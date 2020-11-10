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лес (604) экология (1582)

Украинцы не видят связи между вырубкой лесов и наводнениями

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Украинцы не видят связи между вырубкой лесов и наводнениями

У украинцев очень низкая экологическая грамотность. А государство не занимается состоянием природы в Украине и не решает проблемы охраны окружающей среды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье 24 канала "Бесценное богатство, не ценят: о природе в Украине".

В частности, председатель Украинской природоохранной группы (УПГ) Алексей Василюк в своем комментарии отмечает, что "украинцы не знают элементарных вещей, например, какие последствия могут быть из-за чрезмерного использования природных ресурсов".

Эксперт привел типичные и актуальные примеры: "В Карпатах рубят лес и не видят элементарной прямой связи между срубленным лесом в горах и наводнениями, которые затем затапливают села.

Также читайте: Пренебрежение обслуживанием водохранилищ приведет к катастрофе и многочисленным жертвам, - экоактивисты

Или засуха на Полесье в апреле этого года. Это самый влажный месяц - реки и болота должны быть полные воды, земля должна быть влажной ... Но на Полесье распахано много территорий, которые были когда-то болотами, а перепаханная земля быстро высыхает. К тому же прошлой зимой выпало мало снега, поэтому болотам и грунтовым водам не было из чего восстановить запасы влаги. В результате ветер легко забрал пересохший грунт, вызвав пылевую бурю. А по болотам и лесам распространились пожары, потому, опять же, воды в реках, озерах и болотах, которые ранее мешали распространению огня, очень мало.

"Прошлой весной в Украине сгорело больше лесов за всю историю наблюдений, - продолжает Василюк. - И хорошо, что в мае пошли дожди и остановили распространение пожаров. А что будет в следующем году? Никто не знает. Люди продолжают распахивать землю, осушают болота для добычи торфа ... Минприроды даже во время пожаров выдало несколько разрешений на разработку торфяников на Полесье. Торф дает мизерный вклад в экономику страны. Но вред для природы из-за его добычи - колоссальная".

Также читайте: Политики беспощадно спекулируют на теме экологии, - эколог Дячук

Председатель УПГ акцентировал внимание на таком важном моменте: "Активисты и журналисты могут поднимать проблемы и бить тревогу - скажем, о разоряемых земель или добыче янтаря и прочее. Но остановить такие негативные процессы может только государство. А оно этого не делает.

В статье также отмечается о том, что украинские политики и чиновники, как правило, вспоминают об экологии и природе только накануне выборов, когда надо "попиарить" себя или покритиковать конкурентов. Реальными же делами они не занимаются. Более того, даже во время предвыборной гонке политики говорят, в основном, только об экологии промышленных городов, потому что на этой болезненной для украинцев теме можно набрать электоральные баллы, которые помогут прийти к власти. Такие "государственные деятели" используют при этом фейки, манипуляции и двойные стандарты. И этим лишь отвлекают внимание от реальных проблем.

Также читайте: Из-за незаконной добычи янтаря Украине грозит и экономическая, и экологическая катастрофа, - эксперт

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+35
"нарид " не видит многих связей:
между выбранным президентом и будущим Украины;
между хождением без масок и всплеском заболеваемости;
и т.д. и т.л.
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10.11.2020 18:50
+28
Да не украинцы а тупые малороссы.
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10.11.2020 18:48
+25
73% от выбравших зечудо,не видят связи с отсутствием у них мозга!
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10.11.2020 18:49
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Да не украинцы а тупые малороссы.
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10.11.2020 18:48 Ответить
Да, не видят связи тупые украинцы, они вообще ничего не видят и не понимают. А нормальные украинцы видят все связи. Интересно, увидят украинские пенсионеры связь между их голосованиями за олигархию и настоящим положением дел в стране. А именно, пенсионерам зеленые ублюдки намерены антиконституционно снизить пенсии на 9 -20%, аргументируя это отсутствием денег в бюджете. Дошли до ручки, дальше идти уже некуда. Стоп.
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10.11.2020 19:20 Ответить
Так вроде ж наоборот повышать будут. Нет?
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11.11.2020 01:06 Ответить
Ага, тупые малороссы Карпат.
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10.11.2020 19:21 Ответить
В Карпатах малоросів більше, ніж у Києві. Там 90% слухають кацапський шансон, а приїжджаючи в Київ на підробітки, переходять на ізик.
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10.11.2020 19:51 Ответить
В Карпатах малоросів мало,проте, там багато рагулів і какаразніц.
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10.11.2020 21:53 Ответить
Та то всьо Порошенко. Кажуть виділи ого сьогодні у Львові з бензопилою.
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10.11.2020 19:37 Ответить
"Да не украинцы а тупые малороссы."

зебилы - одним словом...
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10.11.2020 20:11 Ответить
Ох уж этот народ, и тут он виноват ...
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10.11.2020 18:48 Ответить
Винуватий ,хоча б тому, що мовчить,коли природу знищують і коли дерибанять Кіотські гроші. А кілька спалених адміністрацій і відділів поліції могли б промовисто вирішити питання.
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10.11.2020 21:58 Ответить
Какие украинцы, уточняйте.
Те что в Раде может и не видят.
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10.11.2020 18:49 Ответить
І ті що вирубують ліс та бабло кладуть собі в карман ці особливо не вірять і не бачуть звязків.
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10.11.2020 18:51 Ответить
А, что в Раде ещё есть украинцы??
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10.11.2020 19:30 Ответить
Ватный зебаран, так ты же этих тупарей в Раду и выбирал ,голосуя за Зеро!
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10.11.2020 19:43 Ответить
73% от выбравших зечудо,не видят связи с отсутствием у них мозга!
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10.11.2020 18:49 Ответить
"нарид " не видит многих связей:
между выбранным президентом и будущим Украины;
между хождением без масок и всплеском заболеваемости;
и т.д. и т.л.
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10.11.2020 18:50 Ответить
мародерство у совков и постсовков в крови...
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10.11.2020 18:50 Ответить
Это те украинцы не видят , что в зРаде заседают ?
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10.11.2020 18:51 Ответить
Экологическая малограмотность? Да в Украине сплошная необразованность хоть и с дипломами и их целых 73%.
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10.11.2020 18:51 Ответить
Зато у украинцев есть неистребимое стремление к свободе, а не какие то там леса
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10.11.2020 18:54 Ответить
свободу не спинити! Украинцы не видят связи вокруг вырубки лесов и наводнениями - Цензор.НЕТ 7516
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10.11.2020 19:18 Ответить
украинцы через кому...- рабинович,фельдман,зеленский,коломойский,ермак,медведчук....
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10.11.2020 18:54 Ответить
разве коломойский - не украинец? Вы ещё скажите, что он - олигарх
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10.11.2020 19:00 Ответить
та стопудово православный...ондо мокши жванецому мокши крест православный воткнули на могиле...ну шоб не сомневался нихто..
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10.11.2020 19:04 Ответить
А почему вдруг Жванецкий не может быть православным? Сейчас жеж можно менять религию. Скажу больше - даже мы с вами можем стать евреями, если немного постараться .
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10.11.2020 19:06 Ответить
думаете шкурку перед похоронами назад пришили?
то так в какой башне кремля решили?
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10.11.2020 19:10 Ответить
ну а добкин вааще красавец....лидер христианских социялистив,блеать...
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10.11.2020 19:07 Ответить
Іудеїв що прийняли християнство св старину називали вихристами. У нас на цвинтарі стояли стародавні вихристовські кам'яні хрести на кінцях всіх перекладин яких була викарбувана зірка Давида.
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10.11.2020 20:04 Ответить
жванецкий чистый маланец и николы гундяевской веры не принимал...
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10.11.2020 20:19 Ответить
Украинцы не видят связи вокруг вырубки лесов и наводнениями - Цензор.НЕТ 8293
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10.11.2020 18:57 Ответить
умные видят хитрые вырубают дураки не видят
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10.11.2020 18:57 Ответить
Та у украинцев вообще проблемы с причинно-следственными связями. За примерами далеко ходить не надо
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10.11.2020 18:58 Ответить
Как и не видят связь своего голосования и последующей жизни.
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10.11.2020 18:59 Ответить
если наводнения от отстутствия лесов, то почему наводнений нет в пустыне? Украинцы не видят связи вокруг вырубки лесов и наводнениями - Цензор.НЕТ 3819
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10.11.2020 19:00 Ответить
Шах и мат (С) )))
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10.11.2020 19:03 Ответить
Но если уж придираться, то в статье написано не "от отсутствия лесов" а "от вырубки". В пустыне лесов нет, поэтому их вырубка не возможна, следовательно наводнений тоже нет.
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10.11.2020 19:04 Ответить
Ну и где логика? В пустыне вырубили деревья и там теперь наводнений нет.
Почему тут вырубка деревьев действует по другому? Украинцы не видят связи вокруг вырубки лесов и наводнениями - Цензор.НЕТ 5700
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10.11.2020 19:07 Ответить
Вообщето исходные данные насчёт пустынь не определены. Почему вы решили, что там были деревья? И потом, может их не вырубили а, например, слоны скушали.
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10.11.2020 19:09 Ответить
Что б с теми деревьями не случилось имеем вывод в старттопе - что отсутствие деревьев причина наводнений. Походу єто не так)
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10.11.2020 19:15 Ответить
тупое словоблудие
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10.11.2020 19:45 Ответить
Схоже ви з тих 73% що бачать зв'язки лише в тому випадку, коли відсутні проміжні ланки в ланцюжку причина-наслідок. Українці не бачать зв'язку між вирубкою лісів і повенями - Цензор.НЕТ 6157
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10.11.2020 21:42 Ответить
а ви схоже з тих прозорливих які бачать тут зв`язок? Розкажіть як пов`язана кількість випалої з неба води від того куди вона падає, на дерево чи кущі? Якщо цей зв`язок і є то в протилежну від висновків експерда сторону. І, до речі, ця муйня про "тупих вуйків" які, мовляв, вирубили Карпати і тепер там паводки, була одною з основних скрєп 73% стада, наряду з бурштином Українці не бачать зв'язку між вирубкою лісів і повенями - Цензор.НЕТ 4478
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10.11.2020 22:05 Ответить
Та нє, я з тих хто "не повірю доки не перевірю".
Кількість випалої з неба води не залежить від того куди вона падає, хоч у море, хоч в пустелю, хоч на дерево, хоч кущ. Але кількість стоків (по землі) залежить і від того куди ця вода впала дерево/кущ/земля (площа змочування поверхні), і від куту нахилу землі, і від складу землі (каміння, пісок) і від самої кількості випалої з неба води.... багато ще параметрів.
В щодо цієї муйні що була одною з основних скрєп 73% стада, то блаЗєні збирали до купи геть усі скрєпи що мандрують по суспільству. Яка з цих скрєп скільки важила - це підстави для длкторської. Українці не бачать зв'язку між вирубкою лісів і повенями - Цензор.НЕТ 4670
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10.11.2020 23:01 Ответить
так в пустыне и дождей нет. потому она и пустыня. Українці не бачать зв'язку між вирубкою лісів і повенями - Цензор.НЕТ 150
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10.11.2020 19:49 Ответить
Ну когда-то ж они там были) Потом их не стало и воды должно было стать завались. Но что-то пошло не так. Українці не бачать зв'язку між вирубкою лісів і повенями - Цензор.НЕТ 179
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10.11.2020 22:07 Ответить
Я удивляюсь как у нас население штаны снимает в уборной, учитывая кого этот тупорогий скот избрал.
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10.11.2020 19:03 Ответить
свободу не спинити! Украинцы не видят связи вокруг вырубки лесов и наводнениями - Цензор.НЕТ 9117
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10.11.2020 19:21 Ответить
Не українці не бачать, а дебіли.В родині не без василя. Ті що рубають добре знають ціну товару і шкоди яку створюють.А влада не бачить бо отримує відкати.Так і живемо від повені до повені. Украинцы не видят связи вокруг вырубки лесов и наводнениями - Цензор.НЕТ 3453
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10.11.2020 19:04 Ответить
Украинцы, вообще тупая нация.
нарубить вербовых палок и назабивать их рядом с ручьями - неосилят, нужен Хрущев, чтобы дал команду.
А те вербы и рубить не будут, нахрен их древесина не нужна, и функции будут выполнять.
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10.11.2020 19:05 Ответить
зато жыдоугробуряты,называющие себя русскими, гостри до усрачкы...
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10.11.2020 19:45 Ответить
К сведению тупорылых, Хрущев заставлял учителей брать пионеров и сажать вербы по берегам, а дальше - лищину, которая тоже никому нахрен не сдалась.
Ещё сохранились эти посадки вдоль дорог железных и шоссейных.
Неужели, это так тяжело сообразить?
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10.11.2020 19:56 Ответить
Насправді, крім вирубки лісів, у затопленні сіл є ще одна причина - повне нехтування природоохоронного законодавства і будівництво приватних будинків у річкових заплавах і водоохоронних смугах вздовж річок! Чому екологи не порушують цього питання, а говорять лише про вирубку лісів? Можливо, причина цьому - недостатня кваліфікація екологів ? Насправді, причина затоплення приватних будинків річками є комплексною ( сбди входить і вирубка лісів, і незаконна господарська діяльність по видобутку піску і гравію у руслах річок, і масове незаконне будівництво і розкрадання земель охоронного водного фонду! Чому не поставти питання про кримінальну відповідальність тих, хто побудував свої сараї у охороній зоні річок і наплював на усіх громадян і на закон ? Можливо, замість грошових компенсацій "потерпілим" від повеней, потрібно притягувати цих "потерпілимх" до кримінальної відповідальності за нанесення шкоди природі ? У нас взагалі є правоохоронні органи, прокуратура, поліція......? ) По всьому видно, що немає!
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10.11.2020 19:05 Ответить
Чому не говорять? Влітку під час повеней говорилося навіть по ящику, що люди будуються на землях, на яких у принципі не можна будуватися із-за ризику підтоплення, а потім після повеней вимагають у держави компенсації.
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10.11.2020 19:56 Ответить
"дарвін" все виправить..
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10.11.2020 19:05 Ответить
Не виправить, помер вже. Та й медицина не дозволить.
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10.11.2020 21:45 Ответить
Українці не бачать зв"язку між тим як вони голосували і чому так хреново живуть.
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10.11.2020 19:06 Ответить
Підіть просто на берег будь-якої річки і подивіться скільки там сміття і скільки незаконних будинків прямо у зонах річкової заплави! Це категорично заборонено законодавством! Але, ніхто не звертає на це свинство уваги!
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10.11.2020 19:08 Ответить
Мені, взагалі-то, подобаються повені! Тому, що щорічні повені змивають усіх свиней, які незаконно забудовують річкові заплави! Якщо у нас немає держави, яка б охороняла наші річки від засмічення, то свою справу зробить природа і очищає себе сама від усяких свиней 1
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10.11.2020 19:11 Ответить
а потом государство свиньям компенсирует. Из бюджета.
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10.11.2020 19:23 Ответить
Не видят связи только те "украинцы", которые выпилили весь лес в Карпатах и осушили болота в Полесье с целью добычи торфа. А лес был спасительной естественной тенью над снежным покровом на горных склонам и прятал снег от прямых солнечных лучей. Снег таял медленно и вода успевала уходить по немноговодным рекам региона. Болота насыщали атмосферу влагой, которая возвращалась дождями. Сама природа отрегулировала экосистему, но она не знала, что есть Шуфричи, Балоги, "украинцы-лесорубы" и прочая нечисть, которая разрушит экобаланс.
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10.11.2020 19:13 Ответить
Ты всё врёшь! Виноват Трамп и *****.
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10.11.2020 19:23 Ответить
Українці не бачать зв'язку між вирубкою лісів і повенями - Цензор.НЕТ 6527
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10.11.2020 19:25 Ответить
Леса вырубывал *****, за Зеленского голосовали агенты ФСБ, а сейчас эти же люди топят за Байдена, который положил вето на решение конгресса о поставках летально оружия Украине. Страна Гениев 23%+25%.
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10.11.2020 19:34 Ответить
Українці не бачать зв'язку між вирубкою лісів і повенями - Цензор.НЕТ 4533
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10.11.2020 19:47 Ответить
Українці не бачать зв'язку між вирубкою лісів і повенями - Цензор.НЕТ 7043 Українці не бачать зв'язку між вирубкою лісів і повенями - Цензор.НЕТ 6539
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10.11.2020 19:40 Ответить
Дурачкам эти картинки покажи. Себе подобным.
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10.11.2020 19:42 Ответить
за Байдена, который положил вето на решение конгресса о поставках летально оружия Украине.. Українці не бачать зв'язку між вирубкою лісів і повенями - Цензор.НЕТ 6039 ..как можно давать летальное оружие разобщённому народу Украины, вначале нужно определиться куда идти в ЕС или в Таёжный союз, вот 73 % захотели назад в московкое стойло ,война им надоела,на юго востоке Украины на втором месте партия ОПЗЖ,какое летальное оружие? с таким винигретом должны стоять силы вше и руководить,если украинский народ лениться управлять своим государством
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10.11.2020 20:09 Ответить
Это было во время активных боёв на домбабве, вроде 2016 год. Только при Трампе дали ракеты. Так что как-то так. Байден твитами и заявлениями знаменит, но не делами. Ка и Зеленский. Сейчас Байден - это Зеленский в 2019 году.
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10.11.2020 20:12 Ответить
Сейчас и украинцы не такие как были в 2016г, нужно разбираться с 73% нарида Украины .от 43% проголосовавших за Президента, кто они такие и как они поведут себя если в Украину пойдут российские танки?
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10.11.2020 20:21 Ответить
То молодий хлопчина. Ьуде, мабуть за Ганчарєнку голосувати папізже.
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10.11.2020 20:03 Ответить
Гончаренко не худший представитель того мира, но "папізже" мне понравилось. Хотя может "папізднєє" буде правільніше...
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10.11.2020 20:15 Ответить
Додам. Ті люди, які думають, що ліси не затримують воду після злив, вочевидь жодного разу в своєму житті, не були в лісі після дощю. Навіть через кілька годин після зливи, зайшовши в ліс, людина буде мокра як миша, через декілька, пройдених лісом, метрів. Ліс затримує дуже велику массу дощу, а тепер уявіть, якими потоками після зливи біжить вода по схилам гір, де ліс вирубали "хазяї життя". Вирубані ліси - одна з основних причин повеней на заході України.
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10.11.2020 19:39 Ответить
А еще не видят мешду лакнуть крови божка, куснуть его мясца после того как с той же ложки хаванул "блюда" кашляющий и чихающий мущинка или даже бабка, а потом с коровьими глазами, хрипя в больничке: Хоспади, са што аццкая сотона на миня наслала вирус, я же верую.(но иди тЫ нафиг, молитвочками лечиться не буду, Эй, доктор, помираю щзквофхекрщохиукощфкзорфждвы)
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10.11.2020 19:14 Ответить
Та украинцы вообще не видят связи там, где они есть и видят связи там, где их нет.
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10.11.2020 19:22 Ответить
Т.к. у украинцев отобрали владение практически всеми недрами, то в реальной доступности остались только леса - вот кто сможет их дорубит и свалит на эти деньги покупать виллы на Мальдивах или усадьбы в Британии.
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10.11.2020 19:26 Ответить
а не нужно им ничего из бюджета компенсировать. Сразу увидят. И может даже мусор уберут. Украина может остаться без Карпат: как спасти?
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10.11.2020 19:29 Ответить
У 73% нет практически никакой грамотности, это просто мудрийнарит...
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10.11.2020 19:37 Ответить
Бидло-маса вважає що у всьому винні олігархи і при цьому вважає Кучму який їх наплодив "найкращим президентом України". Що з такої худоби дивувати ?
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10.11.2020 19:44 Ответить
нічого природа скоро це підправить і дуже сильно, вже обвали землі на Півдні України про те свідчать. Та й сухе літо теж аукнеться...
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10.11.2020 19:45 Ответить
Дивився відео, де хтось розповідав, як його знайомий після десяти років праці на будовах в Америці, вклався в лісничу техніку в Україні і поїхав рубити по чорному ліс в рідну Гуцульщину. Ось так.
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10.11.2020 19:46 Ответить
Подібна ситуація з корупцією-несуть і беруть всі, а винуватий Порошенко, бо так їм розказали гарадскіє і прадвінутіє додіки.
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10.11.2020 19:48 Ответить
если сказать честно то украинцы не видят дальше своего носа)))) а ходьба по кругу это народная забава. да, еще непоколебимая вера в халяву, золотую рыбку, волшебную палочку, по щучьему велению и т.д.)))
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10.11.2020 19:52 Ответить
Перелічені риси належать любителям російських народних казок, що є суть хахол, малорос, і решта манкуртів. Українці не бачать зв'язку між вирубкою лісів і повенями - Цензор.НЕТ 571
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10.11.2020 21:53 Ответить
самое плохое когда человек не видит в себе те черты которые обсуждает о соседях)))
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11.11.2020 19:56 Ответить
Украинцы не видят связи между сокращением рождаемости и исчезновением государства и его титульной нации.
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10.11.2020 20:24 Ответить
А это эффект даннинга- Крюгера. У некоторых групп людей начисто отсутствует причинно- следственная связь 🙄🙄🙄
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10.11.2020 20:32 Ответить
Як що вони не бачуть зв'язку,то нехай тоді тонуть.
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10.11.2020 20:37 Ответить
Это и есть отсутствие причинно-следственных связей и критического мышления.

Поэтому многие украинцы не видят связи между своим выбором 21.04.2019 и той жопой, в которой очутились сейчас.
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10.11.2020 20:44 Ответить
Государство должно , обязано видеть связь между вырубкой лесов и наводнениями ! Не надо переводить стрелки на безграмотность населения - есть конкретные воровитые чиновники , которые должны нести ответственность ...
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10.11.2020 21:17 Ответить
Эксперт привел типичные и актуальные примеры: "В Карпатах рубят лес и не видят элементарной прямой связи между срубленным лесом в горах и наводнениями, которые затем затапливают села. Источник: https://censor.net/ru/n3230227

А що ви хтіли як що ПІДРУЧНИКИ У ШКОЛАХ УКРАЇНИ РОЗРОБЛЕНІ П'ЯТОЮ КОЛОНОЮ КРЕМЛЯ І ЄЗУЇТАМИ, і так вже більше 20 років Українці не бачать зв'язку між вирубкою лісів і повенями - Цензор.НЕТ 6176
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10.11.2020 22:15 Ответить
маланська напівправда із елементами пропаганди
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10.11.2020 22:45 Ответить
Як це не бачить, ау ви там в медіа ба не ідіоти? Мене про це ніхто не запитував. Мало того, що я бачу зв'язок з повенями, я ще бачу зв'язок з топ корупцією вищих посадовців, олігархів і генералів СБУ, МВС задіяних в цих схемах, я ще бачу ідіотизм державного управління, що підписує від імені України такі міжнародні зобов'язання - типу спалю хату, але виконаю домовленість з сусідами. Це мало того , що брехня це відверта маніпулятивна пропаганда зеленого Гебельса!
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11.11.2020 06:34 Ответить
Не видят? А я не вижу тогда причин на выделения средств из бюджета для решения последствий от наводнения!
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11.11.2020 08:01 Ответить
 
 