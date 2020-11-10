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ліс (448) екологія (926)

Українці не бачать зв'язку між вирубкою лісів і повенями

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Українці не бачать зв'язку між вирубкою лісів і повенями

В українців дуже низька екологічна грамотність. А держава не переймається станом природи в Україні й не вирішує проблеми охорони довкілля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у статті 24 каналу "Безцінне багатство, яке не цінують: про стан природи в Україні"

Зокрема, голова Української природоохоронної групи (УПГ) Олексій Василюк у своєму коментарі зауважує, що "українці не знають елементарних речей, наприклад, які наслідки можуть бути через надмірне використання природних ресурсів".

Експерт навів типові та актуальні приклади: У Карпатах рубають ліс і не бачать елементарного прямого зв’язку між зрубаним лісом у горах і повенями, які потім затоплюють села.

Або посуха на Поліссі у квітні цього року. Це самий вологий місяць – річки і болота мають бути повні води, земля має бути вологою… Але на Поліссі розорано багато територій, що були колись болотами, а переорана земля швидко висихає. До того ж минулої зими випало мало снігу, тож болота і грунтові води не мали з чого поновити запаси вологи. В результаті вітер легко забрав пересохлий грунт, спричинивши пилову бурю. А по болотах і лісах поширились пожежі, бо, знову ж таки, води в річках, озерах і болотах, які раніше заважали розповсюдженню вогню, дуже мало.

Читайте також: Нехтування обслуговування водосховищ призведе до катастрофи і численних жертв, - екоактивісти

"Минулої весни в Україні згоріло найбільше лісів за всю історію спостережень, – продовжує Василюк. – І добре, що в травні пішли дощі і зупинили поширення пожеж. А що буде наступного року? Ніхто не знає. Люди продовжують розорювати землю, осушують болота для видобутку торфу... Міндовкілля навіть під час пожеж видало декалька дозволів на розробку торфовищ на Поліссі. Торф дає мізерний внесок у економіку країни. Але шкода для природи через його видобуток – колосальна".

Голова УПГ акцентував увагу на такому важливому моменті: "Активісти і журналісти можуть піднімати проблеми і бити на сполох – скажімо, про розорюваня земель чи видобуток бурштину та інше. Але зупинити такі негативні процеси може лише держава. А вона цього не робить".

Також читайте: Політики нещадно спекулюють на темі екології, - еколог Дячук

В статті також зазначається про те, що українські політики і чиновники, як правило, згадують про екологію і природу лише напередодні виборів, коли треба "попіарити" себе або покритикувати конкурентів. Реальними ж справами вони не займаються. Більше того, навіть на передвиборчих перегонах політики говорять, в основному, лише про екологію промислових міст, бо на цій болючій для українців темі можна набрати електоральні бали, які допоможуть прийти до влади. Такі "державні діячі" використовують при цьому фейки, маніпуляції і подвійні стандарти. І цим лише відвертають увагу від реальних проблеми.
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Топ коментарі
+35
"нарид " не видит многих связей:
между выбранным президентом и будущим Украины;
между хождением без масок и всплеском заболеваемости;
и т.д. и т.л.
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10.11.2020 18:50
+28
Да не украинцы а тупые малороссы.
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10.11.2020 18:48
+25
73% от выбравших зечудо,не видят связи с отсутствием у них мозга!
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10.11.2020 18:49
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Да не украинцы а тупые малороссы.
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10.11.2020 18:48 Відповісти
Да, не видят связи тупые украинцы, они вообще ничего не видят и не понимают. А нормальные украинцы видят все связи. Интересно, увидят украинские пенсионеры связь между их голосованиями за олигархию и настоящим положением дел в стране. А именно, пенсионерам зеленые ублюдки намерены антиконституционно снизить пенсии на 9 -20%, аргументируя это отсутствием денег в бюджете. Дошли до ручки, дальше идти уже некуда. Стоп.
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10.11.2020 19:20 Відповісти
Так вроде ж наоборот повышать будут. Нет?
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11.11.2020 01:06 Відповісти
Ага, тупые малороссы Карпат.
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10.11.2020 19:21 Відповісти
В Карпатах малоросів більше, ніж у Києві. Там 90% слухають кацапський шансон, а приїжджаючи в Київ на підробітки, переходять на ізик.
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10.11.2020 19:51 Відповісти
В Карпатах малоросів мало,проте, там багато рагулів і какаразніц.
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10.11.2020 21:53 Відповісти
Та то всьо Порошенко. Кажуть виділи ого сьогодні у Львові з бензопилою.
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10.11.2020 19:37 Відповісти
"Да не украинцы а тупые малороссы."

зебилы - одним словом...
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10.11.2020 20:11 Відповісти
Ох уж этот народ, и тут он виноват ...
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10.11.2020 18:48 Відповісти
Винуватий ,хоча б тому, що мовчить,коли природу знищують і коли дерибанять Кіотські гроші. А кілька спалених адміністрацій і відділів поліції могли б промовисто вирішити питання.
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10.11.2020 21:58 Відповісти
Какие украинцы, уточняйте.
Те что в Раде может и не видят.
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10.11.2020 18:49 Відповісти
І ті що вирубують ліс та бабло кладуть собі в карман ці особливо не вірять і не бачуть звязків.
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10.11.2020 18:51 Відповісти
А, что в Раде ещё есть украинцы??
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10.11.2020 19:30 Відповісти
Ватный зебаран, так ты же этих тупарей в Раду и выбирал ,голосуя за Зеро!
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10.11.2020 19:43 Відповісти
73% от выбравших зечудо,не видят связи с отсутствием у них мозга!
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10.11.2020 18:49 Відповісти
"нарид " не видит многих связей:
между выбранным президентом и будущим Украины;
между хождением без масок и всплеском заболеваемости;
и т.д. и т.л.
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10.11.2020 18:50 Відповісти
мародерство у совков и постсовков в крови...
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10.11.2020 18:50 Відповісти
Это те украинцы не видят , что в зРаде заседают ?
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10.11.2020 18:51 Відповісти
Экологическая малограмотность? Да в Украине сплошная необразованность хоть и с дипломами и их целых 73%.
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10.11.2020 18:51 Відповісти
Зато у украинцев есть неистребимое стремление к свободе, а не какие то там леса
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10.11.2020 18:54 Відповісти
свободу не спинити! Украинцы не видят связи вокруг вырубки лесов и наводнениями - Цензор.НЕТ 7516
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10.11.2020 19:18 Відповісти
украинцы через кому...- рабинович,фельдман,зеленский,коломойский,ермак,медведчук....
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10.11.2020 18:54 Відповісти
разве коломойский - не украинец? Вы ещё скажите, что он - олигарх
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10.11.2020 19:00 Відповісти
та стопудово православный...ондо мокши жванецому мокши крест православный воткнули на могиле...ну шоб не сомневался нихто..
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10.11.2020 19:04 Відповісти
А почему вдруг Жванецкий не может быть православным? Сейчас жеж можно менять религию. Скажу больше - даже мы с вами можем стать евреями, если немного постараться .
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10.11.2020 19:06 Відповісти
думаете шкурку перед похоронами назад пришили?
то так в какой башне кремля решили?
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10.11.2020 19:10 Відповісти
ну а добкин вааще красавец....лидер христианских социялистив,блеать...
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10.11.2020 19:07 Відповісти
Іудеїв що прийняли християнство св старину називали вихристами. У нас на цвинтарі стояли стародавні вихристовські кам'яні хрести на кінцях всіх перекладин яких була викарбувана зірка Давида.
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10.11.2020 20:04 Відповісти
жванецкий чистый маланец и николы гундяевской веры не принимал...
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10.11.2020 20:19 Відповісти
Украинцы не видят связи вокруг вырубки лесов и наводнениями - Цензор.НЕТ 8293
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10.11.2020 18:57 Відповісти
умные видят хитрые вырубают дураки не видят
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10.11.2020 18:57 Відповісти
Та у украинцев вообще проблемы с причинно-следственными связями. За примерами далеко ходить не надо
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10.11.2020 18:58 Відповісти
Как и не видят связь своего голосования и последующей жизни.
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10.11.2020 18:59 Відповісти
если наводнения от отстутствия лесов, то почему наводнений нет в пустыне? Украинцы не видят связи вокруг вырубки лесов и наводнениями - Цензор.НЕТ 3819
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10.11.2020 19:00 Відповісти
Шах и мат (С) )))
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10.11.2020 19:03 Відповісти
Но если уж придираться, то в статье написано не "от отсутствия лесов" а "от вырубки". В пустыне лесов нет, поэтому их вырубка не возможна, следовательно наводнений тоже нет.
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10.11.2020 19:04 Відповісти
Ну и где логика? В пустыне вырубили деревья и там теперь наводнений нет.
Почему тут вырубка деревьев действует по другому? Украинцы не видят связи вокруг вырубки лесов и наводнениями - Цензор.НЕТ 5700
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10.11.2020 19:07 Відповісти
Вообщето исходные данные насчёт пустынь не определены. Почему вы решили, что там были деревья? И потом, может их не вырубили а, например, слоны скушали.
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10.11.2020 19:09 Відповісти
Что б с теми деревьями не случилось имеем вывод в старттопе - что отсутствие деревьев причина наводнений. Походу єто не так)
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10.11.2020 19:15 Відповісти
тупое словоблудие
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10.11.2020 19:45 Відповісти
Схоже ви з тих 73% що бачать зв'язки лише в тому випадку, коли відсутні проміжні ланки в ланцюжку причина-наслідок. Українці не бачать зв'язку між вирубкою лісів і повенями - Цензор.НЕТ 6157
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10.11.2020 21:42 Відповісти
а ви схоже з тих прозорливих які бачать тут зв`язок? Розкажіть як пов`язана кількість випалої з неба води від того куди вона падає, на дерево чи кущі? Якщо цей зв`язок і є то в протилежну від висновків експерда сторону. І, до речі, ця муйня про "тупих вуйків" які, мовляв, вирубили Карпати і тепер там паводки, була одною з основних скрєп 73% стада, наряду з бурштином Українці не бачать зв'язку між вирубкою лісів і повенями - Цензор.НЕТ 4478
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10.11.2020 22:05 Відповісти
Та нє, я з тих хто "не повірю доки не перевірю".
Кількість випалої з неба води не залежить від того куди вона падає, хоч у море, хоч в пустелю, хоч на дерево, хоч кущ. Але кількість стоків (по землі) залежить і від того куди ця вода впала дерево/кущ/земля (площа змочування поверхні), і від куту нахилу землі, і від складу землі (каміння, пісок) і від самої кількості випалої з неба води.... багато ще параметрів.
В щодо цієї муйні що була одною з основних скрєп 73% стада, то блаЗєні збирали до купи геть усі скрєпи що мандрують по суспільству. Яка з цих скрєп скільки важила - це підстави для длкторської. Українці не бачать зв'язку між вирубкою лісів і повенями - Цензор.НЕТ 4670
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10.11.2020 23:01 Відповісти
так в пустыне и дождей нет. потому она и пустыня. Українці не бачать зв'язку між вирубкою лісів і повенями - Цензор.НЕТ 150
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10.11.2020 19:49 Відповісти
Ну когда-то ж они там были) Потом их не стало и воды должно было стать завались. Но что-то пошло не так. Українці не бачать зв'язку між вирубкою лісів і повенями - Цензор.НЕТ 179
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10.11.2020 22:07 Відповісти
Я удивляюсь как у нас население штаны снимает в уборной, учитывая кого этот тупорогий скот избрал.
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10.11.2020 19:03 Відповісти
свободу не спинити! Украинцы не видят связи вокруг вырубки лесов и наводнениями - Цензор.НЕТ 9117
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10.11.2020 19:21 Відповісти
Не українці не бачать, а дебіли.В родині не без василя. Ті що рубають добре знають ціну товару і шкоди яку створюють.А влада не бачить бо отримує відкати.Так і живемо від повені до повені. Украинцы не видят связи вокруг вырубки лесов и наводнениями - Цензор.НЕТ 3453
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10.11.2020 19:04 Відповісти
Украинцы, вообще тупая нация.
нарубить вербовых палок и назабивать их рядом с ручьями - неосилят, нужен Хрущев, чтобы дал команду.
А те вербы и рубить не будут, нахрен их древесина не нужна, и функции будут выполнять.
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10.11.2020 19:05 Відповісти
зато жыдоугробуряты,называющие себя русскими, гостри до усрачкы...
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10.11.2020 19:45 Відповісти
К сведению тупорылых, Хрущев заставлял учителей брать пионеров и сажать вербы по берегам, а дальше - лищину, которая тоже никому нахрен не сдалась.
Ещё сохранились эти посадки вдоль дорог железных и шоссейных.
Неужели, это так тяжело сообразить?
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10.11.2020 19:56 Відповісти
Насправді, крім вирубки лісів, у затопленні сіл є ще одна причина - повне нехтування природоохоронного законодавства і будівництво приватних будинків у річкових заплавах і водоохоронних смугах вздовж річок! Чому екологи не порушують цього питання, а говорять лише про вирубку лісів? Можливо, причина цьому - недостатня кваліфікація екологів ? Насправді, причина затоплення приватних будинків річками є комплексною ( сбди входить і вирубка лісів, і незаконна господарська діяльність по видобутку піску і гравію у руслах річок, і масове незаконне будівництво і розкрадання земель охоронного водного фонду! Чому не поставти питання про кримінальну відповідальність тих, хто побудував свої сараї у охороній зоні річок і наплював на усіх громадян і на закон ? Можливо, замість грошових компенсацій "потерпілим" від повеней, потрібно притягувати цих "потерпілимх" до кримінальної відповідальності за нанесення шкоди природі ? У нас взагалі є правоохоронні органи, прокуратура, поліція......? ) По всьому видно, що немає!
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10.11.2020 19:05 Відповісти
Чому не говорять? Влітку під час повеней говорилося навіть по ящику, що люди будуються на землях, на яких у принципі не можна будуватися із-за ризику підтоплення, а потім після повеней вимагають у держави компенсації.
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10.11.2020 19:56 Відповісти
"дарвін" все виправить..
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10.11.2020 19:05 Відповісти
Не виправить, помер вже. Та й медицина не дозволить.
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10.11.2020 21:45 Відповісти
Українці не бачать зв"язку між тим як вони голосували і чому так хреново живуть.
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10.11.2020 19:06 Відповісти
Підіть просто на берег будь-якої річки і подивіться скільки там сміття і скільки незаконних будинків прямо у зонах річкової заплави! Це категорично заборонено законодавством! Але, ніхто не звертає на це свинство уваги!
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10.11.2020 19:08 Відповісти
Мені, взагалі-то, подобаються повені! Тому, що щорічні повені змивають усіх свиней, які незаконно забудовують річкові заплави! Якщо у нас немає держави, яка б охороняла наші річки від засмічення, то свою справу зробить природа і очищає себе сама від усяких свиней 1
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10.11.2020 19:11 Відповісти
а потом государство свиньям компенсирует. Из бюджета.
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10.11.2020 19:23 Відповісти
Не видят связи только те "украинцы", которые выпилили весь лес в Карпатах и осушили болота в Полесье с целью добычи торфа. А лес был спасительной естественной тенью над снежным покровом на горных склонам и прятал снег от прямых солнечных лучей. Снег таял медленно и вода успевала уходить по немноговодным рекам региона. Болота насыщали атмосферу влагой, которая возвращалась дождями. Сама природа отрегулировала экосистему, но она не знала, что есть Шуфричи, Балоги, "украинцы-лесорубы" и прочая нечисть, которая разрушит экобаланс.
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10.11.2020 19:13 Відповісти
Ты всё врёшь! Виноват Трамп и *****.
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10.11.2020 19:23 Відповісти
Українці не бачать зв'язку між вирубкою лісів і повенями - Цензор.НЕТ 6527
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10.11.2020 19:25 Відповісти
Леса вырубывал *****, за Зеленского голосовали агенты ФСБ, а сейчас эти же люди топят за Байдена, который положил вето на решение конгресса о поставках летально оружия Украине. Страна Гениев 23%+25%.
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10.11.2020 19:34 Відповісти
Українці не бачать зв'язку між вирубкою лісів і повенями - Цензор.НЕТ 4533
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10.11.2020 19:47 Відповісти
Українці не бачать зв'язку між вирубкою лісів і повенями - Цензор.НЕТ 7043 Українці не бачать зв'язку між вирубкою лісів і повенями - Цензор.НЕТ 6539
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10.11.2020 19:40 Відповісти
Дурачкам эти картинки покажи. Себе подобным.
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10.11.2020 19:42 Відповісти
за Байдена, который положил вето на решение конгресса о поставках летально оружия Украине.. Українці не бачать зв'язку між вирубкою лісів і повенями - Цензор.НЕТ 6039 ..как можно давать летальное оружие разобщённому народу Украины, вначале нужно определиться куда идти в ЕС или в Таёжный союз, вот 73 % захотели назад в московкое стойло ,война им надоела,на юго востоке Украины на втором месте партия ОПЗЖ,какое летальное оружие? с таким винигретом должны стоять силы вше и руководить,если украинский народ лениться управлять своим государством
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10.11.2020 20:09 Відповісти
Это было во время активных боёв на домбабве, вроде 2016 год. Только при Трампе дали ракеты. Так что как-то так. Байден твитами и заявлениями знаменит, но не делами. Ка и Зеленский. Сейчас Байден - это Зеленский в 2019 году.
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10.11.2020 20:12 Відповісти
Сейчас и украинцы не такие как были в 2016г, нужно разбираться с 73% нарида Украины .от 43% проголосовавших за Президента, кто они такие и как они поведут себя если в Украину пойдут российские танки?
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10.11.2020 20:21 Відповісти
То молодий хлопчина. Ьуде, мабуть за Ганчарєнку голосувати папізже.
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10.11.2020 20:03 Відповісти
Гончаренко не худший представитель того мира, но "папізже" мне понравилось. Хотя может "папізднєє" буде правільніше...
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10.11.2020 20:15 Відповісти
Додам. Ті люди, які думають, що ліси не затримують воду після злив, вочевидь жодного разу в своєму житті, не були в лісі після дощю. Навіть через кілька годин після зливи, зайшовши в ліс, людина буде мокра як миша, через декілька, пройдених лісом, метрів. Ліс затримує дуже велику массу дощу, а тепер уявіть, якими потоками після зливи біжить вода по схилам гір, де ліс вирубали "хазяї життя". Вирубані ліси - одна з основних причин повеней на заході України.
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10.11.2020 19:39 Відповісти
А еще не видят мешду лакнуть крови божка, куснуть его мясца после того как с той же ложки хаванул "блюда" кашляющий и чихающий мущинка или даже бабка, а потом с коровьими глазами, хрипя в больничке: Хоспади, са што аццкая сотона на миня наслала вирус, я же верую.(но иди тЫ нафиг, молитвочками лечиться не буду, Эй, доктор, помираю щзквофхекрщохиукощфкзорфждвы)
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10.11.2020 19:14 Відповісти
Та украинцы вообще не видят связи там, где они есть и видят связи там, где их нет.
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10.11.2020 19:22 Відповісти
Т.к. у украинцев отобрали владение практически всеми недрами, то в реальной доступности остались только леса - вот кто сможет их дорубит и свалит на эти деньги покупать виллы на Мальдивах или усадьбы в Британии.
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10.11.2020 19:26 Відповісти
а не нужно им ничего из бюджета компенсировать. Сразу увидят. И может даже мусор уберут. Украина может остаться без Карпат: как спасти?
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10.11.2020 19:29 Відповісти
У 73% нет практически никакой грамотности, это просто мудрийнарит...
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10.11.2020 19:37 Відповісти
Бидло-маса вважає що у всьому винні олігархи і при цьому вважає Кучму який їх наплодив "найкращим президентом України". Що з такої худоби дивувати ?
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10.11.2020 19:44 Відповісти
нічого природа скоро це підправить і дуже сильно, вже обвали землі на Півдні України про те свідчать. Та й сухе літо теж аукнеться...
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10.11.2020 19:45 Відповісти
Дивився відео, де хтось розповідав, як його знайомий після десяти років праці на будовах в Америці, вклався в лісничу техніку в Україні і поїхав рубити по чорному ліс в рідну Гуцульщину. Ось так.
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10.11.2020 19:46 Відповісти
Подібна ситуація з корупцією-несуть і беруть всі, а винуватий Порошенко, бо так їм розказали гарадскіє і прадвінутіє додіки.
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10.11.2020 19:48 Відповісти
если сказать честно то украинцы не видят дальше своего носа)))) а ходьба по кругу это народная забава. да, еще непоколебимая вера в халяву, золотую рыбку, волшебную палочку, по щучьему велению и т.д.)))
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10.11.2020 19:52 Відповісти
Перелічені риси належать любителям російських народних казок, що є суть хахол, малорос, і решта манкуртів. Українці не бачать зв'язку між вирубкою лісів і повенями - Цензор.НЕТ 571
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10.11.2020 21:53 Відповісти
самое плохое когда человек не видит в себе те черты которые обсуждает о соседях)))
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11.11.2020 19:56 Відповісти
Украинцы не видят связи между сокращением рождаемости и исчезновением государства и его титульной нации.
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10.11.2020 20:24 Відповісти
А это эффект даннинга- Крюгера. У некоторых групп людей начисто отсутствует причинно- следственная связь 🙄🙄🙄
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10.11.2020 20:32 Відповісти
Як що вони не бачуть зв'язку,то нехай тоді тонуть.
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10.11.2020 20:37 Відповісти
Это и есть отсутствие причинно-следственных связей и критического мышления.

Поэтому многие украинцы не видят связи между своим выбором 21.04.2019 и той жопой, в которой очутились сейчас.
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10.11.2020 20:44 Відповісти
Государство должно , обязано видеть связь между вырубкой лесов и наводнениями ! Не надо переводить стрелки на безграмотность населения - есть конкретные воровитые чиновники , которые должны нести ответственность ...
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10.11.2020 21:17 Відповісти
Эксперт привел типичные и актуальные примеры: "В Карпатах рубят лес и не видят элементарной прямой связи между срубленным лесом в горах и наводнениями, которые затем затапливают села. Источник: https://censor.net/ru/n3230227

А що ви хтіли як що ПІДРУЧНИКИ У ШКОЛАХ УКРАЇНИ РОЗРОБЛЕНІ П'ЯТОЮ КОЛОНОЮ КРЕМЛЯ І ЄЗУЇТАМИ, і так вже більше 20 років Українці не бачать зв'язку між вирубкою лісів і повенями - Цензор.НЕТ 6176
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10.11.2020 22:15 Відповісти
маланська напівправда із елементами пропаганди
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10.11.2020 22:45 Відповісти
Як це не бачить, ау ви там в медіа ба не ідіоти? Мене про це ніхто не запитував. Мало того, що я бачу зв'язок з повенями, я ще бачу зв'язок з топ корупцією вищих посадовців, олігархів і генералів СБУ, МВС задіяних в цих схемах, я ще бачу ідіотизм державного управління, що підписує від імені України такі міжнародні зобов'язання - типу спалю хату, але виконаю домовленість з сусідами. Це мало того , що брехня це відверта маніпулятивна пропаганда зеленого Гебельса!
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11.11.2020 06:34 Відповісти
Не видят? А я не вижу тогда причин на выделения средств из бюджета для решения последствий от наводнения!
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11.11.2020 08:01 Відповісти
 
 