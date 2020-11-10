Украинцы не видят связи между вырубкой лесов и наводнениями
Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество
У украинцев очень низкая экологическая грамотность. А государство не занимается состоянием природы в Украине и не решает проблемы охраны окружающей среды.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье 24 канала "Бесценное богатство, не ценят: о природе в Украине".
В частности, председатель Украинской природоохранной группы (УПГ) Алексей Василюк в своем комментарии отмечает, что "украинцы не знают элементарных вещей, например, какие последствия могут быть из-за чрезмерного использования природных ресурсов".
Эксперт привел типичные и актуальные примеры: "В Карпатах рубят лес и не видят элементарной прямой связи между срубленным лесом в горах и наводнениями, которые затем затапливают села.
Или засуха на Полесье в апреле этого года. Это самый влажный месяц - реки и болота должны быть полные воды, земля должна быть влажной ... Но на Полесье распахано много территорий, которые были когда-то болотами, а перепаханная земля быстро высыхает. К тому же прошлой зимой выпало мало снега, поэтому болотам и грунтовым водам не было из чего восстановить запасы влаги. В результате ветер легко забрал пересохший грунт, вызвав пылевую бурю. А по болотам и лесам распространились пожары, потому, опять же, воды в реках, озерах и болотах, которые ранее мешали распространению огня, очень мало.
"Прошлой весной в Украине сгорело больше лесов за всю историю наблюдений, - продолжает Василюк. - И хорошо, что в мае пошли дожди и остановили распространение пожаров. А что будет в следующем году? Никто не знает. Люди продолжают распахивать землю, осушают болота для добычи торфа ... Минприроды даже во время пожаров выдало несколько разрешений на разработку торфяников на Полесье. Торф дает мизерный вклад в экономику страны. Но вред для природы из-за его добычи - колоссальная".
Председатель УПГ акцентировал внимание на таком важном моменте: "Активисты и журналисты могут поднимать проблемы и бить тревогу - скажем, о разоряемых земель или добыче янтаря и прочее. Но остановить такие негативные процессы может только государство. А оно этого не делает.
В статье также отмечается о том, что украинские политики и чиновники, как правило, вспоминают об экологии и природе только накануне выборов, когда надо "попиарить" себя или покритиковать конкурентов. Реальными же делами они не занимаются. Более того, даже во время предвыборной гонке политики говорят, в основном, только об экологии промышленных городов, потому что на этой болезненной для украинцев теме можно набрать электоральные баллы, которые помогут прийти к власти. Такие "государственные деятели" используют при этом фейки, манипуляции и двойные стандарты. И этим лишь отвлекают внимание от реальных проблем.
Пожалуйста, подождите...
зебилы - одним словом...
Те что в Раде может и не видят.
между выбранным президентом и будущим Украины;
между хождением без масок и всплеском заболеваемости;
и т.д. и т.л.
то так в какой башне кремля решили?
Почему тут вырубка деревьев действует по другому?
Кількість випалої з неба води не залежить від того куди вона падає, хоч у море, хоч в пустелю, хоч на дерево, хоч кущ. Але кількість стоків (по землі) залежить і від того куди ця вода впала дерево/кущ/земля (площа змочування поверхні), і від куту нахилу землі, і від складу землі (каміння, пісок) і від самої кількості випалої з неба води.... багато ще параметрів.
В щодо цієї муйні що була одною з основних скрєп 73% стада, то блаЗєні збирали до купи геть усі скрєпи що мандрують по суспільству. Яка з цих скрєп скільки важила - це підстави для длкторської.
нарубить вербовых палок и назабивать их рядом с ручьями - неосилят, нужен Хрущев, чтобы дал команду.
А те вербы и рубить не будут, нахрен их древесина не нужна, и функции будут выполнять.
Ещё сохранились эти посадки вдоль дорог железных и шоссейных.
Неужели, это так тяжело сообразить?
Поэтому многие украинцы не видят связи между своим выбором 21.04.2019 и той жопой, в которой очутились сейчас.
А що ви хтіли як що ПІДРУЧНИКИ У ШКОЛАХ УКРАЇНИ РОЗРОБЛЕНІ П'ЯТОЮ КОЛОНОЮ КРЕМЛЯ І ЄЗУЇТАМИ, і так вже більше 20 років