї сторони", порівняно зі "зменшенням" з нашої?...
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10.11.2020 19:28 Відповісти
Зеленский: Число погибших украинских военных на Донбассе уменьшилось в десять раз, но провокации продолжаются - Цензор.НЕТ 838
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10.11.2020 18:06 Відповісти
Останню явно програємо.
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10.11.2020 18:10 Відповісти
4-- с псевдопатриотами
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10.11.2020 19:37 Відповісти
Слова Федини і Звіробій про те, що на фронті вбивають, потерпевший розцінив, як злочин і загрозу його шкурі, а вбивство українських воїнів- провокація? Погань.
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10.11.2020 18:09 Відповісти
кацапа,ты дилетант Зеленський: Кількість загиблих українських військових на Донбасі зменшилася вдесятеро, але провокації тривають - Цензор.НЕТ 5298.
Суффиксы -ш- (-вш) в современном украинском языке не употребляются. С русского языка они переводятся или придаточным определительным (не «помогший», а «той, що допоміг»), или причастием с суффиксом -л- (не «наболівше питання», а «наболіле»).
вчи мову...
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10.11.2020 18:32 Відповісти
не вчи їх, а то мотають на вус, і надалі важче пропагандиста виявити
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10.11.2020 20:20 Відповісти
Зеленський: Кількість загиблих українських військових на Донбасі зменшилася вдесятеро, але провокації тривають - Цензор.НЕТ 8619
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10.11.2020 20:37 Відповісти
паляниця, полуниця і морозиво - паліво для будь-якого коцапа, вони не можуть ці слова вимовити.
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10.11.2020 23:11 Відповісти
Фактами підтвердиш, особливо змову з мертвечуком, чи аби перевести стрілки з потерпевшего? Нагадую, День Незалежності- 24 серпня.
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10.11.2020 18:33 Відповісти
Брехло. Зеленский: Число погибших украинских военных на Донбассе уменьшилось в десять раз, но провокации продолжаются - Цензор.НЕТ 3171
Втім, чкщо рахував Підрахуй .... або порівнювати з активними боями 2014-го.... то можливо так і є.
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10.11.2020 18:09 Відповісти
Зеленский: Число погибших украинских военных на Донбассе уменьшилось в десять раз, но провокации продолжаются - Цензор.НЕТ 3163
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10.11.2020 18:13 Відповісти
сдохни, гнида зелёная!
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10.11.2020 18:17 Відповісти
если ничего не предпринимать, то вся эта ситуация может продлиться на десятилетия, и сумарно число погибших в итоге может оказаться выше, чем если бы сразу активно решить проблему.
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10.11.2020 18:17 Відповісти
На самом деле ситуация уже не соответствует тому, что заявляет зеленский.
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10.11.2020 18:27 Відповісти
саме тому відсоток недовіри до нього вже 60..
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10.11.2020 19:15 Відповісти
Зато у мокшан и опущенцев потерь нет вообще, ВСУ - запрещено отвечать огнем даже за погибших..
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10.11.2020 18:23 Відповісти
А сколько украинских военнопленных погибло за этот период в дыре? А сколько украинских военнопленных можно было бы обменять в случае успешной операции по вагнеровцам, которую слил предатель - зеленский? А скольки жизней военноннопленных можно было бы спасти если бы ВСУ провела спецоперацию, которую слил, опять же зеленский вместе с фсбу?! Почему об этом все молчат?!
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10.11.2020 18:25 Відповісти







tZE inform

Боевые потери ВСУ за 2019 год составили 111 человек.
За 10 месяцев 2020 года погибло 72 бойца ВСУ.

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10.11.2020 18:26 Відповісти
Так зє сцикун крім того, бойові втрати записує як не бойові.
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10.11.2020 18:31 Відповісти
Чтобы 1 к 10 были.
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10.11.2020 18:45 Відповісти
ну так за загиблого на фронті треба сім'ї-дітям допомогти, а так можно сказати що пішов в самоволку пива напився і там снайпер сидів, в бар цілився
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10.11.2020 20:23 Відповісти
Якщо піти за Дунай, то зовсім гинути перестануть, лише України не стане...
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10.11.2020 18:31 Відповісти
Зеленський: Кількість загиблих українських військових на Донбасі зменшилася вдесятеро, але провокації тривають - Цензор.НЕТ 1030
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10.11.2020 18:32 Відповісти
А площадь отвоеванных территорий снизилась до нуля. Да, это несомненный "успех". Если всех украинцев переселить на Луну или хотя бы в родной президенту Израиль, потерь вообще не будет. Ну можно еще сдаться России, и потерь на этой войне тоже не будет, они продолжатся на другой войне, которую ведет Россия, и куда украинцев погонят умирать уже за российский интерес.
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10.11.2020 18:44 Відповісти
не до нуля, а до мінуса, бо території запоребриковим віддавали ,щоб піддобритися до них
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10.11.2020 20:24 Відповісти
Donnez-lui du hareng (c) Napoléon Bonaparte

Дайте йому оселедця (c) Наполеон Бонапарт
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10.11.2020 18:49 Відповісти
интересно, а он сможет после болезни одним ударом инструмента разломить рояль напополам?
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10.11.2020 18:59 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·42 мин

"Есть позитив - самое длительное перемирие за весь период войны. Ключевое достижение: число погибших украинских военных уменьшилось в десять раз по сравнению с прошлым годом." Зеленский (совем больной) , нагло врет Меркель






Боевые потери ВСУ за 2019 год составили 111 человек. За 10 месяцев 2020 года погибло 72 бойца ВСУ.
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10.11.2020 19:02 Відповісти
всё верно сказал.
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10.11.2020 19:24 Відповісти
yuri sheyko їсть какашки і його вхопила кондрашка
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10.11.2020 23:12 Відповісти
Зебил а какой смысл что уменьшились
? орки исчезнут или хоч сказать что мы выиграли время оснастились перегруповались и пойдем в наступление чтоб освобождать наши територии ни один населенный пункт наши не освободили более того договорились еще на больше уступок с разведением это же не спор на время кто сколько продержится орки не рассосутся Пуйло ордло не отдаст на наших условиях одтянулось во времени просто
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10.11.2020 19:24 Відповісти
гнида дебільна
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10.11.2020 19:35 Відповісти
Зеленський: Кількість загиблих українських військових на Донбасі зменшилася вдесятеро, але провокації тривають - Цензор.НЕТ 7927
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10.11.2020 19:43 Відповісти
Считаю.что Зеленскому, как играющему роль президента Украины, неприлично так истерично - восторженно визжать, что сегодня убито меньше наших воинов, чем , чем позавчера.... Это выглядит, как похвала кремлёвской крысе, которая жаждет мира и делает всё возможное, чтобы прекратить гражданский конфликт между кровожадными украинцами....."Уменьшением" жертв на передовой Зеленский кичится и хвастается, а вот посетить пострадавших в госпиталях панически боится....
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10.11.2020 20:00 Відповісти
Слушая подобные лживые, лицемерные и самовосхваляющие заявления бубочки, с болью в сердце понимаешь что время его правления наверняка будет самым позорным в истории Укоаины.....
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10.11.2020 20:22 Відповісти
И кто же в этом виноват? И кто это сделал вместе?
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10.11.2020 21:08 Відповісти
Азербайджан доказал, что есть только военное решение проблемы освобождения оккупированных территорий. 30 лет переговоров ни к чему не привели. Месяц активных действий, и Карабах--- НАШ. Нужна лишь политическая воля и современное вооружение.
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10.11.2020 22:07 Відповісти
его палату для особо опасних , господи избав нас от етого чюда,,,,,
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11.11.2020 08:51 Відповісти
да-да, еще уменьшилась и территория подконтрольная Украине и уважение к стране, на много больше.
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11.11.2020 09:54 Відповісти
 
 